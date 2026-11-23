Nach der schwersten Börsenwoche seit dem Corona-Crash 2020 schlägt die Wall Street zurück. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 49.431,73 Punkten – ein Plus von 1.284 Zählern oder 2,67 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 48.147,33 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt einen Befreiungsschlag mit klarer Handschrift: Nvidia hat Firmengründer Jensen Huang wieder zum Chef gemacht, die Aktie schießt um mehr als 31 Prozent nach oben und zieht den gesamten KI-Komplex mit. 24 der 30 Dow-Werte liegen im Plus. Zurück bleiben ausgerechnet die Krisengewinner der Vorwoche – und UnitedHealth, das neuen Gegenwind aus Washington bekommt. Im bisherigen Verlauf bewegte sich der Index zwischen 49.033,31 und 49.510,32 Punkten.
Dow Jones Check: Nvidia, Caterpillar und Cisco feiern das Huang-Comeback – UnitedHealth, Coca-Cola und Chevron bleiben im Minus
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 23.11.2026: Der Dow springt bis 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) um 2,67 Prozent auf 49.431,73 Punkte. Größte Dow Jones Gewinner sind Nvidia (+31,38 %) nach der Rückkehr von Jensen Huang, Caterpillar (+7,09 %) und Cisco (+5,48 %). Die Dow Jones Verlierer heißen UnitedHealth (−3,68 %), Coca-Cola und Chevron. Dazu: schwächere Einkaufsmanagerindizes und ein negativer Chicago-Fed-Index.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Huang ist zurück – und die Wall Street atmet auf
Elf Tage nach seinem Rücktritt kehrt Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurück. Für einen Markt, der die Führungskrise beim wichtigsten KI-Konzern der Welt als Symbol für die Verunsicherung rund um den gesamten KI-Handel gelesen hatte, ist das die Nachricht des Tages.
Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Huang laut Yahoo Finance mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, CEO und Mitglied des Boards eingesetzt. Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem Berichte über Affären – unter anderem mit einer Managerin, die im Verdacht steht, für China zu arbeiten – das Unternehmen erschüttert hatten. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich gefordert, Huang zurückzuholen. Die interne Untersuchung soll laut Nvidia dennoch zu Ende geführt werden; zudem richtet der Konzern einen eigenen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen ein. Die Börse bewertet die Rückkehr eindeutig: Der Nasdaq Composite legt zeitweise mehr als sechs Prozent zu, der S&P 500 über vier Prozent.
Wie tief der Einschnitt war, zeigen die Zahlen der Vorwoche: Nvidia hatte laut dpa-AFX fast 23 Prozent verloren – der höchste Wochenverlust seit 2008 –, auch wegen eines Berichts über eine Prüfung der Bilanzierung durch die US-Börsenaufsicht SEC. Jetzt kehrt die Risikolust zurück. Rückenwind kommt zusätzlich von Oracle, das die Finanzierung für einen Großvertrag mit OpenAI vollständig gesichert hat, sowie von einer Übernahmewelle im Software-Sektor: Crowdstrike will Zscaler für 43,9 Milliarden US-Dollar kaufen. Der Volatilitätsindex VIX fällt um rund ein Viertel auf gut 27 Punkte, bleibt damit aber erhöht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt leicht auf rund 4,96 Prozent, Gold zieht um mehr als vier Prozent an, während Rohöl der Sorte WTI um knapp zwei Prozent auf rund 82 US-Dollar nachgibt.
Ob daraus eine Trendwende wird, ist offen. Marktbeobachter wie Pierre-Yves Gauthier von AlphaValue halten die Erholung laut dpa-AFX nicht für dauerhaft, weil die Bewertungen weiter sinken müssten. Morgan-Stanley-Stratege Michael Wilson sieht dagegen nach der Korrektur deutlich niedrigere Bewertungen bei weiter steigenden Gewinnschätzungen. Über allem schwebt die Zinsfrage: Der Markt rechnet mit einer weiteren Fed-Zinserhöhung im Dezember, US-Finanzminister Scott Bessent warnte am Wochenende vor einer Überstraffung. Hinzu kommt eine verkürzte Handelswoche – an Thanksgiving am Donnerstag bleibt die Börse geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr New Yorker Zeit.
