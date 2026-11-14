Eine Woche wie ein Börsenthriller: eine 1.100-Punkte-Rally, ein Inflationsschock, eine KI-Explosion, der Rücktritt des wichtigsten Managers der KI-Ära – und am Ende ein Plus. Der Dow Jones stieg vom Schlusskurs der Vorwoche bei 51.285,73 Punkten um 2,07 Prozent auf 52.347,55 Punkte und gewann damit rund 1.062 Punkte. Die großen Dow Jones Gewinner der Woche heißen Caterpillar, Goldman Sachs und Apple. Auf der anderen Seite steht ein einziger Absturz, der alles überragt: Nvidia verlor nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang 12,75 Prozent und ist der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer der Woche. Unsere Dow Jones Wochenanalyse zeigt, wer gewonnen hat, wer verloren hat – und warum.
Dow Jones Gewinner und Verlierer der Woche: Caterpillar, Goldman Sachs und Apple vorn – Nvidia bricht im Huang-Beben ein
Dow Jones Wochenanalyse KW 46/2026: Der Dow Jones steigt um 2,07 Prozent auf 52.347,55 Punkte. Caterpillar, Goldman Sachs, Apple, Alphabet und Coca-Cola führen die Dow Jones Wochengewinner an, Nvidia, McDonald's, Nike, Microsoft und Boeing die Dow Jones Wochenverlierer. Der Dow Jones-Check der Woche mit den Gründen für alle 20 Kursbewegungen, dem Rücktritt von Jensen Huang und allen US-Wirtschaftsdaten von der Inflation bis zu den Erzeugerpreisen.
Dow Jones-Analyse der Woche
Rally, Inflationsschock, Huang-Beben: fünf Tage im Zeitraffer
Wer die Dow Jones Gewinner und die Dow Jones Verlierer dieser Woche verstehen will, muss sie Tag für Tag lesen. Selten lagen Euphorie und Schock so dicht beieinander.
Montag – der Befreiungsschlag. Nach dem KI-Crash der Vorwoche kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Ein Ölpreiseinbruch um 5,8 Prozent auf Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran befeuerte die Rally. Der Dow Jones sprang um 2,15 Prozent beziehungsweise 1.104 Punkte auf 52.389,75 Zähler. Caterpillar und Goldman Sachs lieferten zusammen fast die Hälfte des Gewinns. Nur Nvidia spielte nicht mit: Der Verwaltungsrat leitete eine Untersuchung zu Berichten über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Konzernchef Jensen Huang ein.
Dienstag – der Inflationsschock. Die US-Verbraucherpreise fielen heißer aus als erwartet, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang über 5 Prozent. Der Dow verlor 0,33 Prozent auf rund 52.222 Punkte. Nvidia brach nach Berichten über FBI-Ermittlungen um 5,47 Prozent ein, Microsoft litt unter neuen Bürowerkzeugen des KI-Unternehmens Anthropic.
Mittwoch – die KI-Rally. Starke Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave entfachten die Begeisterung für Chips und KI-Zulieferer neu. Der Dow stieg um 0,51 Prozent auf rund 52.490 Punkte, angeführt von Caterpillar, Nvidia und Cisco. Die großen Cloudkunden Microsoft und Amazon wurden dagegen verkauft.
Donnerstag – das Huang-Beben. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang. Zugleich trieb US-Präsident Donald Trump mit einer Absage an einen Iran-Deal den Ölpreis um 3,3 Prozent nach oben. Der Dow gab nur 0,36 Prozent auf rund 52.302 Punkte nach – Alphabet, Chevron und Cisco stemmten sich gegen den Abwärtssog.
Freitag – die große Rotation. Die Chip-Verkaufswelle ging weiter, Cisco brach trotz Rekordzahlen um 6,24 Prozent ein. Doch Anleger flüchteten in Getränke, Öl und Supermärkte: Coca-Cola markierte ein Rekordhoch, Chevron und Walmart legten kräftig zu. Der Dow schloss knapp im Plus bei 52.347,55 Punkten.
