Dürr baut unter anderem Lackieranlagen für die Autoindustrie und Maschinen für die Holzbearbeitung. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um gut fünf Prozent auf 802 Millionen Euro, die Jahresziele wurden bestätigt.

Vorstandschef Jochen Weyrauch sieht beträchtliches Potenzial beim Auftragseingang, weil die Autoindustrie wieder mehr Großprojekte plant.