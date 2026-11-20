Nach dem Kurssturz vom Donnerstag versucht die Wall Street am Freitag eine Gegenbewegung – allerdings nur im Dow. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) bei 49.273,11 Punkten und damit 0,36 Prozent über dem Donnerstagsschluss von 49.097,06 Zählern. In den ersten Handelsminuten schwankte der Index zwischen 49.025,79 und 49.420,16 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt ein Bild der zwei Geschwindigkeiten: Gesundheits-, Konsum- und Value-Titel wie UnitedHealth, Home Depot und Walmart erholen sich kräftig, während der Chipkonzern Nvidia und die Investmentbank Goldman Sachs weiter abrutschen. S&P 500 und Nasdaq Composite liegen dagegen im Minus – der KI-Ausverkauf ist noch nicht vorbei.
Dow Jones Check: UnitedHealth, IBM und Home Depot führen die Gegenwehr an - Nvidia, Goldman Sachs und Caterpillar bleiben im Sog
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 20.11.2026: Nach dem Absturz um mehr als 1.100 Punkte am Vortag steigt der Dow bis 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) um 0,36 Prozent auf 49.273,11 Punkte. Größte Dow Jones Gewinner sind UnitedHealth (+3,20 %), IBM (+2,43 %) und Home Depot (+2,39 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (−3,90 %), Goldman Sachs (−3,76 %) und Caterpillar (−0,99 %).
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Anthropic-Kater, Chip-Rout und Zinsangst – der Dow wird zum Rettungsboot
Der Donnerstag hat Spuren hinterlassen: Der Dow brach um 2,19 Prozent beziehungsweise mehr als 1.100 Punkte ein und schloss unter der Marke von 50.000 Zählern. Der S&P 500 verlor 2,0 Prozent und fiel den sechsten Tag in Folge. Am Freitag fließt das Geld nun gezielt in Aktien ohne KI-Fantasie – und genau davon hat der Dow mehr als die Technologieindizes.
Im Zentrum steht der Börsengang von Anthropic. Die KI-Firma war am Donnerstag zu 83 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq gegangen und hatte dabei laut TradingKey 81,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt – ein Weltrekord. Der erste Kurs lag bei 111,50 US-Dollar, der Schlusskurs bei 97,17 US-Dollar. Doch statt den KI-Sektor zu beflügeln, ging der Rekord-IPO mit einem breiten Ausverkauf einher: Anleger trennten sich von Aktien fast aller Sektoren, Industriewerte verloren laut Motley Fool 2,61 Prozent. Am Freitag gibt die Anthropic-Aktie laut Yahoo Finance kräftig nach, bleibt aber über dem Ausgabepreis. Gleichzeitig setzen schwache asiatische Chipwerte die US-Halbleiter erneut unter Druck – AMD, Broadcom und Micron rutschen deutlich ab.
Die zweite Belastung ist die Zinsfront. Seit den überraschend hohen Inflationsdaten vom 10. November preist der Markt laut Reuters eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember ein – mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit für einen größeren Schritt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am Mittwoch sogar einen Schritt um 50 Basispunkte ins Gespräch gebracht, falls die Notenbank weitere Erhöhungen nicht klar signalisiert. In seinen vorbereiteten Worten am Freitag äußerte er sich laut Newsquawk nicht zur Geldpolitik. Immerhin: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt auf rund 4,98 Prozent nach, nachdem sie zuletzt über fünf Prozent lag. Der Dollar-Index notiert laut Reuters nahe einem 19-Monats-Hoch, Gold fällt um rund drei Prozent, Bitcoin rutscht unter 62.000 US-Dollar. Der US-Ölpreis (WTI) gibt leicht auf knapp 82 US-Dollar nach – nach dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen, bei dem laut TradingKey mehr Lieferungen raffinierter Ölprodukte vereinbart wurden.
Anthropic-Kater
Der Rekord-Börsengang hat den KI-Handel nicht beruhigt; Anleger nehmen Gewinne mit und meiden Chipwerte.
Nvidia im siebten Verlusttag
Der Chipriese fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief und zieht die Halbleiterbranche mit nach unten.
Zinserhöhung im Dezember erwartet
Der Markt rechnet mit mindestens 25 Basispunkten; Fed-Hardliner diskutieren sogar 50.
