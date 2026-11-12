33 Jahre lang war Jensen Huang das Gesicht von Nvidia. Seit Donnerstag ist er es nicht mehr – und die Börse hat am ersten Handelstag ohne ihn ein klares Urteil gefällt, wenn auch ein milderes als befürchtet. Die Nvidia-Aktie schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar und ist damit der Dow Jones Verlierer des Tages. Kurz nach Handelsbeginn hatte das Minus sogar rund 14 Prozent betragen. Dass der Chipkonzern den Verlust bis zum Abend mehr als halbierte, zeigt: Ein großer Teil des Schocks war bereits eingepreist. Gelöst ist die Führungsfrage damit aber nicht – sie beginnt erst.
Dow Jones Verlierer Nvidia: Huang-Rücktritt drückt die Aktie auf 166 Dollar – was das Ende der Ära für Anleger bedeutet
Nvidia ist der Dow Jones Verlierer des Tages: Nach dem sofortigen Rücktritt von Gründer und Chef Jensen Huang fällt die Nvidia-Aktie um 4,34 Prozent auf 166,19 Dollar, zeitweise lag sie 14 Prozent im Minus. Finanzchefin Colette Kress führt übergangsweise, ein Nachfolger fehlt. Wir analysieren die Gründe für den Kursrutsch, die Reaktionen der Analysten und die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen des Rücktritts für die Nvidia-Aktie.
Dow Jones Verlierer des Tages
Erst Panik, dann Schnäppchenjagd: der Handelstag der Nvidia-Aktie
Der Kursverlauf der Nvidia-Aktie am Donnerstag erzählt die Geschichte eines Marktes, der den Abschied eines Gründers verarbeitet – binnen weniger Stunden.
Kurz vor Handelsbeginn hatte der Verwaltungsrat den Rücktritt Huangs als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Gremiums mit sofortiger Wirkung verkündet. Zur Eröffnung brach die Nvidia-Aktie um rund 14 Prozent ein. Der Börsenwert rutschte erstmals seit 2025 unter die Marke von 4 Billionen Dollar und hielt sich dort den größten Teil des Tages. Doch dann kauften Anleger zurück: Laut CNN griffen vor allem Privatanleger zu. Bis zum späten Vormittag hatte die Aktie ihren Verlust halbiert, zum Schluss stand ein Minus von 4,34 Prozent – und der Börsenwert lag wieder knapp über 4 Billionen Dollar.
Wer gewann, als Nvidia verlor? Die Konkurrenz. AMD und Broadcom stiegen jeweils um rund 6 Prozent und waren laut CNN die besten Werte im S&P 500 – Anleger setzten darauf, dass Cloudkonzerne nun stärker nach Alternativen zu Nvidia-Chips suchen. Umgekehrt litten Unternehmen, die eng mit Nvidia verbunden sind: Der von Nvidia unterstützte Cloudanbieter CoreWeave verlor 6,86 Prozent. Den Dow Jones belastete der Dow Jones Verlierer Nvidia dagegen nur begrenzt. Weil der Index nach Aktienkursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, macht Nvidia dort nur rund 2 Prozent aus. Rechnerisch kostete der Kursrutsch den Leitindex rund 45 Punkte.
Die Gründe
Fünf Ursachen für den Kursrutsch: warum Anleger Nvidia verkaufen
Der Gründer geht – ohne Nachfolger
Huang hat Nvidia 1993 mitgegründet und seither als einziger Chef geführt. Einen öffentlich aufgebauten Kronprinzen gibt es nicht. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern nur übergangsweise und bleibt zugleich Finanzvorständin. Der Verwaltungsrat prüft interne wie externe Kandidaten – ein Zeitplan fehlt.
Der Wegfall der „Huang-Prämie“
Ein Teil der hohen Bewertung beruhte auf dem Vertrauen in Huangs Vision und seine Fähigkeit, den Konzern durch jeden Technologiezyklus zu steuern. Michael Landsberg von Landsberg Bennett Private Wealth Management sprach gegenüber CNBC vom schlimmsten denkbaren Szenario: Die Aktie preise nun einen Führungsabschlag ein, weil die Huang-Prämie verdampfe.
