Der Dogecoin Kurs steht am Freitag bei 0,0574 US-Dollar (CryptoTicker, Preisstand 20. November 2026, 09:55 Uhr MEZ) und damit 64,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1617 Dollar. In 24 Stunden verlor die älteste und bekannteste Memecoin-Währung 3,4 Prozent, in einer Woche 11,3 Prozent, in 90 Tagen 37 Prozent. Mit einem Marktwert von rund 9,1 Milliarden Dollar liegt Dogecoin auf Rang 12 der Kryptowährungen. Auslöser ist der breite Ausverkauf: Der Bitcoin Kurs fiel in dieser Woche auf rund 61.000 Dollar, und Dogecoin als besonders spekulativer Wert fällt stärker.
Dogecoin Kurs: Nur noch 0,057 Dollar, 30 Prozent Monatsverlust, RSI bei 24 - Ist der Memecoin überverkauft oder erst am Anfang?
Der Dogecoin Kurs notierte am Freitagmorgen bei 0,0574 US-Dollar und hat in 30 Tagen fast 30 Prozent verloren. Die Stimmung ist laut Angst-und-Gier-Index bei 12 („Extreme Fear“), der Relative-Stärke-Index bei 24. Die Dogecoin-ETFs sammeln kaum Geld ein. Was bei Dogecoin und dem Kryptomarkt jetzt zählt.
Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) ist das relevant, weil Memecoins in Boomphasen viel Handelsvolumen erzeugen und in Abschwüngen austrocknen.
Die Lage
Warum fällt der Dogecoin Kurs – und wie schwach ist die Stimmung?
Nach Angaben von CryptoTicker liegt der Relative-Stärke-Index (RSI, 14 Tage) bei 24,4, ein Wert unter 30 gilt als überverkauft. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 12 („Extreme Angst“). Die Gründe sind makroökonomisch: Die US-Inflation für Oktober kam am 10. November mit plus 0,4 Prozent zum Vormonat heißer als erwartet, die Erzeugerpreise legten um 6,5 Prozent zum Vorjahr zu, der Arbeitsmarktbericht fiel mit 165.000 neuen Stellen deutlich besser aus als die erwarteten 59.000. Für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ist eine Zinserhöhung nach CME FedWatch (Stand 10. November) weitgehend eingepreist. Höhere Zinsen belasten spekulative Anlagen besonders.
Dazu kommt die Relation zu Bitcoin: Das Verhältnis von Dogecoin zu Bitcoin fiel laut CryptoTicker am 16. November auf 91 Satoshi, den schwächsten Stand seit Januar 2021. Dogecoin verliert also nicht nur absolut, sondern auch gegenüber der größten Kryptowährung. Das ist in der Zusammenfassung der Quelle angegeben und nicht im Wortlaut geprüft.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs
|0,0574 US-Dollar
|7 Tage
|-11,3%
|30 Tage
|-30%
|90 Tage
|-37%
|52-Wochen-Hoch
|0,1617 US-Dollar
|Marktwert
|rund 9,1 Mrd. US-Dollar (Rang 12)
|RSI (14 Tage)
|24,4
|Angst-und-Gier-Index
|12
Preisstand 20.11.2026, 09:55 MEZ; Marktwert und Rang ohne Tagesangabe.
Quelle: CryptoTicker (20.11.2026), CoinGape (10.11.2026)
Was sagen die Dogecoin-ETFs und das Derivate-Bild?
Die Hoffnung vieler Anleger lag auf den börsengehandelten Dogecoin-Fonds. Laut SoSoValue (via CoinGape, Stand 6. November) lag das kumulierte Netto-Zuflussvolumen aller Fonds lediglich bei 15,05 Millionen Dollar, das Nettovermögen bei 11,92 Millionen Dollar. Davon entfielen 10,17 Millionen auf den Grayscale-Fonds GDOG und 1,75 Millionen auf den 21Shares-Fonds TDOG. An dem Tag gab es keine Zuflüsse. Zum Vergleich: Bitcoin-ETFs bewegen an einem einzigen Tag Hunderte Millionen Dollar.
Bei den Futures meldete CoinGlass laut CoinGape, dass das Open Interest binnen 24 Stunden um 7,6 Prozent auf rund 936 Millionen Dollar sank, während das Futures-Volumen auf 1,4 Milliarden Dollar sprang (Datum im Artikel nicht genannt, Bericht vom 10. November). Das spricht für hektischen Handel und abgebaute Positionen.
Welche Marken sollten Anleger beim Dogecoin Kurs beobachten?
Aktuelle Unterstützungs- und Widerstandsmarken liegen aus verlässlichen Quellen nicht vor. CoinGape nannte am 9. November die Marken 0,0660 Dollar (Unterstützung) und 0,0720 Dollar (Widerstand); der Kurs hat die untere Marke inzwischen deutlich unterschritten. Die nächsten Termine sind der US-Inflationsindikator PCE am 25. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Wichtig bleibt zudem die Bitcoin-Entwicklung, weil Memecoins in der Regel stärker schwanken als der Gesamtmarkt.
FAQ: Antworten zum Dogecoin Kurs
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs aktuell?
Laut CryptoTicker lag der Dogecoin Kurs am 20. November 2026 um 09:55 Uhr MEZ bei 0,0574 US-Dollar, 3,4 Prozent unter dem Vortag.
Warum fällt der Dogecoin Kurs?
Ein heißer US-Inflationswert, Zinserhöhungserwartungen für Dezember und der Ausverkauf bei Bitcoin belasten spekulative Kryptowerte. Hinzu kommt die geringe Nachfrage über Dogecoin-ETFs.
Gibt es eine Dogecoin Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Dogecoin Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien hängen an Memecoins wie Dogecoin?
Am stärksten die Coinbase Aktie (COIN) und der Broker Robinhood (HOOD), deren Handelserlöse vom Spekulationsvolumen abhängen, sowie Bitcoin-Miner wie MARA (MARA) über den Gesamtmarkt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.