Die US-Zwischenwahlen sind ein politischer Tornado

Auf politischer Ebene dürfte diese Wahl Wirbelstürme auslösen, doch die Märkte dürfte sie kaum aus der Bahn werfen. Der Präsident könne jede Politik der Demokraten mit seinem Veto blockieren und die Demokraten würden nicht über genügend Sitze verfügen, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.