Rotation in Gesundheit und Konsum
UnitedHealth, Home Depot, Walmart und Merck stützen den Dow; laut Trading Economics sind Basiskonsum und Gesundheit die stärksten Sektoren.
Konsumklima um 16 Uhr MEZ
Die finale Uni-Michigan-Umfrage liefert neue Hinweise auf Kauflaune und Inflationserwartungen.
Dow Jones Gewinner
Gesundheit, Handel und alte Tech: UnitedHealth führt die Dow Jones Gewinner an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|341,06
|+3,20 %
|Gegenbewegung nach −5,55 % am Vortag
|2
|IBM
|229,30
|+2,43 %
|Software und Beratung statt Chips gefragt
|3
|Home Depot
|344,72
|+2,39 %
|Erholung nach Quartalszahlen vom 17.11.
|4
|Walmart
|128,91
|+2,28 %
|Rückenwind aus Q3-Zahlen und Prognoseanhebung
|5
|Alphabet (A)
|278,46
|+2,13 %
|Abprall knapp über dem 52-Wochen-Tief
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Plus von 3,20 Prozent auf 341,06 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Eine neue Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich vor allem um eine Gegenbewegung: Am Donnerstag war die Aktie um 5,55 Prozent auf 330,48 US-Dollar eingebrochen. Laut Gotrade führten Finanzmedien den Ausverkauf der Krankenversicherer auf eine neue Debatte über eine staatliche Krankenversicherung („Medicare for All“) nach dem Wahlerfolg der Demokraten im Kongress zurück, dazu auf einen Vorschlag der Behörde CMS, die Prüfungen bei Medicare Advantage auszuweiten. Mit 341 US-Dollar bleibt UnitedHealth weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 461,62 US-Dollar.
IBM Aktie (IBM, ISIN US4592001014): Der IT-Konzern gewinnt 2,43 Prozent auf 229,30 US-Dollar und notiert damit nahe dem bisherigen Tageshoch von 229,61 US-Dollar. Einen konkreten Auslöser konnten wir nicht finden. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert IBM davon, dass Anleger innerhalb der Technologiebranche umschichten: weg von Halbleitern und KI-Infrastruktur, hin zu Software- und Beratungsgeschäft mit stabilen Cashflows. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 332,46 US-Dollar bleibt allerdings groß.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette legt um 2,39 Prozent auf 344,72 US-Dollar zu. Home Depot hatte am Dienstag seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt; eine neue Meldung gab es am Freitag nicht. Nach Einschätzung der Redaktion sind konsumnahe Standardwerte mit planbarem Geschäft derzeit gefragt – und als hochpreisige Aktie hat Home Depot im preisgewichteten Dow besonderes Gewicht: Der Kursgewinn von gut acht US-Dollar zählt hier mehr als der prozentual ähnliche Anstieg von Walmart.
Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039): Der Einzelhandelsriese steigt um 2,28 Prozent auf 128,91 US-Dollar und setzt damit seine Rally fort. Walmart hatte am Donnerstag laut TradingKey einen stärker als erwarteten Umsatz im dritten Quartal gemeldet und die Jahresprognose angehoben; schon am Donnerstag legte die Aktie gegen den Markttrend um 2,79 Prozent zu. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 135,16 US-Dollar fehlen noch knapp fünf Prozent. Der Konzern gilt in einer Phase hoher Preise als Profiteur preisbewusster Kunden.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 2,13 Prozent auf 278,46 US-Dollar. Am Donnerstag war die A-Aktie um 3,46 Prozent auf 272,66 US-Dollar gefallen – nur wenige Cent über dem 52-Wochen-Tief von 272,11 US-Dollar. Eine konkrete Nachricht für die Erholung fanden wir nicht; nach Einschätzung der Redaktion stützt die Nähe zu dieser Marke Käufer, die auf einen technischen Abprall setzen. Bemerkenswert: Alphabet hält sich damit deutlich besser als der Rest des KI-Komplexes.
