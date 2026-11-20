Nach Angaben von CryptoTicker liegt der Relative-Stärke-Index (RSI, 14 Tage) bei 24,4, ein Wert unter 30 gilt als überverkauft. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 12 („Extreme Angst“). Die Gründe sind makroökonomisch: Die US-Inflation für Oktober kam am 10. November mit plus 0,4 Prozent zum Vormonat heißer als erwartet, die Erzeugerpreise legten um 6,5 Prozent zum Vorjahr zu, der Arbeitsmarktbericht fiel mit 165.000 neuen Stellen deutlich besser aus als die erwarteten 59.000. Für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ist eine Zinserhöhung nach CME FedWatch (Stand 10. November) weitgehend eingepreist. Höhere Zinsen belasten spekulative Anlagen besonders.

Dazu kommt die Relation zu Bitcoin: Das Verhältnis von Dogecoin zu Bitcoin fiel laut CryptoTicker am 16. November auf 91 Satoshi, den schwächsten Stand seit Januar 2021. Dogecoin verliert also nicht nur absolut, sondern auch gegenüber der größten Kryptowährung. Das ist in der Zusammenfassung der Quelle angegeben und nicht im Wortlaut geprüft.