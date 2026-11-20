Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 20.11.2026 um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 48.820,02 Punkten, ein Minus von 0,56 Prozent zum Donnerstagsschluss. Am Vormittag lag das Tageshoch bei 49.594,90 Punkten.

Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Zur Mittagszeit führen UnitedHealth (+4,03 %), IBM (+2,94 %), Walmart (+2,87 %), Travelers (+2,30 %) und Home Depot (+1,75 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.

Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−7,06 %), Goldman Sachs (−5,22 %), Caterpillar (−3,79 %), Cisco Systems (−2,59 %) und Amazon (−2,55 %).

Warum dreht der Dow ins Minus? Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten hat sich im Tagesverlauf ausgeweitet; dazu fällt die Anthropic-Aktie Richtung Ausgabepreis. Hochpreisige Dow-Werte wie Goldman Sachs und Caterpillar verlieren deutlich und wiegen im preisgewichteten Index schwer.

Warum steigt UnitedHealth? TD Cowen hat die Aktie laut Yahoo Finance auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 455 US-Dollar angehoben. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Empfehlung von aktiencheck.de.