Die Analysten ziehen die Notbremse
Bernstein und Baird stuften ab und senkten ihre Kursziele auf jeweils 200 Dollar. Cantor Fitzgerald und TD Cowen strichen Nvidia von ihren Favoritenlisten. Für viele institutionelle Anleger ist das ein Signal, Positionen zu überprüfen.
Politische Risiken im China-Geschäft
Der Skandal um eine Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine Agentin Chinas halten, hat eine sicherheitspolitische Dimension. Analysten von JPMorgan sahen schon vor dem Rücktritt ein gestiegenes Risiko strengerer Vorgaben für Lieferungen nach China. Beweise für die Vorwürfe wurden nicht vorgelegt, China weist sie zurück.
Die juristischen Nachwehen
Die interne Untersuchung und eine Sammelklage von Aktionären laufen weiter. Ein Rechtsprofessor sagte gegenüber CNBC, der Rücktritt könne Schadenersatzansprüche von Aktionären sogar stärken.
Vorausgegangen war eine Woche, die Nvidia erschüttert hat. Am Sonntag räumte Huang in einer E-Mail an die Belegschaft ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein, der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein. Am Mittwochabend berichtete die New York Times über eine zweite Beziehung Huangs, diesmal zu einer ihm unterstellten Führungskraft, kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Das Gremium entschied in der Nacht, am Donnerstag folgte der Rücktritt. Gründe nennt die Nvidia-Mitteilung nicht.
Warum nicht minus 20 Prozent?
Die Hängepartie ist vorbei: ein „Clearing Event“ für die Nvidia-Aktie?
Vor dem Rücktritt hatten mehrere Analysten gegenüber CNBC für den Fall eines Abgangs Kursverluste von 20 Prozent und mehr für möglich gehalten. Dass es am Ende 4,34 Prozent wurden, hat zwei Gründe. Erstens war ein großer Teil des Risikos bereits im Kurs: Vom Rekordhoch im Oktober bis Mittwoch hatte die Nvidia-Aktie laut AP schon 27 Prozent verloren, allein seit dem vergangenen Freitag sind es inzwischen fast 11 Prozent. Zweitens beendet der Rücktritt die quälende Ungewissheit der vergangenen Tage. Jeremiah Buckley, Fondsmanager bei Janus Henderson, sprach im US-Fernsehen von einem möglichen „Clearing Event“ – einem Ereignis, das die Unsicherheit bereinigt. Nvidia stehe finanziell stark da, die Sichtbarkeit für 2027 sei extrem hoch. Ähnlich argumentierte der bekannte Branchenanalyst Ming-Chi Kuo: Für die Börse könne der Rücktritt ein einmaliger Bereinigungseffekt sein, Auswirkungen auf die Produkte erwartet er erst ab 2028.
Der Abgang ist schockierend, beispiellos und traurig. Wir kennen den weiteren Weg nicht.
Die Analysten
Abstufungen, Kurszielsenkungen, Mahnungen: wie Wall Street den Rücktritt bewertet
Die Reaktionen der Analysten reichen von Alarm bis Gelassenheit. Bernstein halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar und stufte ab, Baird senkte von 500 auf 200 Dollar, Evercore von 330 auf 186 Dollar. Cantor Fitzgerald kappte sein Kursziel um 100 Dollar, nahm Nvidia von der Liste der Top-Empfehlungen und warnte, der Abgang sei auch ein Gewinn für China im Wettlauf um die künstliche Intelligenz. Zugleich betonte Cantor, die eigenen Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 seien weitgehend gesichert. TD Cowen strich die Aktie ebenfalls von der Favoritenliste, hält aber an der Kaufempfehlung und einem Kursziel von 275 Dollar fest – Auswirkungen auf die anstehenden Zahlen oder die kurzfristige Nachfrage erwartet die Bank nicht. Richard Reyle von Questar Capital nannte die Aktie wegen des fehlenden Nachfolgeplans dagegen „nicht investierbar“. Das durchschnittliche Kursziel von 60 Analysten lag laut Bloomberg zuletzt bei rund 288 Dollar. Alle genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Analyse
Kurzfristig, mittelfristig, langfristig: was der Rücktritt für die Nvidia-Aktie bedeutet
Der Rücktritt wirkt auf drei Zeitebenen – und auf jeder stellt sich eine andere Frage.
