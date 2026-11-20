Die zweite Belastung ist die Zinsfront. Seit den überraschend hohen Inflationsdaten vom 10. November preist der Markt laut Reuters eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember ein – mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit für einen größeren Schritt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am Mittwoch sogar einen Schritt um 50 Basispunkte ins Gespräch gebracht, falls die Notenbank weitere Erhöhungen nicht klar signalisiert. In seinen vorbereiteten Worten am Freitag äußerte er sich laut Newsquawk nicht zur Geldpolitik. Immerhin: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt auf rund 4,98 Prozent nach, nachdem sie zuletzt über fünf Prozent lag. Der Dollar-Index notiert laut Reuters nahe einem 19-Monats-Hoch, Gold fällt um rund drei Prozent, Bitcoin rutscht unter 62.000 US-Dollar. Der US-Ölpreis (WTI) gibt leicht auf knapp 82 US-Dollar nach – nach dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen, bei dem laut TradingKey mehr Lieferungen raffinierter Ölprodukte vereinbart wurden.