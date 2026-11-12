Es war der Tag, an dem die KI-Welt den Atem anhielt – und an dem ein Konzern still profitierte. Während Nvidia-Gründer Jensen Huang nach 33 Jahren an der Spitze zurücktrat und die Nvidia-Aktie zeitweise um 14 Prozent abstürzte, stieg Alphabet um 1,79 Prozent auf 298,70 Dollar. Damit ist die Google-Mutter der Dow Jones Gewinner des Tages. Im Handelsverlauf kletterte die Aktie sogar bis auf 302,56 Dollar und erstmals seit dem Kurseinbruch Ende Oktober wieder über die Marke von 300 Dollar. Die Logik der Anleger ist einfach: Wenn beim wichtigsten Lieferanten von KI-Chips Unsicherheit herrscht, gewinnt der Konzern an Wert, der eine eigene Alternative im Angebot hat. Warum der Dow Jones Gewinner Alphabet davon besonders profitiert, was die 10-Milliarden-Dollar-Wette auf Anthropic bedeutet und welche Risiken bleiben.
Dow Jones Gewinner Alphabet: +1,79 % auf 298,70 Dollar – Googles Chips profitieren vom Nvidia-Beben
Alphabet ist der Dow Jones Gewinner des Tages. Während Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang einbricht, steigt die Google-Mutter um 1,79 Prozent auf 298,70 Dollar und springt zeitweise über 300 Dollar. Anleger setzen auf Googles eigene KI-Chips als Alternative, dazu kommen eine 10-Milliarden-Wette auf den Anthropic-Börsengang und neue KI-Brillen. Was hinter dem Kursplus steckt und welche Risiken bleiben.
Dow Jones Gewinner des Tages
Gegen den Trend: Alphabet steigt, während der Markt fällt
Der Donnerstag war kein guter Tag für die Wall Street. Umso bemerkenswerter ist, wie deutlich sich der Dow Jones Gewinner Alphabet vom Rest abhob.
Der Dow Jones verlor 0,36 Prozent auf 52.302 Punkte, Nasdaq und S&P 500 gaben jeweils rund 0,4 Prozent nach. Neben dem Rücktritt von Jensen Huang belasteten ein Ölpreisanstieg nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran und Anleiherenditen um 5 Prozent. Im Dow schlossen nur 11 von 30 Werten im Plus. Alphabet führte diese kleine Gruppe an, vor Chevron (+1,44 Prozent) und Cisco (+1,24 Prozent). Mit rund 31 Indexpunkten war der Dow Jones Gewinner Alphabet zugleich der größte Stützpfeiler des Leitindex.
Auch im Vergleich mit den anderen großen Cloud-Konzernen stach Alphabet heraus. Microsoft legte nur 0,36 Prozent zu, Amazon 0,48 Prozent. Das Handelsvolumen lag mit rund 35 Millionen Aktien etwa 12 Prozent über dem Durchschnitt – ein Zeichen, dass hinter dem Kursplus echtes Kaufinteresse stand.
Der Hauptgrund
Nvidias Krise, Googles Chance
Der wichtigste Treiber für den Dow Jones Gewinner des Tages hatte mit Alphabet selbst zunächst wenig zu tun. Er kam aus Santa Clara, dem Sitz von Nvidia.
Nvidia gab am Nachmittag deutscher Zeit den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht. Für die Branche ist das ein Einschnitt: Huang hatte Nvidia zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution gemacht, die großen Cloud-Konzerne sind von seinen Grafikprozessoren abhängig. Genau hier setzt die Wette der Anleger an. Sollten Kunden nach dem Führungswechsel verstärkt nach Alternativen suchen, steht Alphabet in der ersten Reihe. Kaum ein Konzern hat so viel Erfahrung mit eigenen KI-Chips. Folgerichtig stieg auch Broadcom, Googles Partner bei der Entwicklung der Chips, um rund 5,5 Prozent.
Googles Antwort auf Nvidia heißt Tensor Processing Unit, kurz TPU. Google entwickelt diese Spezialchips seit mehr als zehn Jahren, ursprünglich für den Eigenbedarf bei Suche, Übersetzung und Spracherkennung. Heute vermietet der Konzern die Rechenleistung über Google Cloud auch an externe Kunden und verkauft die Chips zunehmend auch direkt. Für Alphabet ist das ein doppelter Vorteil: Der Konzern ist bei seinem eigenen KI-Ausbau weniger auf Nvidia angewiesen und kann zugleich mit der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung Geld verdienen.
Das Timing könnte kaum besser sein. Erst am Montag hatte Google zwei neue Chipsysteme vorgestellt: den TPU 8tx für besonders geschützte Anwendungen und den TPU 8i Max für Modelle mit riesigen Kontextfenstern. Beim 8i Max werden zwei Chips in einem Gehäuse kombiniert, was Rechenleistung, Zwischenspeicher und Speicherbandbreite gegenüber dem Vorgänger verdoppelt. Damit hat Google in diesem Jahr erstmals vier neue TPU-Systeme auf den Markt gebracht – ein Tempo, das Analysten als direkte Kampfansage an Nvidia lesen.
This is the first time we have introduced four TPU systems in a single year.
