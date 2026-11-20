Die Erholung hat nicht gehalten. Zum Handelsstart lag der Dow Jones Industrial noch klar im Plus und erreichte am Vormittag ein Tageshoch von 49.594,90 Punkten. Zur Mittagszeit in New York hat sich das Bild gedreht: Um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) notiert der Dow bei 48.820,02 Punkten und damit 0,56 Prozent unter dem Donnerstagsschluss von 49.097,06 Zählern. Das Tagestief liegt bei 48.744,96 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten hat sich im Tagesverlauf noch verschärft und zieht nun auch den Standardwerteindex nach unten. Der S&P 500 verliert 2,04 Prozent auf 7.029,54 Punkte, der technologielastige Nasdaq Composite bricht um 3,41 Prozent auf 23.065,41 Punkte ein. Im Vergleich dazu hält sich der Dow dank Gesundheits-, Konsum- und Versicherungswerten noch relativ gut.
Dow Jones Check am Mittag: UnitedHealth, IBM und Walmart halten dagegen – Nvidia, Goldman Sachs und Caterpillar drücken den Dow ins Minus
Dow Jones Analyse zum Mittagshandel am 20.11.2026: Aus dem frühen Plus wird ein Minus. Um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) fällt der Dow um 0,56 Prozent auf 48.820,02 Punkte. Größte Dow Jones Gewinner sind UnitedHealth (+4,03 %), IBM (+2,94 %) und Walmart (+2,87 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (−7,06 %), Goldman Sachs (−5,22 %) und Caterpillar (−3,79 %).
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Chip-Ausverkauf, Anthropic unter Druck, Zinsangst – warum das Vormittagsplus verpufft
Gegenüber unserem ersten Dow Jones Check zum Handelsstart (Stand 9:50 Uhr ET) hat sich vor allem eines geändert: Die Verkäufe bei Halbleitern haben sich ausgeweitet. Nvidia hat seinen Verlust fast verdoppelt, Goldman Sachs und Caterpillar sind weiter abgerutscht – und weil diese Titel im preisgewichteten Dow hohe Kurse haben, wiegen ihre Verluste besonders schwer.
Im Zentrum steht der KI-Komplex. Laut AFP verlor der Nasdaq Composite bis kurz vor Mittag mehr als drei Prozent, belastet vor allem von Nvidia, Broadcom (rund −10 Prozent) und der frisch notierten Anthropic-Aktie. Speicherchip-Hersteller wie Micron, Sandisk und Western Digital büßen laut Investing.com jeweils mehr als elf Prozent ein, AMD rund elf Prozent – dort kommen laut Investing.com ein Bericht eines Leerverkäufers und Fragen zu Exportlizenzen für China hinzu. Schon über Nacht hatten die asiatischen Chipbörsen kräftig verloren: Der taiwanische Taiex steuerte laut CNBC auf die schwächste Woche seit Oktober 1997 zu. Strategen sprachen laut CNBC von Panikverkäufen, andere halten den Markt bereits für deutlich überverkauft.
Zusätzlicher Druck kommt von Anthropic. Die Aktie fällt am zweiten Handelstag um 12,49 Prozent auf 85,04 US-Dollar und nähert sich damit dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Laut Reuters hat die Stabilisierungsbank Morgan Stanley die Mehrzuteilungsoption über 147 Millionen Aktien vollständig zum Ausgabepreis ausgeübt. Damit fällt eine mögliche Kursstütze weg: Die Bank muss bei Kursen unter dem Ausgabepreis keine Aktien mehr am Markt zurückkaufen. Für Anleger ist das ein Signal, dass der Rekord-Börsengang den KI-Handel nicht beruhigt, sondern eher zum Kristallisationspunkt der Skepsis wird.
