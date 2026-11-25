Apollo bietet 715 Pence je Aktie in bar, das entspricht einem Volumen von rund 5,7 Mrd. Pfund. Das ist ein Aufschlag von 81% auf den Schlusskurs von 394 Pence vom 28. Mai 2026, dem letzten Handelstag vor der Angebotsphase. Der Verwaltungsrat empfiehlt das Angebot einstimmig, Wettbewerber Castlelake war mit zuletzt 690 Pence ausgestiegen. Am 11. November 2026 stimmten 97,07% der im Gerichtstermin abgegebenen Stimmen dem Plan zu, bei 83,29% Zustimmung der teilnehmenden Aktionäre.

Der Vollzug wird laut Unternehmen im ersten Quartal 2027 erwartet. Offen sind weitere Genehmigungen. Das Kernproblem sind die EU-Eigentumsregeln: Airlines mit EU-Lizenzen müssen mehrheitlich von EU-Bürgern gehalten und kontrolliert werden. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hielten EU-Personen 35,07% der Aktien, bei einem Teil der Aktien von nicht-EU-Investoren sind die Stimmrechte ausgesetzt. Apollo soll höchstens 49,9% halten, bis zu 5% sollen in einen EU-Trust fließen. Zudem prüft die EU laut Medienberichten eine Verschärfung der Eigentumsregeln.