Dow Jones Verlierer
Chips und Finanzierung unter Druck: Nvidia und Goldman Sachs bremsen den Dow
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|140,28
|−3,90 %
|Siebter Verlusttag, neues 52-Wochen-Tief
|2
|Goldman Sachs
|815,66
|−3,76 %
|Sorgen um KI-Finanzierung und Zinsen
|3
|Caterpillar
|532,07
|−0,99 %
|Neues 52-Wochen-Tief im Tagesverlauf
|4
|Amazon
|255,28
|−0,81 %
|KI-Investitionen weiter unter Beobachtung
|5
|Nike
|34,12
|−0,64 %
|Nahe dem 52-Wochen-Tief
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Minus von 3,90 Prozent auf 140,28 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags und markierte im frühen Handel bei 138,84 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Laut Yahoo Finance steuert die Aktie auf den siebten Verlusttag in Folge zu. Seit den Quartalszahlen vom 17. November hat sie mehr als zehn Prozent verloren, seit dem Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang am 12. November rund 14 Prozent. Die starken Zahlen und die Auftritte von Interimschefin Colette Kress konnten den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Auch AMD, Broadcom, Micron und TSMC geben laut Yahoo Finance nach.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank verliert 3,76 Prozent auf 815,66 US-Dollar – nach einem Minus von 2,94 Prozent am Donnerstag. Wegen ihres hohen Kurses ist Goldman Sachs der mit Abstand größte Bremsklotz im preisgewichteten Dow: Allein der Rückgang um knapp 32 US-Dollar je Aktie wiegt schwerer als die Gewinne von UnitedHealth und Home Depot zusammen. Eine konkrete Unternehmensmeldung fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion lasten die Sorgen um die Finanzierung des KI-Booms auf der Aktie: Goldman Sachs führte laut Bloomberg zusammen mit Apollo die 32 Milliarden US-Dollar schwere SpaceX-Anleihe zur Finanzierung von Nvidia-Chips, die überwiegend nur mit Renditen von mehr als acht Prozent platziert werden konnte. Dazu kommen steigende Zinserwartungen, die das Emissions- und Übernahmegeschäft bremsen können. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 754 US-Dollar.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller gibt 0,99 Prozent auf 532,07 US-Dollar nach. Im frühen Handel fiel die Aktie bis auf 524,50 US-Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Damit hat Caterpillar seit dem Jahreshoch von 1.073,46 US-Dollar rund die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt. Ein Tagesauslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion wird bei Caterpillar weiterhin die KI-Fantasie rund um Stromaggregate für Rechenzentren ausgepreist, hinzu kommt die Schwäche der Industriewerte, die am Donnerstag zu den größten Verlierern zählten.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon verliert 0,81 Prozent auf 255,28 US-Dollar. Eine konkrete Meldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion bleibt der Online-Händler und Cloud-Anbieter Teil des KI-Abverkaufs, weil Anleger die hohen Investitionen in Rechenzentren kritischer sehen, seit die Finanzierungskosten im Sektor steigen. Die Aktie hielt sich allerdings deutlich über dem Tagestief von 251,12 US-Dollar.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 0,64 Prozent auf 34,12 US-Dollar ab. Auch hier fehlt ein konkreter Auslöser. Die Aktie bleibt der mit Abstand niedrigst bewertete Dow-Titel und bewegt sich nur noch rund sieben Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar – vom Hoch bei 69,14 US-Dollar ist sie mehr als halbiert.
US-Wirtschaftsdaten
Konsumklima und Fed-Stimmen – ruhiger Datentag, nervöser Markt
Bis zum Handelsstart standen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Kalender. Der Höhepunkt folgt um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ) mit der finalen Novemberumfrage der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen. Die vorläufige Lesung hatte einen Anstieg um 6,3 Prozent auf 51,0 Punkte gezeigt, nach 48,0 im Oktober – trotzdem liegt das Barometer nahe historischen Tiefständen. Für die finale Zahl reichen die Erwartungen je nach Quelle von 51,0 (XTB) bis 53,3 Punkten (Yahoo Finance). Rückenwind könnten sinkende Benzinpreise liefern, die laut Yahoo Finance unter vier US-Dollar je Gallone gefallen sind. Mindestens ebenso wichtig sind die Inflationserwartungen: Für die kommenden zwölf Monate lagen sie zuletzt bei 4,3 Prozent, langfristig bei 3,4 Prozent. Laut Umfrageleiterin Joanne Hsu belasten vor allem die Lebenshaltungskosten die Stimmung; zudem äußerten Befragte wachsende Sorgen über eine mögliche KI-Blase.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:25
|Rede Fed-Gouverneur Waller
|ohne Aussage zur Geldpolitik
|–
|–
|16:00
|Uni-Michigan-Konsumklima Nov. (final)
|ausstehend
|51,0–53,3
|51,0
|16:00
|Inflationserwartung 1 Jahr (final)
|ausstehend
|–
|4,3 %
|16:00
|Inflationserwartung 5–10 Jahre (final)
|ausstehend
|–
|3,4 %
|17:00
|Kansas City Fed Dienstleistungsindex Nov.
