Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Starke Zahlen und das Radiopharma-Geschäft stützen den Kurs.

Ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,64 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.