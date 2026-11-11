Dow Jones Gewinner Nvidia: +3,49 % auf 174,79 Dollar – die Aktie des Tages schlägt zurück

Der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave legte am Dienstagabend Zahlen vor, die am Mittwoch die gesamte Branche elektrisierten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen. Das Wachstum beschleunigt sich sogar. Für das Gesamtjahr hob CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, der Auftragsbestand wuchs auf 132,5 Milliarden Dollar. Die CoreWeave-Aktie sprang um mehr als 20 Prozent.

Für Nvidia ist das eine doppelt gute Nachricht. CoreWeave gehört zu den größten Abnehmern von Nvidia-Grafikprozessoren – jeder Dollar Umsatz bei CoreWeave basiert auf Nvidia-Chips. Zugleich ist Nvidia selbst an CoreWeave beteiligt: Im Januar investierte der Konzern 2 Milliarden Dollar und wurde damit zum zweitgrößten Aktionär. Steigt CoreWeave, steigt auch der Wert dieser Beteiligung.