Disney hatte bereits vor Wochenbeginn Zahlen vorgelegt. Nach Angaben von The Walt Disney Company lag der bereinigte Gewinn je Aktie im vierten Quartal bei 1,77 US-Dollar, nach 1,11 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erklärte zudem, die eigene Prognose für das operative Segmentergebnis im vierten Quartal und für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie übertroffen zu haben. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Disney mit einem operativen Segmentergebnis von rund 5,4 Mrd. US-Dollar, aus dem Effizienzprogramm erwartet der Konzern bis zum Geschäftsjahr 2029 jährliche Einsparungen bei den Betriebskosten von rund 3 Mrd. US-Dollar.