Der Dogecoin Kurs lag am Sonntagabend bei rund 0,0552 Dollar, ein Minus von 5,7 Prozent in sieben und 31,0 Prozent in dreißig Tagen (CoinGecko via cryptoticker, 22.11., ca. 19:40 Uhr MEZ). Am Samstag fiel der Memecoin zeitweise auf 0,0508 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 8,65 Milliarden Dollar, Rang 13 unter den Kryptowährungen – der Höchststand von 0,7316 Dollar aus dem Mai 2021 liegt damit mehr als 92 Prozent entfernt.
Dogecoin Kurs: 0,055 Dollar, Wochenendtief bei 0,0508, achte Verlustwoche in Sicht, 92 Prozent unter dem Rekord – Wo findet der Memecoin Halt?
Der Dogecoin Kurs steht bei rund 0,055 Dollar, nach einem Wochenendtief bei 0,0508 Dollar. Es ist die siebte Verlustwoche in Folge, Spot-ETFs ziehen kaum Geld an. Welche Marken jetzt zählen und was der Memecoin mit Bitcoin und Krypto-Aktien zu tun hat.
Entscheidend war der Wochenschluss in der Nacht auf Montag um 1 Uhr MEZ: Schloss Dogecoin unter 0,0599 Dollar, wäre die achte Verlustwoche in Folge bestätigt. Der Kurs vom Sonntagabend lag mit 0,0552 Dollar klar darunter; erst der tatsächliche Schlusskurs bringt Gewissheit. Seit Wochen sinkt der Memecoin im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt.
Die Marken
Welche Kursmarken sind beim Dogecoin Kurs jetzt wichtig – und was passiert darunter?
Laut der technischen Analyse von cryptoticker liegt die Unterstützungszone bei 0,053 bis 0,055 Dollar. Fällt der Kurs darunter, rückt die Marke von 0,0491 Dollar in den Blick – das Wochentief vom Juni 2022. Nach oben wäre zunächst 0,0599 Dollar relevant, jene Schwelle, die über Verlustwoche Nummer acht entscheidet.
|Größe
|Wert
|Kurs (22.11., ca. 19:40 Uhr MEZ)
|rund 0,0552 $
|Wochenendtief
|0,0508 $
|Unterstützungszone
|0,053 bis 0,055 $
|Nächste Marke darunter
|0,0491 $
|Rekordhoch (Mai 2021)
|0,7316 $
|Veränderung 7 Tage
|-5,7 %
|Veränderung 30 Tage
|-31,0 %
Kurs und Marken laut cryptoticker.io; Stände nicht identisch mit dem Montagskurs.
Quelle: CoinGecko via cryptoticker.io (22.11.2026)
Die Nachfrage
Warum zieht der Dogecoin Kurs keine Käufer an – und was machen die ETFs?
Spot-Dogecoin-ETFs, etwa von Grayscale und 21Shares, verzeichnen laut cryptoticker seit Wochen keine nennenswerten Zuflüsse. Das passt zum Gesamtbild: Memecoins gelten als Risiko-Segment, das in Angstphasen zuerst verkauft wird. Der Fear-&-Greed-Index lag laut KuCoin am Montag bei 11, einem Extremwert der Angst.
Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Bitcoin Kurs. Bitcoin erholte sich am Montag von seinem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar auf etwa 61.000 Dollar, gestützt von Wall-Street-Futures. Dogecoin folgt solchen Bewegungen meist verstärkt, nach unten wie nach oben. Auch die Bitcoin-Dominanz stieg zuletzt: CoinCodex nennt 58,2 Prozent am 22. November, früher am Tag meldeten andere Daten knapp 60 Prozent – Anleger flüchten aus kleineren Coins in Bitcoin.
Für Krypto-Aktien ist das ein Warnsignal der Risikobereitschaft: Die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und Miner wie die MARA Aktie verdienen mit Handelsvolumen und Bitcoin-Kursen. Schwache Memecoins bedeuten meist weniger Spekulation und damit weniger Umsatz bei Börsen wie Coinbase.
FAQ: Was Anleger zum Dogecoin Kurs wissen wollen
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs aktuell? Am Sonntagabend lag der Dogecoin Kurs bei rund 0,0552 Dollar (CoinGecko via cryptoticker, ca. 19:40 Uhr MEZ). Das Wochenendtief betrug 0,0508 Dollar.
Warum fällt der Dogecoin Kurs? Der gesamte Kryptomarkt steht unter Druck, die Angst am Markt ist extrem, und Dogecoin-ETFs ziehen kaum Geld an.
Wie weit liegt der Dogecoin Kurs unter dem Rekord? Das Hoch von 0,7316 Dollar stammt aus dem Mai 2021; der aktuelle Kurs liegt mehr als 92 Prozent darunter.
Hängt der Dogecoin Kurs am Bitcoin Kurs? Ja, meist verstärkt: Bei Bitcoin-Schwäche geben Memecoins überdurchschnittlich nach.
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