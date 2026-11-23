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DEUTZ Aktie: DZ Bank sieht trotz Ningi-Kritik fast 94% Kurspotenzial

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 10:28 2 Min.

Trotz offener Fragen zum Ningi-Bericht sieht die DZ Bank für die DEUTZ-Aktie knapp 94% Kurspotenzial.

Bild: DEUTZ AG

Die DEUTZ-Aktie (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker: DEZ) legt am 23. November 2026 um 0,05 Euro oder 0,65% auf 7,74 Euro zu. Deutlich mehr traut ihr Thorsten Reigber von der DZ Bank zu. In seiner DEUTZ-Aktienanalyse vom 20. November 2026 hält der Analyst nach dem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi an seinem Urteil fest: Kursziel 15 Euro, Rating "kaufen". Vom aktuellen Kurs bis zu dem von der DZ Bank angesetzten fairen Wert ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 94%. Was Thorsten Reigber an den Ningi-Vorwürfen für entkräftet hält Die Kaufempfehlung ist gerade deshalb bemerkenswert, weil Thorsten Reigber die Kritik von Ningi ernst nimmt. Der Motorenbauer könne einen erheblichen Teil der Vorwürfe entkräften, aber nicht alle, so der Analyst der DZ Bank. Welche Punkte aus seiner Sicht offenbleiben und welches finanzielle Gewicht er ihnen beimisst, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung der Studie nicht hervor. Das Rating "kaufen" gilt also ausdrücklich in Kenntnis der offenen Fragen. Für Anleger kommt es darauf an, was diese Fragen für den Wert des Unternehmens bedeuten. Selbst wenn DEUTZ zahlreiche Einwände ausräumen kann, könnte ein einzelner ungeklärter Punkt ins Gewicht fallen. Umgekehrt könnte eine überzeugende Antwort gerade auf einen solchen Punkt mehr Vertrauen schaffen als eine pauschale Zurückweisung des gesamten Berichts. Thorsten Reigber sieht für die Aktie weiterhin deutliches Neubewertungspotenzial. Kursziel 15 Euro – was die Bewertung der DZ Bank bedeutet Zwischen dem aktuellen Kurs und dem fairen Wert der DZ Bank liegen 7,26 Euro je Aktie. Bei einem Kurs von 7,74 Euro müsste sich das Papier damit fast verdoppeln, um die Marke von 15 Euro zu erreichen. Das Tagesplus von 0,65% fällt daneben bescheiden aus. Wie Anleger die Vorwürfe im Einzelnen bewerten oder welchen Anteil der Ningi-Bericht am Abstand zum fairen Wert hat, lässt sich aus dieser Kursbewegung allein kaum ablesen. Die Aussage der DEUTZ-Aktienanalyse liegt vor allem darin, dass Thorsten Reigber sein Bewertungsurteil nach Prüfung der Kritik beibehält. Mit dem Kursziel 15 Euro und dem Rating "kaufen" bleibt die DZ Bank klar zuversichtlich. Für Aktionäre dürfte nun besonders aufschlussreich sein, wie konkret der Motorenbauer die verbliebenen Fragen beantworten kann. Bei fast 94% Abstand zum fairen Wert hängt für sie einiges davon ab, ob sich die Einschätzung von Thorsten Reigber auch am Markt durchsetzt. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden. Wer die fast 94% Kurspotenzial im Gruppenchat selbst nachrechnet, darf beim nächsten Stammtisch den Taschenrechner warmlaufen lassen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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