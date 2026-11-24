Der Dow Jones hat am Montag, 23. November 2026, um 3,04 Prozent zugelegt. Die Spitze des Feldes besetzte Nvidia mit einem Plus von 31,59 Prozent, dahinter rückten Caterpillar und Cisco vor. Am unteren Ende stand Chevron mit einem Minus von 1,08 Prozent.
Dow Jones zieht um 3,04 Prozent an: Nvidia hebt ab, Caterpillar glänzt, Chevron bildet das Schlusslicht
Dow Jones Analyse vom 23. November 2026: Der Index steigt um 3,04 Prozent, 26 von 30 Werten legen zu. Nvidia springt um 31,59 Prozent, Caterpillar und Cisco folgen, Chevron rutscht ab.
Dow Jones Analyse: Breiter Aufschwung zum Wochenstart
Der Anstieg verteilte sich auf breite Schultern: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen 26 höher als am Freitag, dem 20. November 2026, nur vier gaben nach. Unverändert ging kein einziger Wert aus dem Handel. Diese Dow Jones Analyse zeigt damit einen Tag, an dem die Käufer fast überall die Oberhand hatten.
Auffällig ist die Spreizung im oberen Teil der Rangliste. Während der Spitzenreiter ein zweistelliges Plus verbuchte, bewegten sich die übrigen Aufsteiger in einer Spanne zwischen 7,22 Prozent bei Caterpillar und 0,26 Prozent bei Procter & Gamble. Das Schlusslicht verlor dagegen nur gut ein Prozent.
Dow Jones Gewinner: Nvidia setzt sich weit ab
Unter den Dow-Jones-Gewinnern stach der Chipentwickler Nvidia aus Santa Clara heraus. Die Aktie schoss um 31,59 Prozent nach oben und schloss bei 165,19 USD, nach 125,53 USD am Freitag. Kein anderer Wert im Index kam auch nur in die Nähe dieser Bewegung.
Auf Rang zwei zog der Baumaschinenhersteller Caterpillar aus Texas um 7,22 Prozent an, die Aktie beendete den Handel bei 547,31 USD. Der Netzwerkausrüster Cisco aus San José kletterte um 6,83 Prozent auf 96,83 USD und belegte Platz drei.
Knapp dahinter folgte der Google-Mutterkonzern Alphabet aus Mountain View, der um 6,40 Prozent auf 282,26 USD stieg. Den fünften Platz der Dow Jones Gewinner sicherte sich der Industriekonzern Honeywell aus Charlotte mit einem Plus von 4,38 Prozent auf 221,95 USD. Knapp verpasst haben die Top fünf Boeing mit 4,22 Prozent auf 162,47 USD und Goldman Sachs mit 4,18 Prozent auf 823,77 USD.
Dow Jones Verlierer: Chevron rutscht ans Ende
Nur vier Titel zählten an diesem Tag zu den Dow-Jones-Verlierern, und ihre Abschläge fielen moderat aus. Am stärksten erwischte es den Ölkonzern Chevron, der um 1,08 Prozent auf 206,12 USD nachgab und damit Rang 30 im Index belegte.
Fast gleichauf rutschte der Krankenversicherer UnitedHealth aus Minnesota um 1,07 Prozent auf 336,20 USD ab. Der Getränkekonzern Coca-Cola aus Atlanta verlor 1,03 Prozent und schloss bei 95,99 USD.
Kaum bewegt zeigte sich der Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson aus New Jersey, der um 0,11 Prozent auf 270,17 USD nachgab. Procter & Gamble gehörte zwar zu den fünf schwächsten Werten, ist aber kein Dow Jones Verlierer: Der Konsumgüterkonzern aus Cincinnati legte um 0,26 Prozent auf 169,81 USD zu.
Dow Jones Check: Ein Tag mit klarer Richtung
Der Dow Jones Check fällt eindeutig aus: Mit einem Plus von 3,04 Prozent und 26 steigenden gegenüber vier fallenden Werten war der 23. November 2026 ein Handelstag mit klarer Aufwärtstendenz. Nvidia lieferte mit 31,59 Prozent die mit Abstand größte Bewegung, Caterpillar, Cisco, Alphabet und Honeywell folgten mit deutlichen Aufschlägen.
Auf der anderen Seite hielten sich die Abgaben in engen Grenzen. Chevron, UnitedHealth und Coca-Cola verloren jeweils etwas mehr als ein Prozent, Johnson & Johnson trat nahezu auf der Stelle. Für diesen Dow Jones Check bleibt damit festzuhalten: Die Gewinne waren breit verteilt, die Verluste blieben schmal.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Nvidia
|165,19 USD
|+31,59 %
|2
|Caterpillar
|547,31 USD
|+7,22 %
|3
|Cisco
|96,83 USD
|+6,83 %
|4
|Alphabet
|282,26 USD
|+6,40 %
|5
|Honeywell
|221,95 USD
|+4,38 %
|6
|Boeing
|162,47 USD
|+4,22 %
|7
|Goldman Sachs
|823,77 USD
|+4,18 %
|8
|IBM
|232,96 USD
|+3,80 %
|9
|3M
|184,49 USD
|+3,65 %
|10
|Amazon
|255,24 USD
|+3,41 %
|11
|Amgen
|449,00 USD
|+3,07 %
|12
|Sherwin-Williams
|349,46 USD
|+2,86 %
|13
|Salesforce
|185,47 USD
|+2,68 %
|14
|Nike
|33,77 USD
|+2,58 %
|15
|Home Depot
|346,09 USD
|+2,08 %
|16
|Apple
|349,67 USD
|+2,07 %
|17
|Disney
|120,34 USD
|+2,00 %
|18
|JPMorgan
|316,53 USD
|+1,93 %
|19
|Visa
|409,53 USD
|+1,91 %
|20
|Microsoft
|492,95 USD
|+1,74 %
|21
|American Express
|306,92 USD
|+1,73 %
|22
|Merck & Co.
|135,46 USD
|+1,30 %
|23
|Walmart
|129,59 USD
|+1,28 %
|24
|McDonald's
|276,39 USD
|+1,15 %
|25
|Travelers
|394,91 USD
|+0,42 %
|26
|Procter & Gamble
|169,81 USD
|+0,26 %
|27
|Johnson & Johnson
|270,17 USD
|-0,11 %
|28
|Coca-Cola
|95,99 USD
|-1,03 %
|29
|UnitedHealth
|336,20 USD
|-1,07 %
|30
|Chevron
|206,12 USD
|-1,08 %
Quelle: Montag, 23. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 20. November 2026
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