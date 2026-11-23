Der Auslöser der Erholung ist die Dimension des Absturzes. Am Freitag verlor der S&P 500 3,7 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 5,6 Prozent. S&P 500 und Dow Jones schlossen mehr als 10 Prozent unter ihren Rekordhochs und befinden sich damit technisch in einer Korrektur; Dow und Nasdaq erlebten laut Medienberichten ihre schlechteste Woche seit mehr als sechs Jahren. Belastet wurde der Markt durch Zweifel an den gewaltigen KI-Investitionen, die Führungskrise bei Nvidia und das schwache Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic am Donnerstag.

Zum Wochenstart nutzen Anleger die tiefen Kurse. Besonders gefragt sind KI-Hardware und Halbleiter: Micron, Lam Research und Marvell legten vorbörslich um mehr als 7 Prozent zu, die US-Hinterlegungsscheine von SK Hynix um fast 10 Prozent.