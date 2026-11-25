Die Nasdaq verlor am Mittwochmorgen mehr als 4 Prozent. Die Disney Aktie stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Laut Indikation schloss der Unterhaltungskonzern 2,52 Prozent höher bei 125,60 Dollar und übertraf damit das bisherige Zwölfmonatshoch von 123,37 Dollar vom 18. November deutlich. Dass ein Konzern, dessen Geschäft aus Freizeitparks, Kinofilmen und Streaming besteht, an einem solchen Tag gewinnt, ist kein Zufall.
Disney Aktie: Neues Zwölfmonatshoch am Tag des Tech-Ausverkaufs – Parks und Streaming tragen die Rally
Die Walt Disney Aktie stieg am Mittwoch laut Indikation um 2,52 Prozent auf 125,60 Dollar und markierte ein neues Zwölfmonatshoch. Starke Quartalszahlen und die Flucht aus KI-Werten treiben den Unterhaltungskonzern. Ein Risiko bleibt.
Die Zahlen
Zweistelliges Wachstum in den beiden wichtigsten Sparten
Disney hat in der vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 Dollar, erwartet waren 1,67 Dollar. Der Umsatz stieg um 15,5 Prozent auf 25,95 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis der Sparte mit Freizeitparks und Kreuzfahrten legte nach Angaben des Portals Invezz um 20 Prozent zu, die Abo-Erlöse im Streaming um 19 Prozent.
Seitdem setzt sich die Rally fort. Am Mittwoch kam ein zweiter Treiber hinzu: Anleger zogen Geld aus Chip- und KI-Werten ab und suchten Alternativen. Disney profitiert als Konzern, dessen Geschäft kaum an den Investitionen in Rechenzentren hängt.
Die Einordnung
Stärke gegen den Trend, aber mit steigender Fallhöhe
Auf Jahressicht hat die Disney Aktie einschließlich Dividenden rund 20 Prozent zugelegt. Über ihrem Zwölfmonatstief von 92,19 Dollar liegt sie mehr als ein Drittel. An der Konzernspitze steht inzwischen Josh D'Amaro. Ein Ausbruch auf ein neues Hoch an einem Tag, an dem Technologiewerte unter Druck stehen, ist ein Zeichen von Stärke.
Zugleich steigt mit jedem Hoch die Fallhöhe, denn ein Teil der guten Nachrichten ist im Kurs enthalten. Der wunde Punkt ist die Konjunktur. Die Freizeitparks hängen an der Kauflaune der Verbraucher, und die Daten vom Mittwoch zeigten eine auf 3,8 Prozent gestiegene Inflation. Wird das Leben teurer, sparen Familien zuerst bei Reisen und Ausflügen.
Die Disney Aktie zeigt, wohin Geld fließt, wenn es die KI-Werte verlässt: zu Unternehmen mit greifbaren Erlösen. Ihr Risiko ist nicht der Chipmarkt, sondern der Geldbeutel der Besucher.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Wie hat die Disney Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Laut Indikation 2,52 Prozent höher bei 125,60 Dollar, ein neues Zwölfmonatshoch.
Warum steigt die Disney Aktie?
Die starken Quartalszahlen der Vorwoche wirken nach, zudem schichteten Anleger aus KI-Aktien in andere Branchen um.
Wer führt Walt Disney?
Vorstandschef ist Josh D'Amaro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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