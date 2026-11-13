Dow Jones Check: Cisco stürzt ab, Nvidia rutscht weiter – Coca-Cola, Chevron und Walmart retten den Dow ins Plus

Erstens: Die Chip-Verkaufswelle beschleunigt sich. Einen Tag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang drehte die Stimmung in der gesamten Halbleiterbranche. Am Donnerstag waren Anleger noch in Nvidia-Rivalen umgeschichtet, am Freitag lief dieser Handel rückwärts. Laut Yahoo Finance verloren AMD rund 9 Prozent, Broadcom rund 6 Prozent und Intel rund 5 Prozent. Broadcom litt zusätzlich unter einer Abstufung durch das Analysehaus Rothschild & Co Redburn. Die Nasdaq gab 0,91 Prozent nach, der S&P 500 0,40 Prozent.

Zweitens: Defensive Werte sind gefragt. Das Geld floss in Konsumgüter, Energie und Zahlungsdienstleister. Coca-Cola erreichte ein Rekordhoch, auch Walmart, Procter & Gamble und Johnson & Johnson legten zu. Der Dow profitierte doppelt: Er enthält viele dieser defensiven Werte und ist nach Aktienkursen gewichtet. Der hoch bewertete Zahlungsdienstleister Visa trug rechnerisch mehr als 30 Punkte zum Index bei.

Drittens: Die Inflation gibt keine Entwarnung. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober zwar etwas weniger als erwartet, doch die Jahresrate kletterte auf 6,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte laut Yahoo Finance zeitweise 5,17 Prozent, den höchsten Stand seit Oktober. Am Markt wird eine Zinserhöhung der Fed im Dezember erwartet. Hohe Zinsen belasten vor allem teure Technologiewerte.

Viertens: Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen. Trotz Huang-Schock, Ölpreissprung und Zinsangst steht für den Dow laut Yahoo Finance ein Wochenplus von rund 2 Prozent. Die Volatilität bleibt aber hoch: Der Angstindex VIX stieg am Vormittag über 20 Punkte, Bitcoin fiel unter 70.000 Dollar.

Im Dow Jones schlossen 19 Werte im Plus und 11 im Minus.