Die Zinsseite liefert dagegen leichte Entlastung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt auf rund 4,94 Prozent nach, nach 5,05 Prozent am Vortag. An der Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember ändert das wenig: Laut CME FedWatch (via Newsquawk) liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte bei rund 99 Prozent; die Volkswirte von Goldman Sachs erwarten laut Fortune Anhebungen im Dezember und im März. Gold fällt um rund vier Prozent auf etwa 3.527 US-Dollar je Feinunze, der US-Ölpreis (WTI) notiert unverändert bei rund 82,50 US-Dollar, der Volatilitätsindex VIX steigt auf etwa 32 Punkte. Der Dow steuert laut CNBC auf seine schwächste Woche seit April 2025 zu. Hinzu kommt der monatliche Verfall von Optionen, der die Schwankungen am Freitag zusätzlich verstärken kann.
Chip-Rout weitet sich aus
Nvidia, Broadcom, AMD und Speicherchip-Werte verlieren zweistellig oder nahezu; Nvidia markiert ein neues 52-Wochen-Tief.
Anthropic nähert sich dem Ausgabepreis
Die Aktie fällt um mehr als zwölf Prozent; die Stabilisierungsbank hat ihre Mehrzuteilungsoption bereits ausgeübt.
Fed bleibt auf Straffungskurs
Der Markt preist eine Zinserhöhung im Dezember nahezu vollständig ein, trotz sinkender Anleiherenditen.
Verbraucher etwas zuversichtlicher
Die Uni-Michigan-Stimmung steigt auf 51,5 Punkte, die Inflationserwartung auf Jahressicht sinkt auf 3,7 Prozent.
Defensive Rotation stützt den Dow
UnitedHealth, Walmart, Travelers und Procter & Gamble bremsen den Rückgang des Index.
Dow Jones Gewinner
Gesundheit, Handel, Versicherer: UnitedHealth baut den Vorsprung aus
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|343,79
|+4,03 %
|Hochstufung durch TD Cowen
|2
|IBM
|230,46
|+2,94 %
|Software statt Chips gefragt
|3
|Walmart
|129,66
|+2,87 %
|Rückenwind aus Q3-Zahlen und Konsumklima
|4
|Travelers
|399,61
|+2,30 %
|Defensiver Versicherer gesucht
|5
|Home Depot
|342,58
|+1,75 %
|Fallende Renditen helfen Bauwerten
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer baut seinen Vorsprung im Tagesverlauf aus und ist mit einem Plus von 4,03 Prozent auf 343,79 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zur Mittagszeit. Diesmal gibt es einen konkreten Auslöser: Laut Yahoo Finance hat die Investmentbank TD Cowen die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft, sie in ihre Liste der besten Ideen für 2027 aufgenommen und das Kursziel von 402 auf 455 US-Dollar angehoben. Analyst Ryan Langston sieht demnach einen glaubwürdigen Weg zu einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich bis 2028. Laut Investing.com stufte TD Cowen auch Humana hoch. Zuvor hatte UnitedHealth binnen einer Woche fast ein Fünftel verloren – belastet von einem Entwurf der Medicare-Behörde CMS für schärfere Prüfungen bei Medicare Advantage und der Debatte über eine staatliche Krankenversicherung. Mit dem Tageshoch von 347,45 US-Dollar bleibt die Aktie weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 461,62 US-Dollar.
IBM Aktie (IBM, ISIN US4592001014): Der IT-Konzern steigt um 2,94 Prozent auf 230,46 US-Dollar und hat seinen Gewinn seit dem Handelsstart noch ausgebaut; das Tageshoch liegt bei 233,00 US-Dollar. Eine neue Unternehmensmeldung fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert IBM weiterhin von der Umschichtung innerhalb der Technologiebranche: Während Halbleiter und KI-Infrastruktur abverkauft werden, sind Software- und Beratungshäuser mit planbaren Erträgen gefragt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 332,46 US-Dollar ist der Weg allerdings weit.
Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039): Der Einzelhandelsriese gewinnt 2,87 Prozent auf 129,66 US-Dollar. Walmart hatte am Donnerstag laut TradingKey einen stärker als erwarteten Quartalsumsatz gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Am Freitag kommt nach Einschätzung der Redaktion Rückenwind von der Uni-Michigan-Umfrage hinzu: Die Verbraucherstimmung hat sich verbessert, die Inflationserwartung auf Jahressicht ist deutlich gesunken. Preisbewusste Kunden gelten als Stütze für das Geschäftsmodell. Das Tageshoch liegt bei 130,52 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 135,16 US-Dollar.
