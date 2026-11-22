Die Disney Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Symbol: WDP, US-Symbol: DIS) stieg nach den Zahlen zunächst auf 122,72 Dollar, den höchsten Stand seit einem Jahr, gab nach und holte am Mittwoch mit einem Plus von zeitweise fast 5 Prozent auf rund 121 Dollar auf. Auslöser sind höhere Kursziele mehrerer Häuser, eine um 33 Prozent höhere Dividende und geplante Rückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar.
Disney Aktie: 33 Prozent mehr Dividende und 9 Milliarden Dollar für Rückkäufe – doch ein Sondereffekt trübt das Quartal
Die Disney Aktie springt nach starken Zahlen, einer höheren Dividende und einem Milliarden-Rückkauf. Doch ohne die Zusatzwoche im Quartal liegt der Gewinn unter den Erwartungen. Die große Analyse zur Disney Aktie.
Disney Aktie: Bereinigter Gewinn je Aktie
Dollar
Die Zusatzwoche trug nach Schätzung rund 0,17 Dollar bei
Quelle: Disney laut 24/7 Wall St.
Daten als Tabelle
|Vorjahr
|1,11
|Erwartung
|1,68
|Ohne Zusatzwoche
|1,59
|Tatsächlich
|1,77
Die Zahlen
Starkes Quartal mit Sondereffekt
Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar, erwartet waren 25,16 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar über der Prognose von 1,68 Dollar. Allerdings hatte das Quartal eine zusätzliche Woche, die rund 17 Cent beisteuerte. Ohne sie lag der Gewinn bei 1,59 Dollar, unter den Erwartungen. Ein Lichtblick ist das Streaming mit einem Betriebsergebnis von 824 Millionen Dollar im Quartal. Künftig will Disney dieses Ergebnis aber nicht mehr gesondert ausweisen.
Mehr für Aktionäre
Dividende von 1,50 auf 2,00 Dollar, Rückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar, freier Cashflow von rund 11 Milliarden Dollar.
Sparprogramm
Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen jährlich rund 3 Milliarden Dollar eingespart werden, weitere Entlassungen sind angekündigt.
Neuer Chef
Josh D'Amaro führt Disney seit März 2026 als Nachfolger von Bob Iger.
Guggenheim hob das Kursziel von 120 auf 135 Dollar an, Rosenblatt von 126 auf 141 Dollar, beide mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Stammdaten: Disney Aktie – ISIN US2546871060, WKN 855686, Symbol WDP, US-Symbol DIS. Guggenheim und Rosenblatt sind nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?
Disney erhöht die Dividende um 33 Prozent von 1,50 auf 2,00 Dollar je Aktie.
Wie lauten ISIN und WKN der Disney Aktie?
Die ISIN lautet US2546871060, die WKN 855686. Das US-Symbol ist DIS.
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