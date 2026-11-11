Zwei Tage lang kannte die Nvidia-Aktie nur eine Richtung, an diesem Mittwoch steht der Chipkonzern ganz oben im Dow Jones. Die Nvidia-Aktie steigt um 3,49 Prozent auf 174,79 Dollar und ist damit der Dow Jones Gewinner des Tages – und zugleich die Aktie des Tages. Den Anstoß liefert ein Kunde: Der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave hat mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose bewiesen, dass der Hunger nach Rechenleistung ungebrochen ist. Für den Dow Jones Gewinner Nvidia ist das die beste Nachricht seit Tagen. Doch die Erholung kämpft gegen einen starken Gegenwind: zwei prominente Abstufungen und eine Führungskrise, die noch lange nicht ausgestanden ist.
Dow Jones Gewinner Nvidia: +3,49 % auf 174,79 Dollar – die Aktie des Tages schlägt zurück
Nvidia ist der Dow Jones Gewinner und die Aktie des Tages. Nach zwei schwachen Handelstagen und mehr als 400 Milliarden Dollar Wertverlust springt die Aktie um 3,49 Prozent auf 174,79 Dollar. Rückenwind kommt von starken CoreWeave-Zahlen, die die Nachfrage nach KI-Rechenleistung bestätigen. Doch Abstufungen von Baird und Morgan Stanley und die Huang-Affäre bremsen. Was hinter dem Comeback steckt und was bis zu den Zahlen am 17. November zählt.
Dow Jones Gewinner des Tages
Vom Sorgenkind zum Dow Jones Gewinner: die Wende nach 48 Stunden
Um die Bedeutung des Kursplus zu verstehen, muss man auf die vergangenen beiden Handelstage blicken. Sie gehörten zu den härtesten der jüngeren Nvidia-Geschichte.
Am Montag verlor die Nvidia-Aktie 4,27 Prozent, am Dienstag weitere 5,47 Prozent. Auslöser war die Affäre um Konzernchef Jensen Huang: Am Wochenende hatte der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über Huangs Beziehung zu einer früheren Managerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed aufgetaucht waren, die US-Geheimdienste für eine chinesische Quelle halten. Huang räumte in einer E-Mail an die Belegschaft eine außereheliche Beziehung ein. Am Dienstag rutschte die Aktie im Tagesverlauf bis auf 165,89 Dollar, den tiefsten Stand seit sechs Monaten, und schloss bei 168,89 Dollar. In nur zwei Sitzungen verlor Nvidia rund 430 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Am Mittwoch drehte das Bild. Schon vorbörslich lag die Aktie deutlich im Plus und eröffnete bei 172,64 Dollar. Im Tagesverlauf kletterte sie bis auf 177,53 Dollar. Damit gelang dem Dow Jones Gewinner Nvidia der erste Kursanstieg seit Bekanntwerden der Affäre. Auch der breite Markt zog an, angeführt von Technologiewerten: Die Nasdaq legte zeitweise rund 2 Prozent zu, der S&P 500 rund 1,5 Prozent. Der Dow Jones stieg deutlich schwächer, weil defensive Werte zurückblieben.
Der Auslöser
CoreWeave liefert den Beweis: Die KI-Nachfrage ist ungebrochen
Den wichtigsten Impuls für die Aktie des Tages lieferte nicht Nvidia selbst, sondern einer seiner wichtigsten Kunden – und Beteiligungen.
Der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave legte am Dienstagabend Zahlen vor, die am Mittwoch die gesamte Branche elektrisierten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen. Das Wachstum beschleunigt sich sogar. Für das Gesamtjahr hob CoreWeave die Umsatzprognose auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar an, der Auftragsbestand wuchs auf 132,5 Milliarden Dollar. Die CoreWeave-Aktie sprang um mehr als 20 Prozent.
Für Nvidia ist das eine doppelt gute Nachricht. CoreWeave gehört zu den größten Abnehmern von Nvidia-Grafikprozessoren – jeder Dollar Umsatz bei CoreWeave basiert auf Nvidia-Chips. Zugleich ist Nvidia selbst an CoreWeave beteiligt: Im Januar investierte der Konzern 2 Milliarden Dollar und wurde damit zum zweitgrößten Aktionär. Steigt CoreWeave, steigt auch der Wert dieser Beteiligung.
Demand for compute is growing faster than the capacity to deliver that infrastructure.
Übersetzt: Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst schneller als die Kapazität, die nötige Infrastruktur bereitzustellen. Genau diese Botschaft hatte der Markt nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche hören wollen. Die Sorge, der Ausbau von Rechenzentren könnte nach den US-Zwischenwahlen ins Stocken geraten, rückte damit zumindest für einen Tag in den Hintergrund.
Der Domino-Effekt
Die Aktie des Tages zieht den ganzen Chipsektor mit
Nvidia stand mit seiner Erholung nicht allein. Der gesamte Halbleitersektor legte kräftig zu, viele Werte sogar stärker als der Dow Jones Gewinner selbst. Der Speicherchip-Hersteller Micron sprang zeitweise um mehr als 12 Prozent, AMD um rund 7 Prozent, Broadcom um rund 5 Prozent. Auch der Auftragsfertiger TSMC, der Nvidias Chips produziert, gewann rund 4 Prozent. Dass Nvidia hinter der Branche zurückblieb, ist kein Zufall: Bei Nvidia wiegt die Unsicherheit um die Führung schwerer als bei der Konkurrenz.
