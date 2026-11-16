Duke Energy: Umsatzerlöse steigen im dritten Quartal 2026 um 6,6 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 15:23 4 Min. Duke Energy

Duke Energy hat im dritten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 9,10 Mrd. USD erzielt. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis stieg um 10,2 Prozent auf 1,55 Mrd. USD.

Bild: Foto: Duke Energy (Pressebild, Medium 3481); Grafik: aktiencheck.de

Gesamte Umsatzerlöse, +6,6 % 9,10 Mrd. USD Den Stammaktionären der Duke Energy Corporation zurechenbares Nettoergebnis, +10,2 % 1,55 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie (Stammaktionären zurechenbar) 1,99 USD Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,99 USD Der US-Energieversorger Duke Energy hat am 4. November 2026 seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Die gesamten Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,6 Prozent auf 9,10 Mrd. USD, nach 8,54 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Das den Stammaktionären der Duke Energy Corporation zurechenbare Nettoergebnis legte um 10,2 Prozent auf 1,55 Mrd. USD zu, nach 1,41 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Das verwässerte, den Stammaktionären zurechenbare Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,99 USD nach 1,81 USD im Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,99 USD nach 1,81 USD auf demselben Niveau, denn nach Unternehmensangaben gab es in den dargestellten Quartalen keine Sondereffekte; berichtetes und bereinigtes Ergebnis sind identisch. Das Wetter trug laut Duke Energy im Quartal gegenüber dem Vorjahr 0,08 USD zum Ergebnis je Aktie bei. Die höheren bereinigten Ergebnisse gegenüber dem Vorjahresquartal führt das Unternehmen auf die Refinanzierung von Infrastrukturinvestitionen und günstiges Wetter zurück. Teilweise gegenläufig wirkten demnach höhere Abschreibungen, Effekte aus Minderheitsbeteiligungen, höhere Zinsaufwendungen und ein höherer effektiver Steuersatz. Im Segment Electric Utilities and Infrastructure, dessen Segmentergebnis um 9,6 Prozent auf 1,82 Mrd. USD nach 1,66 Mrd. USD stieg, belasteten gegenüber dem Vorjahresquartal der Zeitpunkt von Steuergutschriften (PTCs) mit 0,08 USD je Aktie und Minderheitsbeteiligungen mit 0,07 USD je Aktie. Die Umsatzerlöse im Segment Electric Utilities and Infrastructure einschließlich konzerninterner Umsätze erhöhten sich um 6,9 Prozent auf 8,75 Mrd. USD, nach 8,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das Segment Gas Utilities and Infrastructure wies ein Segmentergebnis von -19 Mio. USD aus, nach -26 Mio. USD ein Jahr zuvor. Das bessere Quartalsergebnis im Gassegment gegenüber dem Vorjahr ist laut Duke Energy vor allem auf geringere Betriebs- und Wartungskosten zurückzuführen. Im Bereich Sonstige (Other) stieg der Nettoverlust auf 247 Mio. USD, nach 225 Mio. USD im Vorjahresquartal. Als Hauptgründe nennt das Unternehmen höhere Schadensfälle der firmeneigenen Versicherung und geringere Anlageerträge. Das operative Ergebnis des Konzerns stieg um 17,7 Prozent auf 2,75 Mrd. USD, nach 2,33 Mrd. USD im dritten Quartal 2025. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern erhöhte sich um 19,6 Prozent auf 1,95 Mrd. USD, nach 1,63 Mrd. USD. Der effektive Steuersatz lag bei 15,3 Prozent nach 10,8 Prozent, ein Anstieg um 4,5 Prozentpunkte. Der bereinigte effektive Steuersatz betrug 15,5 Prozent nach 10,8 Prozent und lag damit 4,7 Prozentpunkte höher. Den Anstieg des effektiven Steuersatzes gegenüber dem Vorjahresquartal begründet Duke Energy vor allem mit einer geringeren Auflösung überschüssiger latenter Steuern. Für das Gesamtjahr 2026 hat Duke Energy die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf eine Spanne von 6,70 bis 6,80 USD eingeengt. Das Unternehmen sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, Ergebnisse nahe dem oberen Ende dieser Spanne zu liefern. Bestätigt wurde die langfristige Wachstumsrate des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 5 bis 7 Prozent bis 2030. Ausgangspunkt ist dabei der Mittelwert von 6,30 USD der Prognosespanne für 2025. Ab 2028 zeigt sich Duke Energy zuversichtlich, die obere Hälfte dieser Spanne zu erreichen. Zudem baut das Unternehmen nach eigenen Angaben bis 2031 Erzeugungskapazität von 16 Gigawatt zu. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamte Umsatzerlöse 9,10 Mrd. USD 8,54 Mrd. USD +6,6 % Den Stammaktionären der Duke Energy Corporation zurechenbares Nettoergebnis 1,55 Mrd. USD 1,41 Mrd. USD +10,2 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (Stammaktionären zurechenbar) 1,99 USD 1,81 USD – Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,99 USD 1,81 USD – Operatives Ergebnis 2,75 Mrd. USD 2,33 Mrd. USD +17,7 % Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern 1,95 Mrd. USD 1,63 Mrd. USD +19,6 % Segmentergebnis Electric Utilities and Infrastructure 1,82 Mrd. USD 1,66 Mrd. USD +9,6 % Umsatzerlöse Electric Utilities and Infrastructure (einschließlich konzerninterner Umsätze) 8,75 Mrd. USD 8,18 Mrd. USD +6,9 % Segmentergebnis Gas Utilities and Infrastructure -19 Mio. USD -26 Mio. USD – Nettoverlust Sonstige (Other) -247 Mio. USD -225 Mio. USD – Effektiver Steuersatz 15,3 % 10,8 % +4,5 Pp. Bereinigter effektiver Steuersatz 15,5 % 10,8 % +4,7 Pp. Quelle : Duke Energy, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Duke Energy. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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