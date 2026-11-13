Am Freitag vor einer Woche war Jensen Huang noch der mächtigste Mann der KI-Welt. Heute ist er nicht mehr Chef des Konzerns, den er 1993 mitgegründet hat. Dazwischen liegen vier Handelstage, die die Börse so schnell nicht vergessen wird. Die Nvidia-Aktie fiel vom Schlusskurs am 6. November bei 186,64 Dollar bis Donnerstagabend auf 166,19 Dollar – ein Minus von rund 11 Prozent. Nach eigener Überschlagsrechnung lösten sich damit fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert auf.
Die Woche, in der Jensen Huang stürzte: Nvidia verliert fast 500 Milliarden – AMD, Alphabet, Broadcom und Cerebras sind die Gewinner der KI-Börse
Fünf Tage, zwei Affären, ein Rücktritt: Die Nvidia-Aktie verliert in der Woche des Huang-Sturzes rund 11 Prozent und fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert. Die Gewinner heißen AMD, Alphabet, Broadcom und Cerebras – die AMD-Aktie springt um mehr als 30 Prozent. Verlierer sind Nvidias engste Verbündete CoreWeave und Nebius. Der große Wochenrückblick mit Chancen und Risiken für die Nvidia-Aktie, AMD-Aktie, Alphabet-Aktie, Broadcom-Aktie, Cerebras-Aktie, CoreWeave-Aktie und Nebius-Aktie – und was am 17. November auf dem Spiel steht.
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Doch das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere spielt bei der Konkurrenz. Während Nvidia blutete, flossen Milliarden zu den Herausforderern. Die AMD-Aktie stieg in derselben Zeit um mehr als 30 Prozent. Die Broadcom-Aktie legte seit ihrem Jahrestief am 5. November um rund 25 Prozent zu. Die Alphabet-Aktie sprang erstmals seit Ende Oktober wieder über 300 Dollar. Und die Cerebras-Aktie schoss nachbörslich um 18 Prozent nach oben, weil Microsoft als Großkunde einsteigt. Auf der Verliererseite stehen dagegen Nvidias engste Partner: CoreWeave und Nebius. Die Woche des Huang-Sturzes hat die KI-Börse neu sortiert – und dieser Wochenrückblick zeigt, wer jetzt vorn liegt.
Die Chronik
Fünf Tage, die Nvidia veränderten
Selten hat sich die Geschichte eines Konzerns so schnell gedreht. Wer die Kursbewegungen der Nvidia-Aktie verstehen will, muss die Woche Tag für Tag lesen.
Am Anfang stand ein Verdacht. Medienberichten zufolge hatte Huang eine Beziehung zu einer Managerin, die US-Behörden für eine Informantin Chinas halten sollen. Belege dafür wurden nicht vorgelegt, China weist die Vorwürfe zurück. Huang räumte am Sonntag eine Affäre ein und entschuldigte sich bei Familie und Belegschaft. Der Verwaltungsrat stellte sich zunächst hinter ihn. Am Mittwochabend kippte die Lage: Die New York Times berichtete über eine zweite Beziehung, diesmal zu einer Nvidia-Mitarbeiterin, das Wall Street Journal über Vorbereitungen für Huangs Ablösung. Am Donnerstag vor US-Börsenstart verkündete Nvidia den Rücktritt. Wichtig für die Einordnung: Keinem der Beteiligten wird ein strafbares Verhalten vorgeworfen.
Nvidia-Aktie: Tagesveränderungen in der Woche des Huang-Sturzes
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, Schlusskurse
Daten als Tabelle
|Handelstag
|Veränderung
|Mo., 9. November
|-4,27
|Di., 10. November
|-5,47
|Mi., 11. November
|2,87
|Do., 12. November
|-4,34
Der Donnerstag zeigte, wie gespalten der Markt ist. Zur Eröffnung brach die Nvidia-Aktie um bis zu 14 Prozent ein, der Börsenwert rutschte erstmals seit 2025 unter 4 Billionen Dollar. Dann griffen Privatanleger zu – laut dem Analysehaus Vanda Research kauften sie zur Eröffnung so viele Nvidia-Aktien wie nie zuvor gemessen. Am Abend stand nur noch ein Minus von 4,34 Prozent auf der Tafel. Institutionelle Anleger verkaufen die Führungskrise, Privatanleger kaufen den Rabatt: Diese Spaltung prägt die Nvidia-Aktie bis heute.