Der Gegenwind
Baird stuft ab, Morgan Stanley streicht den Top Pick – trotzdem Kursplus
Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz kräftigen Gegenwinds von der Analystenseite stieg. Die US-Investmentbank Baird stufte Nvidia am Mittwoch von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 500 auf 200 Dollar. Als Gründe werden eine schwindende Sichtbarkeit der Nachfrage für 2027 und ein erwartetes langsameres Wachstum der Investitionen der großen Cloud-Konzerne genannt. Morgan Stanley strich Nvidia von der Liste seiner bevorzugten Werte, hält aber an der Einstufung „Overweight“ fest. Bereits am Montag hatte Aletheia Capital die Aktie auf „Hold“ gesenkt und dabei auf rund 165 Milliarden Dollar an Finanzierungszusagen verwiesen, mit denen Nvidia seine Kunden beim Ausbau ihrer KI-Infrastruktur unterstützt.
Dass die Aktie dennoch steigt, sagt viel über die Marktpsychologie. Nach einem Minus von knapp 10 Prozent in zwei Tagen und einem Abstand von fast 30 Prozent zum Rekordhoch von 243,37 Dollar Anfang Oktober scheinen viele schlechte Nachrichten bereits im Kurs zu stecken. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22 auf Basis der vergangenen zwölf Monate ist Nvidia so günstig bewertet wie selten in diesem KI-Zyklus. Andere Häuser wie Bernstein und RBC bestätigten zu Wochenbeginn ihre Kaufempfehlungen.
Für Gesprächsstoff sorgte zudem eine Meldung aus den Börsengangsunterlagen des KI-Unternehmens Anthropic. Demnach will Nvidia im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis übernehmen – gleichauf mit Google als größter Einzelposten. Für Nvidia ist der Betrag im Verhältnis zum Börsenwert klein, strategisch aber bedeutsam: Die Beteiligung sichert die Rolle als Chiplieferant eines der wichtigsten KI-Labore. Kritiker sehen darin allerdings ein weiteres Beispiel dafür, dass Nvidia-Geld zu Kunden fließt, die damit wiederum Nvidia-Chips kaufen.
Die Huang-Affäre
Die Führungsfrage bleibt das größte Risiko
Die Erholung ändert nichts daran, dass die Affäre um Jensen Huang das Kursgeschehen weiter bestimmt. Der Verwaltungsrat hat für seine unabhängige Untersuchung inzwischen Joon H. Kim engagiert, einen früheren kommissarischen US-Bundesstaatsanwalt. Nach eigenen Angaben hat das Gremium keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidia-Geheimnisse gefährdet wurden, und spricht Huang sein Vertrauen aus. Doch der politische Druck wächst: Abgeordnete im Kongress führen die Affäre inzwischen als Argument für strengere Exportbeschränkungen für Nvidia-Chips an. Drei Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus hatten Huang zu einem vertraulichen Gespräch am 18. November gebeten, eine Antwort war bis zum heutigen 11. November fällig. Bewiesen ist bislang weder, dass Huang vertrauliche Informationen weitergegeben hat, noch, dass Chips illegal nach China gelangt sind.
Der Ausblick
17. November: Der Tag der Wahrheit
Die eigentliche Bewährungsprobe für den Dow Jones Gewinner des Tages steht noch bevor. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Das Unternehmen hat einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar, plus oder minus 2 Prozent, in Aussicht gestellt, Analysten erwarten rund 108,9 Milliarden Dollar. Im Vorquartal war der Umsatz um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden Dollar gestiegen. Entscheidend wird diesmal aber nicht nur die Zahl sein, sondern der Auftritt von Jensen Huang: Es ist seine erste große Bühne vor Analysten seit Beginn der Affäre.
Nvidia, der Dow Jones Gewinner des Tages, auf einen Blick
NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 174,79 US-Dollar, +3,49 Prozent am 11. November 2026 (Nasdaq, ca. 21:20 Uhr MEZ)
Vortag: 168,89 US-Dollar (-5,47 Prozent), Tagestief am 10. November bei 165,89 US-Dollar
Tagesspanne 11. November: Eröffnung 172,64 US-Dollar, Hoch 177,53 US-Dollar
52-Wochen-Hoch: 243,37 US-Dollar (7. Oktober 2026)
Prognose Q3 GJ 2027: Umsatz rund 108 Mrd. US-Dollar (±2 Prozent)
Analysten: Baird „Neutral“ (Kursziel 200 US-Dollar), Morgan Stanley „Overweight“ ohne Top-Pick-Status, Bernstein und RBC „Outperform“
Nächste Termine: Quartalszahlen am 17. November, Briefing im Kongress am 18. November (vorgeschlagen)
Häufige Fragen zum Dow Jones Gewinner Nvidia
Warum ist Nvidia heute der Dow Jones Gewinner des Tages?
Der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave, einer der größten Nvidia-Kunden und eine Beteiligung von Nvidia, hat starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Prognose angehoben. Das bestätigte die hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Nach zwei Tagen mit kräftigen Verlusten nutzten Anleger die Gelegenheit zum Einstieg.
Wie stark ist die Nvidia-Aktie gestiegen?
Um 3,49 Prozent auf 174,79 Dollar (Stand ca. 21:20 Uhr MEZ). Im Tageshoch notierte die Aktie bei 177,53 Dollar.
Warum war die Nvidia-Aktie zuvor so stark gefallen?
Nach Berichten über die Beziehung von Konzernchef Jensen Huang zu einer mutmaßlichen chinesischen Geheimdienstquelle leitete der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung ein. Die Aktie fiel am Montag um 4,27 Prozent und am Dienstag um 5,47 Prozent.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss. Nvidia erwartet einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar.
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