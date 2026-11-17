Es gibt Unternehmen, deren Geschäft man kaum erklären kann – und die trotzdem zu den besten Wertschaffern der Londoner Börse gehören. Diploma ist so ein Fall. Der Spezialvertrieb für Kabel, Steckverbinder, Dichtungen, Befestigungstechnik und Laborbedarf hat am Dienstag Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt, die in fast jeder Zeile Rekorde enthalten. Die Aktie (Ticker DPLM in London, DP9 in Frankfurt, ISIN GB0001826634) reagierte trotzdem verhalten. Denn die Diploma-Zahlen erzählen zwei Geschichten: ein Jahr der Ausnahmeleistung – und einen Ausblick, der klar auf Normalisierung schaltet.
Diploma-Aktie: Quartalszahlen und Jahreszahlen Q4 GJ 2026 – Rekordmarge von 26,5 Prozent, doch der Ausblick tritt auf die Bremse
Diploma legt für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) starke Zahlen vor: Umsatz plus 21 Prozent auf 1,84 Mrd. Pfund, bereinigter operativer Gewinn plus 42 Prozent auf 487,1 Mio. Pfund, bereinigtes Ergebnis je Aktie plus 45 Prozent auf 255,6 Pence – leicht über dem Konsens. Für 2027 stellt der FTSE-100-Konzern aber nur noch 6 Prozent organisches Wachstum und eine niedrigere Marge in Aussicht.
Diploma-Zahlen im Überblick
Ein Jahr mit fast nur Rekorden
Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 (Ende 30. September) um 21 Prozent auf 1.840,3 Mio. Pfund nach 1.524,5 Mio. Pfund. Organisch – also ohne Zukäufe und Währungseffekte – wuchs Diploma um 15 Prozent, nach 11 Prozent im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um 42 Prozent auf 487,1 Mio. Pfund (Vorjahr: 342,7 Mio. Pfund), die bereinigte Marge sprang um vier Prozentpunkte auf 26,5 Prozent. Der ausgewiesene operative Gewinn erhöhte sich auf 390,0 Mio. Pfund nach 283,7 Mio. Pfund.
Beim bereinigten Ergebnis je Aktie stehen 255,6 Pence nach 176,0 Pence zu Buche – ein Plus von 45 Prozent. Die Dividende für das Gesamtjahr soll um 5 Prozent auf 65,4 Pence steigen (Vorjahr: 62,3 Pence). Die Rendite auf das eingesetzte materielle Kapital (ROATCE) verbesserte sich laut Stockopedia auf 25,3 Prozent nach 20,9 Prozent.
Diploma vs. Erwartungen: knapp vorn
Gemessen am Analystenkonsens, den der Datenanbieter Stockopedia ausweist, hat Diploma die Erwartungen leicht übertroffen: Beim Umsatz lag der Konsens bei 1.825 Mio. Pfund, die tatsächlichen 1.840,3 Mio. Pfund liegen damit rund 0,8 Prozent darüber. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie hatten Analysten 251 Pence erwartet; mit 255,6 Pence schlägt Diploma die Prognose um etwa 1,8 Prozent. Kein Paukenschlag also, aber eine saubere Übererfüllung auf hohem Niveau.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Konsens
|GJ 2025
|Abweichung zum Konsens
|Umsatz
|1.840,3 Mio. £
|1.825 Mio. £
|1.524,5 Mio. £
|+0,8 %
|Bereinigter operativer Gewinn
|487,1 Mio. £
|–
|342,7 Mio. £
|–
|Bereinigtes EPS
|255,6 p
|251 p
|176,0 p
|+1,8 %
|Bereinigte operative Marge
|26,5 %
|–
|22,5 %
|–
|Free Cashflow
|323,3 Mio. £
|–
|247,2 Mio. £
|–
|Dividende je Aktie
|65,4 p
|–
|62,3 p
|–
Geschäftsjahr bis 30. September. Konsens laut Stockopedia (StockReport); für den operativen Gewinn wurde kein Konsenswert gefunden.
