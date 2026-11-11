Dow Jones Check: Caterpillar, Nvidia und Cisco zünden das KI-Comeback – McDonald's und Microsoft bremsen den Dow

Erstens: CoreWeave entfacht die KI-Rally neu. Der Cloudanbieter, der Rechenleistung auf Basis von Nvidia-Chips vermietet, meldete einen Quartalsumsatz von 3,66 Milliarden Dollar und hob seine Prognose für 2026 an. Die CoreWeave-Aktie schoss zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben. Für Anleger war das ein Signal, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ungebrochen ist – trotz der Sorgen um gebremste Investitionen in Rechenzentren nach den Wahlen. Der Halbleitersektor führte die Erholung an: Micron, SanDisk und SK Hynix legten zeitweise um mehr als 8 Prozent zu, Broadcom um rund 6 Prozent.

Zweitens: Die Nasdaq macht die Wahlverluste wett. Der S&P 500 stieg um 1,31 Prozent auf 7.619 Punkte, die Nasdaq um 1,6 Prozent auf 25.466 Zähler. Damit hat der technologielastige Index seine Verluste seit dem Wahltag vollständig aufgeholt. Der Dow Jones blieb mit einem Plus von rund einem halben Prozent zurück – zeitweise lag er sogar im Minus.

Drittens: Chipwerte steigen, ihre größten Kunden fallen. Das auffälligste Muster des Tages: Während die Chiphersteller kräftig zulegten, gaben die großen Cloudanbieter nach. Zur Mittagszeit lagen fünf große KI-Chipwerte im Mittel fast 7 Prozent im Plus, die vier größten Cloudinvestoren Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta dagegen im Mittel leicht im Minus. Anleger setzen also auf diejenigen, die an den KI-Investitionen verdienen, und weniger auf diejenigen, die sie bezahlen müssen.

Viertens: Die Zinsangst bleibt im Hintergrund. Der Anleihemarkt war wegen des Veterans Day geschlossen, die Aktienmärkte handelten dagegen regulär. An den Terminmärkten ist eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nach dem heißen Inflationsbericht vom Dienstag inzwischen vollständig eingepreist. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um einen Viertelprozentpunkt am Morgen bei 86,2 Prozent, der Rest entfiel auf einen größeren Schritt.

Rechnerisch lieferten Caterpillar und Goldman Sachs zusammen rund 210 Punkte und damit fast 80 Prozent des Dow-Gewinns. Microsoft und McDonald's kosteten den Index dagegen zusammen rund 120 Punkte. Im Dow schlossen 18 Werte im Plus und 12 im Minus.