Dow Jones Gewinner Alphabet: +1,79 % auf 298,70 Dollar – Googles Chips profitieren vom Nvidia-Beben

Der Dow Jones verlor 0,36 Prozent auf 52.302 Punkte, Nasdaq und S&P 500 gaben jeweils rund 0,4 Prozent nach. Neben dem Rücktritt von Jensen Huang belasteten ein Ölpreisanstieg nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran und Anleiherenditen um 5 Prozent. Im Dow schlossen nur 11 von 30 Werten im Plus. Alphabet führte diese kleine Gruppe an, vor Chevron (+1,44 Prozent) und Cisco (+1,24 Prozent). Mit rund 31 Indexpunkten war der Dow Jones Gewinner Alphabet zugleich der größte Stützpfeiler des Leitindex.

Auch im Vergleich mit den anderen großen Cloud-Konzernen stach Alphabet heraus. Microsoft legte nur 0,36 Prozent zu, Amazon 0,48 Prozent. Das Handelsvolumen lag mit rund 35 Millionen Aktien etwa 12 Prozent über dem Durchschnitt – ein Zeichen, dass hinter dem Kursplus echtes Kaufinteresse stand.