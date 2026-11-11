Das Pendel schwingt zurück: Nach dem Inflationsschock vom Dienstag holt sich die Wall Street am Mittwoch die Zuversicht zurück. Auslöser sind überraschend starke Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave, die den gesamten Halbleitersektor mitreißen. Der Dow Jones steigt um 0,51 Prozent beziehungsweise rund 268 Punkte auf 52.490 Zähler (Indikation Société Générale, 21:59 Uhr). An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Caterpillar, Nvidia und Cisco. Doch nicht alle profitieren: McDonald's und Microsoft sind die größten Dow Jones Verlierer und verhindern ein noch deutlicheres Plus. Unser Dow Jones Check zeigt, warum Chipwerte gefragt sind, große Cloudkunden aber verkauft werden.
Dow Jones Check: Caterpillar, Nvidia und Cisco zünden das KI-Comeback – McDonald's und Microsoft bremsen den Dow
Dow Jones Check am 11. November 2026: Starke Zahlen von CoreWeave entfachen die KI-Rally neu, der Dow Jones steigt um 0,51 Prozent auf 52.490 Punkte. Caterpillar, Nvidia, Cisco, Salesforce und Alphabet sind die Dow Jones Gewinner, McDonald's, Microsoft, Amazon, Nike und Merck die Dow Jones Verlierer. Die Dow Jones Analyse mit allen Kurstreibern, US-Wirtschaftsdaten und allen 30 Dow-Aktien.
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Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
CoreWeave rettet die KI-Rally: Chips rauf, Cloudriesen runter
Auf und ab, Tag für Tag: Seit der Zwischenwahl wechseln sich an der Wall Street Rallys und Rückschläge ab. Am Mittwoch gehörte der Tag wieder den Optimisten – allerdings mit einem auffälligen Muster.
Erstens: CoreWeave entfacht die KI-Rally neu. Der Cloudanbieter, der Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Chips vermietet, meldete einen Quartalsumsatz von 3,66 Milliarden Dollar und hob seine Prognose für 2026 an. Die CoreWeave-Aktie schoss zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben. Für Anleger war das ein Signal, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen ist – trotz der Sorgen um gebremste Investitionen in Rechenzentren nach den Wahlen. Der Halbleitersektor führte die Erholung an: Micron, SanDisk und SK Hynix legten zeitweise um mehr als 8 Prozent zu, Broadcom um rund 6 Prozent.
Zweitens: Die Nasdaq macht die Wahlverluste wett. Der S&P 500 stieg um 1,31 Prozent auf 7.619 Punkte, die Nasdaq um 1,6 Prozent auf 25.466 Zähler. Damit hat der technologielastige Index seine Verluste seit dem Wahltag vollständig aufgeholt. Der Dow Jones blieb mit einem Plus von rund einem halben Prozent zurück – zeitweise lag er sogar im Minus.
Drittens: Chipwerte steigen, ihre größten Kunden fallen. Das auffälligste Muster des Tages: Während die Chiphersteller kräftig zulegten, gaben die großen Cloudanbieter nach. Zur Mittagszeit lagen fünf große KI-Chipwerte im Mittel fast 7 Prozent im Plus, die vier größten Cloudinvestoren Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta dagegen im Mittel leicht im Minus. Anleger setzen also auf diejenigen, die an den KI-Investitionen verdienen, und weniger auf diejenigen, die sie bezahlen müssen.
Viertens: Die Zinsangst bleibt im Hintergrund. Der Anleihemarkt war wegen des Veterans Day geschlossen, die Aktienmärkte handelten dagegen regulär. An den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nach dem heißen Inflationsbericht vom Dienstag inzwischen vollständig eingepreist. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um einen Viertelprozentpunkt am Morgen bei 86,2 Prozent, der Rest entfiel auf einen größeren Schritt.
Rechnerisch lieferten Caterpillar und Goldman Sachs zusammen rund 210 Punkte und damit fast 80 Prozent des Dow-Gewinns. Microsoft und McDonald's kosteten den Index dagegen zusammen rund 120 Punkte. Im Dow schlossen 18 Werte im Plus und 12 im Minus.
