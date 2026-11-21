Mitten im Kursrutsch haben Mitglieder des Aufsichtsrats gekauft: Laut Goldesel waren es am 18. und 19. November zusammen 30.000 Aktien für rund 265.850 Euro. Der Markt ließ sich davon nur kurz beeindrucken. Am Freitagmorgen stieg die Deutz-Aktie nach der Stellungnahme um knapp 3 Prozent bis auf 8,15 Euro, gab die Gewinne im schwachen Gesamtmarkt aber wieder ab.