Travelers Aktie (TRV, ISIN US89417E1091): Der Sachversicherer legt um 2,30 Prozent auf 399,61 US-Dollar zu und gehört zu den stabilsten Werten der Woche. Einen konkreten Auslöser konnten wir nicht ausmachen. Nach Einschätzung der Redaktion sind Versicherer mit geringer KI-Abhängigkeit und planbaren Prämieneinnahmen in der aktuellen Lage gefragt. Wegen des hohen Kurses zählt das Plus von rund neun US-Dollar je Aktie im preisgewichteten Dow mehr als der prozentual stärkere Anstieg bei IBM oder Walmart. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 418 US-Dollar fehlen gut vier Prozent.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette steigt um 1,75 Prozent auf 342,58 US-Dollar, hat aber einen Teil ihrer Vormittagsgewinne abgegeben (Tageshoch 347,70 US-Dollar). Eine neue Meldung lag nicht vor; die Zahlen für das dritte Quartal kamen bereits am Dienstag. Nach Einschätzung der Redaktion hilft der Rückgang der Anleiherenditen unter fünf Prozent: Niedrigere Zinsen könnten Hypotheken günstiger machen und damit Renovierungen und Hauskäufe stützen – ein Thema, das für Home Depot zentral ist.
Dow Jones Verlierer
KI-Hardware und Investmentbanking unter Druck: Nvidia fällt auf ein neues Jahrestief
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|135,68
|−7,06 %
|Chip-Ausverkauf, neues 52-Wochen-Tief
|2
|Goldman Sachs
|803,30
|−5,22 %
|Größter Bremsklotz im Dow
|3
|Caterpillar
|516,98
|−3,79 %
|Neues 52-Wochen-Tief
|4
|Cisco Systems
|92,25
|−2,59 %
|KI-Netzwerktechnik im Abwärtssog
|5
|Amazon
|250,81
|−2,55 %
|Anthropic-Beteiligung und KI-Investitionen
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Minus von 7,06 Prozent auf 135,68 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Mittags. Zum Handelsstart hatte das Minus noch bei knapp vier Prozent gelegen. Mit 134,82 US-Dollar markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief. Seit dem Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang am 12. November ist sie nicht zur Ruhe gekommen. Hinzu kommen politische Fragen: Das US-Handelsministerium hatte am Montag die Regeln verschärft, um chinesischen Firmen auch den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland zu erschweren. US-Finanzminister Scott Bessent sagte laut Reuters, der H200 bleibe der fortschrittlichste Nvidia-Chip, den China mit Lizenz kaufen dürfe – die Nachfrage von dort sei aber gering. Im breiten Abverkauf der Halbleiterbranche findet die Aktie bislang keinen Halt.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank verliert 5,22 Prozent auf 803,30 US-Dollar und hat damit seit Handelsbeginn weiter nachgegeben; das Tagestief liegt bei 798,30 US-Dollar. Bereits am Donnerstag war die Aktie um 2,94 Prozent gefallen. Im preisgewichteten Dow ist Goldman Sachs der mit Abstand größte Bremsklotz: Der Rückgang um gut 44 US-Dollar je Aktie wiegt schwerer als die Kursgewinne von UnitedHealth, Travelers und IBM zusammen. Eine Unternehmensmeldung fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion lastet der Rückschlag bei Anthropic auf Investmentbanken, weil er Zweifel an der Aufnahmefähigkeit des Marktes für große Börsengänge und KI-Finanzierungen weckt – ein wichtiges Ertragsfeld für Goldman Sachs. Auch JPMorgan gibt um 1,65 Prozent nach.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller fällt um 3,79 Prozent auf 516,98 US-Dollar und hat bei 513,75 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Vom Jahreshoch bei 1.073,46 US-Dollar ist die Aktie damit mehr als halbiert. Einen Tagesauslöser fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion wird bei Caterpillar weiter die Fantasie rund um Stromaggregate und Turbinen für KI-Rechenzentren ausgepreist; jede neue Welle von Zweifeln am KI-Investitionsboom trifft die Aktie deshalb mit. Im Dow wiegt das Minus von gut 20 US-Dollar je Aktie schwerer als die Verluste von Nvidia und Microsoft zusammen.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster verliert 2,59 Prozent auf 92,25 US-Dollar; das Tagestief liegt bei 91,63 US-Dollar. Zum Handelsstart war das Minus noch deutlich kleiner. