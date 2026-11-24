Der Anstieg verteilte sich auf breite Schultern: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen 26 höher als am Freitag, dem 20. November 2026, nur vier gaben nach. Unverändert ging kein einziger Wert aus dem Handel. Diese Dow Jones Analyse zeigt damit einen Tag, an dem die Käufer fast überall die Oberhand hatten.