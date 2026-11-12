Dow Jones Check: Nvidia-Chef Huang tritt zurück – Alphabet, Chevron und Cisco stemmen sich gegen den Abwärtssog

Zweitens: Der Dow ist gegen Nvidia gut abgeschirmt. Der Absturz zeigte eine Besonderheit des Dow Jones: Weil der Index nach Aktienkursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, macht Nvidia laut CNBC nur rund 2 Prozent des Dow aus. Nach Börsenwert gewichtet wären es mehr als 15 Prozent. Rechnerisch kostete Nvidia den Dow heute rund 45 Punkte. Mehr belastete ausgerechnet Goldman Sachs: Die Investmentbank verlor nur 1,43 Prozent, kostete den Index wegen ihres hohen Aktienkurses aber rund 80 Punkte.

Drittens: Trump treibt den Ölpreis. „Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Nordseesorte Brent schloss daraufhin laut Bloomberg 3,3 Prozent höher bei fast 96 Dollar je Barrel. Noch am Montag hatte Trump den Krieg als militärisch so gut wie beendet bezeichnet. Steigende Ölpreise helfen Energiekonzernen wie Chevron, belasten aber Fluggesellschaften und Flugzeugbauer wie Boeing.

Viertens: Die Zinsangst bleibt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5 Prozent. Der Anstieg des Ölpreises nährt die Sorge, dass die Inflation hartnäckig bleibt und die Fed im Dezember die Zinsen anhebt. Besonders die Nebenwerte litten: Der Russell 2000 verlor 1,7 Prozent. Der S&P 500 und die Nasdaq gaben jeweils rund 0,4 Prozent nach.

Im Dow Jones schlossen 11 Werte im Plus und 19 im Minus.