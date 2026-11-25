Die Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204, FSE: DUE) notiert am Mittwoch bei rund 16,38 Euro und hat sich damit gut 7% von ihrem Tief erholt. Am 20. November war sie intraday bis auf 15,22 Euro gefallen, den niedrigsten Stand seit rund 14 Jahren. Bemerkenswert: Das Tief kam nur eine Woche nach Zahlen, die beim Umsatz und bei der operativen Marge ordentlich ausfielen. Diese Dürr Aktienanalyse klärt, warum die Dürr-Aktie trotzdem unter Druck steht und worauf es bei der Dürr Aktie Prognose jetzt ankommt.
Dürr Aktie Prognose: 14-Jahres-Tief trotz Q3-Wachstum - Wende am Kapitalmarkttag?
Die Dürr-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit rund 14 Jahren, obwohl Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal wuchsen. Die Dürr Aktienanalyse zeigt, warum der Kurs trotzdem leidet, wie Chart und Bewertung aussehen und was die Dürr Aktie Prognose jetzt an zwei Terminen aufhängt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dürr Aktiengesellschaft
- ISIN
- DE0005565204
- Kurs
- 16,38 Euro
- Tief (20.11.2026)
- 15,22 Euro
- 52-Wochen-Hoch
- 25,10 Euro
- Marktkapitalisierung
- rund 1,13 Mrd. Euro
- Dividende (Geschäftsjahr 2025)
- 0,80 Euro
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag am 9./10.12.2026
Stand: 25.11.2026, Kurs Börse Stuttgart, 11:46 Uhr
Die Ausgangslage
Dürr-Aktie: Tief trotz Wachstum
Seit Anfang Juni 2026 läuft die Dürr-Aktie in einem Abwärtstrend, seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 26%. Die Q3-Zahlen haben daran nichts geändert, weil sie zwei Gesichter haben.
Operativ lief das dritte Quartal solide: Der Auftragseingang stieg um 5,2% auf 802,1 Mio. Euro, der Umsatz um 3,4% auf 1.078,8 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte mit 5,7% den besten Wert des laufenden Jahres. Darunter sieht das Bild schlechter aus. Das ausgewiesene EBIT brach um 59% ein, der Nettogewinn fiel von 25,5 auf 5,2 Mio. Euro, und der Free Cashflow drehte auf minus 54,9 Mio. Euro. Wer die Dürr Aktie Prognose beurteilen will, muss deshalb zwischen operativer Lage und Sondereffekten unterscheiden.
Hinzu kommt ein schwaches Börsenumfeld. Im November gab es einen breiten Abverkauf mit einer Korrektur bei KI- und Tech-Werten. Nach Analystenkommentaren passte der Kursrutsch der Dürr-Aktie nicht zu den Aussichten für das vierte Quartal. Anleger hielten sich offenbar dennoch zurück, bis die Großaufträge und die neuen Mittelfristziele greifbar sind.
Die Zahlen
Q3 2026: Operativ ordentlich, darunter schwach
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Auftragseingang
|802,1
|762,5
|+5,2%
|Umsatz
|1.078,8
|1.043,7
|+3,4%
|EBIT vor Sondereffekten
|61,3
|69,0
|-11,1%
|Marge vor Sondereffekten
|5,7%
|6,6%
|-0,9 Pp.
|EBIT (ausgewiesen)
|22,1
|54,4
|-59,4%
|Ergebnis nach Steuern
|5,2
|25,5
|-79,5%
|Free Cashflow
|-54,9
|37,9
|-
Die Segmente Umwelttechnik und frühere Gliederung entfallen seit dem Verkauf der Umwelttechnik Ende Oktober 2025.
Quelle: Dürr AG, Pressemitteilung vom 12.11.2026
Auffällig ist die Verbesserung der Bilanz: Der Nettofinanzstatus lag Ende September bei minus 137,3 Mio. Euro nach minus 482,0 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Grund ist der Verkauf der Umwelttechnik an Stellex Capital. Die Eigenkapitalquote stieg auf 28,4%, der ROCE betrug 17,0%. Belastet wurden die ersten neun Monate durch Sondereffekte von 148,8 Mio. Euro, darunter eine Goodwill-Abschreibung von 94,9 Mio. Euro auf BBS Automation. Im dritten Quartal kamen Restrukturierungsrückstellungen von 32 Mio. Euro hinzu.
