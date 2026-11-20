Dow Jones rutscht ab: Nvidia bricht um 13,73 Prozent ein, Goldman Sachs fällt, UnitedHealth hält dagegen

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 23:58 4 Min.

Dow Jones Analyse zum 20. November 2026: Der Index verliert 1,87 Prozent. Nvidia stürzt um 13,73 Prozent ab, Goldman Sachs gibt 6,67 Prozent ab, UnitedHealth steigt um 2,88 Prozent.

Dow Jones, Freitag, 20. November 2026 -1,87 % Werte gestiegen / gefallen 11 / 19 UnitedHealth, stärkster Wert +2,88 % Nvidia, schwächster Wert -13,73 % Dow Jones Analyse: Rote Vorzeichen zum Wochenschluss Der Dow Jones hat am Freitag, 20. November 2026, um 1,87 Prozent nachgegeben. Im Vergleich zu den Schlusskursen vom Donnerstag fielen 19 der 30 Mitglieder, nur 11 stiegen, kein Wert blieb unverändert. Am unteren Ende stürzte Nvidia um 13,73 Prozent auf 125,93 USD ab, an der Spitze legte UnitedHealth um 2,88 Prozent auf 339,99 USD zu. Diese Dow Jones Analyse zeigt einen gespaltenen Markt: Defensive Adressen aus Gesundheit und Konsum hielten sich im Plus, während Technologie, Finanzwerte und Industrie deutlich abrutschten. Die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert war ungewöhnlich weit. Neben Nvidia gerieten auch Microsoft mit minus 2,57 Prozent auf 485,47 USD, Alphabet mit minus 2,58 Prozent auf 265,62 USD und Amazon mit minus 3,98 Prozent auf 247,12 USD unter Druck. Apple gab um 1,83 Prozent auf 342,82 USD nach. Dow Jones Gewinner: Gesundheit und Konsum im Plus Unter den Dow Jones Gewinnern zog UnitedHealth am stärksten an. Der Krankenversicherer aus Minnesota kletterte um 2,88 Prozent auf 339,99 USD. Dahinter rückte Walmart vor: Der Einzelhändler aus Arkansas gewann 1,59 Prozent auf 128,04 USD. Auf Rang drei folgte Johnson & Johnson. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern aus New Jersey legte um 1,36 Prozent auf 270,78 USD zu. Gleichauf mit jeweils 0,97 Prozent komplettierten der Ölkonzern Chevron mit 208,51 USD und Procter & Gamble mit 169,47 USD die Spitzengruppe. Der Konsumgüterkonzern aus Cincinnati belegte Rang fünf. Knapp dahinter stieg Coca-Cola um 0,95 Prozent auf 97,00 USD, Home Depot schloss 0,72 Prozent fester bei 339,10 USD. Dow Jones Verlierer: Nvidia stürzt zweistellig ab Bei den Dow Jones Verlierern stach Nvidia heraus. Die Aktie des Chipentwicklers aus Santa Clara brach um 13,73 Prozent auf 125,93 USD ein und war mit Abstand der schwächste Wert im Index. Auf Rang 29 rutschte Goldman Sachs ab: Die Investmentbank aus New York verlor 6,67 Prozent auf 790,98 USD. Caterpillar fiel um 5,00 Prozent auf 510,48 USD. Der Baumaschinenhersteller aus Texas landete damit auf Rang 28. Cisco gab um 4,23 Prozent auf 90,69 USD nach, der Netzwerkausrüster aus San José belegte Rang 27. Nike, der Sportartikelhersteller aus Oregon, rutschte um 4,03 Prozent auf 32,95 USD ab. Auch weitere Finanzwerte schlossen deutlich tiefer: American Express verlor 3,01 Prozent auf 301,76 USD, JPMorgan 2,95 Prozent auf 310,78 USD. Boeing fiel um 2,85 Prozent auf 155,94 USD. Dow Jones Check: Breite Schwäche, defensive Inseln Der Dow Jones Check zum 20. November 2026 fällt klar negativ aus: ein Minus von 1,87 Prozent, 19 fallende gegenüber 11 steigenden Werten. Unter den Dow-Jones-Verlierern fanden sich mit Nvidia, Goldman Sachs und Caterpillar Schwergewichte aus Technologie, Finanzen und Industrie mit Abschlägen von 5,00 Prozent und mehr. Auf der anderen Seite behaupteten sich die Dow-Jones-Gewinner UnitedHealth, Walmart und Johnson & Johnson mit Aufschlägen zwischen 1,36 und 2,88 Prozent. Knapp unter der Nulllinie schlossen Visa mit 402,22 USD und Sherwin-Williams mit 339,80 USD, beide mit minus 0,01 Prozent. Dow Jones Check: alle 30 Werte nach Tagesentwicklung Rang Wert Schluss Veränderung 1 UnitedHealth 339,99 USD +2,88 % 2 Walmart 128,04 USD +1,59 % 3 Johnson & Johnson 270,78 USD +1,36 % 4 Chevron 208,51 USD +0,97 % 5 Procter & Gamble 169,47 USD +0,97 % 6 Coca-Cola 97,00 USD +0,95 % 7 Home Depot 339,10 USD +0,72 % 8 Travelers 393,36 USD +0,70 % 9 Merck & Co. 133,72 USD +0,69 % 10 McDonald's 273,33 USD +0,36 % 11 IBM 224,38 USD +0,22 % 12 Visa 402,22 USD -0,01 % 13 Sherwin-Williams 339,80 USD -0,01 % 14 3M 178,02 USD -0,25 % 15 Amgen 436,05 USD -0,63 % 16 Salesforce 180,66 USD -1,45 % 17 Apple 342,82 USD -1,83 % 18 Disney 117,97 USD -1,90 % 19 Honeywell 212,93 USD -2,25 % 20 Microsoft 485,47 USD -2,57 % 21 Alphabet 265,62 USD -2,58 % 22 Boeing 155,94 USD -2,85 % 23 JPMorgan 310,78 USD -2,95 % 24 American Express 301,76 USD -3,01 % 25 Amazon 247,12 USD -3,98 % 26 Nike 32,95 USD -4,03 % 27 Cisco 90,69 USD -4,23 % 28 Caterpillar 510,48 USD -5,00 % 29 Goldman Sachs 790,98 USD -6,67 % 30 Nvidia 125,93 USD -13,73 % Quelle : Freitag, 20. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Donnerstag, 19. November 2026 Hinweis KI-generierter Marktbericht auf Basis von Schlusskursen. Veränderung des Dow Jones aus den Schlusskursen seiner 30 Mitglieder. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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