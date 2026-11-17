Der Analyst von Bernstein Research, Philippe Lorrain, senkt in seiner Dürr-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 35 auf 30 Euro, bestätigt aber das Rating "outperform", während die Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker: DUE) aktuell um 0,40 Euro beziehungsweise 2,54 Prozent auf 15,32 Euro abrutscht.
Dürr Aktie: Kursziel gekappt – doch Bernstein setzt auf starke Auftragseingänge
Die Dürr-Aktie verliert 2,54 Prozent, doch Bernstein Research sieht mit dem gesenkten Kursziel von 30 Euro weiterhin fast 96 Prozent Aufwärtspotenzial.
Zwischen Börsenkurs und Analystenziel klaffe damit eine erhebliche Lücke: Das Kursziel 30 Euro liege rund 95,8 Prozent über der aktuellen Notierung. Trotz der gesenkten Bewertungsmarke halte Bernstein Research somit an einer positiven Einschätzung fest. Philippe Lorrain sehe offenbar eine Diskrepanz zwischen der jüngsten Kursentwicklung und den geschäftlichen Perspektiven des Anlagenbauers.
Kursrutsch trifft auf Zuversicht beim Auftragseingang
Im Mittelpunkt der Dürr-Aktienanalyse stehe die Kurskorrektur seit der Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen samt Effizienzprogramm für die Sparte Industrial Automation, kurz IA. Nach Einschätzung von Philippe Lorrain passe diese Entwicklung nicht zu den guten Aussichten für den Auftragseingang im vierten Quartal.
Damit richte Bernstein Research den Blick auf eine für den Anlagenbau wichtige Größe: neue Bestellungen. Ein guter Auftragseingang könne die Grundlage für künftige Umsätze schaffen und die Auslastung stützen. Die von Philippe Lorrain hervorgehobenen Aussichten seien deshalb ein wesentliches Argument für das unveränderte Rating "outperform".
Der aktuelle Kursrutsch auf 15,32 Euro verschärfe das Spannungsfeld zusätzlich. Während die Aktie weiter nachgebe, bleibe Bernstein Research mit dem Kursziel 30 Euro deutlich oberhalb des gegenwärtigen Börsenpreises.
Erwartungen für 2027 bleiben vergleichsweise stabil
Ein weiteres Argument in der Dürr-Aktienanalyse liefere der Blick auf die Ergebnisprognosen. Laut Philippe Lorrain sei der Bloomberg-Konsens für das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr 2027 recht stabil geblieben.
Die Kurskorrektur gehe demnach nicht mit einer ähnlich ausgeprägten Verschlechterung dieser Markterwartungen einher. Genau darin liege ein wichtiger Punkt der Einschätzung von Bernstein Research: Der schwächere Aktienkurs und die vergleichsweise stabilen operativen Erwartungen würden derzeit unterschiedliche Signale senden.
Stabile Konsensschätzungen seien allerdings noch keine Garantie dafür, dass Dürr die Erwartungen tatsächlich erfüllen werde. Für die positive Argumentation von Philippe Lorrain lieferten sie dennoch eine zusätzliche Stütze.
Kursziel 30 Euro: Niedrigere Messlatte, positive Einstufung
Die Zielsenkung von 35 auf 30 Euro entspreche einer Reduktion um rund 14,3 Prozent. Bernstein Research lege die Bewertungsmarke damit spürbar niedriger. Eine konkrete Begründung für die Höhe dieser Anpassung gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung jedoch nicht hervor.
Am grundsätzlichen Urteil ändere sich nichts: Philippe Lorrain bleibe beim Rating "outperform". Das Kursziel 30 Euro signalisiere bei einem Aktienkurs von 15,32 Euro weiterhin erheblichen rechnerischen Spielraum nach oben. Dieser Abstand sei als Analystenerwartung zu verstehen und stelle keine zugesicherte Rendite dar.
Die Dürr-Aktienanalyse von Bernstein Research verbinde somit eine reduzierte Zielmarke mit einer weiterhin optimistischen Einschätzung. Ausschlaggebend seien die guten Aussichten für den Auftragseingang im vierten Quartal und der recht stabile Ergebniskonsens für 2027.
Aufträge müssen die Zuversicht untermauern
Für Anleger rücke nun die Frage in den Vordergrund, ob sich die positiven Erwartungen an das Schlussquartal in tatsächlichen Bestellungen niederschlagen würden. Ein entsprechend guter Auftragseingang könnte die Argumentation von Philippe Lorrain stärken und die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die operative Perspektive lenken.
Bis dahin bleibe die Diskrepanz auffällig: Auf der einen Seite stehe eine Aktie unter Verkaufsdruck, auf der anderen eine Dürr-Aktienanalyse mit dem Rating "outperform" und einem beinahe doppelt so hohen Kursziel.
Philippe Lorrain von Bernstein Research bestätigt damit trotz der Zielsenkung seine positive Haltung zur Dürr-Aktie und setzt das Kursziel auf 30 Euro.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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