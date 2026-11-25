Truist-Analyst Richard Sunderland hat das Kursziel für die Duke Energy-Aktie (ISIN: US26441C2044, WKN: A1J0EV, Ticker-Symbol: D2MN, NYSE-Symbol: DUK) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal und der Konferenz des Edison Electric Institute von 130 auf 142 USD angehoben und das „buy“-Rating bestätigt. Obwohl die für das vierte Quartal anstehende Aktualisierung der Unternehmensplanung erst Anfang 2027 einen Kurstreiber darstellen dürfte, rechne das Analysehaus bereits kurzfristig mit einer zunehmenden Aufmerksamkeit für die damit verbundenen regulatorischen Aspekte, die Entwicklung der Stromnachfrage und weitere relevante Faktoren. Ein wichtiger Termin, den Anleger noch vor Jahresende im Auge behalten sollten, sei die bis zum 15. Dezember vorgesehene Einreichung des mehrjährigen Stromtarifplans von Duke Energy für Indiana. Truist sehe eine positive Dynamik im Vorfeld der anstehenden Aktualisierung der Unternehmensplanung und betrachte diese als eine lang erwartete Gelegenheit, die kommunizierten Wachstumsraten angesichts günstiger Entwicklungen neu zu bewerten. Dazu zähle insbesondere die zunehmende Überführung geplanter Projekte mit hohem Strombedarf in Indiana und Florida in konkrete Kundenvereinbarungen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)