Das große Bild
Warum der Huang-Sturz die ganze KI-Börse neu sortiert
Drei Jahre lang war die Logik der KI-Börse einfach: Wer an künstliche Intelligenz glaubte, kaufte Nvidia. Diese Woche hat die Gleichung verändert.
Die großen Cloudkonzerne geben in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar für Rechenzentren aus, ein großer Teil davon fließt in Chips von Nvidia. An dieser Nachfrage hat der Rücktritt nichts geändert. Geändert hat sich die Frage, die sich jeder Einkäufer bei Microsoft, Amazon, Google oder Meta stellt: Wie abhängig wollen wir von einem einzigen Lieferanten sein, dessen Spitze gerade neu besetzt werden muss?
Genau diese Frage handelt die Börse seit Montag. Das Geld wandert in drei Richtungen. Erstens zu AMD, dem einzigen Anbieter, der KI-Beschleuniger und Server-Prozessoren aus einer Hand liefert. Zweitens zu Alphabet und Broadcom, die mit maßgeschneiderten Chips eine Alternative zur Standardware von Nvidia bieten. Drittens zu Spezialisten wie Cerebras, die bei der Inferenz – dem Betrieb fertiger KI-Modelle – eigene Wege gehen. Abgestraft werden dagegen die sogenannten Neoclouds, deren Geschäftsmodell auf Nvidia-Chips gebaut ist.
Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Für Anleger ist das die wichtigste Erkenntnis der Woche: Die KI-Rallye ist nicht vorbei, aber sie hat aufgehört, eine Ein-Aktien-Wette zu sein. Ob diese Umschichtung von Dauer ist, entscheidet sich am kommenden Dienstag.
Gewinner Nr. 1
AMD-Aktie: Plus 30 Prozent in vier Tagen
Kein Unternehmen profitiert so direkt vom Huang-Sturz wie der ewige Zweite. Die AMD-Aktie startete am Montag mit einem Kurssprung von 13,3 Prozent, nachdem Oppenheimer-Analyst Rick Schafer auf „Outperform“ hochgestuft hatte. Am Mittwoch folgten 7,32 Prozent, am Donnerstag 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar. Den Schlusspunkt setzte William Blair: Das Analysehaus stufte AMD am Tag des Rücktritts hoch – und Nvidia im selben Zug herunter. Fundamental ist die Rallye unterlegt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Konzernchefin Lisa Su rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht.
Chancen der AMD-Aktie
Rekordwachstum, die neuen Helios-Rechenzentrumssysteme und Großkunden, die ihre Bezugsquellen verbreitern wollen. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 liegt das KGV bei etwa 33. Bis zum Rekordhoch von 658,52 Dollar fehlen noch gut 11 Prozent.
Risiken der AMD-Aktie
Nach 30 Prozent Plus ist viel Hoffnung eingepreist – und bisher ist kein einziger Kunde bekannt, der von Nvidia zu AMD gewechselt ist. AMD selbst kann wegen Lieferengpässen kurzfristig nicht beliebig viele Aufträge bedienen. Mit einem Beta von rund 2,6 schwankt die Aktie extrem.
Gewinner Nr. 2
Alphabet-Aktie: Googles Chips werden zum Plan B
Die Alphabet-Aktie gewann still, aber mit Ansage. Schon am Montag stellte Google zwei neue KI-Chipsysteme vor, den TPU 8tx und den TPU 8i Max – vier neue TPU-Systeme in einem Jahr, so viele wie nie. Als Nvidia am Donnerstag wankte, war Alphabet mit plus 1,79 Prozent auf 298,70 Dollar der Dow Jones Gewinner des Tages und kletterte im Handelsverlauf auf 302,56 Dollar. Die Logik der Anleger: Wer eigene Chips entwickelt, ist weniger abhängig von Nvidia und kann die Rechenleistung zusätzlich über Google Cloud vermieten.
Hinzu kommt eine Beteiligung mit Signalwirkung: Laut dem geänderten Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic will Google beim geplanten Börsengang Aktien für rund 10 Milliarden Dollar übernehmen. Die Preisfestsetzung ist für den 18. November angekündigt.
