Diploma gehört zu den stillen Gewinnern an der Londoner Börse. Der Spezialhändler für Dichtungen, Steckverbinder, Kabel und Komponenten der Medizintechnik hat sich mit einem Modell aus dezentral geführten Nischengeschäften und laufenden Zukäufen in den FTSE 100 gearbeitet. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) – inklusive des vierten Geschäftsquartals – liefern das bislang stärkste Jahr der Firmengeschichte. Die Börse reagierte dennoch zurückhaltend, denn der Ausblick signalisiert eine Normalisierung.
Diploma-Aktie: Quartalszahlen und Jahreszahlen Q4 GJ 2026 – Gewinn springt um 42 Prozent, doch 2027 schaltet das Wachstum einen Gang zurück
Diploma steigert im Geschäftsjahr 2026 den Umsatz um 21 % auf 1,84 Mrd. Pfund und den bereinigten operativen Gewinn um 42 % auf 487,1 Mio. Pfund. Das bereinigte EPS von 255,6 Pence liegt knapp über dem Konsens. Für 2027 stellt der FTSE-100-Konzern rund 12 % Wachstum bei 25,5 % Marge in Aussicht.
DPLMDPLM
Die Diploma-Aktie (Ticker London: DPLM, Frankfurt: DP9, ISIN: GB0001826634) verbuchte einen Umsatzanstieg um 20,7 % auf 1.840,3 Mio. Pfund nach 1.524,5 Mio. Pfund im Vorjahr. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs der Konzern um 15 % nach 11 % im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn schoss um 42,1 % auf 487,1 Mio. Pfund nach oben, die bereinigte operative Marge verbesserte sich damit um 4,0 Prozentpunkte auf 26,5 %. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 45,2 % auf 255,6 Pence zu.
Der Konzern wird in London unter dem Kürzel DPLM gehandelt, in den USA außerbörslich als DPLMF.
Diploma-Zahlen gegen Konsens: Punktlandung am oberen Rand
Die Erwartungen waren hoch, denn Diploma hatte im Jahresverlauf bereits mehrfach positiv überrascht. Gemessen am vom Unternehmen veröffentlichten Analystenkonsens (16 Analysten, Stand 20. Oktober 2026) landete der Konzern dennoch durchweg leicht darüber. Der Umsatz übertraf die Erwartung von 1.830 Mio. Pfund um rund 0,6 % und lag am oberen Ende der Schätzspanne. Beim bereinigten operativen Gewinn betrug der Vorsprung rund 0,4 %, beim bereinigten EPS rund 0,5 %. Die Marge traf mit 26,5 % exakt den Konsens.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Konsens
|Abweichung
|Vorjahr
|Umsatz
|1.840,3 Mio. £
|1.830 Mio. £
|+0,6 %
|1.524,5 Mio. £
|Organisches Wachstum
|15 %
|–
|–
|11 %
|Bereinigter operativer Gewinn
|487,1 Mio. £
|485 Mio. £
|+0,4 %
|342,7 Mio. £
|Bereinigte operative Marge
|26,5 %
|26,5 %
|±0 Pkt.
|22,5 %
|Bereinigtes EPS
|255,6 p
|254,4 p
|+0,5 %
|176,0 p
|Dividende je Aktie
|65,4 p
|65,3 p
|+0,2 %
|62,3 p
|Free Cashflow
|323,3 Mio. £
|–
|–
|247,2 Mio. £
Konsens: vom Unternehmen veröffentlicht, 16 Analysten, Stand 20.10.2026.
Quelle: Diploma; Investing.com; AskTraders
Auch nach IFRS ging es kräftig aufwärts: Der berichtete operative Gewinn stieg auf 390 Mio. Pfund nach 283,7 Mio. Pfund. Der Free Cashflow kletterte um rund 31 % auf 323,3 Mio. Pfund, die Cash Conversion fiel allerdings von 105 % auf 94 % – ein typisches Muster in Phasen starken Wachstums, wenn mehr Kapital in Vorräte und Forderungen fließt. Die Dividende steigt um 5 % auf 65,4 Pence.
Controls als Wachstumsmotor: Rechenzentren, Luftfahrt, Verteidigung
Die Dynamik kommt fast vollständig aus einem Segment. Controls, mit 61 % des Konzernumsatzes inzwischen das klar größte Standbein, wuchs organisch um 25 %. Getrieben wurde das von Nachfrage aus Luftfahrt, Verteidigung, Rechenzentren und Energie – also genau jenen Endmärkten, die derzeit von Aufrüstung, KI-Infrastrukturausbau und Netzinvestitionen profitieren. Diploma liefert hier Kabel, Steckverbinder und Spezialkomponenten, die selten im Rampenlicht stehen, ohne die aber keine Serverhalle und kein Flugzeug auskommt.
Deutlich ruhiger lief es in den übrigen Bereichen. Das Segment Seals mit 26 % Umsatzanteil wuchs organisch um 4 %, gestützt von einem starken Nordamerika-Geschäft bei schwächeren internationalen Märkten. Life Sciences (13 % Umsatzanteil) kam nur auf 1 % organisches Wachstum, belastet von gedämpften Gesundheitsmärkten und Produktlebenszyklus-Effekten.
Parallel setzt Diploma die Einkaufstour fort. Seit Beginn des Geschäftsjahres 2026 kamen 16 Unternehmen hinzu, die zusammen auf einen annualisierten operativen Gewinn von rund 50 Mio. Pfund kommen. CEO Johnny Thomson verwies zudem auf Renditen von rund 25 %.
Ausblick 2027: halbes organisches Tempo, aber über Konsens
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet das Management zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzplus von rund 12 %, je zur Hälfte organisch und aus bereits angekündigten Zukäufen. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 25,5 % liegen. Das erste Quartal soll noch zweistellig wachsen, danach dürfte sich das Tempo wegen der hohen Vergleichsbasis verlangsamen. Life Sciences bleibt im ersten Halbjahr schwierig. Thomson sprach von einem Start mit „großem Schwung“ in das neue Jahr.
Wichtig für die Einordnung: Der Konsens für 2027 lag bislang bei einem Umsatz von 2.010 Mio. Pfund und einer Marge von 25,0 %. Ein Wachstum von 12 % auf Basis von 1,84 Mrd. Pfund ergäbe rechnerisch rund 2,06 Mrd. Pfund, und auch das Margenziel liegt einen halben Prozentpunkt über der Erwartung. Der Ausblick ist also vorsichtiger als das abgelaufene Rekordjahr, aber ambitionierter als das, was Analysten bislang modelliert hatten.
Kursreaktion: Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf
Die Diploma-Aktie notierte laut AskTraders gegen 08:09 Uhr britischer Zeit mit 7.095 Pence um 0,9 % unter dem Vortagesschluss von 7.160 Pence, bei einer frühen Handelsspanne von 6.950 bis 7.215 Pence. Seit Jahresbeginn hat der Titel rund 34 % zugelegt und liegt etwa 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7.980 Pence vom 6. Oktober. Ein großer Teil der guten Nachrichten war damit bereits im Kurs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.