Nvidia-Comeback
Huangs Rückkehr beendet die Führungskrise – die Aktie steigt um mehr als 31 Prozent und trägt den Dow.
KI-Erholung auf breiter Front
Caterpillar, Cisco, Alphabet und Microsoft holen nach dem Ausverkauf der Vorwoche kräftig auf.
Rotation aus der Defensive
Coca-Cola, Walmart und Johnson & Johnson – die Fluchtwerte der Vorwoche – treten auf der Stelle.
Gegenwind für Krankenversicherer
Ein Regelvorschlag der Medicare-Behörde CMS drückt UnitedHealth ans Ende des Dow.
Schwächere Konjunkturdaten
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Chicago-Fed-Index fallen schwächer aus – Zinsfantasie bleibt dennoch begrenzt.
Dow Jones Gewinner
KI-Werte drehen auf: Nvidia führt eine fulminante Erholung an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|164,92
|+31,38 %
|Jensen Huang wieder CEO
|2
|Caterpillar
|546,64
|+7,09 %
|Erholung vom Jahrestief, KI-Infrastruktur
|3
|Cisco Systems
|95,61
|+5,48 %
|Tech-Rebound
|4
|Alphabet (A)
|277,56
|+4,63 %
|Erholung nahe 52-Wochen-Tief
|5
|Microsoft
|504,03
|+4,03 %
|Zurück über 500 US-Dollar
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Kurssprung von 31,38 Prozent auf 164,92 US-Dollar der mit Abstand größte Dow Jones Gewinner. Der Auslöser ist eindeutig: die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Konzernchef. Am Freitag hatte die Aktie mit 125,53 US-Dollar nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 124,50 US-Dollar geschlossen; im frühen Handel ging es heute bis auf 167,17 US-Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 243,37 US-Dollar ist Nvidia allerdings weiterhin weit entfernt. Offen bleiben zudem die Untersuchung rund um Huangs Kontakte und der Bericht über eine SEC-Prüfung. Weil der Dow preisgewichtet ist, liefert der Kurssprung von fast 40 US-Dollar je Aktie einen der größten Punktbeiträge zum Indexplus.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenkonzern steigt um 7,09 Prozent auf 546,64 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensmeldung lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Caterpillar direkt von der Erholung des KI-Handels: Der Konzern liefert Turbinen und Großmotoren für die Stromversorgung von Rechenzentren und war deshalb im Ausverkauf mitgerissen worden – laut Trefis allein am Freitag um 5,0 Prozent. Mit 510,45 US-Dollar hatte die Aktie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 508,11 US-Dollar geschlossen. Das Hoch aus dem Juni bei 1.073,46 US-Dollar liegt fast doppelt so hoch.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster legt um 5,48 Prozent auf 95,61 US-Dollar zu. Ein unternehmensspezifischer Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Cisco als Lieferant von Netzwerktechnik für Rechenzentren von der Rückkehr der Käufer in den Technologiesektor; zusätzlich dürfte die Übernahme von Zscaler durch Crowdstrike den Blick auf das Sicherheitsgeschäft lenken, in dem auch Cisco aktiv ist. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 130,37 US-Dollar ist der Weg noch weit.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter gewinnt 4,63 Prozent auf 277,56 US-Dollar. Auch hier fehlt eine eigene Nachricht; die A-Aktie gehört zu den „Magnificent Seven“, die sich laut dpa-AFX nach dem Ausverkauf breit erholen. Der Freitagsschluss von 265,29 US-Dollar lag nur gut einen Dollar über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 US-Dollar, das Hoch bei 408,61 US-Dollar ist weit entfernt.
Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Der Softwarekonzern steigt um 4,03 Prozent auf 504,03 US-Dollar und kehrt damit über die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Dollar zurück. Nach Einschätzung der Redaktion trägt die allgemeine Entspannung im KI-Sektor; im frühen Handel erreichte die Aktie 509,15 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 559,15 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
Washington belastet UnitedHealth – und die Fluchtwerte verlieren ihren Glanz
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|327,35
|−3,68 %
|Medicare-Regelvorschlag der CMS
|2
|Coca-Cola
|96,33
|−0,68 %
|Rotation aus defensiven Werten
|3
|Chevron
|207,71
|−0,36 %
|Schwächerer Ölpreis
|4
|Walmart
|127,83
|−0,10 %
|Gewinnmitnahmen nach starker Vorwoche
|5
|Johnson & Johnson
|270,55
|−0,05 %
|Defensive Werte gemieden
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. Sechs Dow-Werte notieren zu diesem Zeitpunkt im Minus; McDonald's (−0,02 %) ist der sechste Wert im Minus.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer verliert 3,68 Prozent auf 327,35 US-Dollar und ist damit der größte Dow Jones Verlierer. Der Auslöser kommt aus Washington: Die Medicare-Behörde CMS hat am Freitag laut Quartz einen Regelvorschlag vorgelegt, der hohe Qualitätsbewertungen in Medicare Advantage schwerer erreichbar machen soll. Daran hängen Bonuszahlungen, die für Versicherer wie UnitedHealth wirtschaftlich wichtig sind. Zudem soll ein Pilotmodell in ausgewählten Bundesstaaten das bisherige Sterne-System ab 2029 ersetzen. Vorbörslich hatte die Aktie zeitweise 6,4 Prozent verloren; auch Humana, CVS Health und Molina gaben deutlich nach. Für UnitedHealth ist es ein weiterer Rückschlag nach dem Absturz der Vorwochen – vom 52-Wochen-Hoch bei 461,62 US-Dollar ist der Kurs weit entfernt.
Coca-Cola Aktie (KO, ISIN US1912161007): Der Getränkekonzern gibt 0,68 Prozent auf 96,33 US-Dollar nach. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine klassische Rotation: In der Vorwoche zählte Coca-Cola zu den gefragten Fluchtwerten und lief bis nahe an das 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar. Kehrt der Risikoappetit zurück, schichten Anleger aus solchen sicheren Häfen um.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern verliert 0,36 Prozent auf 207,71 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion belastet der schwächere Ölpreis: WTI fällt um knapp zwei Prozent auf rund 82 US-Dollar je Barrel. Produktionsausfälle in Libyen und die Spannungen rund um den Iran stützen den Ölpreis zwar grundsätzlich, reichen heute aber nicht aus, um den Abwärtsdruck zu stoppen.
Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039): Der Handelsriese notiert mit 0,10 Prozent im Minus bei 127,83 US-Dollar. Nach einem starken Quartal und einer angehobenen Prognose hatte sich Walmart in der Vorwoche gegen den Ausverkauf gestemmt; heute bleibt die Aktie kurz vor dem Start in die Black-Friday-Woche unverändert bis leicht schwächer.
Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern komplettiert die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem minimalen Abschlag von 0,05 Prozent auf 270,55 US-Dollar. Auch hier lag keine eigene Nachricht vor; nach Einschätzung der Redaktion fehlt defensiven Qualitätswerten an einem Tag wie diesem schlicht die Nachfrage.
US-Wirtschaftsdaten
Konjunktur kühlt leicht ab – doch die Fed bleibt das größere Thema
Die Konjunkturdaten des Tages fallen etwas schwächer aus als erhofft. Um 9:45 Uhr New Yorker Zeit (15:45 Uhr MEZ) meldete S&P Global die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für November: Der Index für den Dienstleistungssektor sank auf 54,7 Punkte, erwartet worden waren 55,6 Zähler nach 56,1 im Oktober. Der Industrie-Index kam mit 54,5 Punkten genau im Rahmen der Erwartungen herein, nach 54,9 im Vormonat. Beide Werte liegen weiter klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten – die US-Wirtschaft wächst also, nur etwas langsamer.
