Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 (Ende 30. September) um 21 Prozent auf 1.840,3 Mio. Pfund nach 1.524,5 Mio. Pfund. Organisch – also ohne Zukäufe und Währungseffekte – wuchs Diploma um 15 Prozent, nach 11 Prozent im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um 42 Prozent auf 487,1 Mio. Pfund (Vorjahr: 342,7 Mio. Pfund), die bereinigte Marge sprang um vier Prozentpunkte auf 26,5 Prozent. Der ausgewiesene operative Gewinn erhöhte sich auf 390,0 Mio. Pfund nach 283,7 Mio. Pfund.

Beim bereinigten Ergebnis je Aktie stehen 255,6 Pence nach 176,0 Pence zu Buche – ein Plus von 45 Prozent. Die Dividende für das Gesamtjahr soll um 5 Prozent auf 65,4 Pence steigen (Vorjahr: 62,3 Pence). Die Rendite auf das eingesetzte materielle Kapital (ROATCE) verbesserte sich laut Stockopedia auf 25,3 Prozent nach 20,9 Prozent.