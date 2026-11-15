Ein Jahr, nachdem viele Anleger Disney abgeschrieben hatten, steht die Disney-Aktie wieder in der Nähe ihres Jahreshochs. Seit den letzten Zahlen im August hat sie laut Earnings Whispers fast 17 Prozent gewonnen, während der S&P 500 leicht nachgab. Am Freitag schloss sie bei 118,97 Dollar. Am Dienstag, 17. November, legt der Unterhaltungskonzern die Quartalszahlen für Q4 und damit die Bilanz des Geschäftsjahres 2026 vor. Für den neuen Konzernchef Josh D'Amaro geht es um mehr als ein Quartal: Er muss die Wall Street von seinen Zielen für 2027 überzeugen.
Disney-Aktie: Quartalszahlen Q4 – Josh D'Amaro muss die 7,91 Dollar verkaufen
Walt Disney legt am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q4 und das Geschäftsjahr 2026 vor. Analysten erwarten 1,67 Dollar Gewinn je Aktie und rund 25,3 Milliarden Dollar Umsatz. Die eigentliche Frage ist der Ausblick auf 2027. Die Disney Quartalszahlen-Vorschau: Freizeitparks, Streaming, Erwartungen und was die Disney-Aktie jetzt bewegt.
Disney Quartalszahlen Q4
Die Erwartungen: das stärkste Wachstum seit Jahren
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,67 Dollar nach 1,11 Dollar im Vorjahr, ein Plus von rund 50 Prozent. Der Umsatz soll um etwa 12,5 Prozent auf rund 25,3 Milliarden Dollar steigen. Die Flüsterschätzung liegt mit 1,74 Dollar darüber. Ein Teil des Sprungs ist Kalender: Das Geschäftsjahr 2026 enthält eine zusätzliche 53. Woche. Disney selbst hat für das vierte Quartal ein Segmentergebnis von rund 4,9 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, die Zusatzwoche eingerechnet.
Disney Aktienanalyse
Die drei Säulen der Disney-Geschichte
Freizeitparks und Kreuzfahrten
Der Bereich Experiences ist Disneys Gewinnmaschine. Im dritten Quartal stiegen die Besucherzahlen in den US-Parks um 3 Prozent, die Ausgaben je Gast um 4 Prozent. Das Management erwartet beim Gewinnwachstum das obere Ende der Spanne im hohen einstelligen Prozentbereich. Schwachstellen sind Shanghai, Hongkong und die geringere Zahl internationaler Besucher in den US-Parks.
Streaming
Die Marge im Abogeschäft erreichte zuletzt 13 Prozent. Damit ist das Ziel einer zweistelligen Marge für das Gesamtjahr in Reichweite. Mehr Werbeplätze drücken allerdings auf die Anzeigenpreise.
Studio
„Toy Story 5“ spielte mehr als eine Milliarde Dollar ein, andere Filme enttäuschten. Das Studio liefert Inhalte für Streaming, Parks und Merchandising.
Das große Bild
Der Markt glaubt dem Plan noch nicht
Das vierte Quartal dürfte gut ausfallen. Über die Disney-Aktie entscheidet aber eine andere Zahl: der Ausblick.
Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigte Disney einen Gewinn je Aktie von rund 6,88 Dollar, der Konsens liegt mit 6,83 Dollar knapp darunter. Die größere Lücke klafft beim kommenden Jahr: Das Management peilt rund 7,91 Dollar an, Analysten trauen dem Konzern im Schnitt nur rund 7,43 Dollar zu. Die Wall Street preist also einen Abschlag auf den Plan ein. Schafft es D'Amaro, diese Lücke glaubhaft zu verkleinern, hätte die Aktie Spielraum. Dazu kommen Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe, die den Gewinn je Aktie zusätzlich stützen.
Häufige Fragen zu den Disney Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Disney die Quartalszahlen für Q4?
Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Der Webcast beginnt um 8:30 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:30 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von den Disney Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 1,67 Dollar und einen Umsatz von rund 25,3 Milliarden Dollar.
Warum ist das Geschäftsjahr 2026 besonders?
Es enthält eine zusätzliche 53. Woche. Disney nennt Wachstumsraten deshalb mit und ohne diese Woche.
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