Spot-Dogecoin-ETFs, etwa von Grayscale und 21Shares, verzeichnen laut cryptoticker seit Wochen keine nennenswerten Zuflüsse. Das passt zum Gesamtbild: Memecoins gelten als Risiko-Segment, das in Angstphasen zuerst verkauft wird. Der Fear-&-Greed-Index lag laut KuCoin am Montag bei 11, einem Extremwert der Angst.

Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Bitcoin Kurs. Bitcoin erholte sich am Montag von seinem Wochenendtief bei rund 55.100 Dollar auf etwa 61.000 Dollar, gestützt von Wall-Street-Futures. Dogecoin folgt solchen Bewegungen meist verstärkt, nach unten wie nach oben. Auch die Bitcoin-Dominanz stieg zuletzt: CoinCodex nennt 58,2 Prozent am 22. November, früher am Tag meldeten andere Daten knapp 60 Prozent – Anleger flüchten aus kleineren Coins in Bitcoin.

Für Krypto-Aktien ist das ein Warnsignal der Risikobereitschaft: Die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und Miner wie die MARA Aktie verdienen mit Handelsvolumen und Bitcoin-Kursen. Schwache Memecoins bedeuten meist weniger Spekulation und damit weniger Umsatz bei Börsen wie Coinbase.