Dow Jones Gewinner
Caterpillar, Nvidia, Cisco, Salesforce, Alphabet: die KI-Profiteure
1. Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Symbol: CAT) – 601,61 US-Dollar, +2,91 Prozent
Der Baumaschinenkonzern ist der größte Dow Jones Gewinner und mit rund 105 Indexpunkten zugleich der wichtigste Treiber des Leitindex. Die Aktie springt damit wieder über die Marke von 600 Dollar und macht den Verlust vom Dienstag mehr als wett. Im Tageshoch stieg sie bis auf 610,50 Dollar. Caterpillar profitiert direkt von der neuen KI-Zuversicht: Die Sparte für Stromerzeugung liefert Generatoren und Turbinen für Rechenzentren, und die starken Zahlen von CoreWeave stützen die Hoffnung, dass deren Ausbau weitergeht. Erst am Montag hatte ein Bericht über einen Generatorauftrag von Anthropic über 3,4 Milliarden Dollar die Aktie beflügelt. Die Bank of America bestätigte ihre Kaufempfehlung. Vom Rekordhoch bei 1.073 Dollar ist die Aktie allerdings noch weit entfernt.
2. Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 173,73 US-Dollar, +2,87 Prozent
Nach zwei Tagen mit Verlusten von zusammen fast 10 Prozent erholt sich der Chipkonzern zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Vorwürfe um Konzernchef Jensen Huang. Vorbörslich lag die Aktie zeitweise mehr als 5 Prozent im Plus. Rückenwind kam von CoreWeave: Nvidia hatte im Januar 2 Milliarden Dollar in den Cloudanbieter investiert und ist dessen zweitgrößter Aktionär. Die Belastungen bleiben aber: Baird stufte die Aktie von „Outperform“ auf „Neutral“ ab, und Morgan Stanley strich Nvidia von seiner Liste der Top-Empfehlungen, behielt aber die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 300 Dollar bei. Die Bank betonte, Huangs Führung sei entscheidend für die strategische Ausrichtung. Nvidia hat zudem die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz beauftragt, zu prüfen, ob Firmengeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden. Im November hat die Aktie trotz der Erholung noch rund 12 Prozent verloren. Am 17. November folgen die Quartalszahlen.
3. Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Symbol: CSCO) – 100,76 US-Dollar, +2,66 Prozent
Der Netzwerkausrüster springt wieder über die Marke von 100 Dollar und setzt vor seinen Quartalszahlen ein Zeichen. Anleger positionieren sich für den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, den Cisco am Donnerstag nach Börsenschluss vorlegen will. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,32 Dollar und einen Umsatz von rund 18,1 Milliarden Dollar. Die Erwartungen ruhen auf dem KI-Geschäft: Cisco hatte Aufträge von großen Cloudanbietern von mehr als 9 Milliarden Dollar gemeldet. Die Kehrseite ist die Marge: Für die bereinigte Bruttomarge hat das Management nur 65 bis 66 Prozent in Aussicht gestellt, nach 68,1 Prozent im Vorjahr. Am Optionsmarkt wird nach den Zahlen eine Kursbewegung von rund 8 Prozent erwartet.
4. Salesforce (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Symbol: CRM) – 218,01 US-Dollar, +2,12 Prozent
Der Softwarekonzern profitierte von der breiten Erholung im Technologiesektor. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie hatte in den Vorwochen stark gelitten, unter anderem nach der Abstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P Global wegen höherer Verschuldung. Seit Jahresbeginn liegt Salesforce weiterhin deutlich im Minus.
5. Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Symbol: GOOGL) – 293,45 US-Dollar, +2,11 Prozent
Anders als Microsoft und Amazon konnte der Google-Mutterkonzern am Mittwoch deutlich zulegen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Alphabet profitiert als Entwickler eigener KI-Chips und mit seiner Cloudsparte gleich doppelt von einer Erholung im KI-Sektor. Ebenfalls stark zeigte sich Apple mit einem Plus von 2,04 Prozent, das mit rund 44 Indexpunkten mehr zum Dow-Gewinn beitrug als Nvidia oder Cisco.
Knapp außerhalb der Top 5 landete Goldman Sachs (+1,83 Prozent). Wegen des hohen Aktienkurses von fast 927 Dollar lieferte die Investmentbank aber mit rund 100 Punkten den zweitgrößten Beitrag zum Dow-Gewinn.
