Nach dem Kursfeuerwerk vom Montag folgt an der Wall Street der Realitätscheck – doch der Dow Jones Industrial schlägt sich erstaunlich gut. Gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) notiert der Leitindex bei 49.831,24 Punkten und damit 0,48 Prozent über dem Montagsschluss von 49.595,31 Zählern. Kurz nach der Eröffnung war er noch bis auf 49.294,49 Punkte abgerutscht. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine klare Zweiteilung: Während der Chipkonzern Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) nach seinem Rekordsprung kräftig Gewinne abgibt, kaufen Anleger Software, Gesundheit und Konsum. Allen voran stehen Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024), Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031) und Amgen (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009) auf der Liste der Dow Jones Gewinner.
Dow Jones Check: Salesforce, Nike und Amgen stemmen sich gegen den Chip-Kater – Nvidia, Cisco und Caterpillar bremsen
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 24.11.2026: Der Dow Jones steigt bis 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) um 0,48 Prozent auf 49.831,24 Punkte, während Nasdaq und S&P 500 nachgeben. Dow Jones Gewinner sind Salesforce (+3,77 %), Nike (+3,32 %) und Amgen (+2,92 %), größte Dow Jones Verlierer Nvidia (−5,01 %), Cisco (−1,69 %) und Caterpillar (−0,78 %). Dazu: neue Zollpläne, Zinserhöhungswetten und ein Sprung beim Verbrauchervertrauen.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Nvidia-Kater, Zollpläne und Zinsangst – warum der Dow trotzdem steigt
Der Montag war ein historischer Börsentag: Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef verzeichneten die US-Börsen den stärksten Handelstag seit der Erholung nach dem „Liberation Day“ im April 2025. Der Dow legte rund drei Prozent zu, der Nasdaq 100 fast sieben Prozent. Am Dienstag zeigt sich, wie viel davon Euphorie war – und wie viel Eindeckung von Leerverkäufen.
Der wichtigste Kurstreiber ist erneut Nvidia. Nach dem Kurssprung von rund 31 Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit, die Aktie verliert gut fünf Prozent. Die Rückkehr Huangs beendet zwar das Führungsvakuum, doch die Unsicherheit ist nicht verschwunden: Die Ermittlungen im Umfeld des Konzernchefs laufen weiter, für die kommende Woche sind Anhörungen vor Ausschüssen des US-Kongresses angesetzt, und der Termin für den Quartalsbericht ist nach wie vor offen. Der Rückschlag erfasst den gesamten Halbleitersektor – Advanced Micro Devices (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078) und Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) geben ebenfalls deutlich nach. Hinzu kommt der Serveranbieter Hewlett Packard Enterprise (US-Handelssymbol: HPE, ISIN: US42824C1099), der trotz angehobener Umsatzprognose zweistellig einbricht, weil er für seine Cloud- und KI-Sparte sinkende Margen in Aussicht stellt.
Für zusätzliche Nervosität sorgt die Handelspolitik. Laut einem Bericht des Wall Street Journal bereitet die US-Regierung höhere Zölle gegen China, die Europäische Union und 14 weitere Volkswirtschaften vor. Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer wirft den Ländern vor, mit staatlichen Subventionen industrielle Überkapazitäten geschaffen zu haben. Die Ergebnisse der monatelangen Untersuchung könnten laut dem Bericht schon in dieser Woche vorgelegt werden. Die Nasdaq-100-Futures waren nach der Meldung vorbörslich um mehr als zwei Prozent abgesackt.
Auf der Zinsseite ist die Lage angespannt. Nach dem Montag haben Händler ihre Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember wieder hochgefahren; laut Yahoo Finance liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte bei rund 95 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notiert mit etwa 4,90 Prozent leicht niedriger als am Vortag. Am Ölmarkt zieht WTI um rund 1,5 Prozent auf gut 81 US-Dollar an: Berichte über Tankerexplosionen östlich der Straße von Hormus und neue US-Sanktionen gegen Iran stützen die Preise, nachdem Öl zuletzt auf Dreimonatstiefs gefallen war.
Warum steigt der Dow, während S&P 500 und Nasdaq im Minus liegen? Die Antwort liegt in der Preisgewichtung: Im Dow zählt der Dollar-Betrag der Kursbewegung, nicht der Börsenwert. Nvidia mit einem Kurs von rund 157 US-Dollar verliert zwar prozentual am stärksten, in Dollar gerechnet aber nur gut acht Dollar je Aktie. Amgen gewinnt dagegen mehr als 13 Dollar – und liefert damit den größten Punktbeitrag aller 30 Werte. Hinzu kommt eine breite Rotation: 23 der 30 Dow-Werte notieren im Plus.
Gewinnmitnahmen bei Nvidia
Nach dem 31-Prozent-Sprung vom Montag gibt die Aktie gut fünf Prozent ab; der gesamte Chipsektor folgt.