Chancen der Alphabet-Aktie
Mit einem erwarteten KGV von rund 15 ist die Aktie im Vergleich zu anderen Technologieriesen günstig bewertet. Das Cloudgeschäft wächst stark, die TPUs sind die ausgereifteste Alternative zu Nvidia-Chips.
Risiken der Alphabet-Aktie
Vom 52-Wochen-Hoch bei 408,61 Dollar ist die Aktie noch rund 27 Prozent entfernt. Die Milliarden für Rechenzentren drücken auf den Gewinn, im Oktober verfehlte Alphabet die Gewinnerwartungen deutlich.
Gewinner Nr. 3
Broadcom-Aktie: der Schneider für Maßanfertigungen
Am 5. November, dem Tag des großen KI-Crashs nach den US-Zwischenwahlen, schloss die Broadcom-Aktie bei 291,53 Dollar – dem tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Eine Woche später steht sie bei 364,36 Dollar, rund 25 Prozent höher. Broadcom entwirft zusammen mit Cloudkonzernen wie Google maßgeschneiderte KI-Chips. Jeder Kunde, der sich nach dem Huang-Sturz unabhängiger von Nvidia machen will, ist ein potenzieller Broadcom-Kunde. KI-Halbleiter machten zuletzt bereits 56 Prozent des Umsatzes aus.
Chancen der Broadcom-Aktie
Broadcom profitiert doppelt: vom KI-Boom insgesamt und von jedem Kunden, der eigene Chips bauen lässt. Der Trend zu Maßanfertigungen ist langfristig angelegt und nicht an eine Person gebunden.
Risiken der Broadcom-Aktie
Das Geschäft hängt an wenigen Großkunden, deren Investitionspläne schwanken können. Die Aktie ist mit dem gut 15-Fachen des Umsatzes hoch bewertet und hat in der Vergangenheit auf enttäuschende Ausblicke heftig reagiert.
Gewinner Nr. 4
Cerebras-Aktie: Microsoft steigt ein
Der Überraschungsgewinner kam am Donnerstagabend. Der KI-Chipentwickler Cerebras legte nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die die Skeptiker vorerst verstummen ließen: Der Kernumsatz stieg um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar, bereinigt schrieb Cerebras erstmals schwarze Zahlen. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 310 bis 330 Millionen Dollar, Analysten hatten nur 271 Millionen Dollar auf dem Zettel. Dazu kommt Microsoft als dritter großer Cloudkunde nach Amazon Web Services und Oracle. Die Cerebras-Aktie sprang nachbörslich um 18,3 Prozent auf 115,68 Dollar – nachdem sie erst eine Woche zuvor ein Rekordtief markiert hatte.
Chancen der Cerebras-Aktie
Starkes Wachstum, ein Ausblick weit über dem Konsens und ein neuer Großkunde. Für 2027 strebt Cerebras eine Verdreifachung des Umsatzes an. Gerade in der Inferenz suchen Kunden nach Alternativen zu Nvidia.
Risiken der Cerebras-Aktie
Beim Milliardenvertrag mit OpenAI liegt Cerebras hinter dem Zeitplan, weil Rechenzentren fehlen. Das Unternehmen prüft neue Finanzierungen, die bestehende Aktionäre verwässern könnten. Die 52-Wochen-Spanne von 77,84 bis 385 Dollar zeigt die extreme Schwankungsbreite.
Die Verlierer
CoreWeave und Nebius: Nvidias Verbündete zahlen die Zeche
Wer sein Geschäftsmodell auf Nvidia-Chips gebaut hat, wurde diese Woche hin- und hergeworfen wie kein anderer.
Die CoreWeave-Aktie erlebte die wildeste Achterbahnfahrt der Woche. Am Mittwoch sprang sie nach starken Quartalszahlen um 24,71 Prozent auf 60,77 Dollar: Der Umsatz stieg um 168 Prozent, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar, und Konzernchef Michael Intrator kündigte an, keine teuren unbesicherten Anleihen mehr aufzunehmen. Einen Tag später verlor die Aktie mit dem Huang-Rücktritt 6,86 Prozent. Nvidia ist an CoreWeave beteiligt und zugleich wichtigster Lieferant – die Führungskrise beim Partner trifft CoreWeave doppelt.
