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DHL Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Express im Höhenflug – fliegt die Aktie zum Rekordhoch?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die Luftfracht ist knapp, das Expressgeschäft brummt, DHL hebt die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an – auf mehr als 7 Milliarden Euro. Die DHL-Aktie gehört zu den Gewinnern der Rekordwoche im DAX. Unsere DHL Aktienanalyse zeigt, was den Gewinnsprung treibt, wo die Briefsparte bremst und was die DHL Aktienprognose vor der Überprüfung der Mittelfristziele im März bestimmt.

Wenn der Welthandel in Bewegung gerät, verdient einer immer mit: DHL. Der Bonner Logistikkonzern hat seine Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben, getragen von einem Expressgeschäft, das von knappen Luftfrachtkapazitäten profitiert. Die DHL-Aktie schloss am Freitag bei 60,90 Euro, in dieser Woche gewann sie mehr als 5 Prozent. Diese DHL Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig der Gewinnsprung ist – und was die DHL Aktienprognose vor dem Kapitalmarktausblick im März bestimmt.

DHL

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DHL Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Express im Höhenflug – fliegt die Aktie zum Rekordhoch?
Bild: KI-generiert
Umsatz im dritten Quartal, plus 12,6 Prozent
22,7 Mrd. €
Konzern-EBIT im dritten Quartal, plus rund 16 Prozent
rund 1,7 Mrd. €
Angehobenes EBIT-Ziel 2026, zuvor über 6,5 Milliarden
über 7,0 Mrd. €
EBIT der Express-Sparte im dritten Quartal
rund 1 Mrd. €
Konzernergebnis im Quartal, nach 840 Millionen
907 Mio. €
Quelle: DHL Group, Mitteilungen vom 16. Oktober und 5. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
DHL Group (Deutsche Post AG)
Sitz
Bonn
Ticker
DHL (Xetra)
Index
DAX
Kurs
60,90 Euro
Börsenwert
rund 68 Milliarden Euro
KGV
rund 16
Dividendenrendite
rund 3,4 Prozent
Vorstandschef
Tobias Meyer

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista

Die Ausgangslage

Vom Zollschock zum Express-Boom

Die DHL Aktie gilt als Gradmesser des Welthandels. 2026 zeigt sie, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Im Vorjahr hatten Zölle und Handelskonflikte die Geschäfte gebremst. 2026 kehrte sich das Bild um: Schon im Juli hob DHL nach einem überraschend starken zweiten Quartal mit 29 Prozent mehr operativem Gewinn die Prognose von über 6,2 auf über 6,5 Milliarden Euro an. Mitte Oktober folgte die zweite Anhebung auf mehr als 7,0 Milliarden Euro. Treiber sind eine steigende Nachfrage, eine höhere Auslastung des Netzwerks, das Sparprogramm „Fit for Growth“ und Kapazitätsengpässe in der Luftfracht, die die Preise stützen.

Die Quartalszahlen

Express glänzt, Post und Paket bremsen

Für jede DHL Aktienanalyse gilt: Das internationale Geschäft verdient das Geld, das deutsche Briefgeschäft kostet es.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis kletterte von 840 auf 907 Millionen Euro. Der Star ist DHL Express: Die Sparte für eilige internationale Sendungen schoss beim EBIT auf rund 1 Milliarde Euro, weil knappe Frachtkapazitäten die Preise hochhielten. Für die internationalen DHL-Bereiche erwartet der Konzern 2026 nun ein EBIT von mehr als 6,4 Milliarden Euro statt bisher über 5,9 Milliarden. Die Sparte Post & Paket Deutschland zieht dagegen nach unten: sinkende Briefmengen, hohe Lohnkosten und die Konkurrenz durch Temu und Shein mit eigenen Zustellern belasten.

DHL Group: Prognose für das Konzern-EBIT 2026

Mrd. Euro

Jeweils Mindestwert der Prognose („über“).

Quelle: DHL Group, Prognosen im Jahresverlauf 2026

Daten als Tabelle
ZeitpunktEBIT-Ziel
Jahresbeginn6,2
7. Juli 20266,5
16. Oktober 20267,0

Der Ausblick

Mehr Investitionen, neue Ziele im März

DHL nutzt den Rückenwind für Investitionen: Die Ausgaben für Sachanlagen steigen 2026 auf rund 3,6 Milliarden Euro statt 3,0 bis 3,3 Milliarden. Der freie Cashflow ohne Übernahmen soll trotzdem mehr als 3,2 Milliarden Euro erreichen, zudem kauft DHL laufend eigene Aktien zurück. Spannend für die DHL Aktienprognose ist der März: Dann will der Konzern seine Mittelfristziele überprüfen. Bisher stellt DHL ein EBIT von über 7 Milliarden Euro in einem „normalisierten“ Umfeld in Aussicht – ein Wert, der 2026 bereits erreicht wird. Eine Anhebung liegt damit nahe.

Die Bewertung

KGV um 16, Rendite über 3 Prozent: fair für einen Weltmarktführer

Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent ist die DHL Aktie fair bewertet. DHL ist weltweit führend im internationalen Expressgeschäft, in der Kontraktlogistik und im Speditionsgeschäft. Die Bewertung berücksichtigt bereits, dass ein Teil der aktuellen Gewinne auf knappen Kapazitäten beruht. Bestätigt DHL im März höhere Mittelfristziele, könnte die Börse das als Zeichen werten, dass das höhere Gewinnniveau dauerhaft ist.

Die Analysten

Ziele bis 67 Euro: die Experten ziehen nach

Nach der zweiten Prognoseanhebung zogen die Analysten nach. RBC stuft die DHL-Aktie mit „Outperform“ ein und sieht sie bei 67 Euro, Barclays hob das Ziel auf 66 Euro. Im Sommer lag das Spektrum noch deutlich tiefer, mit Zielen bis hinunter zu 35 Euro bei Merrill Lynch. Die Mehrheit der Experten ist seither optimistischer geworden. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

DHL Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Neue Ziele im März

    Das Weihnachtsgeschäft läuft stark, DHL hebt im März die Mittelfristziele an. Dann könnte die Aktie Richtung der Analystenziele von 66 bis 67 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Konsolidierung auf hohem Niveau

    Die Luftfracht normalisiert sich langsam, die Gewinne bleiben hoch. Die Aktie pendelt zwischen 55 und 65 Euro.

  3. Szenario 3: Der Welthandel stockt

    Neue Zölle oder eine Rezession drücken die Volumina, die Express-Margen sinken. Dann droht ein Rückfall unter 55 Euro.

  1. 7. Juli 2026

    Erste Anhebung

    EBIT-Ziel über 6,5 Mrd. Euro

  2. 16. Oktober 2026

    Zweite Anhebung

    EBIT-Ziel über 7,0 Mrd. Euro

  3. 5. November 2026Jetzt

    Q3-Bericht

    Express treibt Gewinn

  4. März 2027

    Jahreszahlen

    Überprüfung der Mittelfristziele

Quelle: DHL Group; dpa-AFX; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur DHL Aktienanalyse

Was erwartet DHL für 2026?
Ein Konzern-EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro. Die Prognose wurde in diesem Jahr zweimal angehoben.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das EBIT um rund 16 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro.

Warum läuft das Expressgeschäft so gut?
Knappe Kapazitäten in der Luftfracht stützen die Preise, gleichzeitig ist die Nachfrage gestiegen.

Welche Kursziele nennen Analysten?
RBC sieht 67 Euro, Barclays 66 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

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