Aus der Stabilisierung am Vormittag ist ein schwarzer Freitag geworden. Der Dow Jones Industrial schloss am 20. November 2026 zum Ende der regulären Sitzung um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 48.147,33 Punkten. Das ist ein Minus von 949,73 Punkten oder 1,93 Prozent zum Donnerstagsschluss von 49.097,06 Zählern. Am Vormittag hatte der Index noch bei 49.594,90 Punkten im Plus notiert, das Tagestief lag bei 47.998,86 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Ein Reuters-Bericht über eine Prüfung der Bilanzierung von Nvidia durch die US-Börsenaufsicht SEC hat den Ausverkauf bei KI-Werten am Nachmittag noch einmal verschärft. Der S&P 500 fiel um 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte, der Nasdaq Composite brach um 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte ein, der Nasdaq 100 sogar um 5,61 Prozent.
Dow Jones Check zum Handelsschluss: UnitedHealth, Walmart und Johnson & Johnson trotzen dem Crash – Nvidia stürzt nach SEC-Bericht um 14 Prozent, Goldman Sachs und Caterpillar folgen
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 20.11.2026: Der Dow fällt um 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte und verliert auf Wochensicht rund 8 Prozent. Dow Jones Gewinner sind UnitedHealth (+2,85 %), Walmart (+1,52 %) und Johnson & Johnson (+1,25 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (−14,01 %), Goldman Sachs (−6,71 %) und Caterpillar (−5,01 %).
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
SEC-Bericht zu Nvidia, Anthropic-Rückschlag, Zinsangst – die Woche endet im Ausverkauf
Gegenüber unserem Dow Jones Check zur Mittagszeit (Stand 12:32 Uhr ET, Dow −0,56 Prozent) hat sich das Bild in der letzten Handelsstunde deutlich verdüstert. Nvidia hat seinen Verlust auf 14 Prozent ausgeweitet, Goldman Sachs und Caterpillar sind weiter abgerutscht, und am Ende lagen nur noch 12 der 30 Dow-Werte im Plus – mittags waren es 17.
Der wichtigste Kurstreiber des Nachmittags war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach prüfen Mitarbeiter der SEC-Vollzugsabteilung mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia; Reuters beruft sich auf zwei mit der vertraulichen Untersuchung vertraute Personen. Welche Rechnungslegungspraktiken betroffen sind, blieb offen; die SEC lehnte einen Kommentar ab, Nvidia äußerte sich zunächst nicht. Eine solche Prüfung ist kein Beleg für Fehlverhalten. Für einen Markt, der ohnehin an der Rendite der milliardenschweren KI-Investitionen zweifelt, kam die Meldung jedoch zur Unzeit.
Zusätzlich lastete die Aktie von Anthropic auf der Stimmung. Sie verlor am zweiten Handelstag 8,50 Prozent auf 88,91 US-Dollar und gab damit einen großen Teil des Vortagesgewinns ab; der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar. Laut dpa-AFX sorgte auch ein Bericht über einen eigenen autonomen KI-Agenten von Apple für Unruhe unter den KI-Anbietern. Marktexperte Stephen Innes sieht laut dpa-AFX eine „unangenehme Parallele zu 2018“, der Ausverkauf habe Schwellenmärkte, Hochzinsanleihen und Edelmetalle erfasst.
Die Flucht in Sicherheit zeigte sich am Anleihemarkt: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf rund 4,91 Prozent nach 5,05 Prozent am Vortag. Der Volatilitätsindex VIX schnellte um gut 30 Prozent auf 37,18 Punkte. Gold verlor rund 4,4 Prozent auf etwa 3.523 US-Dollar je Feinunze, der US-Ölpreis WTI stieg leicht auf 83,71 US-Dollar, der Euro notierte bei 1,0966 US-Dollar. Entlastung von der Notenbank blieb aus: Fed-Gouverneurin Lisa Cook warb laut Reuters in einer Rede in Chile für weitere Zinserhöhungen und warnte davor, „hinter die Kurve“ zu geraten. Die nächste Fed-Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt.
SEC-Bericht trifft Nvidia
Reuters meldet eine SEC-Prüfung möglicher Bilanzierungsprobleme; die Aktie fällt um 14 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief.
KI-Ausverkauf erfasst alle Indizes
Nasdaq 100 −5,61 Prozent, S&P 500 −3,70 Prozent; auch Anthropic verliert am zweiten Handelstag deutlich.
