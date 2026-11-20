Aus der Stabilisierung am Vormittag ist ein schwarzer Freitag geworden. Der Dow Jones Industrial schloss am 20. November 2026 zum Ende der regulären Sitzung um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 48.147,33 Punkten. Das ist ein Minus von 949,73 Punkten oder 1,93 Prozent zum Donnerstagsschluss von 49.097,06 Zählern. Am Vormittag hatte der Index noch bei 49.594,90 Punkten im Plus notiert, das Tagestief lag bei 47.998,86 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Ein Reuters-Bericht über eine Prüfung der Bilanzierung von Nvidia durch die US-Börsenaufsicht SEC hat den Ausverkauf bei KI-Werten am Nachmittag noch einmal verschärft. Der S&P 500 fiel um 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte, der Nasdaq Composite brach um 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte ein, der Nasdaq 100 sogar um 5,61 Prozent.