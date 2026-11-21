Keine Aktie im MDAX hat in dieser Woche mehr verloren. Die Deutz-Aktie (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Handelssymbol Xetra: DEZ, US-Handelssymbol: DEUZF, außerbörslicher Handel) büßte nach Xetra-Kursen 18,24 Prozent ein. Der Auslöser kam am Mittwoch: Der Leerverkäufer Ningi Research veröffentlichte einen kritischen Bericht zur Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG – und legte offen, selbst auf fallende Kurse zu setzen. Die Deutz-Aktie brach an diesem Tag um fast 17 Prozent auf 7,66 Euro ein.
Deutz-Aktie: Minus 18 Prozent, schwächster MDAX-Wert der Woche – Leerverkäufer gegen Vorstand, Aufsichtsräte kaufen
Ein Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zur Rüstungsübernahme FFG lässt die Deutz-Aktie einbrechen. Deutz weist die Vorwürfe zurück, Aufsichtsräte kaufen 30.000 Aktien. Die Wochenbilanz.
Der Vorwurf
Was Ningi Research behauptet
Ningi kritisiert die rund 1,6 Milliarden Euro teure Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft als überteuert und für Deutz-Aktionäre nachteilig. Im Mittelpunkt steht die Tochter FFG Industries. Laut Ningi sei den Aktionären nicht offengelegt worden, dass 45 Prozent dieser Gesellschaft einem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten gehören. Die Gewinne seien für Deutz ungünstig verteilt, und eine Satzungsklausel könne Deutz bei einem Kontrollwechsel zum Ausscheiden zwingen.
Die Antwort
Was Deutz dazu sagt
Deutz nennt die zentralen Schlussfolgerungen unbegründet. Informationen zur Struktur von FFG Industries seien stets öffentlich zugänglich gewesen. In die Bewertung sei ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil eingeflossen, die Minderheitsgesellschafter hätten dem Verkauf ausdrücklich und unwiderruflich zugestimmt, an der Vollkonsolidierung halte man fest. Das Unternehmen kritisiert zudem, Ningi habe vor der Veröffentlichung keinen Kontakt aufgenommen und profitiere von fallenden Kursen. An den Rüstungszielen für 2027 hält Deutz fest.
Festzuhalten ist: Es stehen Behauptungen eines Leerverkäufers gegen die Darstellung des Unternehmens. Eine unabhängige oder behördliche Klärung gibt es bisher nicht.
Die Käufe
Aufsichtsräte greifen für 265.850 Euro zu
Mitten im Kursrutsch haben Mitglieder des Aufsichtsrats gekauft: Laut Goldesel waren es am 18. und 19. November zusammen 30.000 Aktien für rund 265.850 Euro. Der Markt ließ sich davon nur kurz beeindrucken. Am Freitagmorgen stieg die Deutz-Aktie nach der Stellungnahme um knapp 3 Prozent bis auf 8,15 Euro, gab die Gewinne im schwachen Gesamtmarkt aber wieder ab.
Einen Schlusskurs für Freitag nennt dieser Artikel nicht, weil er bei Erstellung nicht belegt vorlag.
Einordnung der Redaktion
Worauf es jetzt ankommt
Leerverkäufer-Berichte folgen einem bekannten Ablauf: Vorwurf, Kurssturz, Dementi. Was danach passiert, hängt an Belegen. Für die Deutz-Aktie wären das eine unabhängige Bestätigung der Bilanzierung, eine Reaktion von Ningi auf die Stellungnahme oder weitere Details zu den Verträgen mit den Minderheitsgesellschaftern. Solange diese fehlen, bleibt der Kurs anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutz-Aktie
Warum ist die Deutz-Aktie eingebrochen?
Der Leerverkäufer Ningi Research hat die FFG-Übernahme kritisiert. Deutz weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.
Wie viel hat die Deutz-Aktie in der Woche verloren?
18,24 Prozent nach Xetra-Kursen, der größte Verlust im MDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutz-Aktie?
ISIN DE0006305006, WKN 630500, Xetra-Kürzel DEZ. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter DEUZF gehandelt.
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