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion wird Cisco als Lieferant von Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren in den Abverkauf der KI-Hardware hineingezogen, der sich am Freitag von Chips auf Speicher und optische Komponenten ausgeweitet hat.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon gibt 2,55 Prozent auf 250,81 US-Dollar nach und schließt die Top 5 der Dow Jones Verlierer ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht fanden wir nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belastet der Kursrutsch bei Anthropic, an dem Amazon als langjähriger Partner und Investor beteiligt ist, ebenso wie die anhaltende Skepsis gegenüber den milliardenschweren Investitionen in Cloud-Rechenzentren. Knapp dahinter folgen Microsoft (−1,85 Prozent) und JPMorgan (−1,65 Prozent).
US-Wirtschaftsdaten
Konsumklima besser, Inflationserwartung niedriger – doch die Fed bleibt das Thema
Der wichtigste Datenpunkt des Tages kam um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ): Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg im November laut Endwert auf 51,5 Punkte. Das liegt über der ersten Schätzung von 51,0 und klar über dem Oktoberwert von 48,0, aber im unteren Bereich der vorab genannten Prognosespanne von 51,0 bis 53,3 Punkten. Deutlicher fiel die Revision bei den Preiserwartungen aus: Die Inflationserwartung für die kommenden zwölf Monate sank auf 3,7 Prozent nach 4,3 Prozent in der vorläufigen Lesung – laut Der Aktionär der niedrigste Wert seit März. Laut Umfrageleitung meldeten ausgerechnet Haushalte mit den größten Aktienbeständen eine Verschlechterung ihrer Finanzen, was zur Unruhe an den Märkten rund um KI passt.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:25
|Rede Fed-Gouverneur Waller
|ohne Aussage zur Geldpolitik
|–
|–
|16:00
|Uni-Michigan-Konsumklima Nov. (final)
|51,5
|51,0–53,3
|51,0 (vorläufig)
|16:00
|Inflationserwartung 1 Jahr (final)
|3,7 %
|–
|4,3 %
|16:00
|Inflationserwartung 5–10 Jahre (final)
|nicht belegt
|–
|3,4 %
|17:00
|Kansas City Fed Dienstleistungsindex Nov.
|nicht belegt
|–
|10
|18:15
|Rede Fed-Gouverneurin Cook (Chile)
|läuft
|–
|–
Quelle: University of Michigan, Der Aktionär, Stocktitan, Yahoo Finance, XTB, finobird, Newsquawk
Fed-Gouverneurin Lisa Cook spricht seit 12:15 Uhr New Yorker Zeit (18:15 Uhr MEZ) in Chile über die US-Wirtschaft im globalen Zusammenhang; neue Signale zur Geldpolitik lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Der Blick richtet sich bereits auf die verkürzte Thanksgiving-Woche: Am 24. November folgt das Verbrauchervertrauen des Conference Board, am 25. November stehen die PCE-Preisdaten für Oktober, die BIP-Revision und das Beige Book an. Am 26. November bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Die sinkende Inflationserwartung der Haushalte nimmt der Debatte über einen größeren Zinsschritt etwas Schärfe – am erwarteten Dezember-Schritt ändert sie nach der Marktlage aber nichts.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|343,79
|+4,03 %
|2
|IBM
|IBM
|US4592001014
|230,46
|+2,94 %
|3
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|129,66
|+2,87 %
|4
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|399,61
|+2,30 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|342,58
|+1,75 %
|6
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|209,69
|+1,54 %
|7
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|134,77
|+1,48 %
|8
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|170,30
|+1,46 %
|9
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|97,45
|+1,42 %
|10
|Visa
|V
|US92826C8394
|407,34
|+1,26 %
|11
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,30
|+1,18 %
|12
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|185,16
|+1,01 %
|13
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|275,03
|+0,98 %
|14
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|179,90
|+0,80 %
|15
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|439,19
