Dollar General-Aktienanalyse von "Der Aktionär":
Dollar General Aktie: Derzeit gefragt!
Positive Entwicklung
Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) unter die Lupe.
Defensive Titel seien an den Aktienmärkten derzeit besonders gefragt. Dazu würden auch Konsumwerte wie Dollar General gehören. Die Aktie des US-Discounters habe sich zuletzt positiv entwickelt. Das sei auch den Analysten von JPMorgan nicht verborgen geblieben, die ihr Kursziel angehoben hätten, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2026)
Die Sendung mit Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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