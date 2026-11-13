Freitag, der 13. – und an der Wall Street wird kräftig umgeschichtet. Während die Verkaufswelle bei Chipwerten in die nächste Runde geht und Cisco trotz Rekordzahlen um mehr als 6 Prozent einbricht, flüchten Anleger in Getränke, Öl und Supermärkte. Das Ergebnis: Der Dow Jones schließt mit einem hauchdünnen Plus von 0,07 Prozent bei 52.336 Punkten (Indikation Société Générale, 21:59 Uhr), während die Nasdaq fast ein Prozent verliert. Größter Dow Jones Verlierer ist Cisco, an der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Coca-Cola mit einem Rekordhoch, Chevron und Walmart. Unser Dow Jones Check zeigt, warum der Dow die Tech-Schwäche abfedern konnte.
Dow Jones Check: Cisco stürzt ab, Nvidia rutscht weiter – Coca-Cola, Chevron und Walmart retten den Dow ins Plus
Dow Jones Check am 13. November 2026: Die Chip-Verkaufswelle geht weiter, Cisco bricht nach den Zahlen um mehr als 6 Prozent ein. Trotzdem schließt der Dow Jones mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 52.336 Punkten. Coca-Cola, Chevron, Walmart, Visa und Procter & Gamble sind die Dow Jones Gewinner, Cisco, Nvidia, Alphabet, 3M und Caterpillar die Dow Jones Verlierer. Die Dow Jones Analyse mit allen Kurstreibern, den US-Erzeugerpreisen und allen 30 Dow-Aktien.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Chips raus, Cola rein: Die große Rotation an der Wall Street
Unter der ruhigen Oberfläche des Dow Jones tobte ein Sturm. Die Börse sortierte ihre Favoriten neu – weg von den KI-Gewinnern, hin zu stabilen Geschäftsmodellen mit verlässlichen Dividenden.
Erstens: Die Chip-Verkaufswelle beschleunigt sich. Einen Tag nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang drehte die Stimmung in der gesamten Halbleiterbranche. Am Donnerstag waren Anleger noch in Nvidia-Rivalen umgeschichtet, am Freitag lief dieser Handel rückwärts. Laut Yahoo Finance verloren AMD rund 9 Prozent, Broadcom rund 6 Prozent und Intel rund 5 Prozent. Broadcom litt zusätzlich unter einer Abstufung durch das Analysehaus Rothschild & Co Redburn. Die Nasdaq gab 0,91 Prozent nach, der S&P 500 0,40 Prozent.
Zweitens: Defensive Werte sind gefragt. Das Geld floss in Konsumgüter, Energie und Zahlungsdienstleister. Coca-Cola erreichte ein Rekordhoch, auch Walmart, Procter & Gamble und Johnson & Johnson legten zu. Der Dow profitierte doppelt: Er enthält viele dieser defensiven Werte und ist nach Aktienkursen gewichtet. Der hoch bewertete Zahlungsdienstleister Visa trug rechnerisch mehr als 30 Punkte zum Index bei.
Drittens: Die Inflation gibt keine Entwarnung. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober zwar etwas weniger als erwartet, doch die Jahresrate kletterte auf 6,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte laut Yahoo Finance zeitweise 5,17 Prozent, den höchsten Stand seit Oktober. Am Markt wird eine Zinserhöhung der Fed im Dezember erwartet. Hohe Zinsen belasten vor allem teure Technologiewerte.
Viertens: Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen. Trotz Huang-Schock, Ölpreissprung und Zinsangst steht für den Dow laut Yahoo Finance ein Wochenplus von rund 2 Prozent. Die Volatilität bleibt aber hoch: Der Angstindex VIX stieg am Vormittag über 20 Punkte, Bitcoin fiel unter 70.000 Dollar.
Im Dow Jones schlossen 19 Werte im Plus und 11 im Minus.