Fed bleibt auf Straffungskurs
Lisa Cook spricht sich für weitere Zinserhöhungen aus; die Dezember-Sitzung rückt in den Fokus.
Flucht in Anleihen
Die Zehnjahresrendite fällt unter fünf Prozent, der VIX steigt auf über 37 Punkte.
Defensive Werte bremsen
UnitedHealth, Walmart, Johnson & Johnson, Coca-Cola und Procter & Gamble schließen im Plus.
Dow Jones Gewinner
Gesundheit und Konsum halten dagegen: UnitedHealth bleibt an der Spitze
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|339,89
|+2,85 %
|Hochstufung durch TD Cowen
|2
|Walmart
|127,95
|+1,52 %
|Nachwirkung der Q3-Zahlen, defensive Nachfrage
|3
|Johnson & Johnson
|270,47
|+1,25 %
|Gesundheitswerte gesucht
|4
|Coca-Cola
|96,99
|+0,94 %
|Defensiver Konsumwert
|5
|Procter & Gamble
|169,37
|+0,91 %
|Sparprogramm bis 2030
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026. Procter & Gamble und Chevron rechnerisch gleichauf (+0,906 %).
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Plus von 2,85 Prozent auf 339,89 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages, hat allerdings einen Teil seines Mittagsgewinns von gut vier Prozent wieder abgegeben. Auslöser war ein positiver Analystenkommentar: Laut Yahoo Finance hat TD Cowen die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 402 auf 455 US-Dollar angehoben. Laut dpa-AFX profitierte auch Humana von dem Kommentar. Beide Titel hatten zuvor unter Sorgen über strengere Regeln der US-Regierung für Erstattungen an die Versicherer gelitten. Im preisgewichteten Dow lieferte UnitedHealth mit rund 9,40 US-Dollar je Aktie den größten positiven Beitrag. Vom 52-Wochen-Hoch bei 461,62 US-Dollar bleibt die Aktie weit entfernt.
Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039): Der Einzelhandelsriese gewinnt 1,52 Prozent auf 127,95 US-Dollar. Walmart hatte am Donnerstag einen stärker als erwarteten Quartalsumsatz gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Nach Einschätzung der Redaktion kommt hinzu, dass Anleger in der Krise auf preisbewusste Händler mit stabiler Nachfrage setzen. Das Tageshoch lag bei 130,52 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 135,16 US-Dollar.
Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern steigt um 1,25 Prozent auf 270,47 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion ist die Aktie ein klassischer Profiteur der Umschichtung in Gesundheitswerte mit planbaren Erträgen und geringer Abhängigkeit vom KI-Zyklus. Mit 3,33 US-Dollar je Aktie war J&J der zweitgrößte Stützpfeiler des Dow.
Coca-Cola Aktie (KO, ISIN US1912161007): Der Getränkekonzern legt um 0,94 Prozent auf 96,99 US-Dollar zu. Auch hier lag keine konkrete Nachricht vor. Nach Einschätzung der Redaktion suchen Anleger in einer Woche mit massiven Tech-Verlusten verlässliche Dividendenzahler. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar fehlen gut drei Prozent.
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern gewinnt 0,91 Prozent auf 169,37 US-Dollar und liegt damit rechnerisch hauchdünn vor Chevron (ebenfalls +0,91 Prozent auf 208,37 US-Dollar). Laut dpa-AFX will Procter & Gamble bis 2030 durch höhere Produktivität rund zehn Milliarden US-Dollar einsparen; in Herstellung und Logistik sollen 20 bis 30 Prozent der Stellen wegfallen. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der Konzern. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 173,59 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
SEC-Schock und Kapitalmarktsorgen: Nvidia erlebt einen historischen Absturz
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|125,53
|−14,01 %
|Reuters: SEC prüft Bilanzierung
|2
|Goldman Sachs
|790,69
|−6,71 %
|Größter Bremsklotz im Dow
|3
|Caterpillar
|510,45
|−5,01 %
|Neues 52-Wochen-Tief
|4
|Cisco Systems
|90,64
|−4,29 %
|KI-Hardware im Abwärtssog
|5
|Amazon
|246,82
|−4,10 %
|Anthropic-Rückschlag, KI-Investitionen
