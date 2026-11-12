Ein historischer Tag an der Wall Street – und doch ein überraschend gelassener. Nvidia-Mitgründer Jensen Huang ist nach 33 Jahren als Chef zurückgetreten, die Nvidia-Aktie stürzte zeitweise um 14 Prozent ab. Gleichzeitig trieb US-Präsident Donald Trump mit einer Absage an einen Iran-Deal den Ölpreis nach oben. Am Ende verlor der Dow Jones nur 0,36 Prozent beziehungsweise rund 188 Punkte auf 52.302 Zähler (Indikation Société Générale, 21:59 Uhr). Größter Dow Jones Verlierer ist Nvidia, an der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Alphabet, Chevron und Cisco. Unser Dow Jones Check zeigt, warum der Markt den Schock so gut verkraftete und wer von Huangs Abgang profitiert.
Dow Jones Check: Nvidia-Chef Huang tritt zurück – Alphabet, Chevron und Cisco stemmen sich gegen den Abwärtssog
Dow Jones Check am 12. November 2026: Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, steigende Ölpreise und Renditen um 5 Prozent belasten die Wall Street. Der Dow Jones fällt um 0,36 Prozent auf 52.302 Punkte. Alphabet, Chevron, Cisco, Johnson & Johnson und Travelers sind die Dow Jones Gewinner, Nvidia, Honeywell, Boeing, American Express und Nike die Dow Jones Verlierer. Die Dow Jones Analyse mit allen Kurstreibern, US-Wirtschaftsdaten und allen 30 Dow-Aktien.
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Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Ende einer Ära, Öl im Aufwind: Warum der Markt den Schock verdaut
Drei Themen bestimmten den Donnerstag: ein Führungswechsel, der die KI-Branche erschüttert, ein Ölpreissprung aus dem Weißen Haus und Anleiherenditen, die nicht nachgeben wollen.
Erstens: Jensen Huang tritt zurück. Am Nachmittag deutscher Zeit gab Nvidia den sofortigen Rücktritt seines Gründers als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird erster Vorsitzender des Verwaltungsrats. Vorausgegangen waren Berichte über zwei außereheliche Beziehungen Huangs, darunter eine zu einer Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine chinesische Agentin halten. Die Nvidia-Aktie brach zu Handelsbeginn um bis zu 14 Prozent ein, halbierte den Verlust dann aber, während andere KI-Chipwerte sogar zulegten.
Zweitens: Der Dow ist gegen Nvidia gut abgeschirmt. Der Absturz zeigte eine Besonderheit des Dow Jones: Weil der Index nach Aktienkursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, macht Nvidia laut CNBC nur rund 2 Prozent des Dow aus. Nach Börsenwert gewichtet wären es mehr als 15 Prozent. Rechnerisch kostete Nvidia den Dow heute rund 45 Punkte. Mehr belastete ausgerechnet Goldman Sachs: Die Investmentbank verlor nur 1,43 Prozent, kostete den Index wegen ihres hohen Aktienkurses aber rund 80 Punkte.
Drittens: Trump treibt den Ölpreis. „Wir brauchen keinen Deal mit dem Iran“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Nordseesorte Brent schloss daraufhin laut Bloomberg 3,3 Prozent höher bei fast 96 Dollar je Barrel. Noch am Montag hatte Trump den Krieg als militärisch so gut wie beendet bezeichnet. Steigende Ölpreise helfen Energiekonzernen wie Chevron, belasten aber Fluggesellschaften und Flugzeugbauer wie Boeing.
Viertens: Die Zinsangst bleibt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5 Prozent. Der Anstieg des Ölpreises nährt die Sorge, dass die Inflation hartnäckig bleibt und die Fed im Dezember die Zinsen anhebt. Besonders die Nebenwerte litten: Der Russell 2000 verlor 1,7 Prozent. Der S&P 500 und die Nasdaq gaben jeweils rund 0,4 Prozent nach.
Im Dow Jones schlossen 11 Werte im Plus und 19 im Minus.