Dow Jones Gewinner
Coca-Cola, Chevron, Walmart, Visa, Procter & Gamble: die Gewinner der Flucht in Sicherheit
1. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Symbol: KO) – 99,25 US-Dollar, +1,86 Prozent
Der Getränkekonzern ist der größte Dow Jones Gewinner und markierte im Handelsverlauf mit 99,28 Dollar ein neues Rekordhoch. Damit nähert sich die Aktie der Marke von 100 Dollar. Laut Investing.com stützten mehrere Kurszielerhöhungen von Analysten. In den vergangenen Wochen hat die Aktie bereits rund 10 Prozent zugelegt. Coca-Cola gilt als Musterbeispiel für einen defensiven Wert: Getränke werden auch in unsicheren Zeiten gekauft, und der Konzern zahlt seit Jahrzehnten steigende Dividenden.
2. Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Symbol: CVX) – 219,89 US-Dollar, +1,64 Prozent
Der Ölkonzern legt den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach dem Ölpreissprung vom Donnerstag, ausgelöst durch die Absage von US-Präsident Trump an einen Iran-Deal, blieben Energiewerte gefragt. Zudem profitiert Chevron als dividendenstarker Wert von der Umschichtung aus Technologieaktien. Mit rund 22 Indexpunkten gehörte Chevron zu den wichtigsten Stützen des Dow.
3. Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Symbol: WMT) – 128,09 US-Dollar, +1,51 Prozent
Der Einzelhandelsriese steigt vor seinen Quartalszahlen am 19. November. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele in den vergangenen Tagen angehoben, darunter Wells Fargo von 120 auf 135 Dollar. Für das dritte Quartal erwarten Analysten laut TipRanks einen Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar nach 0,62 Dollar im Vorjahr. Walmart gilt als Gewinner, wenn Verbraucher wegen hoher Preise verstärkt auf Rabatte achten.
4. Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Symbol: V) – 425,76 US-Dollar, +1,30 Prozent
Der Zahlungsdienstleister war mit mehr als 30 Indexpunkten der größte Stützpfeiler des Dow. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Visa profitiert als Wert mit stabilem Gebührengeschäft von der Umschichtung und wird von hohen Zinsen kaum belastet. Auch andere Finanzwerte wie JPMorgan Chase und American Express legten zu.
5. Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Symbol: PG) – 169,85 US-Dollar, +1,08 Prozent
Der Konsumgüterkonzern komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Hersteller von Pampers, Gillette und Ariel war wie Coca-Cola als defensiver Wert gefragt. Hinter Procter & Gamble folgen IBM (+1,01 Prozent) und JPMorgan Chase (+0,98 Prozent).
Dow Jones Verlierer
Cisco, Nvidia, Alphabet, 3M, Caterpillar: die KI-Werte unter Druck
1. Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Symbol: CSCO) – 95,64 US-Dollar, -6,24 Prozent
Der Netzwerkausrüster ist der klare Dow Jones Verlierer und kostete den Index rund 40 Punkte. Dabei waren die Zahlen vom Donnerstagabend stark: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,40 Dollar über den Erwartungen, und Cisco hob die Jahresprognose deutlich an. Anleger störten sich jedoch an zwei Punkten. Die bereinigte Bruttomarge fiel laut Proactive Investors von 68,1 auf 65,6 Prozent, weil Cisco mehr Hardware verkauft und Speicherchips teurer geworden sind. Zudem wuchsen die Produktaufträge nur noch um 21 Prozent nach 35 Prozent im Vorquartal. Das schürt Sorgen, dass der KI-Boom bei Cisco seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.
2. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 162,85 US-Dollar, -2,01 Prozent
Der Chipkonzern setzt seine Talfahrt nach dem Rücktritt von Jensen Huang fort. Laut Yahoo Finance fiel der Börsenwert unter die Marke von 4 Billionen Dollar. Zeitweise lag das Minus bei mehr als 4 Prozent. Die gesamte Halbleiterbranche geriet unter Druck. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia Quartalszahlen vor – erstmals ohne festen Vorstandschef. Übergangsweise führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern.
3. Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Symbol: GOOGL) – 295,77 US-Dollar, -0,98 Prozent
Der Google-Mutterkonzern gibt einen Teil der Gewinne vom Donnerstag wieder ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie startete zunächst fester und stieg über 300 Dollar, drehte dann aber mit der Nasdaq ins Minus. Am Donnerstag war Alphabet noch der größte Dow Jones Gewinner gewesen, weil Anleger auf die eigenen KI-Chips des Konzerns als Alternative zu Nvidia setzten.
