Der Dow Jones hat in der Handelswoche von Montag, 16. November 2026, bis Freitag, 20. November 2026, um 7,97 Prozent verloren. Gemessen an den Schlusskursen vom Freitag, 13. November 2026, ging es für 29 der 30 Mitglieder abwärts. Einziger Wert mit Plus war McDonald's mit einem Zuwachs um 0,50 Prozent auf 273,33 USD. Am anderen Ende brach Nvidia um 22,67 Prozent auf 125,93 USD ein, dahinter rutschten Salesforce um 17,07 Prozent und UnitedHealth um 16,56 Prozent ab.
Dow Jones bricht ein: McDonald's, Walmart und Procter & Gamble halten dem Druck am besten stand
Der Dow Jones verlor vom 16. bis 20. November 2026 um 7,97 Prozent, 29 von 30 Werten fielen. Nur McDonald's legte zu, während Nvidia um 22,67 Prozent einbrach.
Dow Jones Analyse: Eine Woche fast ohne Lichtblick
Die Marktbreite zeichnet ein klares Bild: ein Gewinner, 29 Verlierer, kein unveränderter Wert. Diese Dow Jones Analyse zeigt eine Woche, in der sich das Feld nicht in starke und schwache Sektoren aufteilte, sondern nahezu geschlossen nach unten bewegte. Selbst Titel aus dem Konsumbereich, die sich vergleichsweise gut hielten, schlossen überwiegend im Minus.
Das Ausmaß der Verluste reicht weit: Zwölf Mitglieder verloren mehr als sieben Prozent, sieben davon zweistellig. Neben den Technologiewerten Nvidia und Salesforce fielen auch der Krankenversicherer UnitedHealth, der Baumaschinenhersteller Caterpillar und die Investmentbank Goldman Sachs deutlich zurück.
Fünf Tage, fünf Minusschlüsse
Der Abwärtstrend setzte gleich zum Wochenstart ein. Am Montag, 16. November 2026, gab der Dow Jones um 1,41 Prozent nach. Am Dienstag, 17. November 2026, beschleunigte sich der Rückgang auf ein Minus von 1,64 Prozent. Am Mittwoch, 18. November 2026, fiel der Verlust mit 1,11 Prozent etwas geringer aus, eine Erholung blieb aber aus.
Der Donnerstag, 19. November 2026, wurde zum schwärzesten Tag der Woche: Der Index sackte um 2,19 Prozent ab. Auch zum Abschluss am Freitag, 20. November 2026, fand der Markt keinen Halt und verlor weitere 1,87 Prozent. Damit schloss der Dow Jones an allen fünf Handelstagen der Woche im Minus.
Dow Jones Gewinner: McDonald's allein auf weiter Flur
Unter den Dow Jones Gewinnern gibt es in dieser Woche genau einen Namen. Die Fastfood-Kette McDonald's aus Chicago zog um 0,50 Prozent auf 273,33 USD an und war damit das einzige Indexmitglied mit Kursplus. Ein Kurssprung war das nicht, angesichts des Umfelds aber ein bemerkenswertes Ergebnis.
Dahinter folgen Werte, die sich am besten gehalten haben, ohne selbst zuzulegen. Der Einzelhändler Walmart aus Arkansas schloss mit 128,04 USD um 0,04 Prozent tiefer und damit nahezu auf Vorwochenniveau. Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble aus Cincinnati gab um 0,19 Prozent auf 169,47 USD nach. Auf Rang vier landete der Unterhaltungskonzern Disney aus Burbank mit einem Minus von 0,84 Prozent auf 117,97 USD. Der Getränkekonzern Coca-Cola aus Atlanta komplettiert die Spitzengruppe, verlor allerdings um 2,27 Prozent auf 97,00 USD.
Disney hatte bereits vor Wochenbeginn Zahlen vorgelegt. Nach Angaben von The Walt Disney Company lag der bereinigte Gewinn je Aktie im vierten Quartal bei 1,77 US-Dollar, nach 1,11 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erklärte zudem, die eigene Prognose für das operative Segmentergebnis im vierten Quartal und für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie übertroffen zu haben. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Disney mit einem operativen Segmentergebnis von rund 5,4 Mrd. US-Dollar, aus dem Effizienzprogramm erwartet der Konzern bis zum Geschäftsjahr 2029 jährliche Einsparungen bei den Betriebskosten von rund 3 Mrd. US-Dollar.
