Die DHL Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Handelssymbol: DHL, US-Handelssymbol: DHLGY) kommt am Dienstag nicht zur Ruhe. Am Abend notiert das Papier des Bonner Logistikkonzerns bei 56,36 Euro, ein Minus von 3,03 Prozent. Damit gehört die DHL Group zu den größten DAX Verlierern am Abend. Am Vormittag lag das Minus noch bei knapp 1 Prozent. Mit dem Rutsch fällt die DHL-Aktie sogar unter den Freitagsschluss von 56,42 Euro – die Erholung vom Montag ist damit vollständig verloren.
DHL Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 3 Prozent mitten in der Peak Season, verpufft der Black-Friday-Bonus schon vor dem Start?
Die DHL Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,03 Prozent auf 56,36 Euro. Drei Tage vor dem Black Friday rutscht der Logistikkonzern unter den Freitagsschluss, die Erholung vom Montag ist verloren. Seit dem Jahreshoch vor gut einer Woche hat die Aktie rund 9 Prozent eingebüßt. Was hinter dem Rücksetzer der DHL Aktie steckt.
Der Auslöser
Gewinnmitnahmen nach der Rekordjagd: warum die DHL Aktie fällt
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Dienstag nicht. Die DHL Aktie leidet unter dem schwachen Gesamtmarkt – und unter einer Debatte, die schon am Freitag begann.
Am Freitag hatte die Bundesnetzagentur den Spielraum für höhere Briefpreise in den Jahren 2027 und 2028 endgültig auf rund 20,4 Prozent festgelegt. Die Aktie fiel daraufhin um 3,6 Prozent. Am Dienstag setzt sich der Druck fort: Der DAX rutscht im Tagesverlauf zeitweise unter 25.000 Punkte, Anleger trennen sich von Werten, die zuletzt gut gelaufen sind. Die DHL Aktie hatte erst am 16. November mit 61,64 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dieser Rally Gewinne mit – zumal die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft bereits hoch sind.
Schwacher Gesamtmarkt
Der DAX verliert deutlich, auch Zykliker geraten unter Druck.
Porto-Entscheidung wirkt nach
Der Spielraum für Briefpreise beschäftigt Anleger seit Freitag.
Hohe Erwartungen
Die Peak Season ist eingepreist, Überraschungen sind schwer.
Unter dem Freitagsschluss
Die Erholung vom Montag ist komplett verloren.
Die Fundamentaldaten
Zweimal angehobene Ziele: die Peak Season läuft
Operativ steckt DHL mitten in der wichtigsten Phase des Jahres: Die Peak Season läuft, am 27. November folgt der Black Friday, danach Cyber Monday und der Weihnachtsendspurt. Der Konzern hat dafür mehr als 10.000 Aushilfskräfte eingestellt und sein Jahresziel in diesem Jahr bereits zweimal angehoben. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von rund 3,62 Euro je Aktie. Citi hob das Kursziel Mitte November leicht auf 63 Euro an, beließ die Einstufung aber auf „Neutral“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
DHL Aktie: 56 Euro als Haltelinie
Charttechnisch kämpft die DHL Aktie um die Marke von 56 Euro. Mit dem Rutsch unter den Freitagsschluss bei 56,42 Euro ist eine erste Unterstützung gefallen. Darunter rückt die runde Marke von 55 Euro in den Blick. Nach oben muss die Aktie zunächst die Zone um 58 Euro zurückerobern, das Niveau vom Montag. Das Jahreshoch bei 61,64 Euro ist vorerst außer Reichweite.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Warum ist die DHL Aktie heute DAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Im schwachen Gesamtmarkt nehmen Anleger nach der Rally Gewinne mit, zudem wirkt die Porto-Entscheidung vom Freitag nach.
Welche ISIN und WKN hat die DHL Aktie?
Die ISIN lautet DE0005552004, die WKN 555200, das Handelssymbol DHL. In den USA wird ein ADR unter DHLGY gehandelt.
Wann ist Black Friday 2026?
Am 27. November 2026. Für DHL ist es einer der wichtigsten Tage der Peak Season.
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