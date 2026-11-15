Disney-Aktie: Quartalszahlen Q4 – Josh D'Amaro muss die 7,91 Dollar verkaufen

Wann veröffentlicht Disney die Quartalszahlen für Q4?

Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Der Webcast beginnt um 8:30 Uhr New Yorker Zeit, das ist 14:30 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten von den Disney Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 1,67 Dollar und einen Umsatz von rund 25,3 Milliarden Dollar.

Warum ist das Geschäftsjahr 2026 besonders?

Es enthält eine zusätzliche 53. Woche. Disney nennt Wachstumsraten deshalb mit und ohne diese Woche.