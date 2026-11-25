Die Disney Aktie profitiert von einem starken Jahresabschluss. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 16 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar über den Erwartungen. Besonders auffällig: Das operative Ergebnis im Streaming verdoppelte sich auf 824 Millionen Dollar. Allerdings half eine zusätzliche, 53. Geschäftswoche bei den Zahlen.
Disney Aktie: Streaming-Gewinn verdoppelt, 3 Milliarden Sparprogramm, Jahreshoch in Reichweite – zaubert D'Amaro das Comeback?
Unter dem neuen Chef Josh D'Amaro verdoppelt Disney den Streaming-Gewinn und verspricht zweistelliges Gewinnwachstum. Die Disney Aktie nähert sich dem Jahreshoch. Was hinter dem Schwung steckt.
Der neue Chef
D'Amaros erstes Jahr
Josh D'Amaro, seit März an der Spitze, setzt auf zwei Säulen: Streaming und reale Erlebnisse in Parks und auf Kreuzfahrtschiffen. Gleichzeitig will er rund 3 Milliarden Dollar einsparen, unter anderem durch die Bündelung von IT und Immobilien. Für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigte Disney ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie und kündigte höhere Ausgaben für Inhalte an.
Die Börse
Kurs nahe am Jahreshoch
Die Disney Aktie hat den Schwung bereits vorweggenommen: Vor den Zahlen notierte sie bei 118,70 Dollar und damit nur knapp unter dem Jahreshoch von 120,80 Dollar. Seit dem Bericht im August legte sie um gut 16 Prozent zu. Rückenwind kam auch aus dem Kino – „Toy Story 5“ spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.
Die Disney Aktie zeigt, dass das Streaming endlich Geld verdient. Nach der Rally muss D'Amaro nun beweisen, dass das Wachstum auch ohne Sondereffekte trägt.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Wie stark wuchs das Streaming-Geschäft?
Das operative Ergebnis verdoppelte sich im vierten Quartal auf 824 Millionen Dollar.
Was erwartet Disney für 2027?
Ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie.
Wer führt Disney?
Josh D'Amaro ist seit März 2026 Vorstandschef.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.