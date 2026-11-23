Die Wall Street holt Luft. Nach dem brutalen KI-Ausverkauf der Vorwoche steigen die Futures auf den Dow Jones am Montag um rund 1,9 Prozent, die S&P-500-Futures sogar um rund 2,6 Prozent. Der Dow hatte seine schwächste Woche seit dem Corona-Crash 2020 hinter sich, der S&P 500 sieben Verlusttage in Folge – alle drei großen Indizes waren in die Korrektur gerutscht. Im vorbörslichen Handel führen fünf Dow-Werte die Erholung an: Die Nvidia Aktie steigt um 8,21 Prozent auf 135,84 Dollar, die Goldman Sachs Aktie um 4,34 Prozent auf 825,00 Dollar, die Amazon Aktie um 4,09 Prozent auf 256,92 Dollar, die Caterpillar Aktie um 3,99 Prozent auf 530,80 Dollar und die Microsoft Aktie um 3,60 Prozent auf 501,98 Dollar.
Dow Jones vorbörslich: Nvidia, Goldman Sachs und Amazon führen die Comeback-Rally an
Nach der schwächsten Woche seit dem Corona-Crash 2020 drehen die US-Futures kräftig ins Plus. Im Dow Jones führen Nvidia, Goldman Sachs, Amazon, Caterpillar und Microsoft die vorbörsliche Erholung an – jede Aktie mit ihrer eigenen Geschichte.
Nvidia
Trump will Jensen Huang zurück
Die Nvidia Aktie ist der Spitzenreiter. Nach dem Einbruch um 14 Prozent am Freitag, ausgelöst durch Berichte über eine Prüfung der Bilanzierung durch die SEC, kaufen Anleger den KI-Chipkonzern zurück. Zusätzlichen Schub liefert Donald Trump: Der Präsident forderte den Verwaltungsrat auf, den zurückgetretenen Gründer Jensen Huang wieder an die Spitze zu holen. Verwaltungsratschef Harvey Jones lehnt das bislang ab. Operativ bleibt Nvidia stark, der Umsatz hatte sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
Goldman Sachs
Die Bank vom Jahrestief
Die Goldman Sachs Aktie erholt sich vom Jahrestief. Am Freitag hatte sie mit 773,70 Dollar den tiefsten Stand des Jahres erreicht, vom 52-Wochen-Hoch bei 1.153,99 Dollar war sie damit weit entfernt. Als Investmentbank profitiert Goldman überproportional, wenn die Risikobereitschaft an die Märkte zurückkehrt – mehr Handel, mehr Börsengänge, mehr Übernahmen. Die Bewertung ist mit einem KGV von rund 12,5 moderat, und am 2. Dezember steht der Ex-Tag für die Quartalsdividende von 5 Dollar an. Im Schnitt sahen die Analysten zuletzt ein Kursziel von rund 1.064 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Amazon
Der Handelsriese vor dem Black Friday
Die Amazon Aktie startet stark in die verkürzte Feiertagswoche, in der mit Thanksgiving und Black Friday das wichtigste Einkaufswochenende des Jahres ansteht. Belastet hatten zuletzt die hohen KI-Investitionen: Im dritten Quartal lagen die Investitionsausgaben mit 77,3 Milliarden Dollar weit über den erwarteten 58,7 Milliarden Dollar, und die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 240 bis 247 Milliarden Dollar fiel vorsichtig aus. Mit der Erholung der Tech-Werte rücken nun wieder die Stärken in den Fokus: die Cloud-Sparte AWS und die Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic.
Caterpillar und Microsoft
KI-Strom und Software
Die Caterpillar Aktie ist längst mehr als ein Baumaschinenwert. Im dritten Quartal steigerte der Konzern Umsatz und Erlöse um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, den höchsten Quartalswert seiner Geschichte, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 45 Prozent auf 7,20 Dollar. Ein wichtiger Treiber sind Generatoren und Turbinen für KI-Rechenzentren, der Auftragsbestand erreichte einen Rekord von 78,1 Milliarden Dollar. Kehrt der KI-Optimismus zurück, profitiert die Caterpillar Aktie als Infrastruktur-Gewinner gleich mit.
Die Microsoft Aktie erholt sich von ihrem Sieben-Wochen-Tief. Am 17. November war sie zum Auftakt der Ignite-Konferenz auf 496,51 Dollar gefallen. Anleger zweifeln an der Rendite der enormen KI-Investitionen: Die Investitionsausgaben stiegen zuletzt auf 45,2 Milliarden Dollar im Quartal, der freie Cashflow sank um 27 Prozent. Zudem belastete ein mehrtägiger Ausfall von Microsoft 365. Zum Wochenstart überwiegt die Erleichterung.
Einordnung der Redaktion: Der vorbörsliche Kurssprung ist zunächst eine klassische Erleichterungsrally nach einem überverkauften Markt. Bemerkenswert ist die Breite: Mit Nvidia, Amazon und Microsoft erholen sich die KI-Schwergewichte, mit Goldman Sachs und Caterpillar aber auch die zyklischen Profiteure einer besseren Stimmung. Ob daraus eine Trendwende wird, entscheidet der reguläre Handel – und die Frage, ob in der dünn gehandelten Thanksgiving-Woche neue Belastungen aus Washington oder von der Nvidia-Front kommen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der fünf Dow-Gewinner
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Goldman Sachs Aktie: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS (Deutschland), US-Handelssymbol GS (NYSE).
Amazon Aktie: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (Deutschland), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Caterpillar Aktie: ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1 (Deutschland), US-Handelssymbol CAT (NYSE).
Microsoft Aktie: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF (Deutschland), US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
FAQ
Häufige Fragen zu den Dow-Gewinnern
Warum steigen die Dow-Jones-Futures heute?
Nach der schwächsten Woche seit 2020 und sieben Verlusttagen in Folge kaufen Anleger die stark gefallenen Aktien zurück. Die Dow-Futures steigen um rund 1,9 Prozent.
Welche Dow-Werte steigen vorbörslich am stärksten?
Nvidia mit 8,21 Prozent, Goldman Sachs mit 4,34 Prozent, Amazon mit 4,09 Prozent, Caterpillar mit 3,99 Prozent und Microsoft mit 3,60 Prozent.
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