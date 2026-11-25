Operativ lief das dritte Quartal solide: Der Auftragseingang stieg um 5,2% auf 802,1 Mio. Euro, der Umsatz um 3,4% auf 1.078,8 Mio. Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte mit 5,7% den besten Wert des laufenden Jahres. Darunter sieht das Bild schlechter aus. Das ausgewiesene EBIT brach um 59% ein, der Nettogewinn fiel von 25,5 auf 5,2 Mio. Euro, und der Free Cashflow drehte auf minus 54,9 Mio. Euro. Wer die Dürr Aktie Prognose beurteilen will, muss deshalb zwischen operativer Lage und Sondereffekten unterscheiden.

Hinzu kommt ein schwaches Börsenumfeld. Im November gab es einen breiten Abverkauf mit einer Korrektur bei KI- und Tech-Werten. Nach Analystenkommentaren passte der Kursrutsch der Dürr-Aktie nicht zu den Aussichten für das vierte Quartal. Anleger hielten sich offenbar dennoch zurück, bis die Großaufträge und die neuen Mittelfristziele greifbar sind.