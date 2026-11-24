Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN: DE0005659700, FSE: EUZ) zieht am Dienstagmittag an: Der Spezialist für Isotopentechnik notiert bei 14,86 Euro und gewinnt 1,64 Prozent. Als SDAX Gewinner setzt die Eckert & Ziegler Aktie damit ihre Erholung der vergangenen Tage fort.
Eckert & Ziegler Aktie: SDAX Gewinner am Mittag – Radiopharma-Fantasie treibt den Kurs
Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,64 Prozent auf 14,86 Euro und ist SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Starke Quartalszahlen und das Geschäft mit Radiopharmaka stützen den Titel.
Der Auslöser
Warum die Eckert & Ziegler Aktie als SDAX Gewinner steigt
Eine eigene Nachricht gibt es für die Eckert & Ziegler Aktie am Dienstag nicht. Der Kursgewinn fügt sich in eine Erholung ein: In den vergangenen Tagen legte der Titel nach den Quartalszahlen rund 11 Prozent zu.
Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT stieg um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, der Nettogewinn lag bei 13,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern rund 320 Millionen Euro Umsatz und 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT an. Motor ist das Geschäft mit radioaktiven Arzneimitteln für Diagnose und Therapie.
Zusätzliche Fantasie liefert die Herstellungserlaubnis für Actinium-225 in GMP-Qualität, die das Unternehmen Ende Oktober erhielt. Analysten wie NuWays bewerten die Eckert & Ziegler Aktie mit „Buy“.
FAQ
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Starke Zahlen und das Radiopharma-Geschäft stützen den Kurs.
Ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 1,64 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Eckert & Ziegler Aktie?
ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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