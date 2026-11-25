Disney hat in der vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 Dollar, erwartet waren 1,67 Dollar. Der Umsatz stieg um 15,5 Prozent auf 25,95 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis der Sparte mit Freizeitparks und Kreuzfahrten legte nach Angaben des Portals Invezz um 20 Prozent zu, die Abo-Erlöse im Streaming um 19 Prozent.

Seitdem setzt sich die Rally fort. Am Mittwoch kam ein zweiter Treiber hinzu: Anleger zogen Geld aus Chip- und KI-Werten ab und suchten Alternativen. Disney profitiert als Konzern, dessen Geschäft kaum an den Investitionen in Rechenzentren hängt.