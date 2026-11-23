Die Wall Street holt Luft. Nach dem brutalen KI-Ausverkauf der Vorwoche steigen die Futures auf den Dow Jones am Montag um rund 1,9 Prozent, die S&P-500-Futures sogar um rund 2,6 Prozent. Der Dow hatte seine schwächste Woche seit dem Corona-Crash 2020 hinter sich, der S&P 500 sieben Verlusttage in Folge – alle drei großen Indizes waren in die Korrektur gerutscht. Im vorbörslichen Handel führen fünf Dow-Werte die Erholung an: Die Nvidia Aktie steigt um 8,21 Prozent auf 135,84 Dollar, die Goldman Sachs Aktie um 4,34 Prozent auf 825,00 Dollar, die Amazon Aktie um 4,09 Prozent auf 256,92 Dollar, die Caterpillar Aktie um 3,99 Prozent auf 530,80 Dollar und die Microsoft Aktie um 3,60 Prozent auf 501,98 Dollar.