Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter gewinnt 4,63 Prozent auf 277,56 US-Dollar. Auch hier fehlt eine eigene Nachricht; die A-Aktie gehört zu den „Magnificent Seven“, die sich laut dpa-AFX nach dem Ausverkauf breit erholen. Der Freitagsschluss von 265,29 US-Dollar lag nur gut einen Dollar über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 US-Dollar, das Hoch bei 408,61 US-Dollar ist weit entfernt.

Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Der Softwarekonzern steigt um 4,03 Prozent auf 504,03 US-Dollar und kehrt damit über die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Dollar zurück. Nach Einschätzung der Redaktion trägt die allgemeine Entspannung im KI-Sektor; im frühen Handel erreichte die Aktie 509,15 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 559,15 US-Dollar.