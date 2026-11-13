Die Woche, in der Jensen Huang stürzte: Nvidia verliert fast 500 Milliarden – AMD, Alphabet, Broadcom und Cerebras sind die Gewinner der KI-Börse

Die großen Cloudkonzerne geben in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar für Rechenzentren aus, ein großer Teil davon fließt in Chips von Nvidia. An dieser Nachfrage hat der Rücktritt nichts geändert. Geändert hat sich die Frage, die sich jeder Einkäufer bei Microsoft, Amazon, Google oder Meta stellt: Wie abhängig wollen wir von einem einzigen Lieferanten sein, dessen Spitze gerade neu besetzt werden muss?

Genau diese Frage handelt die Börse seit Montag. Das Geld wandert in drei Richtungen. Erstens zu AMD, dem einzigen Anbieter, der KI-Beschleuniger und Server-Prozessoren aus einer Hand liefert. Zweitens zu Alphabet und Broadcom, die mit maßgeschneiderten Chips eine Alternative zur Standardware von Nvidia bieten. Drittens zu Spezialisten wie Cerebras, die bei der Inferenz – dem Betrieb fertiger KI-Modelle – eigene Wege gehen. Abgestraft werden dagegen die sogenannten Neoclouds, deren Geschäftsmodell auf Nvidia-Chips gebaut ist.