Dow Jones-Check der Woche
Die Dow Jones Wochengewinner und die Dow Jones Wochenverlierer
Die 10 Dow Jones Gewinner der Woche:
Caterpillar: +7,45 Prozent auf 600,20 US-Dollar
Goldman Sachs: +5,86 Prozent auf 916,56 US-Dollar
Apple: +4,06 Prozent auf 356,27 US-Dollar
Alphabet: +3,86 Prozent auf 295,77 US-Dollar
Coca-Cola: +3,75 Prozent auf 99,25 US-Dollar
JPMorgan Chase: +3,50 Prozent auf 346,19 US-Dollar
Johnson & Johnson: +3,45 Prozent auf 285,75 US-Dollar
Chevron: +3,42 Prozent auf 219,89 US-Dollar
UnitedHealth: +3,38 Prozent auf 407,46 US-Dollar
Amazon: +2,84 Prozent auf 266,66 US-Dollar
Die 10 Dow Jones Verlierer der Woche:
Nvidia: -12,75 Prozent auf 162,85 US-Dollar
McDonald's: -1,64 Prozent auf 271,97 US-Dollar
Nike: -1,56 Prozent auf 37,99 US-Dollar
Microsoft: -1,26 Prozent auf 523,88 US-Dollar
Boeing: -1,10 Prozent auf 171,50 US-Dollar
3M: -0,80 Prozent auf 183,66 US-Dollar
American Express: -0,13 Prozent auf 320,60 US-Dollar
Merck & Co.: +0,72 Prozent auf 147,79 US-Dollar
Visa: +0,73 Prozent auf 425,76 US-Dollar
IBM: +0,87 Prozent auf 247,13 US-Dollar
Nur sieben der 30 Dow-Werte schlossen die Woche im Minus. Die Schlusslichter Merck, Visa und IBM verbuchten ein leichtes Plus, blieben aber weit hinter dem Index zurück. Knapp hinter den Dow Jones Wochengewinnern landeten Procter & Gamble (+2,70 Prozent), Walmart (+2,05 Prozent) und Travelers (+2,03 Prozent). Ein Sonderfall ist Cisco: Trotz des Kurseinbruchs am Freitag steht für den Netzwerkausrüster ein Wochenplus von 1,90 Prozent.
Die Dow Jones Wochengewinner der KW 46
Prozent
Kursveränderung vom 6. bis 13. November 2026.
Quelle: Schlusskurse NYSE/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenplus
|Caterpillar
|7,45
|Goldman Sachs
|5,86
|Apple
|4,06
|Alphabet
|3,86
|Coca-Cola
|3,75
|JPMorgan Chase
|3,50
|Johnson & Johnson
|3,45
|Chevron
|3,42
|UnitedHealth
|3,38
|Amazon
|2,84
Dow Jones Wochengewinner
KI-Strom, Wall-Street-Banken, sichere Häfen: die Sieger der Woche
Die Liste der Dow Jones Wochengewinner vereint scheinbare Gegensätze: Profiteure der KI-Rally stehen neben klassischen Verteidigern. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in einer Woche voller Schocks Vertrauen genossen.
1. Caterpillar (ISIN: US1491231015, Symbol: CAT) – 600,20 US-Dollar, +7,45 Prozent
Der größte Dow Jones Gewinner der Woche verdankt sein Comeback einem Bericht der Financial Times: Das KI-Unternehmen Anthropic übernimmt Bestellungen über Caterpillar-Gasgeneratoren mit 1,7 Gigawatt Leistung im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar. Die Nachricht entkräftete die Sorge der Vorwoche, dass die Nachfrage nach Stromerzeugung für Rechenzentren nach den Zwischenwahlen wegbricht. Allein am Montag sprang die Aktie um 7,21 Prozent. Starke CoreWeave-Zahlen am Mittwoch legten nach. Mit rund 247 Indexpunkten trug Caterpillar fast ein Viertel zum Wochenplus des Dow bei.
2. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, Symbol: GS) – 916,56 US-Dollar, +5,86 Prozent
Die Investmentbank war der heimliche Motor des Dow: Als teuerste Aktie im kursgewichteten Index lieferte sie rund 302 Punkte und damit den größten Einzelbeitrag. Goldman Sachs profitiert überproportional, wenn Risikofreude an die Börsen zurückkehrt. Die Erträge im Aktienhandel stiegen im dritten Quartal um 72 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Die Hoffnung auf eine Belebung der Börsengänge stützte zusätzlich.
