Die easyJet Aktie steht nach den Jahreszahlen 2026 vor einem ungewöhnlichen Befund: Die Zahlen sind schwach, doch der Kurs wird vor allem vom Übernahmeangebot bestimmt. Die easyJet plc meldet für das Geschäftsjahr bis 30. September 2026 ein bereinigtes Vorsteuerergebnis von 71 Mio. Pfund nach 665 Mio. Pfund im Vorjahr. Diese easyJet Aktienanalyse ordnet ein, was die Zahlen bedeuten und warum die easyJet Aktie Prognose vom Apollo-Deal und der EU abhängt.
easyJet Aktienanalyse: Gewinn bricht um 89% auf 71 Mio. Pfund ein - was bleibt vom 715-Pence-Deal mit Apollo?
Die easyJet Aktienanalyse nach den Jahreszahlen 2026: Das bereinigte Vorsteuerergebnis fällt von 665 auf 71 Mio. Pfund, die Airline rutscht in die Verlustzone. Die easyJet Aktie Prognose hängt nun vor allem an der Apollo-Übernahme zu 715 Pence und an den EU-Eigentumsregeln.
Steckbrief
- Unternehmen
- easyJet plc
- Ticker
- EZJ (London)
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
- Berichtetes Vorsteuerergebnis
- 24 Mio. GBP (Vorjahr: 658 Mio. GBP)
- Bereinigte Nettoliquidität
- 268 Mio. GBP
- Dividende
- keine vorgeschlagen
- Übernahme
- Apollo, 715 Pence je Aktie in bar, Volumen rund 5,7 Mrd. GBP
Stand: 25.11.2026, Unternehmensangaben vom 25.11.2026; Kurs nicht tagesaktuell ermittelt
Die Jahreszahlen
Kerosin und Nahost-Konflikt fressen den Gewinn
Der Umsatz stieg um 6% auf rund 10,7 Mrd. Pfund, das bereinigte operative Ergebnis fiel dennoch um 84% auf 114 Mio. Pfund. Der Grund liegt auf der Kostenseite.
Die Kerosinkosten stiegen um 11% oder 244 Mio. Pfund auf rund 2,5 Mrd. Pfund. Zusätzlich belasteten schwächere Nachfrage im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt und der Iran-Krieg das Geschäft. Das Unternehmen erklärt, die Spätbuchungen seien stark geblieben, hätten aber die schwächeren Buchungstrends früher im Buchungsfenster nicht ausgleichen können. Mit 71 Mio. Pfund verfehlte easyJet die durchschnittliche Analystenerwartung von 87,7 Mio. Pfund laut LSEG.
|Kennzahl
|FY25
|FY26
|Konzern bereinigt
|665
|71
|Airline bereinigt
|415
|-195
|easyJet holidays bereinigt
|250
|266
|Konzern berichtet
|658
|24
Alle Angaben in Mio. GBP; Geschäftsjahre bis 30. September; bereinigt (headline), sofern nicht anders angegeben.
Quelle: easyJet plc, Final Results vom 25.11.2026
Die Airline-Sparte schrieb einen bereinigten Verlust von 195 Mio. Pfund, nach einem Gewinn von 415 Mio. Pfund im Vorjahr. Dagegen wuchs easyJet holidays trotz des Gegenwinds auf 266 Mio. Pfund, bei 13% mehr Kunden. Die Pauschalreisetochter ist damit der Anker des Konzerns. Das berichtete Vorsteuerergebnis fiel auf 24 Mio. Pfund, weil neben dem operativen Rückgang auch Posten außerhalb des bereinigten Ergebnisses anfielen, darunter Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme. Eine Dividende schlägt easyJet nicht vor.
Der Deal
Apollo bietet 715 Pence: Was Aktionäre erwartet
Apollo bietet 715 Pence je Aktie in bar, das entspricht einem Volumen von rund 5,7 Mrd. Pfund. Das ist ein Aufschlag von 81% auf den Schlusskurs von 394 Pence vom 28. Mai 2026, dem letzten Handelstag vor der Angebotsphase. Der Verwaltungsrat empfiehlt das Angebot einstimmig, Wettbewerber Castlelake war mit zuletzt 690 Pence ausgestiegen. Am 11. November 2026 stimmten 97,07% der im Gerichtstermin abgegebenen Stimmen dem Plan zu, bei 83,29% Zustimmung der teilnehmenden Aktionäre.
Der Vollzug wird laut Unternehmen im ersten Quartal 2027 erwartet. Offen sind weitere Genehmigungen. Das Kernproblem sind die EU-Eigentumsregeln: Airlines mit EU-Lizenzen müssen mehrheitlich von EU-Bürgern gehalten und kontrolliert werden. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hielten EU-Personen 35,07% der Aktien, bei einem Teil der Aktien von nicht-EU-Investoren sind die Stimmrechte ausgesetzt. Apollo soll höchstens 49,9% halten, bis zu 5% sollen in einen EU-Trust fließen. Zudem prüft die EU laut Medienberichten eine Verschärfung der Eigentumsregeln.
Die easyJet Aktie Prognose
Kurzfristig: Der Kurs hängt am Deal, nicht an den Zahlen
Am 11. November 2026 notierte die easyJet Aktie bei rund 689 Pence, also etwas unter dem Angebot von 715 Pence. Dieser Abstand ist der Markt-Preis für das Restrisiko aus Regulierung und Zeitplan. Eine heutige Kursreaktion auf die Zahlen konnte nicht belegt werden. Entscheidend für die easyJet Aktie Prognose ist deshalb weniger die Gewinnentwicklung als die Frage, ob die EU-Hürde genommen wird. Gelingt der Vollzug, erhalten Aktionäre 715 Pence in bar. Scheitert der Deal, richtet sich der Wert wieder nach den operativen Zahlen, und die sind für 2026 schwach.
Das große Bild
Mittel- bis langfristig: Wie viel Substanz bleibt?
Das mittelfristige Ziel von mehr als 1 Mrd. Pfund Jahresgewinn vor Steuern, das easyJet vor dem Konfliktjahr ausgegeben hatte, rückt angesichts von 71 Mio. Pfund in weite Ferne. Positiv bleibt die Struktur: easyJet holidays wächst weiter, die Flotte wird erneuert, und die bereinigte Nettoliquidität lag zum Jahresende bei 268 Mio. Pfund. Entscheidend für den Gewinn der kommenden Jahre bleiben Kerosinpreis und Nachfrage.
Termine
Was Anleger der easyJet Aktie jetzt beobachten
Laufend: Entscheidungen der EU-Behörden und mögliche Verschärfung der Eigentumsregeln.
Laufend: Gerichtliche Genehmigung des Übernahmeplans und weitere Freigaben.
Erstes Quartal 2027: erwarteter Vollzug der Übernahme durch Apollo.
FAQ
Häufige Fragen zur easyJet Aktie
Wie hoch war der easyJet Gewinn 2026? Das bereinigte Vorsteuerergebnis lag bei 71 Mio. Pfund nach 665 Mio. Pfund, das berichtete bei 24 Mio. Pfund.
Warum brach der Gewinn ein? Wegen 11% höherer Kerosinkosten von rund 2,5 Mrd. Pfund und schwächerer Nachfrage im Zuge des Nahost-Konflikts.
Was bietet Apollo für easyJet? 715 Pence je Aktie in bar, insgesamt rund 5,7 Mrd. Pfund.
Zahlt easyJet eine Dividende? Für 2026 schlägt das Unternehmen keine Dividende vor.
Ist die easyJet Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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