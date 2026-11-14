Dow Jones Gewinner und Verlierer der Woche: Caterpillar, Goldman Sachs und Apple vorn – Nvidia bricht im Huang-Beben ein

Montag – der Befreiungsschlag. Nach dem KI-Crash der Vorwoche kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Ein Ölpreiseinbruch um 5,8 Prozent auf Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran befeuerte die Rally. Der Dow Jones sprang um 2,15 Prozent beziehungsweise 1.104 Punkte auf 52.389,75 Zähler. Caterpillar und Goldman Sachs lieferten zusammen fast die Hälfte des Gewinns. Nur Nvidia spielte nicht mit: Der Verwaltungsrat leitete eine Untersuchung zu Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Konzernchef Jensen Huang ein.

Dienstag – der Inflationsschock. Die US-Verbraucherpreise fielen heißer aus als erwartet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang über 5 Prozent. Der Dow verlor 0,33 Prozent auf rund 52.222 Punkte. Nvidia brach nach Berichten über FBI-Ermittlungen um 5,47 Prozent ein, Microsoft litt unter neuen Bürowerkzeugen des KI-Unternehmens Anthropic.

Mittwoch – die KI-Rally. Starke Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave entfachten die Begeisterung für Chips und KI-Zulieferer neu. Der Dow stieg um 0,51 Prozent auf rund 52.490 Punkte, angeführt von Caterpillar, Nvidia und Cisco. Die großen Cloudkunden Microsoft und Amazon wurden dagegen verkauft.

Donnerstag – das Huang-Beben. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang. Zugleich trieb US-Präsident Donald Trump mit einer Absage an einen Iran-Deal den Ölpreis um 3,3 Prozent nach oben. Der Dow gab nur 0,36 Prozent auf rund 52.302 Punkte nach – Alphabet, Chevron und Cisco stemmten sich gegen den Abwärtssog.

Freitag – die große Rotation. Die Chip-Verkaufswelle ging weiter, Cisco brach trotz Rekordzahlen um 6,24 Prozent ein. Doch Anleger flüchteten in Getränke, Öl und Supermärkte: Coca-Cola markierte ein Rekordhoch, Chevron und Walmart legten kräftig zu. Der Dow schloss knapp im Plus bei 52.347,55 Punkten.