Kurzfristig: die Bewährungsprobe am 17. November. Am kommenden Dienstag legt Nvidia gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor – erstmals ohne Huang. Für das Quartal hat der Konzern einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Entscheidend wird weniger die Vergangenheit sein als der Ausblick und der Auftritt von Kress in der Telefonkonferenz. Bestätigt sie die Wachstumsdynamik glaubwürdig, könnte das die These stützen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann. Einen Tag später, am 18. November, will Kress die Belegschaft auf einer Firmenversammlung auf die neue Zeit einschwören. Bis dahin dürfte die Nvidia-Aktie stark schwanken.
Mittelfristig: die Wahl des Nachfolgers. Die Suche nach einem dauerhaften Chef ist der größte Unsicherheitsfaktor für die Nvidia-Aktie. Intern nennen Analysten neben Kress unter anderem Ian Buck, der das Geschäft mit großen Cloudkunden verantwortet, Technikchef Michael Kagan und Chefwissenschaftler Bill Dally. Extern werden in Medienberichten Namen wie AMD-Chefin Lisa Su, Arm-Chef Rene Haas oder Ex-Intel-Chef Pat Gelsinger gehandelt, Dan Ives von Yorkville Ives brachte sogar Apple-Chef Tim Cook als Außenseiter ins Spiel. Bestätigt ist nichts davon. Für die Aktie gilt: Je länger die Suche dauert, desto länger bleibt der Führungsabschlag. Ein profilierter Technologe mit Branchenerfahrung dürfte an der Börse anders aufgenommen werden als eine monatelange Hängepartie.
Langfristig: Wer gibt den Takt der KI-Revolution vor? Der Produktfahrplan für die kommenden Chip-Generationen steht, Kunden und Lieferketten sind auf Jahre gebunden. Die eigentliche Frage ist, wer ab 2028 die großen strategischen Wetten eingeht, die Huang über drei Jahrzehnte persönlich verantwortet hat – von der Software-Plattform CUDA bis zum Umbau zum Rechenzentrumskonzern. Hinzu kommt ein technischer Faktor: Huang hält Berichten zufolge rund 3,5 Prozent der Aktien. Als Ex-Chef ist er künftig freier in seinen Dispositionen. Größere Verkäufe sind nicht angekündigt, wären aber ein Belastungsfaktor, den Anleger im Blick behalten dürften.
Häufige Fragen zum Dow Jones Verlierer Nvidia
Warum ist Nvidia heute Dow Jones Verlierer des Tages?
Weil Gründer und Chef Jensen Huang mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, ohne dass ein Nachfolger feststeht. Die Nvidia-Aktie fiel um 4,34 Prozent auf 166,19 Dollar, zeitweise lag sie rund 14 Prozent im Minus.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress ist Interimschefin und bleibt zugleich Finanzvorständin. Harvey C. Jones, früherer Chef von Synopsys, ist erster Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Warum hat sich die Nvidia-Aktie im Tagesverlauf erholt?
Ein großer Teil des Risikos war nach den Kursverlusten der Vortage bereits eingepreist. Zudem beendet der Rücktritt die Ungewissheit, einige Investoren sprechen von einem bereinigenden Ereignis. Privatanleger kauften laut CNN gezielt nach.
Wer profitiert vom Rücktritt?
Kurzfristig die Konkurrenz: AMD und Broadcom stiegen jeweils um rund 6 Prozent, weil Anleger auf Marktanteilsgewinne bei Cloudkunden setzen.
Wann kommen die nächsten Nvidia-Zahlen?
Am 17. November 2026 gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
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