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026. Nike (−4,06 %) knapp hinter Amazon.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern bricht um 14,01 Prozent auf 125,53 US-Dollar ein und ist mit großem Abstand der größte Dow Jones Verlierer. Zur Mittagszeit hatte das Minus noch bei sieben Prozent gelegen; erst der Reuters-Bericht über die SEC-Prüfung brachte den Absturz. Mit 124,50 US-Dollar markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief. Laut Yahoo Finance war es bereits bei einem Minus von knapp zwölf Prozent der schwerste Tag seit dem DeepSeek-Ausverkauf im Januar 2025. Auf Wochensicht verlor Nvidia fast 23 Prozent. Offene Fragen betreffen laut Yahoo unter anderem hohe Umsätze über eine Singapur-Einheit, gestiegene Forderungen und den noch ausstehenden Quartalsbericht. Nachbörslich erholte sich die Aktie leicht auf 127,83 US-Dollar.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank verliert 6,71 Prozent auf 790,69 US-Dollar und hat damit den zweiten Tag in Folge kräftig nachgegeben. Im preisgewichteten Dow war Goldman Sachs mit einem Rückgang von 56,84 US-Dollar je Aktie der größte Bremsklotz – mehr als Nvidia und Caterpillar. Eine konkrete Unternehmensmeldung fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belasten der Rückschlag bei Anthropic und die Turbulenzen im KI-Sektor das Geschäft mit Börsengängen und Finanzierungen, eine zentrale Ertragsquelle des Hauses. Auch JPMorgan (−2,98 Prozent) und American Express (−3,02 Prozent) gaben deutlich nach.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller fällt um 5,01 Prozent auf 510,45 US-Dollar und hat bei 508,11 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Gegenüber dem Jahreshoch von 1.073,46 US-Dollar hat sich die Aktie mehr als halbiert. Eine Tagesmeldung fanden wir nicht. Caterpillar profitiert über Stromaggregate von der Nachfrage aus KI-Rechenzentren; nach Einschätzung der Redaktion trifft deshalb jede neue Welle von Zweifeln am KI-Investitionsboom die Aktie mit.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster verliert 4,29 Prozent auf 90,64 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Bereits nach den Quartalszahlen vom 12. November war die Aktie trotz angehobener Umsatzprognose um 6,2 Prozent gefallen, weil das Wachstum stärker aus margenschwächerer Hardware kommt. Nach Einschätzung der Redaktion wird Cisco als Lieferant von KI-Netzwerktechnik in den Abverkauf der Hardware-Werte hineingezogen.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon gibt 4,10 Prozent auf 246,82 US-Dollar nach und schließt die Top 5 der Dow Jones Verlierer ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion lasten der Kursrückgang bei Anthropic, an dem Amazon als großer Investor beteiligt ist, und die Skepsis gegenüber den hohen Investitionen in Rechenzentren auf der Aktie. Knapp dahinter folgt Nike (−4,06 Prozent auf 32,94 US-Dollar), das am Dienstag sinkende Umsätze bis ins Geschäftsjahr 2028 angekündigt hatte.
US-Wirtschaftsdaten
Bessere Verbraucherstimmung, sinkende Inflationserwartung – doch die Daten gehen im Ausverkauf unter
Die wichtigsten Konjunkturdaten des Tages kamen um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ). Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg im November laut Endwert auf 51,5 Punkte, nach 51,0 Punkten in der ersten Schätzung und 48,0 Punkten im Oktober. Die Inflationserwartung der Haushalte für die kommenden zwölf Monate sank auf 3,7 Prozent nach 4,3 Prozent in der vorläufigen Lesung. Für die Kurse spielten die Daten am Nachmittag kaum noch eine Rolle.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|16:00
|Uni-Michigan-Konsumklima Nov. (final)
|51,5
|51,0–53,3
|51,0 (vorläufig)
|16:00
|Inflationserwartung 1 Jahr (final)
|3,7 %
|–
|4,3 %
|16:00
|Inflationserwartung 5–10 Jahre (final)
|nicht belegt
|–
|3,4 %
|17:00
|Kansas City Fed Dienstleistungsindex Nov.