Dow Jones Gewinner
Alphabet, Chevron, Cisco, Johnson & Johnson, Travelers: die Gewinner der Unsicherheit
1. Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Symbol: GOOGL) – 298,70 US-Dollar, +1,79 Prozent
Der Google-Mutterkonzern ist der größte Dow Jones Gewinner und gilt als einer der Profiteure der Nvidia-Krise. Anleger setzten darauf, dass große Cloudkunden nun verstärkt nach Alternativen zu Nvidia-Chips suchen – und Alphabet verfügt mit seinen selbst entwickelten Tensor Processing Units über genau eine solche Alternative. Zeitweise stieg die Aktie um rund 3 Prozent über die Marke von 300 Dollar. Hinzu kamen weitere Nachrichten: Laut einem geänderten Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic will Google beim Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar zeichnen. Außerdem nahm Alphabet über seine ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar knapp 4 Milliarden Dollar ein und stellte neue KI-Brillen vor. Mit rund 31 Indexpunkten war Alphabet der größte Stützpfeiler des Dow.
2. Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Symbol: CVX) – 216,35 US-Dollar, +1,44 Prozent
Der Ölkonzern ist der direkte Gewinner von Trumps Iran-Äußerung. Mit dem Ölpreissprung von mehr als 3 Prozent stiegen auch die Gewinnerwartungen für die Förderer. Energiewerte gehörten zu den stärksten Branchen des Tages. Die Bewegung zeigt, wie stark der Ölpreis im November von politischen Signalen abhängt: Nach Angaben von CNBC hatte Brent im laufenden Monat bereits rund 20 Prozent verloren, weil Anleger auf ein Ende des Konflikts gesetzt hatten. Diese Hoffnung hat einen deutlichen Dämpfer erhalten.
3. Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Symbol: CSCO) – 102,01 US-Dollar, +1,24 Prozent
Der Netzwerkausrüster stieg den dritten Tag in Folge und legte nach Börsenschluss nach: Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen deutlich. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, erwartet waren 18,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,40 Dollar nach erwarteten 1,33 Dollar. Konzernchef Chuck Robbins sprach vom stärksten Umsatz- und Gewinnwachstum seit mehr als 15 Jahren. Cisco hob die Jahresprognose auf einen Umsatz von 74,8 bis 75,8 Milliarden Dollar an und erwartet nun rund 9 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Infrastruktur von großen Cloudanbietern – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Aktie stieg nachbörslich.
4. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Symbol: JNJ) – 283,52 US-Dollar, +1,11 Prozent
Der Gesundheitskonzern war an einem unsicheren Tag als sicherer Hafen gefragt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Mit dem Kurs von 283,52 Dollar erreicht die Aktie das Niveau ihres 52-Wochen-Hochs. Rückenwind gibt weiterhin die FDA-Zulassung für das Krebsmedikament Rybrevant Faspro bei Kopf-Hals-Krebs aus der Vorwoche.
5. Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Symbol: TRV) – 403,18 US-Dollar, +0,93 Prozent
Der Versicherer komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner und steigt erstmals über die Marke von 400 Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Travelers profitiert als defensiver Wert von der Unsicherheit und als Versicherer von den hohen Anleiherenditen, die die Kapitalerträge steigern. Mit rund 22 Indexpunkten trug Travelers spürbar zur Stabilisierung des Dow bei, ebenso wie Caterpillar (+0,61 Prozent).
Dow Jones Verlierer
Nvidia, Honeywell, Boeing, American Express, Nike: die Verkaufsliste
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 166,19 US-Dollar, -4,34 Prozent
Der Chipkonzern ist zum dritten Mal in vier Tagen der größte Dow Jones Verlierer. Der Rücktritt von Jensen Huang markiert das Ende einer Ära: Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Grafikchip-Hersteller zum wichtigsten Lieferanten der KI-Revolution gemacht. Nvidia nannte in seiner Mitteilung keine Gründe für den Rücktritt. Der Verwaltungsrat sucht nun einen dauerhaften Nachfolger und prüft interne wie externe Kandidaten. Bemerkenswert war die Kursreaktion: Nach einem Einbruch um bis zu 14 Prozent kauften Anleger zurück, am Ende stand ein Minus von 4,34 Prozent. Ein Teil des Schocks war offenbar bereits eingepreist, nachdem mehrere Analysten in den Vortagen abgestuft hatten. Die Quartalszahlen am 17. November werden nun die ersten ohne Huang an der Spitze sein.
2. Honeywell (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, Symbol: HON) – 223,45 US-Dollar, -1,84 Prozent
Der Automatisierungskonzern verliert den zweiten Tag in Folge und kostete den Dow rund 25 Punkte. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Industriewerte litten unter den hohen Anleiherenditen und den steigenden Energiekosten. Auch die abgespaltene Luftfahrtsparte Honeywell Aerospace gab nach. Am Freitag geht die Honeywell-Aktie mit einer Dividende von 0,70 Dollar ex Dividende. Der Konzern setzt nach der Aufspaltung auf KI-gestützte Gebäudeautomation als Wachstumsfeld.
3. Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Symbol: BA) – 171,55 US-Dollar, -1,71 Prozent
Der Flugzeugbauer ist der klassische Verlierer steigender Ölpreise. Höhere Kerosinkosten belasten die Fluggesellschaften und damit die wichtigsten Kunden von Boeing. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Am Vormittag hatte die Aktie noch nahezu unverändert notiert, erst im Verlauf des Ölpreisanstiegs drehte sie deutlich ins Minus.
4. American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Symbol: AXP) – 318,06 US-Dollar, -1,56 Prozent
Der Kreditkartenkonzern gab mit dem gesamten Finanzsektor nach und kostete den Dow rund 30 Punkte. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. American Express hinkt dem Markt in diesem Jahr deutlich hinterher: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 12,7 Prozent verloren, während der S&P 500 um rund 11 Prozent zulegte. Analysten trauen dem Konzern für 2026 dennoch ein Gewinnwachstum von knapp 17 Prozent zu.
5. Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Symbol: NKE) – 37,76 US-Dollar, -1,46 Prozent
Der Sportartikelhersteller verliert den dritten Tag in Folge und fällt unter die Marke von 38 Dollar. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Vor dem Investorentag am 16. und 17. November halten sich Anleger zurück. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent verloren.
Ebenfalls deutlich im Minus schloss Goldman Sachs (-1,43 Prozent). Wegen des hohen Aktienkurses war die Investmentbank mit rund 80 Indexpunkten der größte Belastungsfaktor des Dow – noch vor Nvidia.
Wirtschaftsdaten USA
Arbeitsmarkt stabil, Häusermarkt im Keller: die Zinsen hinterlassen Spuren
Der Datenkalender war voll, und die Botschaft war zweigeteilt: Der Arbeitsmarkt bleibt robust, doch der Häusermarkt leidet massiv unter den hohen Zinsen.
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr): Die Zahl der Erstanträge stieg in der Woche bis 7. November um 9.000 auf 200.000. Erwartet worden waren 195.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt blieb bei 195.250. Die Zahl der fortgesetzten Anträge sank dagegen auf 1,697 Millionen und lag damit unter der Prognose von 1,71 Millionen. Das ist der niedrigste Stand seit April 2023. Volkswirte sprechen von einem stabilen Arbeitsmarkt mit wenig Neueinstellungen, aber auch wenig Entlassungen.
Verkäufe bestehender Häuser Oktober (16:00 Uhr): Hier gab es einen Schock. Die Verkäufe brachen um 5,5 Prozent auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen ein. Erwartet worden waren 3,85 Millionen, im September waren es noch 3,97 Millionen. Das ist laut Maklerverband NAR der niedrigste Stand seit August 2010. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verkäufe um 8,8 Prozent. Das Angebot steigt dagegen: Der Bestand an Häusern zum Verkauf erreichte 1,59 Millionen, den höchsten Stand seit 2019, und würde beim aktuellen Tempo für 5,1 Monate reichen. Der mittlere Verkaufspreis lag bei 416.700 Dollar, nur 0,4 Prozent über dem Vorjahr.
Hypothekenzinsen (18:00 Uhr): Der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken sank leicht auf 7,11 Prozent nach 7,18 Prozent. Volkswirte von Oxford Economics erwarten, dass die Hypothekenzinsen bis weit ins Jahr 2027 über 7 Prozent bleiben und die Hausverkäufe bis Ende 2027 unter 4 Millionen verharren.
Ölvorräte der EIA (18:00 Uhr): Die Rohöllagerbestände stiegen überraschend um 4,66 Millionen Barrel, erwartet war ein Rückgang um 1,48 Millionen Barrel. Auch die Benzinvorräte (+1,80 Millionen Barrel) und die Destillatvorräte (+4,07 Millionen Barrel) legten deutlich zu. Die Zahlen sprechen eigentlich für ein reichliches Angebot – am Ölmarkt überwog jedoch die Wirkung von Trumps Iran-Äußerung.
Anleiheauktion und Staatshaushalt (19:00 und 20:00 Uhr): Bei der Versteigerung 30-jähriger Staatsanleihen über 25 Milliarden Dollar sank die Rendite auf 5,441 Prozent nach 5,618 Prozent bei der vorherigen Auktion. Die Nachfrage war mit einem Bid-to-Cover-Verhältnis von 2,36 etwas schwächer als zuvor (2,54). Der monatliche Haushaltsbericht wies für Oktober ein Defizit von 404 Milliarden Dollar aus. Die Bilanzsumme der Fed lag am Abend bei 6,759 Billionen Dollar.
