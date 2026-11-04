"Toto, I've a feeling we're not in Kansas anymore": Die US-Zwischenwahlen sind ein politischer Tornado - dramatischer als der Sturm in The Wizard of Oz, der Dorothy und Toto mitreißt, so Mike Bell, Head of Market Strategy, RBC BlueBay Asset Management.
Die US-Zwischenwahlen sind ein politischer Tornado
Kommentar zu Midterms
Kansas habe zum ersten Mal seit 1939 einen demokratischen Senator gewählt.
Auf politischer Ebene dürfte diese Wahl Wirbelstürme auslösen, doch die Märkte dürfte sie kaum aus der Bahn werfen. Der Präsident könne jede Politik der Demokraten mit seinem Veto blockieren und die Demokraten würden nicht über genügend Sitze verfügen, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.
Die größten Auswirkungen auf die Märkte könnten eintreten, wenn der Präsident nach den nun überstandenen Zwischenwahlen beschließe, die Lage im Nahen Osten zu eskalieren. In diesem Fall könnten die Energiepreise steigen und das könnte Aktien und Anleihen zugleich schaden.
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