Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar, erwartet waren 25,16 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar über der Prognose von 1,68 Dollar. Allerdings hatte das Quartal eine zusätzliche Woche, die rund 17 Cent beisteuerte. Ohne sie lag der Gewinn bei 1,59 Dollar, unter den Erwartungen. Ein Lichtblick ist das Streaming mit einem Betriebsergebnis von 824 Millionen Dollar im Quartal. Künftig will Disney dieses Ergebnis aber nicht mehr gesondert ausweisen.