Neue Zollpläne
Laut Wall Street Journal drohen höhere Zölle gegen China, die EU und 14 weitere Länder – Tech-Futures reagierten vorbörslich deutlich.
Zinserhöhung im Dezember eingepreist
Der Terminmarkt rechnet fast sicher mit einem weiteren Zinsschritt der Fed um 25 Basispunkte.
Öl zieht wieder an
Hormus-Risiken und neue Iran-Sanktionen heben den Ölpreis – Energiewerte wie Chevron (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005) profitieren.
Rotation in Software, Gesundheit und Konsum
Salesforce, Amgen, Johnson & Johnson (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046) und Walmart (US-Handelssymbol: WMT, ISIN: US9311421039) stützen den preisgewichteten Dow.
Dow Jones Gewinner
Software und Biotech vorn: Salesforce führt die Gewinnerliste an
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|192,53
|+3,77 %
|Rotation aus Chips in Software
|2
|Nike
|NKE
|US6541061031
|34,88
|+3,32 %
|Rückenwind durch starke Zahlen von Dick's
|3
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|462,13
|+2,92 %
|Biotech gefragt, Übernahmefantasie im Sektor
|4
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|209,45
|+1,56 %
|Höherer Ölpreis
|5
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|272,25
|+1,32 %
|Defensive Gesundheitswerte gesucht
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der Softwarekonzern ist mit einem Plus von 3,77 Prozent auf 192,53 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie von einer Umschichtung innerhalb des Technologiesektors: Geld fließt aus den heiß gelaufenen Chipwerten in Softwaretitel, die in den vergangenen Monaten unter der Sorge gelitten hatten, KI-Modelle könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die Aktie notiert im Tageshoch bei 192,84 US-Dollar, liegt aber weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 269,11 US-Dollar.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller steigt um 3,32 Prozent auf 34,88 US-Dollar. Rückenwind kommt von einem wichtigen Handelspartner: Dick's Sporting Goods (US-Handelssymbol: DKS, ISIN: US2533931026) hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen beim Gewinn und beim Umsatz übertroffen, die Aktie des Sporthändlers springt zweistellig an. Nach Einschätzung der Redaktion werten Anleger das als Signal für eine robuste Nachfrage nach Sportartikeln im Weihnachtsgeschäft. Bei Nike ist der Nachholbedarf groß: Das 52-Wochen-Tief liegt bei 31,97 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 69,14 US-Dollar.
Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Der Biotech-Riese gewinnt 2,92 Prozent auf 462,13 US-Dollar und knüpft damit an das Plus vom Montag an. Einen konkreten Auslöser bei Amgen selbst gab es nicht. Allerdings ist der Sektor in Bewegung: Der französische Pharmakonzern Sanofi (US-Handelssymbol: SNY, ISIN: US80105N1054) bietet laut dpa-AFX 175 US-Dollar je Aktie für Insmed (US-Handelssymbol: INSM, ISIN: US4576693075) und bewertet das Biotechunternehmen damit mit rund 41 Milliarden US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion stützt solche Übernahmefantasie die Bewertung großer Biotechwerte. Das 52-Wochen-Hoch von Amgen liegt bei 483,99 US-Dollar.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern legt um 1,56 Prozent auf 209,45 US-Dollar zu und ist damit der klarste Profiteur des Ölpreisanstiegs. Die Meldungen über beschädigte Tanker in der Region um die Straße von Hormus und neue US-Sanktionen gegen Iran haben die Risikoprämie am Ölmarkt wieder erhöht. Für Chevron bedeutet jeder Dollar beim Ölpreis zusätzlichen Cashflow – entsprechend schnell reagieren die Anleger.
Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Gesundheitskonzern komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 1,32 Prozent auf 272,25 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar; nach Einschätzung der Redaktion ist die Aktie ein typischer Profiteur der defensiven Rotation an einem Tag, an dem Zinssorgen und Zollängste den Technologiesektor belasten. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 290,25 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
Chipwerte unter Druck: Nvidia gibt einen Teil der Rekordrally ab
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|156,78
|−5,01 %
|Gewinnmitnahmen nach +31 %
|2
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|95,17
|−1,69 %
|Margensorgen nach HPE-Ausblick
|3
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|542,76
|−0,78 %
|Zollsorgen, KI-Infrastruktur unter Druck
|4
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|279,93
|−0,77 %
|Schwacher Tech-Sektor
|5
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|818,26
|−0,65 %
|Risikoabbau nach Rally
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand. Caterpillar (−0,777 %) knapp vor Alphabet (−0,769 %).
