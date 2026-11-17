Für Anleger rücke nun die Frage in den Vordergrund, ob sich die positiven Erwartungen an das Schlussquartal in tatsächlichen Bestellungen niederschlagen würden. Ein entsprechend guter Auftragseingang könnte die Argumentation von Philippe Lorrain stärken und die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die operative Perspektive lenken.