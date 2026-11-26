Deutz Aktie: Angriff auf die 8-Euro-Hürde – der Motorenbauer kämpft sich als MDAX Gewinner aus dem Shortseller-Tief

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Deutz Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,29 Prozent auf 7,85 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Seit dem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research pendelt der Kölner Motorenbauer in einer engen Spanne. Nun nähert er sich deren Obergrenze.

Bild: DEUTZ AG

Die Deutz Aktie startet kräftig in den Donnerstag. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 7,85 Euro, ein Plus von 0,25 Euro oder 3,29 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 7,60 Euro. Damit gehört Deutz zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Kurs der Deutz Aktie am Morgen 7,85 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,29 % Widerstandszone laut 4investors 7,98 bis 8,10 EUR 52-Wochen-Hoch 13,35 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; 4investors; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Deutz profitiert vom freundlichen Gesamtmarkt: Der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen Anleger zudem den Abschlag nach dem Shortseller-Report für erste Käufe. Die Vorgeschichte ist bekannt. Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf des Rüstungszulieferers FFG brach die Deutz Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent ein. Seitdem pendelt der Kurs laut 4investors zwischen einer Unterstützung bei 7,47 bis 7,57 Euro und einer Widerstandszone bei 7,98 bis 8,10 Euro. Mit 7,85 Euro nähert sich die Aktie der Obergrenze. Die Gegenargumente Deutz weist die Vorwürfe zurück Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Auftragsbestand von FFG liegt bei mehr als 2,7 Milliarden Euro, für 2026 erwartet der Konzern eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent. Drei Analystenhäuser nennen Kursziele zwischen 14,50 und 18 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Deutz weist Shortseller-Vorwürfe zurück

FFG-Auftragsbestand über 2,7 Milliarden Euro

Marge am oberen Ende der Prognose Was Anleger bedenken sollten Vorwürfe nicht abschließend geklärt

Widerstand bei 8 Euro noch nicht überwunden

Rund 40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner, doch der eigentliche Test folgt an der 8-Euro-Marke. Erst ein Ausbruch darüber würde zeigen, dass der Markt die Shortseller-Vorwürfe abhakt. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum steigt die Deutz Aktie heute?

Der Gesamtmarkt ist freundlich. Nach dem Shortseller-Abschlag nutzen Anleger die Gelegenheit zu Käufen. Was wirft Ningi Research Deutz vor?

Der Leerverkäufer hat den Zukauf des Rüstungszulieferers FFG kritisiert. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und nähert sich der Widerstandszone um 8 Euro. Der Shortseller-Report wirkt aber weiter nach.

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