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der KI-Chipkonzern ist mit einem Minus von 5,01 Prozent auf 156,78 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags. Nach dem Kurssprung von rund 31 Prozent am Montag ist der Rücksetzer vor allem eine Gewinnmitnahme. Doch auch die Risiken bleiben: Laut dpa-AFX verwiesen Analysten darauf, dass Untersuchungen im Umfeld des Konzernchefs andauern, Anhörungen im Kongress bevorstehen und die Vorlage des Quartalsberichts sich weiter verzögert. Im Tagestief fiel die Aktie bis auf 153,70 US-Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 243,37 US-Dollar ist sie weit entfernt.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster verliert 1,69 Prozent auf 95,17 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion belastet der Ausblick von Hewlett Packard Enterprise: Der Konkurrent erwartet laut Yahoo Finance für sein Cloud- und KI-Geschäft im Geschäftsjahr 2027 eine operative Marge von nur noch rund 14 Prozent nach 18,4 Prozent im jüngsten Quartal. Damit wächst die Sorge, dass der Preisrückenwind im KI-Netzwerkgeschäft nachlässt. Für Cisco, das zuletzt stark auf die KI-Netzwerknachfrage gesetzt hatte, ist das ein Warnsignal. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 130,37 US-Dollar.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller gibt 0,78 Prozent auf 542,76 US-Dollar nach – rechnerisch hauchdünn hinter Alphabet. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion treffen den global aufgestellten Industriekonzern gleich zwei Themen: die neuen Zollpläne der US-Regierung, die Gegenmaßnahmen wichtiger Handelspartner provozieren könnten, und die anhaltende Debatte über das Tempo beim Bau neuer Rechenzentren, von dem Caterpillar über Stromaggregate profitiert. Das 52-Wochen-Hoch von 1.073,46 US-Dollar ist inzwischen in weiter Ferne, das 52-Wochen-Tief liegt bei 508,11 US-Dollar.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter verliert 0,77 Prozent auf 279,93 US-Dollar. Die Aktie wird vom schwachen Technologiesektor mit nach unten gezogen. Zusätzlich lastet die Unruhe bei frisch notierten KI-Werten auf der Stimmung: Die Aktie von Anthropic (US-Handelssymbol: ANT, ISIN: US03703U1079), einem direkten Konkurrenten im Geschäft mit KI-Modellen, rutschte wenige Tage nach dem Börsengang unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief von Alphabet liegt bei 264,22 US-Dollar.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 0,65 Prozent auf 818,26 US-Dollar ab. Eine konkrete Nachricht war bis zum Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der kräftigen Montagsrally bei zyklischen Finanzwerten Gewinne mit; zudem dämpfen die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen und die schwächere Entwicklung bei jüngsten Börsenneulingen die Hoffnung auf ein boomendes Emissionsgeschäft. Wegen ihres hohen Kurses fällt die Aktie im preisgewichteten Dow besonders ins Gewicht.
US-Wirtschaftsdaten
Verbrauchervertrauen springt auf 103,3 – Jobmarkt und Hauspreise kühlen ab
Die frühen US-Konjunkturdaten des Tages zeichneten zunächst ein Bild leichter Abkühlung. Nach den wöchentlichen Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP (Automatic Data Processing, US-Handelssymbol: ADP, ISIN: US0530151036) haben private Arbeitgeber in den vier Wochen bis zum 7. November im Schnitt 21.000 Stellen pro Woche geschaffen – weniger als in der Vorperiode, deren Wert von 23.750 auf 23.000 nach unten revidiert wurde. Der Hauspreisindex der Federal Housing Finance Agency stagnierte im September zum Vormonat, Volkswirte hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich steigen die Preise um 2,5 Prozent. Der Case-Shiller-Hauspreisindex legte im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu und blieb damit knapp unter der Prognose von 2,7 Prozent.
Für die Fed sind diese Zahlen ein gemischtes Signal: Ein langsamer wachsender Arbeitsmarkt und stagnierende Hauspreise sprechen eher gegen eine aggressive Straffung. Solange die Inflation aber über dem Ziel liegt und die KI-Rally die Finanzierungsbedingungen lockert, dürfte die Notenbank an ihrem Kurs festhalten. Laut Yahoo Finance steht Fed-Chef Kevin Warsh dabei vor einer Bewährungsprobe, weil die heftigen Ausschläge am KI-Markt die Zinserwartungen binnen Tagen umkehren.
Die große Überraschung des Tages kam um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ) – also kurz nach dem Stichzeitpunkt unserer Kursdaten: Das Verbrauchervertrauen des Conference Board ist im November um 11,4 Punkte auf 103,3 Zähler gesprungen. Volkswirte hatten nur mit 92,1 Punkten gerechnet, der Vormonatswert wurde auf 91,9 Punkte revidiert. Damit liegt der Index wieder auf dem Niveau vom Januar 2025. Die Einschätzung der aktuellen Lage kletterte um 13,7 auf 132,8 Punkte, der Erwartungsindex um 9,9 auf 83,6 Punkte – beide deutlich über den Prognosen. Die Konjunkturforscher sehen als möglichen Grund die geringere Unsicherheit nach den Zwischenwahlen. Für das Weihnachtsgeschäft, das mit dem Black Friday in dieser Woche startet, ist das ein starkes Signal; Konsumwerte wie Walmart, Nike oder Home Depot (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029) stehen damit im weiteren Handelsverlauf im Fokus.