Noch härter traf es die Nebius-Aktie. Nach einem Plus von 15,44 Prozent am Mittwoch stürzte sie am Donnerstag um 16,84 Prozent ab und war der größte Verlierer im Nasdaq 100. Dabei hatte Nebius den Umsatz im dritten Quartal um 571 Prozent gesteigert. Doch das Management erwartet für 2026 nur das untere Ende der eigenen Umsatzspanne und plant für 2027 Investitionen von 40 bis 45 Milliarden Dollar. Zusammen mit dem Nvidia-Schock war das zu viel.
Chancen der Neocloud-Aktien
Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteigt das Angebot, die Auftragsbücher von CoreWeave und Nebius sind prall gefüllt. Starke Nvidia-Zahlen am 17. November könnten die Stimmung schnell drehen.
Risiken der Neocloud-Aktien
Hohe Schulden, enorme Investitionen und eine enge Bindung an Nvidia. Jede Störung an den Kreditmärkten und jede weitere Unsicherheit bei Nvidia trifft CoreWeave und Nebius unmittelbar.
Der Titelverteidiger
Nvidia-Aktie: Chancen und Risiken nach dem Sturz
Und Nvidia selbst? Auf dem Papier ist der Konzern stärker denn je. Für das laufende Quartal hat Nvidia einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, die Nachfrage übersteigt weiter das Angebot. Analysten erwarten für das kommende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von im Schnitt 15,91 Dollar – beim aktuellen Kurs entspricht das einem KGV von rund 10. Gemessen am Rekordschluss von 239,24 Dollar im Oktober notiert die Nvidia-Aktie rund 30 Prozent tiefer. Übergangsweise führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird erstmals eigenständiger Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Die große Unbekannte bleibt die Nachfolge. Der Verwaltungsrat prüft interne wie externe Kandidaten. Intern nennen Analysten neben Kress unter anderem Rechenzentrumschef Ian Buck, Technikchef Michael Kagan und Chefwissenschaftler Bill Dally. Extern fallen in Medienberichten Namen wie AMD-Chefin Lisa Su oder Arm-Chef Rene Haas. Bestätigt ist nichts davon. Für die Nvidia-Aktie gilt: Je schneller ein überzeugender Chef gefunden ist, desto schneller dürfte der Führungsabschlag schrumpfen.
Der Ausblick
17. November: die Stunde der Wahrheit
Am kommenden Dienstag legt Nvidia gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor – zum ersten Mal ohne Jensen Huang an der Spitze. Entscheidend wird weniger die Vergangenheit sein als der Ausblick und der Auftritt von Colette Kress in der Telefonkonferenz. Liefert Nvidia überzeugend, könnte sich die Umschichtung dieser Woche schnell umkehren: Dann wären AMD, Broadcom und Alphabet die Aktien, die Gewinne abgeben, und CoreWeave und Nebius die, die aufholen. Enttäuscht Nvidia, dürfte die These vom Ende der Ein-Aktien-Wette neue Nahrung bekommen. Am Mittwoch will Kress zudem die Belegschaft auf einer Firmenversammlung auf die Zeit nach Huang einschwören.
Häufige Fragen zur Woche des Huang-Sturzes
Wie viel hat die Nvidia-Aktie in dieser Woche verloren?
Vom Schlusskurs am 6. November bei 186,64 Dollar bis zum Donnerstagsschluss bei 166,19 Dollar fiel die Nvidia-Aktie um rund 11 Prozent. Rechnerisch entspricht das fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Warum ist Jensen Huang zurückgetreten?
Vorausgegangen waren Berichte über zwei außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Nvidia-Mitarbeiterin, sowie Berichte über Vorbereitungen für seine Ablösung. Nvidia gab den Rücktritt am 12. November bekannt. Ein strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.
Welche Aktien sind die Gewinner der Woche?
Die AMD-Aktie stieg seit dem 6. November um mehr als 30 Prozent. Die Broadcom-Aktie legte seit ihrem Jahrestief am 5. November rund 25 Prozent zu, die Alphabet-Aktie kletterte zeitweise über 300 Dollar, und die Cerebras-Aktie sprang nachbörslich um 18 Prozent.
Welche Aktien gehören zu den Verlierern?
Neben Nvidia vor allem die Neocloud-Anbieter, die eng an Nvidia gebunden sind: Die Nebius-Aktie verlor am Donnerstag 16,84 Prozent, die CoreWeave-Aktie 6,86 Prozent.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss. Nvidia hat einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.
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