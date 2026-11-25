Der Bitwise Dogecoin ETF (Ticker BWOW) wurde abgewickelt: Die Schließung wurde am 10. September angekündigt, der letzte Handelstag war der 14. Oktober, die Liquidation um den 22. Oktober. Am 18. November reichte Bitwise noch eine nachträgliche Änderung der Registrierungsunterlagen ein, am 19. November lag die Wirksamkeitsmitteilung der SEC vor (ad-hoc-news).

Die übrigen Spot-Fonds sind klein. Grayscale (GDOG) und 21Shares (TDOG) meldeten zwischen 14. Oktober und 13. November keine täglichen Netto-Zu- oder Abflüsse (SoSoValue, wiedergegeben von Blockonomi). Das Vermögen betrug bei Grayscale 9,15 Millionen Dollar (13.11.) und bei 21Shares rund 1,59 Millionen Dollar (12.11.), zusammen etwa 10,7 Millionen Dollar.