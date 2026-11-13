Dow Jones Verlierer Cisco: Rekordzahlen, Absturz um 6 Prozent – das Margen-Paradox des KI-Booms

Erstens die Bruttomarge. Die bereinigte Bruttomarge sank binnen eines Jahres von 68,1 auf 65,6 Prozent, im Produktgeschäft sogar um 3,5 Prozentpunkte. Finanzchef Mark Patterson nennt zwei Ursachen: einen höheren Anteil an Hardware und gestiegene Kosten für Speicherchips, die Cisco nur teilweise an Kunden weitergeben kann. Für das Gesamtjahr erwartet er eine Bruttomarge knapp unter 65 Prozent. Anders gesagt: Cisco verkauft so viel wie seit Jahren nicht, verdient aber an jedem Dollar Umsatz weniger.

Zweitens das Auftragstempo. Die Produktaufträge stiegen um 21 Prozent – ein starker Wert, aber laut Proactive Investors deutlich weniger als die 35 Prozent im Vorquartal. An der Börse schürt das die Sorge, dass die Bestelldynamik der Cloudkonzerne ihren Höhepunkt überschritten haben könnte.

Drittens die Erwartungen. Vor den Zahlen lag die Cisco Aktie seit Jahresbeginn rund 35 Prozent im Plus und damit weit vor der Nasdaq. Viel Gutes war eingepreist. Wer so gelaufen ist, wird nicht für das Übertreffen der Prognosen belohnt, sondern für jede Schwäche im Detail bestraft.