4. 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Symbol: MMM) – 183,66 US-Dollar, -0,97 Prozent
Der Mischkonzern verliert den zweiten Tag in Folge. Ein großer Teil des Rückgangs ist technisch bedingt: Die Aktie wurde heute ex Dividende gehandelt. Aktionäre erhalten 0,78 Dollar je Aktie, die entsprechend vom Kurs abgezogen wurden. Bereinigt um die Dividende fällt das Minus deutlich kleiner aus. Zuletzt hatte 3M mit einem Vergleich über 7,35 Milliarden Dollar im Streit um PFAS-Chemikalien für mehr Klarheit gesorgt.
5. Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 600,20 US-Dollar, -0,84 Prozent
Der Baumaschinenhersteller fiel nach einem freundlichen Start fast auf das Tagestief zurück und kostete den Dow rund 30 Punkte. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Caterpillar zählt zu den Industriewerten, die von Generatoren und Turbinen für KI-Rechenzentren profitieren. Diese Werte führten den Markt lange an, stehen nun aber unter Druck. Laut Trefis verlor die Aktie in den sechs Monaten bis 9. November rund 35 Prozent, obwohl der Auftragsbestand mit rund 78 Milliarden Dollar ein Rekordniveau erreicht hat.
Wirtschaftsdaten USA
Erzeugerpreise auf Vierjahreshoch: Die Zinsfalle bleibt zu
Die wichtigste Zahl des Tages kam um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Die US-Erzeugerpreise zeigen, dass der Preisdruck in der Wirtschaft hoch bleibt.
Erzeugerpreise Oktober (14:30 Uhr): Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren 0,4 Prozent, nach einem Sprung um 1,4 Prozent im September. Auf Jahressicht kletterte die Rate auf 6,5 Prozent nach 6,3 Prozent. Die Prognose lag bei 6,6 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit November 2022.
Kernrate der Erzeugerpreise: Ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent zum Vormonat, genau wie erwartet. Im September waren es noch 0,8 Prozent. Auf Jahressicht blieb die Kernrate bei 5,0 Prozent. Die engere Kernrate, die zusätzlich die Handelsmargen ausklammert, stieg erneut um 0,5 Prozent. Ihre Jahresrate sank leicht auf 4,9 Prozent nach 5,0 Prozent.
Ein Blick unter die Oberfläche zeigt, warum Ökonomen keine Entwarnung geben. Laut der Statistikbehörde BLS gingen mehr als 60 Prozent des Anstiegs auf Dienstleistungen zurück, angeführt von Lkw-Frachtpreisen mit einem Plus von 3,9 Prozent. Die Preise für verarbeitete Vorleistungsgüter lagen laut Babypips um 14,6 Prozent über dem Vorjahr. Solche Kosten werden in den Folgemonaten oft an die Verbraucher weitergegeben.
Erdgasvorräte (16:30 Uhr): Die US-Erdgasvorräte stiegen in der Vorwoche um 61 Milliarden Kubikfuß nach 77 Milliarden Kubikfuß in der Woche davor.
Agrarexporte (14:30 Uhr): Das US-Landwirtschaftsministerium meldete starke Exportverkäufe bei Mais. Die Nettoverkäufe stiegen auf 2,88 Millionen Tonnen nach 1,29 Millionen Tonnen in der Vorwoche. Bei Sojabohnen sanken sie auf 1,15 Millionen Tonnen nach 1,46 Millionen, bei Weizen auf 183.000 Tonnen nach 538.000 Tonnen.
Bohrstatistik (20:00 Uhr): Die Zahl der aktiven Erdgasbohranlagen sank laut Baker Hughes auf 127 nach 131 in der Vorwoche.