Für die Zinsdebatte ist der Bericht allerdings zweischneidig. Die durchschnittliche Inflationserwartung der Verbraucher für die kommenden zwölf Monate sank zwar zum zweiten Mal in Folge, liegt mit 5,7 Prozent aber weiterhin hoch – und die Verbraucher rechnen weiterhin mit steigenden Zinsen. Ein robuster Konsum gibt der Fed eher Spielraum für die erwartete Zinserhöhung im Dezember. Der zeitgleich fällige Industrieindex der Richmond Fed (Vorwert −2) lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Nach Börsenschluss legt zudem Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) Quartalszahlen vor.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:15
|ADP-Beschäftigung, Wochendurchschnitt (4 Wochen bis 7.11.)
|21.000
|–
|23.000 (rev. von 23.750)
|15:00
|FHFA-Hauspreisindex September, Vormonat
|0,0 %
|+0,2 %
|+0,2 %
|15:00
|FHFA-Hauspreisindex September, Vorjahr
|+2,5 %
|–
|+2,4 %
|15:00
|Case-Shiller-Hauspreisindex September, Vorjahr
|+2,6 %
|+2,7 %
|+2,6 %
|16:00
|Conference Board Verbrauchervertrauen November
|103,3
|92,1
|91,9 (rev. von 91,7)
|16:00
|Conference Board Lageeinschätzung November
|132,8
|121,3
|119,1
|16:00
|Conference Board Erwartungsindex November
|83,6
|73,4
|73,7
|16:00
|Richmond-Fed-Industrieindex November
|lag nicht vor
|–
|−2
Quelle: ADP, FHFA, The Conference Board, Newsquawk, stockanalysis.com, Yahoo Finance
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|192,53
|+3,77 %
|2
|Nike
|NKE
|US6541061031
|34,88
|+3,32 %
|3
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|462,13
|+2,92 %
|4
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|209,45
|+1,56 %
|5
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|272,25
|+1,32 %
|6
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|131,22
|+1,27 %
|7
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|353,38
|+1,23 %
|8
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|96,89
|+1,05 %
|9
|Visa
|V
|US92826C8394
|413,71
|+1,05 %
|10
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|171,37
|+1,04 %
|11
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|398,51
|+0,96 %
|12
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|186,20
|+0,95 %
|13
|American Express
|AXP
|US0258161092
|309,83
|+0,93 %
|14
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|278,83
|+0,88 %
|15
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|136,62
|+0,85 %
|16
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|121,35
|+0,82 %
|17
|IBM
|IBM
|US4592001014
|234,80
|+0,77 %
|18
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,74
|+0,77 %
|19
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|347,99
|+0,56 %
|20
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|494,67
|+0,44 %
|21
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|317,66
|+0,32 %
|22
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|349,92
|+0,13 %
|23
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|336,35
|+0,08 %
|24
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|254,95
|−0,17 %
|25
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|221,28
|−0,31 %
|26
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|818,26
|−0,65 %
|27
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|279,93
|−0,77 %
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|542,76
|−0,78 %
|29
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|95,17
|−1,69 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|156,78
|−5,01 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt eine bemerkenswert breite Aufwärtsbewegung: 23 Werte notieren im Plus, nur sieben im Minus. Oben stehen Software, Biotech, Energie und Konsum, unten fast ausschließlich Technologie- und zyklische Werte – angeführt von Nvidia und Cisco. Weil der Dow preisgewichtet ist, wiegt das Plus hochpreisiger Aktien wie Amgen schwerer als das prozentual größere Minus von Nvidia. Genau deshalb hält sich der Leitindex im Plus, während der technologielastige Nasdaq Composite und der S&P 500 nachgeben.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 24.11.2026 gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 49.831,24 Punkten, ein Plus von 0,48 Prozent zum Montagsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Salesforce (+3,77 %), Nike (+3,32 %), Amgen (+2,92 %), Chevron (+1,56 %) und Johnson & Johnson (+1,32 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−5,01 %), Cisco Systems (−1,69 %), Caterpillar (−0,78 %), Alphabet (−0,77 %) und Goldman Sachs (−0,65 %).
Warum steigt der Dow, obwohl Nvidia fällt? Der Dow ist preisgewichtet. Hochpreisige Aktien wie Amgen bewegen den Index stärker als Nvidia, dessen Kursverlust in Dollar gerechnet geringer ausfällt. Zudem steigen 23 der 30 Werte.
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