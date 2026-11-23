Nach der schwächsten Börsenwoche seit Jahren schlägt die Wall Street zurück: Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average legten am Montagmorgen vorbörslich um rund 958 Punkte oder etwa 2 Prozent zu, die Nasdaq-100-Futures sprangen um 3 bis 3,7 Prozent nach oben. Angeführt wird die Erholung von einem Namen, der vor wenigen Tagen noch als Auslöser des Ausverkaufs galt: Die Nvidia-Aktie springt vorbörslich um 8 bis fast 10 Prozent.
Dow Jones: Futures springen um fast 1.000 Punkte – Nvidia, Amazon und Microsoft führen den Befreiungsschlag nach dem KI-Crash an
Nach der schwächsten Börsenwoche seit Jahren melden sich die US-Börsen zum Wochenstart mit einem Paukenschlag zurück: Die Dow-Futures legen vorbörslich um rund 2 Prozent zu, Nvidia-Aktie, Amazon-Aktie und Microsoft-Aktie ziehen kräftig an. Warum die Wall Street plötzlich wieder kauft – und warum Profis trotzdem noch nicht von einer Trendwende sprechen.
Was passiert ist
Vom Crash-Freitag zum Rebound-Montag
Der Auslöser der Erholung ist die Dimension des Absturzes. Am Freitag verlor der S&P 500 3,7 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 5,6 Prozent. S&P 500 und Dow Jones schlossen mehr als 10 Prozent unter ihren Rekordhochs und befinden sich damit technisch in einer Korrektur; Dow und Nasdaq erlebten laut Medienberichten ihre schlechteste Woche seit mehr als sechs Jahren. Belastet wurde der Markt durch Zweifel an den gewaltigen KI-Investitionen, die Führungskrise bei Nvidia und das schwache Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic am Donnerstag.
Zum Wochenstart nutzen Anleger die tiefen Kurse. Besonders gefragt sind KI-Hardware und Halbleiter: Micron, Lam Research und Marvell legten vorbörslich um mehr als 7 Prozent zu, die US-Hinterlegungsscheine von SK Hynix um fast 10 Prozent.
|Aktie
|Vorbörslich
|Einordnung (Redaktion)
|Nvidia
|über +9 %
|Trump fordert Huangs Rückkehr, Erholung der KI-Chips
|Amazon
|über +4 %
|Sektor-Rebound, Beteiligung an Anthropic
|Microsoft
|über +3 %
|Sektor-Rebound bei KI-Werten
|Apple
|über +1 %
|Moderater Mitläufer
Vorbörsliche Kurse laut BigGo Finance (ca. 5:21 Uhr US-Ostküstenzeit), Prozentwerte als Mindestwerte angegeben (über ...). Eigene Prüfung vor Veröffentlichung nötig.
Quelle: BigGo Finance, Investing.com, Yahoo Finance
Die Hintergründe
Drei Gründe für die Gegenbewegung
Überverkauft und stark gefallen
Nach sieben Verlusttagen in Folge beim S&P 500 und dem schwächsten Wochenverlauf des Dow Jones seit der Corona-Krise 2020 liegt die Hürde für Käufer niedrig. Die Volatilität bleibt hoch: Der VIX lag zuletzt bei rund 30 Punkten, dem höchsten Stand seit der Zollankündigung im April 2025.
Nvidia im Fokus
Präsident Donald Trump hat seine Forderung erneuert, Nvidia-Gründer Jensen Huang als Chef zurückzuholen. Die Nvidia-Aktie reagierte vorbörslich mit Kursgewinnen von 8 bis 10 Prozent und zog andere KI-Werte mit.
Feiertagswoche
Am Donnerstag ist Thanksgiving, der US-Handel ist verkürzt. Dünne Umsätze können Kursbewegungen verstärken - in beide Richtungen.
Die Aktien im Blick
Nvidia-Aktie, Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie: Was Anleger jetzt wissen müssen
Die Nvidia-Aktie ist der Taktgeber der Erholung, bleibt aber wegen der Führungskrise und der laufenden Untersuchungen riskant. Die Amazon-Aktie profitiert vom Rebound der KI-Werte, auch wegen der Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic. Die Microsoft-Aktie gilt vielen Analysten als KI-Qualitätswert und legte zuletzt starke Quartalszahlen vor. Die Apple-Aktie zieht vorbörslich nur moderat an. Details zu den vier Werten lesen Sie in unseren Einzelanalysen.
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