Das Fazit für die Dow Jones Analyse: Die etwas schwächere Monatsrate der Erzeugerpreise reicht nicht, um die Zinsangst zu vertreiben. Bei 6,5 Prozent Jahresinflation auf Erzeugerebene dürften die Befürworter einer Zinserhöhung in der Fed vor der Sitzung im Dezember Rückenwind haben.
Alle Dow-Jones-Aktien im Check: Kursentwicklung in Prozent
Die Liste zeigt alle 30 Dow-Jones-Aktien, sortiert nach ihrer prozentualen Kursentwicklung – von den größten Dow Jones Gewinnern bis zu den größten Dow Jones Verlierern.
Coca-Cola: 99,25 US-Dollar, +1,86 Prozent
Chevron: 219,89 US-Dollar, +1,64 Prozent
Walmart: 128,09 US-Dollar, +1,51 Prozent
Visa: 425,76 US-Dollar, +1,30 Prozent
Procter & Gamble: 169,85 US-Dollar, +1,08 Prozent
IBM: 247,13 US-Dollar, +1,01 Prozent
JPMorgan Chase: 346,19 US-Dollar, +0,98 Prozent
American Express: 320,60 US-Dollar, +0,80 Prozent
Johnson & Johnson: 285,75 US-Dollar, +0,79 Prozent
Walt Disney: 118,97 US-Dollar, +0,63 Prozent
Nike: 37,99 US-Dollar, +0,61 Prozent
UnitedHealth: 407,46 US-Dollar, +0,58 Prozent
Merck & Co: 147,79 US-Dollar, +0,57 Prozent
Apple: 356,27 US-Dollar, +0,39 Prozent
Goldman Sachs: 916,56 US-Dollar, +0,32 Prozent
Microsoft: 523,88 US-Dollar, +0,17 Prozent
Salesforce: 217,84 US-Dollar, +0,12 Prozent
Home Depot: 348,69 US-Dollar, +0,12 Prozent
Travelers: 403,23 US-Dollar, +0,01 Prozent
Boeing: 171,50 US-Dollar, -0,03 Prozent
Honeywell: 222,46 US-Dollar, -0,13 Prozent
Sherwin-Williams: 349,89 US-Dollar, -0,20 Prozent
Amazon: 266,66 US-Dollar, -0,29 Prozent
Amgen: 465,67 US-Dollar, -0,30 Prozent
McDonald's: 271,97 US-Dollar, -0,61 Prozent
Caterpillar: 600,20 US-Dollar, -0,84 Prozent
3M: 183,66 US-Dollar, -0,97 Prozent
Alphabet A: 295,77 US-Dollar, -0,98 Prozent
Nvidia: 162,85 US-Dollar, -2,01 Prozent
Cisco: 95,64 US-Dollar, -6,24 Prozent
Kursangaben in US-Dollar, Stand 13. November 2026, ca. 22:00 Uhr. Dow-Jones-Stand: Indikation Société Générale, 21:59 Uhr. Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. Indexpunkte-Beiträge gerundet und eigene Berechnung.
Häufige Fragen zum Dow Jones Check
Wie hat sich der Dow Jones am 13. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones stieg um 0,07 Prozent beziehungsweise rund 34 Punkte auf 52.336 Zähler. Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent, die Nasdaq 0,91 Prozent. Auf Wochensicht legte der Dow rund 2 Prozent zu.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
Coca-Cola (+1,86 Prozent), Chevron (+1,64 Prozent), Walmart (+1,51 Prozent), Visa (+1,30 Prozent) und Procter & Gamble (+1,08 Prozent).
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
Cisco (-6,24 Prozent), Nvidia (-2,01 Prozent), Alphabet (-0,98 Prozent), 3M (-0,97 Prozent) und Caterpillar (-0,84 Prozent).
Warum fiel die Cisco-Aktie trotz guter Zahlen?
Die Bruttomarge sank wegen höherer Kosten für Speicherchips und eines höheren Hardwareanteils, zudem wuchsen die Produktaufträge langsamer als im Vorquartal.
Wie hoch ist die Inflation auf Erzeugerebene in den USA?
Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 6,5 Prozent zum Vorjahr, so stark wie seit November 2022 nicht mehr. Zum Vormonat betrug das Plus 0,3 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.