|ausstehend
|–
|10
|18:15
|Rede Fed-Gouverneurin Cook
|ausstehend
|–
|–
Quelle: University of Michigan, Yahoo Finance, XTB, finobird, Newsquawk
Für den weiteren Handelsverlauf zählt vor allem der Ton der Notenbanker. Laut Newsquawk sprach sich die Präsidentin der Philadelphia Fed, Anna Paulson, für weitere Straffung aus, allerdings in einem bedachten Tempo. Fed-Gouverneurin Lisa Cook spricht um 18:15 Uhr MEZ. Ein deutlich höherer Ausschlag bei den Inflationserwartungen würde die Debatte über einen großen Zinsschritt im Dezember neu befeuern – und damit die ohnehin nervösen Wachstumswerte weiter belasten. Ein besseres Konsumklima dagegen dürfte die Rotation in Handels- und Konsumtitel wie Walmart und Home Depot eher stützen.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|341,06
|+3,20 %
|2
|IBM
|IBM
|US4592001014
|229,30
|+2,43 %
|3
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|344,72
|+2,39 %
|4
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,91
|+2,28 %
|5
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|278,46
|+2,13 %
|6
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|135,32
|+1,94 %
|7
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|186,77
|+1,89 %
|8
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|397,32
|+1,72 %
|9
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|277,08
|+1,70 %
|10
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|170,67
|+1,64 %
|11
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|345,41
|+1,64 %
|12
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,00
|+1,55 %
|13
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|443,03
|+1,54 %
|14
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,72
|+1,38 %
|15
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|97,01
|+0,95 %
|16
|Visa
|V
|US92826C8394
|405,45
|+0,80 %
|17
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|179,59
|+0,62 %
|18
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|219,18
|+0,61 %
|19
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|207,49
|+0,48 %
|20
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|120,82
|+0,47 %
|21
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|499,47
|+0,23 %
|22
|American Express
|AXP
|US0258161092
|311,35
|+0,08 %
|23
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|348,65
|−0,16 %
|24
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,17
|−0,56 %
|25
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|318,32
|−0,62 %
|26
|Nike
|NKE
|US6541061031
|34,12
|−0,64 %
|27
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|255,28
|−0,81 %
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|532,07
|−0,99 %
|29
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|815,66
|−3,76 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|140,28
|−3,90 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt eine breite, aber selektive Erholung: 22 Werte notieren im Plus, nur 8 im Minus. Oben stehen Gesundheitswerte wie UnitedHealth, Merck, Amgen und Johnson & Johnson, Konsum- und Handelstitel wie Home Depot, Walmart, McDonald's und Procter & Gamble sowie der Versicherer Travelers. Unten finden sich Nvidia, die Finanzwerte Goldman Sachs und JPMorgan sowie die Zykliker Caterpillar und Nike. Weil der Dow preisgewichtet ist, entscheidet der Dollarbetrag, nicht die Prozentzahl: Goldman Sachs mit einem Minus von knapp 32 US-Dollar je Aktie bremst den Index stärker als Nvidia, das trotz des größeren Prozentverlusts nur rund 5,70 US-Dollar einbüßt.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 20.11.2026 gegen 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) bei 49.273,11 Punkten, ein Plus von 0,36 Prozent zum Donnerstagsschluss von 49.097,06 Punkten.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen UnitedHealth (+3,20 %), IBM (+2,43 %), Home Depot (+2,39 %), Walmart (+2,28 %) und Alphabet (+2,13 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−3,90 %), Goldman Sachs (−3,76 %), Caterpillar (−0,99 %), Amazon (−0,81 %) und Nike (−0,64 %).
Warum fiel der Dow am Donnerstag so stark? Am Tag des Anthropic-Börsengangs verkauften Anleger quer durch fast alle Sektoren; hinzu kamen Zinssorgen vor der Fed-Sitzung im Dezember. Der Dow verlor 2,19 Prozent und schloss unter 50.000 Punkten.
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