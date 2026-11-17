Die Dynamik kommt fast vollständig aus einem Segment. Controls, mit 61 % des Konzernumsatzes inzwischen das klar größte Standbein, wuchs organisch um 25 %. Getrieben wurde das von Nachfrage aus Luftfahrt, Verteidigung, Rechenzentren und Energie – also genau jenen Endmärkten, die derzeit von Aufrüstung, KI-Infrastrukturausbau und Netzinvestitionen profitieren. Diploma liefert hier Kabel, Steckverbinder und Spezialkomponenten, die selten im Rampenlicht stehen, ohne die aber keine Serverhalle und kein Flugzeug auskommt.

Deutlich ruhiger lief es in den übrigen Bereichen. Das Segment Seals mit 26 % Umsatzanteil wuchs organisch um 4 %, gestützt von einem starken Nordamerika-Geschäft bei schwächeren internationalen Märkten. Life Sciences (13 % Umsatzanteil) kam nur auf 1 % organisches Wachstum, belastet von gedämpften Gesundheitsmärkten und Produktlebenszyklus-Effekten.