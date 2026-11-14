DHL Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Express im Höhenflug – fliegt die Aktie zum Rekordhoch?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte von 840 auf 907 Millionen Euro. Der Star ist DHL Express: Die Sparte für eilige internationale Sendungen schoss beim EBIT auf rund 1 Milliarde Euro, weil knappe Frachtkapazitäten die Preise hochhielten. Für die internationalen DHL-Bereiche erwartet der Konzern 2026 nun ein EBIT von mehr als 6,4 Milliarden Euro statt bisher über 5,9 Milliarden. Die Sparte Post & Paket Deutschland zieht dagegen nach unten: sinkende Briefmengen, hohe Lohnkosten und die Konkurrenz durch Temu und Shein mit eigenen Zustellern belasten.