Bereits um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) hatte die Chicago Fed ihren National Activity Index für Oktober veröffentlicht. Er rutschte von plus 0,05 auf minus 0,06 Punkte ab und signalisiert damit ein leicht unterdurchschnittliches Wachstum; vor allem die Produktionskomponenten zogen den Index nach unten. Für die Notenbank ergibt sich daraus ein Dilemma: Die Wirtschaft verliert etwas an Schwung, während die Inflation – der Erzeugerpreisindex lag im Oktober bei 6,5 Prozent auf Jahressicht – hoch bleibt. Schwache Daten dürften die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember daher kaum kippen.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Chicago Fed National Activity Index Oktober
|−0,06
|–
|0,05
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie November (vorläufig)
|54,5
|54,5
|54,9
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen November (vorläufig)
|54,7
|55,6
|56,1
|19:00
|Auktion zweijähriger US-Staatsanleihen (69 Mrd. USD)
|ausstehend
|–
|–
|22:00
|Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams
|ausstehend
|–
|–
Quelle: Chicago Fed via Newsquawk; S&P Global via Investing.com/bloomingbit; FXStreet; eOption; The Blye Sheet
Im weiteren Tagesverlauf rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ) versteigert das US-Finanzministerium zweijährige Anleihen über 69 Milliarden US-Dollar, um 16 Uhr New Yorker Zeit (22 Uhr MEZ) spricht New-York-Fed-Präsident John Williams. Der eigentliche Härtetest der verkürzten Woche folgt am Mittwoch: Dann stehen um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) die PCE-Inflationsdaten für Oktober und die zweite Schätzung des US-Wirtschaftswachstums für das dritte Quartal an.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|164,92
|+31,38 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|546,64
|+7,09 %
|3
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|95,61
|+5,48 %
|4
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|277,56
|+4,63 %
|5
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|504,03
|+4,03 %
|6
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|821,32
|+3,84 %
|7
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|220,05
|+3,48 %
|8
|IBM
|IBM
|US4592001014
|231,44
|+3,15 %
|9
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|254,40
|+3,07 %
|10
|Boeing
|BA
|US0970231058
|160,48
|+2,94 %
|11
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|182,88
|+2,75 %
|12
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|446,56
|+2,51 %
|13
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|317,78
|+2,34 %
|14
|Visa
|V
|US92826C8394
|410,34
|+2,11 %
|15
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|349,41
|+2,00 %
|16
|American Express
|AXP
|US0258161092
|307,73
|+2,00 %
|17
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|183,70
|+1,72 %
|18
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|135,31
|+1,19 %
|19
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|343,64
|+1,15 %
|20
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|342,74
|+1,08 %
|21
|Nike
|NKE
|US6541061031
|33,19
|+0,80 %
|22
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|118,71
|+0,64 %
|23
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|394,79
|+0,39 %
|24
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|169,67
|+0,18 %
|25
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|273,19
|−0,02 %
|26
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,55
|−0,05 %
|27
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|127,83
|−0,10 %
|28
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|207,71
|−0,36 %
|29
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|96,33
|−0,68 %
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|327,35
|−3,68 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt eine nahezu spiegelbildliche Umkehr der Vorwoche: 24 Werte notieren im Plus, sechs im Minus – wobei McDonald's mit −0,02 Prozent praktisch unverändert ist. Oben stehen Technologie- und KI-nahe Werte sowie Zykliker wie Caterpillar, Honeywell und Boeing, dazu die Finanzwerte Goldman Sachs und JPMorgan. Unten sammeln sich die defensiven Konsum- und Gesundheitswerte, die in der Krise gesucht waren, sowie Chevron. Weil der Dow preisgewichtet ist, wirken hochpreisige Aktien wie Goldman Sachs (+3,84 %) und Caterpillar besonders stark auf den Index – und Nvidia trägt mit seinem Kurssprung von fast 40 US-Dollar je Aktie ungewöhnlich viel zum Indexplus bei.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 23.11.2026 gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 49.431,73 Punkten, ein Plus von 2,67 Prozent zum Freitagsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Nvidia (+31,38 %), Caterpillar (+7,09 %), Cisco (+5,48 %), Alphabet (+4,63 %) und Microsoft (+4,03 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die Dow Jones Verlierer sind UnitedHealth (−3,68 %), Coca-Cola (−0,68 %), Chevron (−0,36 %), Walmart (−0,10 %) und Johnson & Johnson (−0,05 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef, die breite Erholung der KI- und Technologiewerte nach der schwersten Woche seit 2020, ein Regelvorschlag der Medicare-Behörde zulasten der Krankenversicherer sowie etwas schwächere Einkaufsmanagerindizes.
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