Die Divisionen
Automotive trägt, Industrial Automation und Holz hinken
|Division
|Auftragseingang
|Umsatz
|EBIT vor Sondereffekten
|Automotive
|327,8 (+4,9%)
|598,2 (+15,0%)
|49,7 (+16,7%)
|Industrial Automation
|186,2 (+5,7%)
|141,8 (-15,0%)
|-0,5 (Vorjahr 11,1)
|Woodworking (HOMAG)
|288,9 (+4,4%)
|340,3 (-5,1%)
|18,7 (-24,7%)
Quelle: Dürr AG, Pressemitteilung vom 12.11.2026
Die Automotive-Division mit Lackier- und Endmontagetechnik liefert den Ergebnisbeitrag. Industrial Automation leidet unter BBS Automation: Dürr streicht dort weltweit rund 500 Stellen und plant Einsparungen von etwa 30 Mio. Euro pro Jahr, die überwiegend 2027 wirken sollen. Positiv ist die Schenck-Auswuchttechnik, die von Gasturbinen für Rechenzentren profitiert. Bei HOMAG belastet die weiter schwache Möbelbranche, während der Holzhausbau solide läuft.
Das Chartbild
Dürr-Aktie: Erholung ohne Bestätigung
Charttechnisch bleibt die Lage angeschlagen. Nach der Auswertung von boerse.de liegen die gleitenden Durchschnitte fallend gestaffelt: 20 Tage bei 16,23 Euro, 50 Tage bei 16,41 Euro, 100 Tage bei 17,11 Euro und 200 Tage bei 18,88 Euro. Mit 16,38 Euro steht die Dürr-Aktie praktisch auf der 50-Tage-Linie und rund 13% unter der 200-Tage-Linie. Chartanalysten von stock3 sprechen von einer Erholung ohne Bestätigung bei intaktem Abwärtstrend auf allen Zeitebenen.
|Art
|Bereich in Euro
|Bedeutung
|Widerstand
|16,06-16,47
|breite Zone, wird gerade getestet
|Widerstand
|17,06-17,20
|mittelfristig kritisch
|Widerstand
|18,47-18,88
|inklusive 200-Tage-Linie
|Unterstützung
|15,11-15,50
|Bündel fallender Unterstützungen
|Unterstützung
|13,58-13,81
|nächste Marke im Langfristchart
Beschreibung der Marken, keine Kursprognose.
Quelle: stock3/Société Générale, boerse.de, Stand 24./25.11.2026
Als Statistik taugt die Saisonalität: Laut Seasonax legte die Dürr-Aktie in den vergangenen zehn Jahren zwischen dem 25. November und dem 21. Januar jedes Mal zu, im Schnitt um 7,8%. Eine Garantie ist das nicht.
Die Bewertung
Dürr Aktie Prognose: So günstig war sie selten
Die Dürr-Aktie notiert erstmals seit Langem unter dem Buchwert. Das KGV 2027e liegt bei rund 7, nach 13 bis 17 in den Jahren 2019 bis 2024. Für 2026 ist das KGV wegen der Sondereffekte kaum aussagekräftig. Der Konsens erwartet für 2027 ein bereinigtes EBIT von rund 260 Mio. Euro, etwa 22% mehr als 2026. Im Vergleich liegen GEA bei einem KGV 2027e von rund 19 und Krones bei rund 11, während Jungheinrich als zyklischer Wert mit etwa 8 bis 9 ähnlich bewertet ist wie Dürr.
