Wenn der Welthandel in Bewegung gerät, verdient einer immer mit: DHL. Der Bonner Logistikkonzern hat seine Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben, getragen von einem Expressgeschäft, das von knappen Luftfrachtkapazitäten profitiert. Die DHL-Aktie schloss am Freitag bei 60,90 Euro, in dieser Woche gewann sie mehr als 5 Prozent. Diese DHL Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig der Gewinnsprung ist – und was die DHL Aktienprognose vor dem Kapitalmarktausblick im März bestimmt.
DHL Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Express im Höhenflug – fliegt die Aktie zum Rekordhoch?
Die Luftfracht ist knapp, das Expressgeschäft brummt, DHL hebt die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an – auf mehr als 7 Milliarden Euro. Die DHL-Aktie gehört zu den Gewinnern der Rekordwoche im DAX. Unsere DHL Aktienanalyse zeigt, was den Gewinnsprung treibt, wo die Briefsparte bremst und was die DHL Aktienprognose vor der Überprüfung der Mittelfristziele im März bestimmt.
DHLDHL
Steckbrief
- Unternehmen
- DHL Group (Deutsche Post AG)
- Sitz
- Bonn
- Ticker
- DHL (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 60,90 Euro
- Börsenwert
- rund 68 Milliarden Euro
- KGV
- rund 16
- Dividendenrendite
- rund 3,4 Prozent
- Vorstandschef
- Tobias Meyer
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Zollschock zum Express-Boom
Die DHL Aktie gilt als Gradmesser des Welthandels. 2026 zeigt sie, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.
Im Vorjahr hatten Zölle und Handelskonflikte die Geschäfte gebremst. 2026 kehrte sich das Bild um: Schon im Juli hob DHL nach einem überraschend starken zweiten Quartal mit 29 Prozent mehr operativem Gewinn die Prognose von über 6,2 auf über 6,5 Milliarden Euro an. Mitte Oktober folgte die zweite Anhebung auf mehr als 7,0 Milliarden Euro. Treiber sind eine steigende Nachfrage, eine höhere Auslastung des Netzwerks, das Sparprogramm „Fit for Growth“ und Kapazitätsengpässe in der Luftfracht, die die Preise stützen.
Die Quartalszahlen
Express glänzt, Post und Paket bremsen
Für jede DHL Aktienanalyse gilt: Das internationale Geschäft verdient das Geld, das deutsche Briefgeschäft kostet es.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte von 840 auf 907 Millionen Euro. Der Star ist DHL Express: Die Sparte für eilige internationale Sendungen schoss beim EBIT auf rund 1 Milliarde Euro, weil knappe Frachtkapazitäten die Preise hochhielten. Für die internationalen DHL-Bereiche erwartet der Konzern 2026 nun ein EBIT von mehr als 6,4 Milliarden Euro statt bisher über 5,9 Milliarden. Die Sparte Post & Paket Deutschland zieht dagegen nach unten: sinkende Briefmengen, hohe Lohnkosten und die Konkurrenz durch Temu und Shein mit eigenen Zustellern belasten.
DHL Group: Prognose für das Konzern-EBIT 2026
Mrd. Euro
Jeweils Mindestwert der Prognose („über“).
Quelle: DHL Group, Prognosen im Jahresverlauf 2026
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|EBIT-Ziel
|Jahresbeginn
|6,2
|7. Juli 2026
|6,5
|16. Oktober 2026
|7,0
Der Ausblick
Mehr Investitionen, neue Ziele im März
DHL nutzt den Rückenwind für Investitionen: Die Ausgaben für Sachanlagen steigen 2026 auf rund 3,6 Milliarden Euro statt 3,0 bis 3,3 Milliarden. Der freie Cashflow ohne Übernahmen soll trotzdem mehr als 3,2 Milliarden Euro erreichen, zudem kauft DHL laufend eigene Aktien zurück. Spannend für die DHL Aktienprognose ist der März: Dann will der Konzern seine Mittelfristziele überprüfen. Bisher stellt DHL ein EBIT von über 7 Milliarden Euro in einem „normalisierten“ Umfeld in Aussicht – ein Wert, der 2026 bereits erreicht wird. Eine Anhebung liegt damit nahe.
Die Bewertung
KGV um 16, Rendite über 3 Prozent: fair für einen Weltmarktführer
Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent ist die DHL Aktie fair bewertet. DHL ist weltweit führend im internationalen Expressgeschäft, in der Kontraktlogistik und im Speditionsgeschäft. Die Bewertung berücksichtigt bereits, dass ein Teil der aktuellen Gewinne auf knappen Kapazitäten beruht. Bestätigt DHL im März höhere Mittelfristziele, könnte die Börse das als Zeichen werten, dass das höhere Gewinnniveau dauerhaft ist.
Die Analysten
Ziele bis 67 Euro: die Experten ziehen nach
Nach der zweiten Prognoseanhebung zogen die Analysten nach. RBC stuft die DHL-Aktie mit „Outperform“ ein und sieht sie bei 67 Euro, Barclays hob das Ziel auf 66 Euro. Im Sommer lag das Spektrum noch deutlich tiefer, mit Zielen bis hinunter zu 35 Euro bei Merrill Lynch. Die Mehrheit der Experten ist seither optimistischer geworden. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
DHL Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Neue Ziele im März
Das Weihnachtsgeschäft läuft stark, DHL hebt im März die Mittelfristziele an. Dann könnte die Aktie Richtung der Analystenziele von 66 bis 67 Euro steigen.
Szenario 2: Konsolidierung auf hohem Niveau
Die Luftfracht normalisiert sich langsam, die Gewinne bleiben hoch. Die Aktie pendelt zwischen 55 und 65 Euro.
Szenario 3: Der Welthandel stockt
Neue Zölle oder eine Rezession drücken die Volumina, die Express-Margen sinken. Dann droht ein Rückfall unter 55 Euro.
Häufige Fragen zur DHL Aktienanalyse
Was erwartet DHL für 2026?
Ein Konzern-EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro. Die Prognose wurde in diesem Jahr zweimal angehoben.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das EBIT um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro.
Warum läuft das Expressgeschäft so gut?
Knappe Kapazitäten in der Luftfracht stützen die Preise, gleichzeitig ist die Nachfrage gestiegen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
RBC sieht 67 Euro, Barclays 66 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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