Das Fazit für die Dow Jones Analyse: Ein stabiler Arbeitsmarkt gibt der Fed keinen Anlass zur Entwarnung, während der Häusermarkt zeigt, wie stark die hohen Zinsen bereits wirken. Für die Zinsentscheidung am 9. Dezember dürfte das die Debatte innerhalb der Notenbank verschärfen.
Alle Dow-Jones-Aktien im Check: Kursentwicklung in Prozent
Die Liste zeigt alle 30 Dow-Jones-Aktien, sortiert nach ihrer prozentualen Kursentwicklung – von den größten Dow Jones Gewinnern bis zu den größten Dow Jones Verlierern.
Alphabet A: 298,70 US-Dollar, +1,79 Prozent
Chevron: 216,35 US-Dollar, +1,44 Prozent
Cisco: 102,01 US-Dollar, +1,24 Prozent
Johnson & Johnson: 283,52 US-Dollar, +1,11 Prozent
Travelers: 403,18 US-Dollar, +0,93 Prozent
Caterpillar: 605,28 US-Dollar, +0,61 Prozent
UnitedHealth: 405,13 US-Dollar, +0,54 Prozent
Amazon: 267,44 US-Dollar, +0,48 Prozent
Walmart: 126,19 US-Dollar, +0,41 Prozent
Microsoft: 523,00 US-Dollar, +0,36 Prozent
Procter & Gamble: 168,03 US-Dollar, +0,21 Prozent
Coca-Cola: 97,44 US-Dollar, -0,13 Prozent
Apple: 354,88 US-Dollar, -0,14 Prozent
Merck & Co: 146,95 US-Dollar, -0,16 Prozent
JPMorgan Chase: 342,82 US-Dollar, -0,17 Prozent
Salesforce: 217,57 US-Dollar, -0,20 Prozent
Amgen: 467,06 US-Dollar, -0,22 Prozent
McDonald's: 273,63 US-Dollar, -0,43 Prozent
Home Depot: 348,26 US-Dollar, -0,87 Prozent
Walt Disney: 118,23 US-Dollar, -1,19 Prozent
Sherwin-Williams: 351,39 US-Dollar, -1,23 Prozent
Visa: 420,31 US-Dollar, -1,23 Prozent
3M: 186,24 US-Dollar, -1,40 Prozent
Goldman Sachs: 913,60 US-Dollar, -1,43 Prozent
IBM: 244,67 US-Dollar, -1,43 Prozent
Nike: 37,76 US-Dollar, -1,46 Prozent
American Express: 318,06 US-Dollar, -1,56 Prozent
Boeing: 171,55 US-Dollar, -1,71 Prozent
Honeywell: 223,45 US-Dollar, -1,84 Prozent
Nvidia: 166,19 US-Dollar, -4,34 Prozent
Kursangaben in US-Dollar, Stand 12. November 2026, ca. 22:00 Uhr. Dow-Jones-Stand: Indikation Société Générale, 21:59 Uhr. Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. Indexpunkte-Beiträge gerundet und eigene Berechnung.
Häufige Fragen zum Dow Jones Check
Wie hat sich der Dow Jones am 12. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones fiel um 0,36 Prozent beziehungsweise rund 188 Punkte auf 52.302 Zähler. Der S&P 500 und die Nasdaq verloren jeweils rund 0,4 Prozent, der Russell 2000 1,7 Prozent.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
Alphabet (+1,79 Prozent), Chevron (+1,44 Prozent), Cisco (+1,24 Prozent), Johnson & Johnson (+1,11 Prozent) und Travelers (+0,93 Prozent).
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
Nvidia (-4,34 Prozent), Honeywell (-1,84 Prozent), Boeing (-1,71 Prozent), American Express (-1,56 Prozent) und Nike (-1,46 Prozent).
Warum fiel die Nvidia-Aktie?
Nvidia-Gründer Jensen Huang trat mit sofortiger Wirkung als Chef zurück. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.
Warum fiel der Dow Jones weniger stark als befürchtet?
Weil der Dow nach Aktienkursen gewichtet ist, macht Nvidia nur rund 2 Prozent des Index aus. Zudem stützten Alphabet, Chevron und defensive Werte den Index.
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