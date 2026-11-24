Die große Überraschung des Tages kam um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ) – also kurz nach dem Stichzeitpunkt unserer Kursdaten: Das Verbrauchervertrauen des Conference Board ist im November um 11,4 Punkte auf 103,3 Zähler gesprungen. Volkswirte hatten nur mit 92,1 Punkten gerechnet, der Vormonatswert wurde auf 91,9 Punkte revidiert. Damit liegt der Index wieder auf dem Niveau vom Januar 2025. Die Einschätzung der aktuellen Lage kletterte um 13,7 auf 132,8 Punkte, der Erwartungsindex um 9,9 auf 83,6 Punkte – beide deutlich über den Prognosen. Die Konjunkturforscher sehen als möglichen Grund die geringere Unsicherheit nach den Zwischenwahlen. Für das Weihnachtsgeschäft, das mit dem Black Friday in dieser Woche startet, ist das ein starkes Signal; Konsumwerte wie Walmart, Nike oder Home Depot (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029) stehen damit im weiteren Handelsverlauf im Fokus.