Dow Jones bricht um 3,43 Prozent ein – Coca-Cola hält sich am stabilsten

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 08:46 2 Min.

Tiefrote Bilanz beim Dow Jones: Der Index verliert 3,43 Prozent, alle 30 Werte schließen im Minus. Coca-Cola behauptet sich nahezu unverändert, Nvidia rutscht um 9,26 Prozent ab.

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Dow Jones, Donnerstag, 5. November 2026 -3,43 % Werte gestiegen / gefallen 0 / 30 Coca-Cola, stärkster Wert -0,05 % Nvidia, schwächster Wert -9,26 % Tiefrot präsentierte sich der Dow Jones am Donnerstag, 5. November 2026: Der Index rutschte gegenüber den Schlusskursen vom Mittwoch um 3,43 Prozent ab. Die Verluste zogen sich durch die gesamte Liste. Alle 30 Mitglieder gaben nach, kein einziger Wert stieg, keiner schloss unverändert. Die Spannweite war dennoch groß: Während Coca-Cola mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 95,76 USD nahezu auf dem Vortagesniveau blieb und damit die Spitze der Kurstabelle bildete, sackte Nvidia als schwächster Wert um 9,26 Prozent auf 181,59 USD ab. Auf dem zweiten Platz der Tabelle folgte Procter & Gamble. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns aus Cincinnati gab lediglich 0,15 Prozent auf 167,07 USD nach. Etwas deutlicher, aber noch unter der Marke von einem Prozent, fiel das Minus bei McDonald's aus: Die Papiere der Fastfood-Kette aus Chicago verbilligten sich um 0,79 Prozent auf 278,02 USD. Bei Walmart und Apple war die Ein-Prozent-Schwelle bereits überschritten, dennoch zählten beide noch zu den fünf stabilsten Werten im Dow Jones. Der Einzelhändler aus Arkansas büßte 1,13 Prozent ein und schloss bei 127,71 USD. Der Technologiekonzern aus Cupertino verlor 1,40 Prozent auf 344,60 USD und rundete damit ein Spitzenfeld ab, das an diesem Tag ausschließlich aus Werten mit Abschlägen bestand. Am anderen Ende der Tabelle ging es deutlich steiler bergab. Direkt hinter dem Chipentwickler aus Santa Clara reihte sich Cisco ein: Die Aktie des Netzwerkausrüsters aus San José brach um 7,59 Prozent ein und fiel von 103,61 USD am Vortag auf 95,75 USD zum Schluss. Dicht beieinander lagen Caterpillar und Goldman Sachs auf den Rängen drei und vier der schwächsten Werte. Der Baumaschinenhersteller aus Texas fiel um 6,40 Prozent auf 553,44 USD, die Investmentbank aus New York gab 6,38 Prozent auf 868,76 USD ab. Honeywell komplettierte das Feld der fünf größten Verlierer: Der Industriekonzern aus Charlotte verlor 5,55 Prozent und ging bei 215,78 USD aus dem Handel. Gewinner im Dow Jones Wert Schluss Veränderung Coca-Cola 95,76 USD -0,05 % Procter & Gamble 167,07 USD -0,15 % McDonald's 278,02 USD -0,79 % Walmart 127,71 USD -1,13 % Apple 344,60 USD -1,40 % Quelle : Donnerstag, 5. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Mittwoch, 4. November 2026 Verlierer im Dow Jones Wert Schluss Veränderung Nvidia 181,59 USD -9,26 % Cisco 95,75 USD -7,59 % Caterpillar 553,44 USD -6,40 % Goldman Sachs 868,76 USD -6,38 % Honeywell 215,78 USD -5,55 % Quelle : Donnerstag, 5. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Mittwoch, 4. November 2026 Hinweis KI-generiert aus Schlusskursen und Meldungen von AktienCheck. Veränderung des Dow Jones aus den Schlusskursen seiner 30 Mitglieder, ohne Punktestand. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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