3. Apple (ISIN: US0378331005, Symbol: AAPL) – 356,27 US-Dollar, +4,06 Prozent
Der iPhone-Konzern war der sichere Hafen im KI-Sturm. Weil Apple keine dutzende Milliarden in eigene Rechenzentren steckt, gilt der Konzern als Profiteur der Zweifel an den KI-Investitionen. Rekordumsätze von 114,5 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal und das faltbare iPhone Duo stützen die Aktie, die mit dem Wochenschluss über ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch notiert.
4. Alphabet (ISIN: US02079K3059, Symbol: GOOGL) – 295,77 US-Dollar, +3,86 Prozent
Die Google-Mutter profitierte von Nvidias Krise. Mit den selbst entwickelten TPU-Chips verfügt Alphabet über die überzeugendste Alternative zu Nvidia. Am Tag des Huang-Rücktritts war Alphabet der größte Dow-Gewinner. Laut einem geänderten Börsenprospekt will Google zudem beim Börsengang von Anthropic Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen.
5. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, Symbol: KO) – 99,25 US-Dollar, +3,75 Prozent
Der Getränkekonzern stieg an vier von fünf Tagen und markierte am Freitag mit 99,28 Dollar ein Rekordhoch. Coca-Cola war der große Gewinner der Flucht in defensive Werte. Starke Quartalszahlen mit einem organischen Umsatzplus von 7 Prozent und 64 Dividendenerhöhungen in Folge machen die Aktie zum Basisinvestment für unruhige Zeiten.
6. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, Symbol: JPM) – 346,19 US-Dollar, +3,50 Prozent
Wie Goldman Sachs profitierte die größte US-Bank von der Rückkehr der Risikofreude und dem starken Handelsgeschäft. Hohe Zinsen stützen die Zinserträge. Am Freitag gehörte JPMorgan mit einem Plus von 0,98 Prozent zu den Gewinnern der Rotation.
7. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, Symbol: JNJ) – 285,75 US-Dollar, +3,45 Prozent
Der Gesundheitskonzern war an den unsicheren Tagen als sicherer Hafen gefragt und erreichte das Niveau seines 52-Wochen-Hochs. Rückenwind gibt die FDA-Zulassung für das Krebsmedikament Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs.
8. Chevron (ISIN: US1667641005, Symbol: CVX) – 219,89 US-Dollar, +3,42 Prozent
Der Ölkonzern startete schwach, weil der Ölpreis am Montag einbrach. Nach Trumps Absage an einen Iran-Deal drehte das Bild: Am Donnerstag und Freitag legte Chevron zusammen mehr als 3 Prozent zu und profitierte zugleich von der Umschichtung in dividendenstarke Werte.
9. UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, Symbol: UNH) – 407,46 US-Dollar, +3,38 Prozent
Der größte Krankenversicherer der USA profitierte von einem bekräftigten Kaufvotum von Evercore ISI, einem ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramm und seiner Rolle als defensiver Wert. Im dritten Quartal hatte UnitedHealth mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,69 Dollar deutlich überzeugt.
10. Amazon (ISIN: US0231351067, Symbol: AMZN) – 266,66 US-Dollar, +2,84 Prozent
Der Onlinehändler legte vor allem zu Wochenbeginn zu. JPMorgan setzte Amazon auf die Liste der bevorzugten Werte und verwies auf das Wachstum der Cloudsparte AWS um 39 Prozent und einen Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar. Am Mittwoch litt Amazon unter der Rotation von Cloudriesen in Chipwerte.
Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Dow Jones Wochenverlierer
Führungskrise, Gewinnmitnahmen, Ölpreis: die Verlierer der Woche
Die Dow Jones Verlierer der Woche erzählen eine Geschichte mit einem Hauptdarsteller. Nvidia verlor fast achtmal so viel wie der zweitgrößte Wochenverlierer. Dahinter stehen Konsumwerte unter Druck und ein Softwareriese im Zwiespalt.
