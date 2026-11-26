Dowa-Aktie im Nikkei 225 im Plus: Metallkonzern folgt dem Markt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Dowa-Aktie gehört am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Metall- und Recyclingkonzern steigt mit der breiten Markterholung in Tokio.

Die Dowa-Aktie legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 41,60 Euro, ein Plus von 1,96 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). DMI DMI — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DMI — — — Die Gründe Breite Erholung am Aktienmarkt Dowa meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Der Konzern ist in Nichteisenmetallen, Recycling und Elektronikmaterialien tätig. Er profitierte von der breiten Erholung in Tokio: Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Die größten Sektorgewinner waren laut Investing.com Immobilien, Banken und Textil. Dowa-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,96 % Kurs (26.11.2026) 41,60 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Das Plus ist moderat und folgt dem Gesamtmarkt.

Metallwerte reagieren empfindlich auf Konjunktur- und Zollnachrichten. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt Dowa vor allem Marktnähe. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 5714, Frankfurter Symbol DMI.

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