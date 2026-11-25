Der Dogecoin Kurs lag am Dienstag, 24. November 2026, um 17:35 Uhr UTC (18:35 Uhr MEZ) bei rund 0,06 Dollar, die Marktkapitalisierung bei etwa 8,7 Milliarden Dollar (ad-hoc-news). Das Jahrestief steht bei 0,055 Dollar vom 14. November, 44 Prozent unter dem Hoch von Ende September über 0,10 Dollar (AMBCrypto). Während der Kurs seitwärts schwächelt, ändert sich das Umfeld: ETF-Rückbau und Streit um Markenrechte zeigen, wie dünn das Geschäft um die Münze geworden ist. Auch für Krypto-Aktien wie Coinbase, die Handelsplätze betreiben, und für den Bitcoin Kurs von 59.105 Dollar (25.11., 06:50 Uhr MEZ, crypto.news) ist das ein Stimmungsbild.
Dogecoin Kurs: Marken-Lizenz beendet, Bitwise-ETF abgewickelt, Fondsvermögen unter 11 Millionen Dollar – wer baut Dogecoin jetzt um?
Der Dogecoin Kurs liegt bei rund 6 Cent. Abseits der Kurse ordnet sich das Geschäft um die Münze neu: Die Lizenz von House of Doge endete, der Bitwise-Dogecoin-ETF ist liquidiert, die übrigen Spot-Fonds verwalten nur noch etwa 11 Millionen Dollar.
ETF-Rückbau
Was passiert mit den Dogecoin-ETFs?
Der Bitwise Dogecoin ETF (Ticker BWOW) wurde abgewickelt: Die Schließung wurde am 10. September angekündigt, der letzte Handelstag war der 14. Oktober, die Liquidation um den 22. Oktober. Am 18. November reichte Bitwise noch eine nachträgliche Änderung der Registrierungsunterlagen ein, am 19. November lag die Wirksamkeitsmitteilung der SEC vor (ad-hoc-news).
Die übrigen Spot-Fonds sind klein. Grayscale (GDOG) und 21Shares (TDOG) meldeten zwischen 14. Oktober und 13. November keine täglichen Netto-Zu- oder Abflüsse (SoSoValue, wiedergegeben von Blockonomi). Das Vermögen betrug bei Grayscale 9,15 Millionen Dollar (13.11.) und bei 21Shares rund 1,59 Millionen Dollar (12.11.), zusammen etwa 10,7 Millionen Dollar.
|Fonds
|Ticker
|Status
|Bitwise Dogecoin ETF
|BWOW
|Letzter Handelstag 14.10., liquidiert um den 22.10.
|Grayscale Dogecoin Trust ETF
|GDOG
|9,15 Mio. USD Vermögen (13.11.)
|21Shares Dogecoin ETF
|TDOG
|rund 1,59 Mio. USD Vermögen (12.11.)
Stichtage verschieden; Bitwise abgewickelt.
Quelle: Blockonomi, ad-hoc-news, AMBCrypto
Warum muss House of Doge seinen Namen ändern?
Die Lizenzvereinbarung zwischen der Dogecoin Foundation und House of Doge endete einvernehmlich zum 19. Oktober 2026. Die Rechte an den Marken DOGECOIN und DOGE fielen an die Lizenzgeber zurück. House of Doge soll der Foundation 400.000 Dollar zahlen, sobald genug Mittel vorhanden sind, und muss laut Vereinbarung seinen Namen vor dem 31. Dezember 2026 ändern. Neu: Eine nicht-exklusive Lizenz für drei 21Shares-Produkte (Dogecoin ETF, ETP und 2x Long ETF) läuft bis 19. Oktober 2029 (ad-hoc-news).
Für Anleger heißt das: Die Marke gehört wieder stärker der Foundation, ein börsennotierter Dogecoin-Fonds von 21Shares bleibt ausdrücklich lizenziert. Auswirkungen auf den Kurs sind nicht belegt.
Wie schwach ist der Dogecoin Kurs wirklich?
CryptoTicker meldete am 15. November 0,0584 Dollar, minus 62 Prozent seit dem Jahresschluss-Hoch vom 5. Januar bei 0,1517 Dollar und ein Tief seit Juni 2023. Der Spitzenwert des Allzeithochs aus dem Mai 2021 bei 0,7316 Dollar liegt rechnerisch rund 92 Prozent über dem Kurs. Das offene Interesse bei Futures sank von rund 475 Millionen Dollar (11.11.) auf 362,5 Millionen Dollar (AMBCrypto, 19.11.). Der Fear-and-Greed-Index für den Gesamtmarkt stand am 24. November bei 10 (U.Today).
Was beobachten Anleger bei Dogecoin jetzt?
ETF-Flüsse von GDOG und TDOG, nachdem Bitwise ausgestiegen ist.
Die Namensänderung von House of Doge bis zum 31. Dezember.
Bitcoin Kurs und PCE-Inflation um 14:30 Uhr MEZ.
Ob Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie wieder mehr Handelsvolumen sehen.
Häufige Fragen zum Dogecoin Kurs
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs aktuell? Rund 0,06 Dollar am 24.11.2026 um 18:35 Uhr MEZ (ad-hoc-news, gerundet).
Warum wurde der Bitwise-Dogecoin-ETF geschlossen? Die Quellen nennen keinen Grund; bekannt sind Termine der Abwicklung.
Wer besitzt die Dogecoin-Marke? Die Rechte fielen zum 19.10.2026 von House of Doge an die Lizenzgeber zurück.
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