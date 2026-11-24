Am Freitag hatte die Bundesnetzagentur den Spielraum für höhere Briefpreise in den Jahren 2027 und 2028 endgültig auf rund 20,4 Prozent festgelegt. Die Aktie fiel daraufhin um 3,6 Prozent. Am Dienstag setzt sich der Druck fort: Der DAX rutscht im Tagesverlauf zeitweise unter 25.000 Punkte, Anleger trennen sich von Werten, die zuletzt gut gelaufen sind. Die DHL Aktie hatte erst am 16. November mit 61,64 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dieser Rally Gewinne mit – zumal die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft bereits hoch sind.