|nicht belegt
|–
|10
|18:15
|Rede Fed-Gouverneurin Cook (Chile)
|für weitere Zinserhöhungen
|–
|–
Quelle: University of Michigan, Der Aktionär, Stocktitan, Yahoo Finance, XTB, Reuters
Ausblick
Thanksgiving-Woche: PCE-Inflation und Quartalszahlen im Fokus
Am Montag, 23. November, stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm; nach Börsenschluss berichtet Zoom. Am Dienstag folgen das Verbrauchervertrauen des Conference Board um 16:00 Uhr MEZ und nach Börsenschluss Zahlen von Dell, HP Inc., Workday und Autodesk. Der wichtigste Termin der verkürzten Woche ist Mittwoch, 25. November: Um 14:30 Uhr MEZ kommen die PCE-Inflation für Oktober, die zweite Schätzung des BIP und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, um 20:00 Uhr MEZ das Beige Book der Fed. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ). Für Nvidia richtet sich der Blick zudem auf mögliche Stellungnahmen des Unternehmens oder der SEC.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|339,89
|+2,85 %
|2
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|127,95
|+1,52 %
|3
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,47
|+1,25 %
|4
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|96,99
|+0,94 %
|5
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|169,37
|+0,91 %
|6
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|208,37
|+0,91 %
|7
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|393,43
|+0,72 %
|8
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|339,09
|+0,72 %
|9
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|133,72
|+0,69 %
|10
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|273,24
|+0,33 %
|11
|IBM
|IBM
|US4592001014
|224,44
|+0,25 %
|12
|Visa
|V
|US92826C8394
|402,43
|+0,04 %
|13
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|339,74
|−0,03 %
|14
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|435,64
|−0,15 %
|15
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|177,99
|−0,27 %
|16
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|180,68
|−1,44 %
|17
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|117,98
|−1,89 %
|18
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|342,56
|−1,90 %
|19
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|212,64
|−2,39 %
|20
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|265,29
|−2,70 %
|21
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|484,52
|−2,77 %
|22
|Boeing
|BA
|US0970231058
|155,89
|−2,88 %
|23
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|310,68
|−2,98 %
|24
|American Express
|AXP
|US0258161092
|301,70
|−3,02 %
|25
|Nike
|NKE
|US6541061031
|32,94
|−4,06 %
|26
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|246,82
|−4,10 %
|27
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|90,64
|−4,29 %
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|510,45
|−5,01 %
|29
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|790,69
|−6,71 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|125,53
|−14,01 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt einen klar negativen Markt: Nur 12 Werte schlossen im Plus. Oben stehen Gesundheits- und Konsumwerte wie UnitedHealth, Johnson & Johnson und Merck sowie der Versicherer Travelers und der Ölkonzern Chevron, unten die KI- und Technologiewerte Nvidia, Cisco, Amazon und Microsoft, die Finanzwerte Goldman Sachs, American Express und JPMorgan sowie der Zykliker Caterpillar. Weil der Dow preisgewichtet ist, zählen die Dollarbeträge: Goldman Sachs (−56,84 US-Dollar), Caterpillar (−26,92 US-Dollar) und Nvidia (−20,45 US-Dollar) zogen den Index am stärksten nach unten. Der Dow verlor zum fünften Mal in Folge mehr als ein Prozent und liegt nun gut zwölf Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 54.744,33 Punkten.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wo schloss der Dow Jones am 20.11.2026? Der Dow Jones Industrial schloss bei 48.147,33 Punkten, ein Minus von 949,73 Punkten oder 1,93 Prozent. Auf Wochensicht beträgt der Verlust rund 8 Prozent.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? UnitedHealth (+2,85 %), Walmart (+1,52 %), Johnson & Johnson (+1,25 %), Coca-Cola (+0,94 %) und Procter & Gamble (+0,91 %).
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Nvidia (−14,01 %), Goldman Sachs (−6,71 %), Caterpillar (−5,01 %), Cisco Systems (−4,29 %) und Amazon (−4,10 %).
Warum ist Nvidia so stark gefallen? Reuters berichtete, die SEC prüfe mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia. Eine Bestätigung durch Nvidia oder die SEC lag bei Redaktionsschluss nicht vor; eine Prüfung belegt kein Fehlverhalten.
Was steht in der kommenden Woche an? Die PCE-Inflation, das BIP und das Beige Book am 25. November; am 26. November bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung und das Kursziel eines externen Analystenhauses wieder (TD Cowen zu UnitedHealth, 20.11.2026, laut Yahoo Finance). Die Verantwortung für die Einschätzung liegt bei TD Cowen; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen der Quelle: TD Cowen / TD Securities. Kursangabe mit Stand 20.11.2026, Schlusskurs 16:00 Uhr New Yorker Zeit (NYSE).
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
UnitedHealth Group (UNH): Kaufen, Kursziel 455,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Ryan Langston), Einstufung UnitedHealth vom 20.11.2026, laut Yahoo Finance vom 20.11.2026, 16:30 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 22:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 22:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Ryan Langston), Einstufung UnitedHealth vom 20.11.2026, laut Yahoo Finance.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.