Der zweite Impuls
10 Milliarden Dollar: Googles Wette auf den Anthropic-Börsengang
Zusätzlichen Rückenwind gab eine Meldung aus dem Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic. Laut den geänderten Unterlagen will Google beim Börsengang rund 135 Millionen Aktien übernehmen – bei der Mitte der Preisspanne von 74 Dollar sind das rund 10 Milliarden Dollar. Die Zeichnung ist Teil einer begleitenden Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar, an der sich auch Nvidia in gleicher Höhe beteiligt. Google nutzt damit eine Option aus einer Finanzierungsvereinbarung vom März 2026, die den Anteil auf höchstens 14,99 Prozent begrenzt. Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der erste Handelstag für den 19. November.
Für Alphabet-Aktionäre hat das eine handfeste Bedeutung. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters wäre Googles gesamter Anthropic-Anteil beim oberen Ende der Preisspanne rund 139 Milliarden Dollar wert – bei einem Einsatz von insgesamt 33,3 Milliarden Dollar. Mit dem Börsengang wird aus einer schwer bewertbaren Privatbeteiligung ein Vermögenswert mit täglichem Marktpreis. Gemessen am Börsenwert von Alphabet entspricht der Anteil zwar nur rund 4 Prozent, doch die Signalwirkung ist groß: Google sichert sich eine starke Stellung bei einem der wichtigsten KI-Labore der Welt, das in großem Umfang Googles TPUs nutzt.
Weitere Nachrichten
Asien-Anleihen und KI-Brillen: ein Tag voller Meldungen
Abgerundet wurde der Tag des Dow Jones Gewinners durch zwei weitere Meldungen. Alphabet platzierte erstmals Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar und nahm damit knapp 4 Milliarden Dollar ein. Der Konzern hat in diesem Jahr bereits Anleihen in Euro, Pfund, Schweizer Franken, Yen, kanadischen und australischen Dollar begeben, um den massiven Ausbau seiner Rechenzentren zu finanzieren. Dass Investoren in Asien trotz der jüngsten Unruhe an den Kreditmärkten zugriffen, werten Beobachter als Vertrauensbeweis. Zudem stellte Google neue KI-Brillen vor, mit denen der Konzern in direkte Konkurrenz zu den Ray-Ban-Brillen von Meta tritt.
Die Einordnung
Noch weit vom Rekord: Warum die Erholung erst am Anfang steht
So erfreulich der Kursanstieg ist – der Dow Jones Gewinner Alphabet hat einen weiten Weg vor sich. Vom 52-Wochen-Hoch bei 408,61 Dollar ist die Aktie noch rund 27 Prozent entfernt. Der große Einbruch kam Ende Oktober: Nach den Zahlen zum dritten Quartal brach Alphabet um 12,6 Prozent ein, so stark wie noch nie seit dem Börsengang 2004. Der Gewinn je Aktie hatte mit 2,12 Dollar die Erwartungen von 3,02 Dollar deutlich verfehlt, weil die Milliarden für neue Rechenzentren die Ergebnisse belasten. Dabei läuft das operative Geschäft stark, das Cloudgeschäft hat sich zuletzt mehr als verdoppelt.
Charttechnisch notiert die Aktie weiterhin deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 Tage (rund 330 Dollar) und 200 Tage (rund 338 Dollar). Die Marke von 300 Dollar ist nun der erste Prüfstein: Gelingt ein nachhaltiger Sprung darüber, wäre das ein erstes Signal für eine Bodenbildung. Bewertungsseitig wirkt die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 im Vergleich zu anderen Technologieriesen günstig.
Alphabet, der Dow Jones Gewinner des Tages, auf einen Blick
Alphabet Inc. Klasse A (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Symbol: GOOGL) – 298,70 US-Dollar, +1,79 Prozent am 12. November 2026 (Nasdaq, Schlusskurs)
Tageshoch: 302,56 US-Dollar
Handelsvolumen: rund 35 Mio. Aktien, etwa 12 Prozent über dem Durchschnitt
52-Wochen-Spanne: 270,70 bis 408,61 US-Dollar
Kurs-Gewinn-Verhältnis (erwartet): rund 15
Anthropic: Zeichnung von rund 10 Mrd. US-Dollar beim Börsengang, Anteil auf 14,99 Prozent begrenzt
Neue Chips: TPU 8tx und TPU 8i Max (vorgestellt am 9. November 2026)
Häufige Fragen zum Dow Jones Gewinner Alphabet
Warum ist Alphabet heute der Dow Jones Gewinner des Tages?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Cloud-Kunden verstärkt Alternativen zu Nvidia-Chips suchen. Alphabet bietet mit seinen selbst entwickelten Tensor Processing Units genau eine solche Alternative. Dazu kamen die 10-Milliarden-Dollar-Zeichnung beim Anthropic-Börsengang, neue Asien-Anleihen und KI-Brillen.
Wie stark ist die Alphabet-Aktie gestiegen?
Um 1,79 Prozent beziehungsweise 5,25 Dollar auf 298,70 Dollar. Im Tageshoch notierte sie bei 302,56 Dollar.
Was sind TPUs?
Tensor Processing Units sind von Google selbst entwickelte Spezialchips für künstliche Intelligenz. Google nutzt sie für eigene Dienste und bietet sie Cloud-Kunden als Alternative zu Nvidia-Grafikprozessoren an.
Wann geht Anthropic an die Börse?
Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der erste Handelstag für den 19. November 2026.
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