Dem steht ein Risiko gegenüber: Für das Geschäftsjahr 2026 ist die Dividende von 0,80 Euro nicht sicher, weil das ausgewiesene Konzernergebnis nach neun Monaten negativ ist. Dürr hat sich dazu nicht geäußert, das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Die Analysten
Dürr Aktie Prognose: Das sagen die Häuser
Das Analystenbild ist gemischt, aber überwiegend freundlich: Laut der Research-Liste auf der Investor-Relations-Seite von Dürr stehen seit Oktober 5 Kaufempfehlungen 5 Halten-Einstufungen gegenüber, Verkaufen empfiehlt niemand. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,65 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Einstufungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
|Haus
|Einstufung
|Datum
|Kursziel in Euro
|LBBW
|Kaufen (zuvor Halten)
|20.11.2026
|19,00
|Bernstein
|Outperform
|16./17.11.2026
|30,00 (zuvor 35,00)
|MWB Research
|Buy
|12.11.2026
|32,00
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|12.11.2026
|28,00
|UBS
|Neutral
|12.11.2026
|22,50
|Berenberg
|Hold
|12.11.2026
|21,00
|ODDO BHF
|Hold
|12.11.2026
|20,00
|DZ Bank
|Halten
|12.11.2026
|18,00 (fairer Wert)
|Deutsche Bank
|Hold
|03.11.2026
|21,00
|MPCM
|Buy
|20.10.2026
|25,00 (zuvor 28,00)
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser und keine Garantien.
Quelle: Dürr Investor Relations, dpa-AFX, Stand 25.11.2026
Bernstein verweist darauf, dass der Auftragseingang im dritten Quartal unter den Erwartungen lag, Umsatz und Ergebnis aber darüber. Die DZ Bank sieht Dürr nach dem gemischten Quartal auf einen starken Schlussspurt angewiesen. Die Deutsche Bank richtet den Blick auf den Kapitalmarkttag und den Finanzierungsrahmen nach den Verkäufen.
Chancen und Risiken
Was für und was gegen die Dürr-Aktie spricht
Großaufträge im vierten Quartal
Das Management sieht Potenzial in der Lackiertechnik, vor allem in Asien und Nordamerika, wo US-Zölle neue Projekte anstoßen.
Neue Ziele auf dem Kapitalmarkttag
Am 9./10. Dezember will Dürr neue Ziele bis 2030 vorstellen.
Sparprogramm bei BBS
Rund 30 Mio. Euro Einsparung pro Jahr, überwiegend ab 2027.
Bewertung und Bilanz
KBV unter 1, moderate Nettoverschuldung, Dividendenrendite von rund 4,9%.
Aufträge verschieben sich
Der Auftragsbestand sank um 3,9% auf 3,44 Mrd. Euro, Vergabetermine sind schwerer vorherzusagen.
Schwache Cashflow-Aussichten
Steuernachzahlung von rund 50 Mio. Euro im vierten Quartal, Anzahlungen erst 2027.
Problemfelder BBS und HOMAG
Weitere Abschreibungen und Rückstellungen sind nicht ausgeschlossen.
Glaubwürdigkeit der Ziele
Die Mittelfristziele von 2022 (über 6 Mrd. Euro Umsatz bis 2030, Marge von mindestens 8%) gelten als kaum noch erreichbar.
Termine
Was Anleger bei der Dürr-Aktie jetzt beobachten
Kurzfristig entscheidet der Chart: Ein Tagesschluss über 16,47 Euro würde die Widerstandszone verlassen, bleibt die Aktie dagegen unter der Unterstützungszone von 15,11 bis 15,50 Euro, rückt laut Chartanalysten der Bereich um 13,58 bis 13,81 Euro in den Fokus.
Häufige Fragen
Dürr-Aktie kompakt beantwortet
Warum fällt die Dürr-Aktie trotz guter Q3-Zahlen? Weil Gewinn und Cashflow schwach waren, der Auftragseingang unter den Erwartungen lag und das Management für 2026 nur das untere Ende der Margenspanne in Aussicht stellt. Dazu kam ein schwacher Gesamtmarkt.
Wie lautet die Dürr Aktie Prognose der Analysten? Fünf Kaufempfehlungen, fünf Halten-Einstufungen, keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 23,65 Euro, die Spanne reicht von 18 bis 32 Euro.
Zahlt die Dürr-Aktie Dividende? Für 2025 zahlte Dürr 0,80 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 4,9%. Für 2026 ist die Ausschüttung noch offen.
Wann kommen die nächsten Dürr-Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 folgen Anfang März 2027, vorher findet am 9./10. Dezember der Kapitalmarkttag statt.
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