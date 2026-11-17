Der Kurs ist eingebrochen, die Aufträge sollen kommen: Bernstein-Analyst Philippe Lorrain bleibt bei „Outperform“ für die Dürr-Aktie, senkt das Kursziel aber von 35 auf 30 Euro. Zum Kurs von 16,02 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 87 Prozent.
Dürr-Aktie: Aufträge sollen anziehen – Bernstein sieht trotz Zielsenkung fast 90 Prozent Potenzial
Bernstein-Analyst Philippe Lorrain senkt das Kursziel für die Dürr-Aktie, bleibt aber bei „Outperform“. Der Kursrückgang passe nicht zu den guten Aussichten für die Aufträge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dürr AG
- Handelssymbol
- DUE (Xetra)
- Analyst
- Philippe Lorrain
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 30 Euro (zuvor 35 Euro)
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Dürr-Aktie
Aufträge statt Abverkauf – Lorrain bleibt beim Kauf
Philippe Lorrain hält die Kursschwäche für übertrieben. Das Kursziel passt er dennoch an.
Dürr baut unter anderem Lackieranlagen für die Autoindustrie und Maschinen für die Holzbearbeitung. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um gut fünf Prozent auf 802 Millionen Euro, die Jahresziele wurden bestätigt.
Vorstandschef Jochen Weyrauch sieht beträchtliches Potenzial beim Auftragseingang, weil die Autoindustrie wieder mehr Großprojekte plant.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Philippe Lorrain zu lesen ist:
Übertriebene Korrektur
Der Kursrückgang seit den vorläufigen Halbjahreszahlen passt laut Lorrain nicht zu den guten Auftragsaussichten im vierten Quartal.
Sparprogramm
Für die Sparte Industrial Automation läuft ein Effizienzprogramm.
Stabile Erwartungen
Die Markterwartung für das operative Ergebnis 2027 ist laut Bernstein recht stabil geblieben.
Starkes Schlussquartal
Das vierte Quartal ist bei Dürr üblicherweise das umsatz- und ertragsstärkste.
Unsichere Vergabetermine
Die Vergabetermine großer Autoprojekte sind laut Dürr schwerer vorherzusagen als früher. Im Holzbereich blieb eine Belebung im Möbelsektor aus.
Das neue Kursziel liegt weiter fast doppelt so hoch wie der Kurs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Philippe Lorrain. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 30 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dürr AG (DUE): Kaufen, Kursziel 30,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Philippe Lorrain, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 21:16 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Philippe Lorrain, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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