Eine neue Unternehmensnachricht ist als Auslöser nicht erkennbar. Der Rückgang der Drägerwerk Aktie ist vor allem die Kehrseite einer außergewöhnlichen Rally: Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch und rund 83% Plus seit Jahresbeginn sichern viele Anleger Gewinne. Verstärkt wird das durch den schwachen Gesamtmarkt, denn der Dax hat am Mittwoch 1,26% verloren und ist auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen.