Es ist die vielleicht spannendste Verwandlung im deutschen Mittelstand: Deutz, seit mehr als 160 Jahren Inbegriff des Kölner Motorenbaus, wird zum Rüstungs- und Energiekonzern. Am 5. November meldete das Unternehmen ein Auftragsplus von 34 Prozent, einen boomenden Markt für Notstrom in Rechenzentren und den Abschluss der größten Übernahme seiner Geschichte. Die Börse reagierte trotzdem mit einem Abschlag von knapp 5 Prozent. Heute notiert die Deutz-Aktie bei rund 9,50 Euro – etwa 30 Prozent unter ihrem Jahreshoch vom September. Diese Deutz Aktienanalyse erklärt, warum die Zahlen den Markt nicht überzeugten, was die Übernahme von FFG wirklich bedeutet und was das für die Deutz Aktienprognose heißt.
Deutz Aktienanalyse: Aufträge plus 34 Prozent, Rüstungs-Milliarde im Anmarsch – warum fällt die Aktie trotzdem?
Rekordtempo beim Auftragseingang, ein Boom bei Notstrom für Rechenzentren, die größte Übernahme der Firmengeschichte abgeschlossen – und trotzdem notiert die Deutz-Aktie rund 30 Prozent unter ihrem Hoch. Unsere große Deutz Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November: Segmente, Marge, Cashflow, FFG-Deal, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Deutz Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutz AG
- Sitz
- Köln
- Index
- MDAX
- WKN / ISIN
- 630500 / DE0006305006
- Kurs
- 9,43 Euro
- 52-Wochen-Hoch
- 13,39 Euro (September 2026)
- Börsenwert
- rund 2,3 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 13
- Vorstandschef
- Sebastian Schulte
Stand: 13.11.2026, Kurs Xetra 13.11.2026 vormittags; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung (239,5 Mio. Aktien, Konsens-Gewinn 2026)
Die Ausgangslage
Vom Motorenbauer zum Rüstungswert: die Deutz-Aktie zwischen Euphorie und Ernüchterung
Um die Deutz-Aktie zu verstehen, muss man ihre Achterbahnfahrt im Jahr 2026 kennen.
Zu Jahresbeginn setzte Deutz auf eine neue Struktur mit fünf eigenständigen Bereichen: Engines, Service, Energy, Defense und NewTech. Im März kehrte die Aktie in den MDAX zurück. Im Juli folgte der Paukenschlag: Deutz kündigte die Übernahme des Rüstungsspezialisten FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft an, bezahlt teils in bar und teils mit neuen Aktien. Die Börse feierte. Im September stieg die Aktie bis auf 13,39 Euro, den höchsten Stand seit vielen Jahren. Seitdem hat sich die Stimmung gedreht: Gewinnmitnahmen setzten ein, und am Tag der Quartalszahlen fiel die Deutz-Aktie um knapp 5 Prozent auf 9,34 Euro. Heute müsste sie gut 40 Prozent zulegen, um das Jahreshoch wieder zu erreichen.
Die Quartalszahlen
Aufträge stark, Umsatz knapp daneben: ein Quartal mit zwei Gesichtern
Für jede seriöse Deutz Aktienanalyse gilt: Die Zahlen waren gut, aber nicht so gut wie erhofft.
Im dritten Quartal steigerte Deutz den Auftragseingang um 34 Prozent auf 631 Millionen Euro – ein starkes Signal für die kommenden Monate. Der Umsatz wuchs um 12 Prozent auf 554 Millionen Euro, Analysten hatten allerdings mit rund 560 Millionen Euro gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um 23 Prozent auf 38,5 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 6,3 auf 7,0 Prozent. Auch hier lag der Markt mit etwa 40 Millionen Euro leicht höher. Unter dem Strich sank der Quartalsüberschuss von 12,3 auf 6,9 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten verdoppelte sich der Überschuss dagegen auf gut 40 Millionen Euro.
Deutz: Auftragseingang und Umsatz je Quartal
Mio. Euro
- Auftragseingang
- Umsatz
Q2 2026 aus Halbjahres- und Q1-Werten errechnet.
Quelle: Deutz AG, Quartals- und Halbjahresmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragseingang
|Umsatz
|Q3 2025
|470,4
|493,3
|Q1 2026
|771,0
|530,0
|Q2 2026
|560,3
|585,3
|Q3 2026
|631,2
|553,9
Die Segmente
Notstrom für Rechenzentren: Energy wird zum Wachstumsmotor
Die spannendste Zahl für die Deutz Aktienprognose kommt nicht aus dem Motorenbau.
Den größten Beitrag lieferte das Segment Energy. Dort hat sich der Auftragseingang im dritten Quartal nahezu verdreifacht, der Umsatz stieg um knapp 80 Prozent. Deutz baut mit der zugekauften Frerk Aggregatebau Notstromanlagen, die unter anderem Rechenzentren bei Stromausfällen absichern – ein Markt, der durch den KI-Boom kräftig wächst. Bis 2030 soll Energy rund eine halbe Milliarde Euro Umsatz beisteuern. Ganz anders sieht es im klassischen Motorengeschäft aus: Der Umsatz mit Motoren für Bau- und Landmaschinen wuchs kaum, die Marge lag im Quartal bei mageren 0,5 Prozent. Die Nachfrage aus diesen zyklischen Branchen bleibt schwach. Stabilisierend wirkt das margenstarke Service-Geschäft mit Ersatzteilen und Wartung.
Die Übernahme
FFG aus Flensburg: der Milliarden-Deal, der Deutz verwandelt
Die Übernahme von FFG ist abgeschlossen und die größte Transaktion der Firmengeschichte. Der Flensburger Spezialist baut und modernisiert militärische Fahrzeuge und Plattformen. Deutz erwartet daraus für 2027 einen zusätzlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro, verbunden mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 20 Prozent. Zum Vergleich: Der gesamte Konzern setzt 2026 rund 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro um. Bezahlt wurde teilweise mit neuen Aktien. Die Zahl der Stimmrechte stieg dadurch auf rund 239,5 Millionen, die bisherigen FFG-Eigentümerfamilien halten nun knapp 30 Prozent und sind neue Ankeraktionäre. Seine Umsatz- und Margenziele für 2030 – 4 Milliarden Euro Umsatz und 10 Prozent EBIT-Marge – will Deutz damit deutlich früher erreichen.
Der Ausblick
Marge am oberen Ende: Deutz wird beim Gewinn zuversichtlicher
Trotz des leicht verfehlten Quartals wurde Deutz beim Ergebnis optimistischer. Die bereinigte EBIT-Marge für 2026 soll nun am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent liegen. Grund ist der Beitrag von FFG, das für einen Teil des Jahres in die Zahlen einfließt. Die Umsatzprognose von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro bestätigte das Management. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBIT um 36 Prozent auf 118 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 5,8 auf 7,1 Prozent. Deutz zeigt damit, dass der Konzernumbau und das Sparprogramm Wirkung zeigen – auch ohne Rückenwind aus dem klassischen Motorengeschäft.
Deutz: Bereinigte EBIT-Marge
Prozent
- Ausblick des Managements
2026: Wert zeigt das obere Ende der Spanne; Ausblick am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent; keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Deutz AG, Geschäftsbericht 2025 und Quartalsmitteilung vom 5. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Marge
|Gesamtjahr 2025
|7,0
|Neun Monate 2026
|7,1
|Gesamtjahr 2026
|8,0
Die Bewertung
KGV um 13: Rüstungsfantasie zum Industriepreis?
Nach dem Kursrückgang ist die Deutz-Aktie vergleichsweise günstig bewertet. Für 2026 erwarten Analysten einen Gewinn von rund 74 Cent je Aktie. Daraus ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13. Der Börsenwert liegt bei rund 2,3 Milliarden Euro – und damit nicht weit über dem Umsatz, den Deutz allein 2026 erzielen will. Reine Rüstungswerte werden an der Börse mit deutlich höheren Bewertungen gehandelt. Die Bewertung spiegelt damit vor allem das klassische, zyklische Motorengeschäft wider. Ob der Markt Deutz künftig eher als Rüstungs- und Energiekonzern bewertet, hängt davon ab, ob FFG die versprochenen Umsätze und Margen tatsächlich liefert.
Die Analysten
Kursziele von 12,40 bis 19 Euro: Kaufempfehlungen dominieren
Die Analysten sind für die Deutz-Aktie mehrheitlich zuversichtlich. Warburg Research nennt ein Kursziel von 19 Euro. Münchmeyer Petersen senkte sein Ziel nach den Zahlen von 19 auf 18 Euro, blieb aber bei der Kaufempfehlung und verwies auf die besser als erwarteten Aufträge. Berenberg und ODDO BHF sehen jeweils 16,50 Euro. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert von 16 auf 15 Euro und sieht in der FFG-Übernahme Potenzial für eine Neubewertung. Neu dabei ist die Deutsche Bank, die die Aktie am 9. November mit einem Kaufvotum und einem Ziel von 14,50 Euro aufnahm. Ihre These: Der Markt bewerte Deutz zu stark als Motorenbauer und unterschätze die Rolle im Verteidigungssektor. Am vorsichtigsten ist Bernstein mit 12,40 Euro.
Deutz-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026: 9,43 Euro (Xetra, vormittags). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Medienberichte; Stand Oktober bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Warburg Research
|19
|Münchmeyer Petersen
|18
|Berenberg
|16,5
|ODDO BHF
|16,5
|DZ Bank
|15
|Deutsche Bank
|14,5
|Bernstein
|12,4
Die Szenarien
Deutz Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Neubewertung
Deutz erreicht im Gesamtjahr das obere Ende der Margenspanne, der Cashflow dreht im Schlussquartal deutlich ins Plus, und FFG liefert erste Großaufträge. Dann könnte der Markt Deutz zunehmend als Rüstungs- und Energiekonzern bewerten – und die Aktie in Richtung der Analystenziele von 14 bis 16 Euro laufen.
Szenario 2: Geduldsprobe
Die Aufträge bleiben stark, doch die Integration von FFG braucht Zeit und das Motorengeschäft bleibt schwach. Die Aktie pendelt zwischen dem Jahrestief um 7,35 Euro und der Zone um 11 Euro, bis die Zahlen für 2027 Klarheit bringen.
Szenario 3: Rückschlag
Verzögern sich Rüstungsprogramme, bleibt der Cashflow negativ oder bricht die Nachfrage nach Bau- und Landmaschinen weiter ein, droht ein Test des Jahrestiefs um 7,35 Euro.
Häufige Fragen zur Deutz Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Deutz?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 34 Prozent auf 631 Millionen Euro, der Umsatz um 12 Prozent auf 554 Millionen Euro und das bereinigte EBIT um 23 Prozent auf 38,5 Millionen Euro.
Warum fiel die Deutz-Aktie nach den Zahlen?
Umsatz und Ergebnis lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten, der Quartalsüberschuss sank, und der freie Cashflow war in den ersten neun Monaten negativ.
Was ist FFG?
Die FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft baut und modernisiert militärische Fahrzeuge. Deutz hat das Unternehmen übernommen und erwartet daraus 2027 mehr als eine Milliarde Euro zusätzlichen Umsatz.
Was hat Deutz mit Rechenzentren zu tun?
Im Segment Energy baut Deutz Notstromanlagen, die Rechenzentren und andere kritische Infrastruktur bei Stromausfällen absichern.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 12,40 Euro (Bernstein) bis 19 Euro (Warburg Research). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.