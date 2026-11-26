Die Drägerwerk Aktie (Vorzugsaktie) zählt am Donnerstagmittag zu den TecDAX Verlierern. Das Papier des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns gibt damit erneut nach, nachdem es am Dienstag auf ein Rekordhoch von 128,60 Euro geklettert und am Mittwoch um 4,98% auf 122,20 Euro zurückgefallen war.
Drägerwerk Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag nach Rekordhoch
Die Drägerwerk Aktie zählt am Mittag zu den TecDAX Verlierern. Nach dem Rekordhoch von 128,60 Euro und rund 83% Plus seit Jahresbeginn nehmen Anleger Gewinne mit.
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht ist als Auslöser nicht erkennbar. Der Rückgang der Drägerwerk Aktie ist vor allem die Kehrseite einer außergewöhnlichen Rally: Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch und rund 83% Plus seit Jahresbeginn sichern viele Anleger Gewinne. Verstärkt wird das durch den schwachen Gesamtmarkt, denn der Dax hat am Mittwoch 1,26% verloren und ist auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen.
Was die Rally der Drägerwerk Aktie getragen hat
Kapitalmarkttag am 18. November
Drägerwerk peilt bis 2030 eine Milliarde Euro mehr Umsatz an. Die Mittelfristziele haben die Aktie in Richtung Rekordhoch getragen.
Positive Analystenstimmen
Berenberg reagierte nach dem Kapitalmarkttag zuversichtlicher auf die Aktie. Zuvor hatte bereits eine Studie die Drägerwerk Aktie an die Spitze des TecDAX katapultiert.
Bestätigte Jahresziele
Trotz eines sinkenden Quartals-EBIT im Oktober hält der Konzern an seinen Zielen für 2026 fest. Damals war die Aktie zunächst eingebrochen.
Die Drägerwerk Aktie im Kursverlauf
|Datum
|Ereignis
|18. November
|Kapitalmarkttag mit Zielen bis 2030
|24. November
|Rekordhoch von 128,60 € (+5,41%)
|25. November
|Rücksetzer um 4,98% auf 122,20 €
|26. November
|Drägerwerk Aktie am Mittag erneut unter den TecDAX Verlierern
Quelle: aktiencheck.de, dpa-AFX, Stand 26.11.2026
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