Die DEUTZ-Aktienanalyse von MPCM vom 20. November 2026 liefert Anlegern eine außergewöhnlich optimistische Einschätzung. Analyst Stefan Augustin bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel von 18 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 7,76 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 132 Prozent. Im Mittelpunkt steht die Shortseller-Attacke von Ningi Research im Zusammenhang mit der Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG. Stefan Augustin hält die wirtschaftlichen Auswirkungen der umstrittenen Konsolidierung von FFG Industries für begrenzt und die heftige Kursreaktion für übertrieben. Seine Gegenrechnung deutet darauf hin, dass selbst eine abweichende bilanzielle Behandlung nur geringe Auswirkungen auf das Kursziel haben könnte. Gleichzeitig überzeugt DEUTZ mit kräftigem Umsatzwachstum, steigenden Auftragseingängen und einer verbesserten operativen Marge. Die FFG-Übernahme eröffnet zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Rüstungssektor. Dennoch bleiben die offenen Fragen zu Kontrollrechten, Bilanzierung und Integration wichtige Risikofaktoren. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Wird DEUTZ die Zweifel ausräumen und seine Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen? MPCM und Stefan Augustin bleiben optimistisch. Die Börse verlangt dagegen zunächst überzeugende Antworten. Genau dieser Gegensatz macht die DEUTZ-Aktie derzeit zu einer der spannendsten, aber auch risikoreichsten deutschen Industriegeschichten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.