|+0,66 %
|16
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|273,80
|+0,42 %
|17
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|341,07
|+0,36 %
|18
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|216,17
|−0,77 %
|19
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|346,19
|−0,86 %
|20
|American Express
|AXP
|US0258161092
|308,03
|−0,99 %
|21
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|118,92
|−1,11 %
|22
|Boeing
|BA
|US0970231058
|158,20
|−1,44 %
|23
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|314,95
|−1,65 %
|24
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|489,09
|−1,85 %
|25
|Nike
|NKE
|US6541061031
|33,50
|−2,41 %
|26
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|250,81
|−2,55 %
|27
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|92,25
|−2,59 %
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|516,98
|−3,79 %
|29
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|803,30
|−5,22 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|135,68
|−7,06 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 19.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit zeigt einen gespaltenen Markt: 17 Werte liegen im Plus, 13 im Minus – am Vormittag waren es noch 22 Gewinner. Oben stehen Gesundheitswerte wie UnitedHealth, Merck und Johnson & Johnson, Konsumtitel wie Walmart, Procter & Gamble und Coca-Cola, der Versicherer Travelers und der Ölkonzern Chevron, der mit 1,54 Prozent im Plus deutlich zugelegt hat. Unten finden sich die KI- und Technologiewerte Nvidia, Cisco, Amazon und Microsoft sowie die Finanzwerte Goldman Sachs und JPMorgan und der Zykliker Caterpillar. Entscheidend für den Indexstand ist der Dollarbetrag: Goldman Sachs (−44 US-Dollar je Aktie) und Caterpillar (−20 US-Dollar) bremsen den Dow stärker als Nvidia (−10 US-Dollar), während UnitedHealth (+13 US-Dollar) und Travelers (+9 US-Dollar) dagegenhalten. Dass der Dow deutlich weniger verliert als S&P 500 und Nasdaq, liegt an seiner Zusammensetzung mit vergleichsweise wenigen KI-Schwergewichten.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 20.11.2026 um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 48.820,02 Punkten, ein Minus von 0,56 Prozent zum Donnerstagsschluss. Am Vormittag lag das Tageshoch bei 49.594,90 Punkten.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Zur Mittagszeit führen UnitedHealth (+4,03 %), IBM (+2,94 %), Walmart (+2,87 %), Travelers (+2,30 %) und Home Depot (+1,75 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−7,06 %), Goldman Sachs (−5,22 %), Caterpillar (−3,79 %), Cisco Systems (−2,59 %) und Amazon (−2,55 %).
Warum dreht der Dow ins Minus? Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten hat sich im Tagesverlauf ausgeweitet; dazu fällt die Anthropic-Aktie Richtung Ausgabepreis. Hochpreisige Dow-Werte wie Goldman Sachs und Caterpillar verlieren deutlich und wiegen im preisgewichteten Index schwer.
Warum steigt UnitedHealth? TD Cowen hat die Aktie laut Yahoo Finance auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 455 US-Dollar angehoben. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung und das Kursziel eines externen Analystenhauses wieder (TD Cowen zu UnitedHealth, 20.11.2026, laut Yahoo Finance). Die Verantwortung für die Einschätzung liegt bei TD Cowen; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen der Quelle: TD Cowen / TD Securities. Kursangabe mit Stand 20.11.2026, 12:32 Uhr New Yorker Zeit (NYSE).
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
UnitedHealth Group (UNH): Kaufen, Kursziel 455,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Ryan Langston), Einstufung UnitedHealth vom 20.11.2026, laut Yahoo Finance vom 20.11.2026, 16:30 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 18:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 18:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Ryan Langston), Einstufung UnitedHealth vom 20.11.2026, laut Yahoo Finance.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.