Dow Jones steigt um 3,04 Prozent – 3M springt mit 9,56 Prozent an die Spitze

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 22:38 3 Min.

Der Dow Jones hat am Mittwoch um 3,04 Prozent zugelegt, 27 von 30 Werten stiegen. 3M führte mit einem Plus von 9,56 Prozent, Microsoft folgte. Caterpillar rutschte am stärksten ab.

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Dow Jones, Mittwoch, 4. November 2026 +3,04 % Werte gestiegen / gefallen 27 / 3 3M, stärkster Wert +9,56 % Caterpillar, schwächster Wert -5,25 % Der Dow Jones hat am Mittwoch, 4. November 2026, einen starken Handelstag hingelegt: Gegenüber dem Schluss vom Dienstag stieg der Index um 3,04 Prozent. Die Bewegung kam auf breiter Front – 27 der 30 Mitglieder legten zu, nur 3 gaben nach, kein Wert blieb unverändert. An der Spitze des Feldes stand 3M: Die Aktie des Mischkonzerns aus Minnesota sprang um 9,56 Prozent nach oben und schloss bei 193,98 USD. Dahinter lieferten sich vier Werte ein enges Rennen um die Plätze. Microsoft, der Softwarekonzern aus Redmond, zog um 6,73 Prozent auf 556,07 USD an und sicherte sich damit Rang zwei. Knapp dahinter folgte Sherwin-Williams: Der Farben- und Lackhersteller aus Cleveland kletterte um 6,64 Prozent auf 363,51 USD. Auch McDonald's legte kräftig zu, die Papiere der Fastfood-Kette aus Chicago verteuerten sich um 6,55 Prozent auf 280,26 USD. Home Depot komplettierte die Spitzengruppe: Die Baumarktkette aus Atlanta gewann 6,52 Prozent und ging bei 355,42 USD aus dem Handel. Gegen den Strom schwammen nur drei Werte – und die verloren deutlich. Am stärksten erwischte es Caterpillar: Die Aktie des Baumaschinenherstellers aus Texas rutschte um 5,25 Prozent auf 591,16 USD ab. Chevron gab um 3,68 Prozent nach, der Ölkonzern schloss bei 216,99 USD. Auch Nvidia konnte nicht mithalten: Die Titel des Chipentwicklers aus Santa Clara fielen um 3,12 Prozent auf 200,24 USD. Die übrigen Nachzügler des Tages lagen dagegen im Plus. Cisco, der Netzwerkausrüster aus San José, gehörte mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent auf 103,60 USD zu den schwächsten Werten im Index. Ebenfalls am unteren Ende fand sich Coca-Cola wieder: Der Getränkekonzern aus Atlanta legte um 1,12 Prozent auf 95,86 USD zu. Abseits der Spitzen- und Schlussgruppe stand Amgen mit Geschäftszahlen im Blickpunkt. Wie AktienCheck berichtete, steigerte das Unternehmen den Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 um 8 Prozent auf 10,4 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) wuchs demnach um 14 Prozent auf 6,45 USD. Zugleich hat Amgen laut einem weiteren Bericht von AktienCheck mit dem Ablauf des Patentschutzes für Knochenmittel, darunter Prolia, zu tun, gegen die nun Nachahmerprodukte antreten. Gewinner im Dow Jones Wert Schluss Veränderung 3M 193,98 USD +9,56 % Microsoft 556,07 USD +6,73 % Sherwin-Williams 363,51 USD +6,64 % McDonald's 280,26 USD +6,55 % Home Depot 355,42 USD +6,52 % Quelle : Mittwoch, 4. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Dienstag, 3. November 2026 Verlierer im Dow Jones Wert Schluss Veränderung Caterpillar 591,16 USD -5,25 % Chevron 216,99 USD -3,68 % Nvidia 200,24 USD -3,12 % Cisco 103,60 USD +0,61 % Coca-Cola 95,86 USD +1,12 % Quelle : Mittwoch, 4. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Dienstag, 3. November 2026 Hinweis KI-generiert aus Schlusskursen und Meldungen von AktienCheck. Veränderung des Dow Jones aus den Schlusskursen seiner 30 Mitglieder, ohne Punktestand. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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