Die Dow Jones Wochenverlierer der KW 46
Prozent
Kursveränderung vom 6. bis 13. November 2026. Nur sieben Dow-Werte schlossen die Woche im Minus.
Quelle: Schlusskurse NYSE/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenveränderung
|Nvidia
|-12,75
|McDonald's
|-1,64
|Nike
|-1,56
|Microsoft
|-1,26
|Boeing
|-1,10
|3M
|-0,80
|American Express
|-0,13
|Merck & Co.
|0,72
|Visa
|0,73
|IBM
|0,87
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVDA) – 162,85 US-Dollar, -12,75 Prozent
Für den wertvollsten Chipkonzern der Welt war es die Woche, in der eine Ära endete. Am Montag die interne Untersuchung, am Dienstag Ermittlungen des FBI nach Angaben von Präsident Trump, eine Sammelklage und die Streichung von der Favoritenliste der Bank of America, am Mittwoch Abstufungen durch Baird und Morgan Stanley. Am Donnerstag folgte der Rücktritt von Jensen Huang, der Nvidia seit 1993 geführt hatte. Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Am Freitag strich HSBC die Kaufempfehlung, der Börsenwert fiel unter 4 Billionen Dollar. Es war die sechste Verlustwoche in Folge. Weil der Dow nach Kursen gewichtet ist, kostete der Absturz den Index nur rund 141 Punkte.
2. McDonald's (ISIN: US5801351017, Symbol: MCD) – 271,97 US-Dollar, -1,64 Prozent
Nach einem Kurssprung von rund 20 Prozent in einem Monat nahmen Anleger Gewinne mit. Am Mittwoch war McDonald's der größte Dow-Verlierer des Tages. Fundamental belasten die schwachen US-Umsätze, die im dritten Quartal um 0,2 Prozent sanken, und die Aussicht auf steigende Kosten 2027. Neue Spar-Menüs sollen erst Anfang 2027 landesweit starten.
3. Nike (ISIN: US6541061031, Symbol: NKE) – 37,99 US-Dollar, -1,56 Prozent
Ein Kurseinbruch beim Konkurrenten On Holding nach enttäuschenden Zahlen im Direktgeschäft und eine zurückhaltende Studie von Cantor Fitzgerald drückten die Aktie unter 38 Dollar. Vor dem Investorentag am 16. und 17. November halten sich Anleger zurück. Seit Jahresbeginn hat Nike rund 40 Prozent verloren.
4. Microsoft (ISIN: US5949181045, Symbol: MSFT) – 523,88 US-Dollar, -1,26 Prozent
Der Softwarekonzern verlor am Dienstag und Mittwoch jeweils mehr als 2 Prozent. Anthropic stellte eine Tabellenkalkulation und weitere Bürowerkzeuge vor, die mit Excel und Office konkurrieren. Zugleich schichteten Anleger aus den großen Cloudanbietern in Chipwerte um. Microsoft ist Partner, Investor und Konkurrent von Anthropic zugleich – diese Gemengelage macht Anleger nervös.
5. Boeing (ISIN: US0970231058, Symbol: BA) – 171,50 US-Dollar, -1,10 Prozent
Der Flugzeugbauer verpasste die Montagsrally und litt am Donnerstag unter dem Ölpreissprung nach Trumps Iran-Äußerung. Höhere Kerosinkosten belasten die Fluggesellschaften, die wichtigsten Kunden von Boeing. Die Aktie steckt in einem langfristigen Abwärtstrend, obwohl Verwaltungsratsmitglieder zuletzt Aktien kauften.
6. 3M (ISIN: US88579Y1010, Symbol: MMM) – 183,66 US-Dollar, -0,80 Prozent
Der Mischkonzern verlor vor allem in der zweiten Wochenhälfte. Ein großer Teil ist technisch bedingt: Am Freitag wurde die Aktie ex Dividende gehandelt, 0,78 Dollar je Aktie wurden vom Kurs abgezogen. Bereinigt darum fiel der Wochenverlust nur gering aus.
7. American Express (ISIN: US0258161092, Symbol: AXP) – 320,60 US-Dollar, -0,13 Prozent
Der Kreditkartenkonzern verlor am Donnerstag mit dem gesamten Finanzsektor 1,56 Prozent und konnte das bis Freitag nicht ganz aufholen. American Express hinkt dem Markt in diesem Jahr deutlich hinterher.
8. Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, Symbol: MRK) – 147,79 US-Dollar, +0,72 Prozent
Der Pharmakonzern profitierte kaum von der Erholung. Am Mittwoch gehörten Gesundheitswerte zu den Verlierern der Umschichtung in Technologieaktien. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
9. Visa (ISIN: US92826C8394, Symbol: V) – 425,76 US-Dollar, +0,73 Prozent
Der Zahlungsdienstleister fiel am Donnerstag um 1,23 Prozent, holte am Freitag aber 1,30 Prozent auf und war dabei mit mehr als 30 Punkten der größte Stützpfeiler des Dow.
10. IBM (ISIN: US4592001014, Symbol: IBM) – 247,13 US-Dollar, +0,87 Prozent
Der IT-Konzern schwankte im Takt der Technologiewerte: plus 1,51 Prozent am Mittwoch, minus 1,43 Prozent am Donnerstag. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Kursangaben: Schlusskurse vom 13. November 2026, ca. 22:00 Uhr, teils gerundet. Wochenperformance gegenüber dem Schluss vom 6. November 2026, eigene Berechnung aus den Tagesveränderungen. Je nach Datenquelle können die Werte geringfügig abweichen.
Der US-Aktienmarkt
Beste Woche seit August – trotz Zinsangst und Nvidia-Drama
Der Dow Jones war nicht allein: Alle großen US-Indizes verbuchten laut CNBC ihre beste Woche seit Anfang August. Der S&P 500 stieg um 2,5 Prozent auf 7.561,67 Punkte, der Nasdaq Composite um 2,3 Prozent auf 25.136,27 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100 sogar um 3,53 Prozent. Die stärksten Sektoren im S&P 500 waren Energie mit gut 5 Prozent und Industrie mit knapp 4 Prozent Plus. Die Ölsorte Brent beendete die Woche bei rund 95,80 Dollar je Barrel. Gold verbilligte sich um rund 4,6 Prozent auf 3.883 Dollar je Feinunze, der Bitcoin fiel unter 68.000 Dollar. Der Angstindex VIX stieg am Freitag zeitweise über 20 Punkte.
Das Muster der Woche ist eindeutig: Gewonnen haben die Lieferanten der KI-Infrastruktur, die Wall-Street-Banken und die klassischen Verteidiger. Verloren haben Nvidia selbst, die großen Cloudkunden mit ihren Milliardeninvestitionen und Konsumwerte, deren Kunden unter der Inflation leiden.
Wirtschaftsdaten USA
Inflation, Zinsen, Erzeugerpreise: die Fed steht unter Zugzwang
Die wichtigste Kraft hinter den Kursen saß neben dem Silicon Valley in Washington. Die US-Daten der Woche zeichnen das Bild einer robusten Wirtschaft mit hartnäckiger Inflation – und genau das macht eine Zinserhöhung der Fed im Dezember immer wahrscheinlicher.
Verbraucherpreise (Dienstag): Der wichtigste Termin der Woche. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte um 0,3 Prozent zu und lag zum dritten Mal in Folge über der Prognose. Lebensmittel verteuerten sich um 0,5 Prozent, die Wohnkosten um 0,3 Prozent. Eine Jahresrate wurde wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Regierungsstillstand im Oktober 2025 nicht veröffentlicht. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan sprach sich für zwei weitere Zinsschritte aus.
Erzeugerpreise (Freitag): Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und damit etwas weniger als die erwarteten 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich kletterten sie aber auf 6,5 Prozent – den höchsten Stand seit November 2022. Die Kernrate stieg wie erwartet um 0,3 Prozent, die Jahresrate lag bei 5,0 Prozent. Mehr als 60 Prozent des Anstiegs gingen auf Dienstleistungen zurück. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erreichte zeitweise 5,17 Prozent.
Arbeitsmarkt (Donnerstag): Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen um 9.000 auf 200.000 und lagen damit über den erwarteten 195.000. Die fortgesetzten Anträge sanken dagegen auf 1,697 Millionen, den niedrigsten Stand seit April 2023. Das Bild: wenig Neueinstellungen, aber auch wenig Entlassungen.
Immobilienmarkt (Mittwoch und Donnerstag): Die Verkäufe bestehender Häuser brachen im Oktober um 5,5 Prozent auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen ein – der niedrigste Stand seit August 2010. Das Angebot an Häusern zum Verkauf erreichte dagegen den höchsten Stand seit 2019. Die Hypothekenanträge stiegen laut MBA um 6,2 Prozent, der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken lag bei rund 7,1 bis 7,2 Prozent.
Konjunktur und Stimmung (Montag bis Mittwoch): Die Umsätze im Großhandel stiegen im September um 2,8 Prozent und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet. Die Inflationserwartungen der Verbraucher laut New Yorker Fed verharrten bei 3,9 Prozent. Der NFIB-Optimismusindex des Mittelstands sank leicht auf 97,8 Punkte, netto 37 Prozent der Unternehmen planen Preiserhöhungen. Das Wachstumsbarometer GDPNow der Atlanta Fed signalisiert für das vierte Quartal ein annualisiertes Wachstum von 3,5 Prozent.
Öl und Staatsfinanzen (Donnerstag): Die Rohöllager stiegen laut EIA überraschend um 4,66 Millionen Barrel. Bei der Auktion 30-jähriger Staatsanleihen sank die Rendite auf 5,441 Prozent. Der Haushalt wies für Oktober ein Defizit von 404 Milliarden Dollar aus.
Dow Jones Wochenanalyse
Was die Wochengewinner und Wochenverlierer verbindet
Nvidias Krise verteilt die Karten neu
Der Rücktritt von Jensen Huang macht Nvidia zum größten Dow Jones Verlierer der Woche und Alphabet mit seinen eigenen KI-Chips zu einem Profiteur.
KI-Strom schlägt KI-Chips
Caterpillar zeigt, dass die Zulieferer der Rechenzentren unabhängig davon gewinnen, wessen Chips darin stecken.
Die Zahler werden bestraft
Microsoft und zeitweise Amazon litten, weil Anleger an der Rendite der Milliardeninvestitionen in KI zweifeln.
Sicherheit ist gefragt
Coca-Cola, Johnson & Johnson, UnitedHealth und Apple zeigen, wohin das Geld in unsicheren Zeiten fließt.
Banken lieben hohe Zinsen
Goldman Sachs und JPMorgan profitieren von Risikofreude im Handel und von hohen Zinserträgen.
Häufige Fragen zur Dow Jones Wochenanalyse
Wie hat sich der Dow Jones in der Woche vom 9. bis 13. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones stieg um 2,07 Prozent beziehungsweise rund 1.062 Punkte auf 52.347,55 Punkte.
Welche Aktien waren die Dow Jones Gewinner der Woche?
Die fünf größten Dow Jones Wochengewinner waren Caterpillar (+7,45 Prozent), Goldman Sachs (+5,86 Prozent), Apple (+4,06 Prozent), Alphabet (+3,86 Prozent) und Coca-Cola (+3,75 Prozent).
Welche Aktien waren die Dow Jones Verlierer der Woche?
Die fünf größten Dow Jones Wochenverlierer waren Nvidia (-12,75 Prozent), McDonald's (-1,64 Prozent), Nike (-1,56 Prozent), Microsoft (-1,26 Prozent) und Boeing (-1,10 Prozent).
Warum ist die Nvidia-Aktie so stark gefallen?
Eine interne Untersuchung, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage, Abstufungen mehrerer Banken und schließlich der Rücktritt von Gründer Jensen Huang belasteten die Aktie.
Warum ist der Dow trotz des Nvidia-Absturzes gestiegen?
Der Dow ist nach Aktienkursen gewichtet. Nvidia hat darin nur ein Gewicht von rund 2 Prozent, während hoch bewertete Aktien wie Goldman Sachs und Caterpillar den Index stark nach oben zogen.
Wie hoch ist die US-Inflation?
Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat. Die Erzeugerpreise legten um 6,5 Prozent zum Vorjahr zu, so stark wie seit November 2022 nicht mehr.
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