Dow Jones Verlierer
McDonald's, Microsoft, Amazon, Nike, Merck: die Verkaufsliste
1. McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Symbol: MCD) – 274,80 US-Dollar, -2,61 Prozent
Der Burgerkonzern ist der größte Dow Jones Verlierer und kostete den Index rund 45 Punkte. Eine konkrete negative Nachricht gab es nicht. Vielmehr nahmen Anleger Gewinne mit: Die Aktie war innerhalb eines Monats um rund 20 Prozent gestiegen, nachdem McDonald's Anfang November über den Erwartungen liegende Quartalszahlen vorgelegt hatte. Charttechnisch galt die Aktie seit Anfang November als überkauft. Zudem schichteten Anleger am Mittwoch aus defensiven Werten in Technologieaktien um. Fundamental bleibt der US-Markt die große Baustelle: Die vergleichbaren Umsätze in den USA sanken im dritten Quartal um 0,2 Prozent. Neue preisgünstige Menüs werden derzeit in rund 1.900 Restaurants getestet und sollen Anfang 2027 landesweit starten. Belastend wirkt zudem der Ausblick auf eine Kosteninflation bei Lebensmitteln und Verpackungen im mittleren einstelligen Prozentbereich im Jahr 2027.
2. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Symbol: MSFT) – 521,13 US-Dollar, -2,26 Prozent
Der Softwarekonzern verliert den zweiten Tag in Folge mehr als 2 Prozent und stemmt sich damit gegen die Erholung im Technologiesektor. Mit rund 75 Indexpunkten war Microsoft der größte Bremsklotz im Dow. Die Konkurrenz durch neue Bürosoftware des KI-Unternehmens Anthropic wirkt nach: Am Dienstag hatte Anthropic eine Tabellenkalkulation und weitere Arbeitswerkzeuge vorgestellt, die mit Excel und anderen Office-Programmen konkurrieren. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass Microsoft laut einem geänderten Börsenprospekt von Anthropic für rund 1 Milliarde Dollar Aktien im Rahmen einer begleitenden Platzierung zeichnen will. Das zeigt die besondere Beziehung der beiden Unternehmen: Partner, Investor und Konkurrent zugleich. Analysten bleiben für Microsoft insgesamt positiv gestimmt.
3. Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Symbol: AMZN) – 266,17 US-Dollar, -1,74 Prozent
Der Onlinehändler und Cloudanbieter gibt nach zwei Tagen mit Kursgewinnen einen Teil davon wieder ab. Eine konkrete negative Nachricht gab es nicht. Amazon gehört zu den Verlierern der Rotation des Tages: Anleger kauften Chiphersteller und verkauften die großen Cloudanbieter, die die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stemmen müssen. Fundamental bleibt das Bild stark: Die Cloudsparte AWS wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent und verfügt über einen Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 327 Dollar.
4. Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Symbol: NKE) – 38,32 US-Dollar, -0,91 Prozent
Der Sportartikelhersteller setzt seine Schwächephase fort und verliert den zweiten Tag in Folge. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach dem Kursrutsch des Konkurrenten On Holding vom Dienstag und den skeptischen Analystenstimmen von Truist und Cantor Fitzgerald bleiben Anleger vorsichtig. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 40 Prozent verloren. Der Investorentag am 16. und 17. November soll neue Klarheit über den Umbau bringen.
5. Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Symbol: MRK) – 147,18 US-Dollar, -0,59 Prozent
Der Pharmakonzern komplettiert die Liste der Dow Jones Verlierer. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Gesundheitswerte gehörten am Mittwoch generell zu den Verlierern der Umschichtung in Technologieaktien: Auch UnitedHealth (-0,54 Prozent) und Johnson & Johnson (-0,13 Prozent) gaben nach. Procter & Gamble verlor wie Merck 0,59 Prozent.
Wirtschaftsdaten USA
Ruhiger Feiertag, aber Signale vom Häusermarkt: Hypothekenanträge ziehen an
Wegen des Veterans Day war der Datenkalender in den USA dünn, der Anleihemarkt blieb geschlossen. Die wenigen Zahlen sendeten dennoch interessante Signale.
Hypothekenanträge der MBA (Wochenbericht): Die Zahl der Anträge auf Hypothekenkredite stieg laut Wirtschaftskalender um 6,2 Prozent zur Vorwoche, nach einem Rückgang um 1,2 Prozent in der Woche davor. Der Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken sank auf 7,21 Prozent nach 7,30 Prozent. Sowohl Kauf- als auch Refinanzierungsanträge legten zu: Der Index für Kaufanträge stieg auf 141,2 Punkte nach 131,4, der Refinanzierungsindex auf 540,7 nach 517,5 Punkten, der Gesamtindex auf 204,6 nach 192,6 Punkten. Die Daten stammen allerdings aus der Zeit vor dem heißen Inflationsbericht vom Dienstag, der die Renditen von Staatsanleihen wieder deutlich nach oben getrieben hat. Für die kommenden Wochen ist daher eher wieder mit höheren Hypothekenzinsen zu rechnen.
