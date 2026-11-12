Dow Jones Verlierer Nvidia: Huang-Rücktritt drückt die Aktie auf 166 Dollar – was das Ende der Ära für Anleger bedeutet

Nvidia-Aktie schließt bei 166,19 Dollar – Dow Jones Verlierer des Tages −4,34 %

Tagestief kurz nach Handelsbeginn rund −14 %

Abstand zum Rekordschluss von 239,24 Dollar im Oktober −30 %

Börsenwert zum Handelsschluss, knapp über der Billionen-Marke rund 4 Bio. $