Quelle: Diploma PLC via Investing.com, AskTraders, Stockopedia
Segmente
Controls ist der Motor – Life Sciences tritt auf der Stelle
Der Wachstumstreiber heißt Controls. Das größte Segment, das gut 60 Prozent des Konzernumsatzes stellt, steigerte die Erlöse um 32 Prozent auf 1.102 Mio. Pfund, organisch um 25 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte um 55 Prozent auf 387 Mio. Pfund zu, die Marge erreichte rund 35 Prozent. Rückenwind kam aus Luftfahrt, Verteidigung, Energie und Rechenzentren; die Kabeltochter Windy City Wire wuchs laut Stockopedia um 19 Prozent, der Rest des Segments um 27 Prozent.
Deutlich ruhiger lief es in den beiden anderen Sparten. Seals erzielte 477,5 Mio. Pfund Umsatz (+5 Prozent, organisch +4 Prozent) und einen bereinigten operativen Gewinn von 93 Mio. Pfund; Nordamerika lief besser, internationale Märkte schwächer. Life Sciences kam auf 261 Mio. Pfund Umsatz (+12 Prozent), organisch aber nur auf ein Plus von 1 Prozent; der bereinigte operative Gewinn stieg auf 52 Mio. Pfund. Das Management erwartet hier auch für das erste Halbjahr 2027 ein schwieriges Umfeld.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|Organisch
|Bereinigter operativer Gewinn
|Controls
|1.102 Mio. £
|+32 %
|+25 %
|387 Mio. £ (+55 %)
|Seals
|477,5 Mio. £
|+5 %
|+4 %
|93 Mio. £ (+6 %)
|Life Sciences
|261 Mio. £
|+12 %
|+1 %
|52 Mio. £ (+15 %)
Quelle: Stockopedia, Investing.com, AskTraders
Zum organischen Schwung kommt die bewährte Zukaufsmaschine. Laut Stockopedia übernahm Diploma im Geschäftsjahr 14 Unternehmen für rund 281 Mio. Pfund, die etwa 37 Mio. Pfund operativen Gewinn pro Jahr beisteuern sollen. Einschließlich der seither angekündigten Transaktionen nennen Investing.com und AskTraders 16 Zukäufe mit rund 50 Mio. Pfund annualisiertem operativem Gewinn.
Eine Schwachstelle zeigt der Cashflow: Zwar stieg der Free Cashflow um 31 Prozent auf 323,3 Mio. Pfund, die Cash Conversion sank aber auf 94 Prozent nach 105 Prozent im Vorjahr – ein Tribut an das starke Wachstum und den höheren Kapitalbedarf im Umlaufvermögen.
Ausblick
2027: Wachstum halbiert, Marge sinkt
Genau hier liegt die Pointe des Tages. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Diploma zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus von 12 Prozent an – je zur Hälfte organisch und aus bereits angekündigten Zukäufen. Das organische Wachstum würde sich damit von 15 auf 6 Prozent mehr als halbieren. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 25,5 Prozent liegen, also einen Prozentpunkt unter dem Rekordwert von 2026. Im ersten Quartal erwartet das Management noch zweistelliges Wachstum, ab dem zweiten Quartal eine Abschwächung wegen der hohen Vergleichsbasis. Vorstandschef Johnny Thomson sprach dennoch von „great momentum“ zum Start ins neue Jahr.
Wie stark diese Normalisierung bereits eingepreist ist, bleibt die Kernfrage. Proactive Investors berichtete, der Ausblick spalte die Broker trotz der starken Jahreszahlen.
Kursreaktion: Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf
Die Diploma-Aktie notierte am Vormittag laut AskTraders bei 7.095 Pence und damit rund 0,9 Prozent unter dem Vortagesschluss von 7.160 Pence; die Tagesspanne reichte zunächst von 6.950 bis 7.215 Pence. Seit Jahresbeginn liegt das Papier etwa 34 Prozent im Plus, gut 11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 7.980 Pence vom 6. Oktober. Der Börsenwert beträgt rund 9,6 Mrd. Pfund.
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