Dow Jones Verlierer: Nvidia stürzt um mehr als ein Fünftel
An der Spitze der Dow Jones Verlierer steht der Chipentwickler Nvidia aus Santa Clara. Die Aktie brach um 22,67 Prozent auf 125,93 USD ein. Schon in der Vorwoche hatte das Papier schwer gelitten: AktienCheck meldete am 14. November 2026 ein Wochenminus von 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar, die sechste Verlustwoche in Folge. Die Meldung nannte eine interne Untersuchung, Ermittlungen des FBI, eine Sammelklage sowie den Rücktritt von Jensen Huang.
Auf Rang zwei der Verliererliste rutschte der Softwareanbieter Salesforce aus San Francisco um 17,07 Prozent auf 180,66 USD ab. Der Krankenversicherer UnitedHealth aus Minnesota fiel um 16,56 Prozent auf 339,99 USD. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar aus Texas gab um 14,95 Prozent auf 510,48 USD nach, und die Investmentbank Goldman Sachs aus New York verlor 13,70 Prozent auf 790,98 USD.
Knapp außerhalb der fünf größten Dow Jones Verlierer büßte Nike 13,28 Prozent auf 32,95 USD ein. JPMorgan sank um 10,23 Prozent auf 310,78 USD, Alphabet um 10,19 Prozent auf 265,62 USD. Zu Alphabet hatte AktienCheck am 13. November 2026 berichtet, dass sich Google Cloud mehr als verdoppelt habe, die Aktie aber den schwärzsten Tag ihrer Börsengeschichte erlebt habe. Amazon und Microsoft schlossen jeweils mit einem Minus von 7,33 Prozent, Amazon bei 247,12 USD, Microsoft bei 485,47 USD. Für Amazon hatte AktienCheck am 13. November 2026 eine operative Marge auf Allzeithoch, zugleich aber einen tief ins Minus gerutschten freien Cashflow gemeldet.
Dow Jones Check: Breiter Abverkauf, kaum Deckung
Der Dow Jones Check dieser Woche fällt eindeutig aus: Ein Minus von 7,97 Prozent, fünf Verlusttage in Serie und nur ein einziger Wert im Plus. McDonald's blieb der einzige Dow-Jones-Gewinner, Walmart und Procter & Gamble hielten sich nahe ihrem Vorwochenniveau.
Die schwersten Einbußen verbuchten Nvidia, Salesforce und UnitedHealth, gefolgt von Caterpillar und Goldman Sachs. Mit Banken, Industrie, Gesundheit und Technologie zogen sich die Verluste quer durch die Sektoren. Dieser Dow Jones Check hält damit eine Woche fest, in der vor allem Konsumwerte vergleichsweise wenig Boden verloren, während der Rest des Index deutlich nachgab.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|McDonald's
|273,33 USD
|+0,50 %
|2
|Walmart
|128,04 USD
|-0,04 %
|3
|Procter & Gamble
|169,47 USD
|-0,19 %
|4
|Disney
|117,97 USD
|-0,84 %
|5
|Coca-Cola
|97,00 USD
|-2,27 %
|6
|Travelers
|393,36 USD
|-2,45 %
|7
|Home Depot
|339,10 USD
|-2,75 %
|8
|Sherwin-Williams
|339,80 USD
|-2,88 %
|9
|3M
|178,02 USD
|-3,07 %
|10
|Apple
|342,82 USD
|-3,78 %
|11
|Honeywell
|212,93 USD
|-4,28 %
|12
|Chevron
|208,51 USD
|-5,18 %
|13
|Cisco
|90,69 USD
|-5,18 %
|14
|Johnson & Johnson
|270,78 USD
|-5,24 %
|15
|Visa
|402,22 USD
|-5,53 %
|16
|American Express
|301,76 USD
|-5,88 %
|17
|Amgen
|436,05 USD
|-6,36 %
|18
|Amazon
|247,12 USD
|-7,33 %
|19
|Microsoft
|485,47 USD
|-7,33 %
|20
|Boeing
|155,94 USD
|-9,07 %
|21
|IBM
|224,38 USD
|-9,21 %
|22
|Merck & Co.
|133,72 USD
|-9,50 %
|23
|Alphabet
|265,62 USD
|-10,19 %
|24
|JPMorgan
|310,78 USD
|-10,23 %
|25
|Nike
|32,95 USD
|-13,28 %
|26
|Goldman Sachs
|790,98 USD
|-13,70 %
|27
|Caterpillar
|510,48 USD
|-14,95 %
|28
|UnitedHealth
|339,99 USD
|-16,56 %
|29
|Salesforce
|180,66 USD
|-17,07 %
|30
|Nvidia
|125,93 USD
|-22,67 %
Quelle: Woche bis Freitag, 20. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 13. November 2026
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