Verbraucherstimmung (LSEG/Ipsos): Der Index für die Stimmung der US-Verbraucher stieg im November auf 49,2 Punkte nach 45,18 Punkten im Vormonat. Das passt zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, das am Freitag ebenfalls deutlich zugelegt hatte. Ein robuster Arbeitsmarkt und der zuletzt gefallene Ölpreis stützen die Stimmung der Haushalte.
Die Dow Jones Analyse zu den Daten: Die Wirtschaft zeigt sich weiter robust, was die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember zusätzlich stützt. Die Börse blendete das am Mittwoch aus und richtete den Blick ganz auf die KI-Branche.
Alle Dow-Jones-Aktien im Check: Kursentwicklung in Prozent
Die Liste zeigt alle 30 Dow-Jones-Aktien, sortiert nach ihrer prozentualen Kursentwicklung – von den größten Dow Jones Gewinnern bis zu den größten Dow Jones Verlierern.
Caterpillar: 601,61 US-Dollar, +2,91 Prozent
Nvidia: 173,73 US-Dollar, +2,87 Prozent
Cisco: 100,76 US-Dollar, +2,66 Prozent
Salesforce: 218,01 US-Dollar, +2,12 Prozent
Alphabet A: 293,45 US-Dollar, +2,11 Prozent
Apple: 355,63 US-Dollar, +2,04 Prozent
Goldman Sachs: 926,81 US-Dollar, +1,83 Prozent
IBM: 248,22 US-Dollar, +1,51 Prozent
Chevron: 213,28 US-Dollar, +0,98 Prozent
Coca-Cola: 97,57 US-Dollar, +0,68 Prozent
Boeing: 174,54 US-Dollar, +0,67 Prozent
Amgen: 468,11 US-Dollar, +0,62 Prozent
Visa: 425,55 US-Dollar, +0,60 Prozent
JPMorgan Chase: 343,39 US-Dollar, +0,39 Prozent
Walt Disney: 119,65 US-Dollar, +0,37 Prozent
Sherwin-Williams: 355,76 US-Dollar, +0,12 Prozent
Walmart: 125,67 US-Dollar, +0,10 Prozent
Home Depot: 351,31 US-Dollar, +0,09 Prozent
American Express: 323,11 US-Dollar, -0,11 Prozent
Johnson & Johnson: 280,41 US-Dollar, -0,13 Prozent
Honeywell: 227,64 US-Dollar, -0,25 Prozent
3M: 188,88 US-Dollar, -0,26 Prozent
Travelers: 399,46 US-Dollar, -0,33 Prozent
UnitedHealth: 402,94 US-Dollar, -0,54 Prozent
Procter & Gamble: 167,67 US-Dollar, -0,59 Prozent
Merck & Co: 147,18 US-Dollar, -0,59 Prozent
Nike: 38,32 US-Dollar, -0,91 Prozent
Amazon: 266,17 US-Dollar, -1,74 Prozent
Microsoft: 521,13 US-Dollar, -2,26 Prozent
McDonald's: 274,80 US-Dollar, -2,61 Prozent
Kursangaben in US-Dollar, Stand 11. November 2026, ca. 22:00 Uhr. Dow-Jones-Stand: Indikation Société Générale, 21:59 Uhr. Veränderungen gegenüber dem Vortagesschluss. Indexpunkte-Beiträge gerundet und eigene Berechnung.
Häufige Fragen zum Dow Jones Check
Wie hat sich der Dow Jones am 11. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones stieg um 0,51 Prozent beziehungsweise rund 268 Punkte auf 52.490 Zähler. Der S&P 500 legte um 1,31 Prozent zu, die Nasdaq um 1,6 Prozent.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
Caterpillar (+2,91 Prozent), Nvidia (+2,87 Prozent), Cisco (+2,66 Prozent), Salesforce (+2,12 Prozent) und Alphabet (+2,11 Prozent).
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
McDonald's (-2,61 Prozent), Microsoft (-2,26 Prozent), Amazon (-1,74 Prozent), Nike (-0,91 Prozent) und Merck (-0,59 Prozent).
Warum ist der Dow Jones heute gestiegen?
Starke Quartalszahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave entfachten die Rally bei Chip- und KI-Werten neu. Caterpillar und Goldman Sachs lieferten zusammen fast 80 Prozent des Dow-Gewinns.
Warum fiel Microsoft trotz der Tech-Rally?
Anleger sorgen sich um neue Konkurrenz für die Office-Programme durch Arbeitswerkzeuge des KI-Unternehmens Anthropic. Zudem verkauften Anleger am Mittwoch generell die großen Cloudanbieter und kauften Chiphersteller.
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