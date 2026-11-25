Wie stark wuchs das Streaming-Geschäft?

Das operative Ergebnis verdoppelte sich im vierten Quartal auf 824 Millionen Dollar.

Was erwartet Disney für 2027?

Ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie.

Wer führt Disney?

Josh D'Amaro ist seit März 2026 Vorstandschef.