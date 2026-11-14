Auf dem Papier hat die Deutsche Telekom alles richtig gemacht: Die Erwartungen übertroffen, die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben, eine Rekorddividende angekündigt. Doch die Telekom-Aktie reagierte mit Verlusten und schloss am Freitag bei 26,60 Euro – kaum anders als vor den Zahlen. Diese Deutsche Telekom Aktienanalyse zeigt, warum die Börse mehr erwartet hatte, wie stark das Geschäft wirklich läuft und was die Deutsche Telekom Aktienprognose jetzt bestimmt.
Deutsche Telekom Aktienanalyse: Rekorddividende, Prognose dreimal erhöht – warum die Aktie trotzdem auf der Stelle tritt
T-Mobile US wächst und wächst, die Telekom hebt ihre Ziele zum dritten Mal an und zahlt die höchste Dividende ihrer Geschichte. Trotzdem kommt die Telekom-Aktie seit Monaten nicht vom Fleck. Der Grund: ein kleinerer Aktienrückkauf und Sorgen um neue Konkurrenz aus dem All. Unsere Deutsche Telekom Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Deutsche Telekom Aktienprognose jetzt bestimmt.
DTEDTE
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- Sitz
- Bonn
- Ticker
- DTE (Xetra)
- Index
- DAX, Euro Stoxx 50
- Kurs
- 26,60 Euro
- Börsenwert
- rund 128 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Unternehmensziel)
- rund 12
- Dividendenrendite
- rund 4,1 Prozent
- Vorstandschef
- Tim Höttges
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis des Gewinnziels 2026, Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Ein amerikanischer Konzern mit deutschem Sitz
Wer die Deutsche Telekom Aktie verstehen will, muss nach Amerika schauen.
Die US-Tochter T-Mobile US, an der die Telekom gut die Hälfte hält, liefert inzwischen rund zwei Drittel des Konzernumsatzes und des operativen Ergebnisses. Seit dem Zusammenschluss mit Sprint 2020 ist sie vom Herausforderer zu einem der führenden Mobilfunkanbieter der USA aufgestiegen. Im dritten Quartal stieg ihr bereinigtes EBITDA um 11,4 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar, 274.000 neue Vertragskundenkonten kamen hinzu. Davon profitiert die Konzernprognose direkt.
Die Quartalszahlen
USA wächst zweistellig, Deutschland gewinnt Kunden
Für jede Deutsche Telekom Aktienanalyse gilt: Die USA bringen das Wachstum, Deutschland die Stabilität.
Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro – mehr als die erwarteten 11,96 Milliarden. Der bereinigte Konzernüberschuss wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. In Deutschland lief es bei den Kunden sehr gut: 284.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden und ein Rekord von 190.000 neuen Glasfaserkunden. Beim Ergebnis ist die Dynamik dagegen gering: Der Umsatz stieg um 3,9 Prozent, das bereinigte EBITDA nur um 1,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Der Glasfaserausbau kostet Geld – im Oktober kündigte die Telekom zusätzliche 800 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre an.
Unsere Zahlen setzen Maßstäbe in der Branche.
Die Enttäuschung
Rekorddividende, aber weniger Rückkauf
Für 2026 erwartet die Telekom nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 20,1 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie soll rund 2,20 Euro erreichen. Die Dividende soll auf den Rekordwert von 1,10 Euro steigen. Warum fiel die Aktie trotzdem? Für 2027 plant die Telekom Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro – Analysten hatten mit rund 3 Milliarden gerechnet, und der Rahmen liegt unter dem für 2026. Für eine Aktie, die viele Anleger wegen der Ausschüttungen halten, war das das falsche Signal.
Die Bewertung
KGV um 12, Rendite über 4 Prozent: Qualität zum Normalpreis
Auf Basis des Gewinnziels von rund 2,20 Euro je Aktie liegt das KGV bei rund 12, die Dividendenrendite bei rund 4,1 Prozent. Für einen Konzern mit stabilen Cashflows, wachsender Dividende und einer Beteiligung an einem der stärksten Mobilfunkanbieter der USA ist das moderat. Der Abschlag gegenüber T-Mobile US selbst ist seit Jahren Thema – er spiegelt die Holding-Struktur und das schwächer wachsende Europageschäft wider. Für die Deutsche Telekom Aktie heißt das: Viel Sicherheit, aber wenig Fantasie.
Die Analysten
Von 28,10 bis 38 Euro: die Mehrheit bleibt optimistisch
Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv: Laut Investing.com raten 14 von 17 Experten zum Kauf. JPMorgan sieht die Telekom-Aktie mit „Overweight“ bei 38 Euro, Barclays mit „Kaufen“ bei 32 Euro. Zurückhaltender sind Kepler Cheuvreux mit „Halten“ und 32 Euro sowie Bernstein mit „Market-Perform“ und 28,10 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Telekom-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 26,60 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com, Analystenstudien; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|JPMorgan
|38
|Barclays
|32
|Kepler Cheuvreux
|32
|Bernstein
|28,1
|Schlusskurs 13. November
|26,6
Die Szenarien
Deutsche Telekom Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Rückkauf wird aufgestockt
T-Mobile US wächst weiter, die Telekom erhöht im Jahresverlauf 2027 den Rückkauf. Dann könnte die Aktie Richtung 30 Euro und darüber steigen.
Szenario 2: Dividendenwert ohne Kursfantasie
Das Geschäft läuft stabil, aber ohne Überraschungen. Die Aktie pendelt zwischen 25 und 29 Euro, Anleger kassieren die Dividende.
Szenario 3: Preiskampf und Satelliten
Ein Preiskrieg in den USA oder Satellitenkonkurrenz drücken die Erwartungen. Dann droht ein Rückfall unter 25 Euro.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktienanalyse
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende?
Die Telekom plant eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs rund 4,1 Prozent Rendite.
Warum ist die Aktie nach den Zahlen gefallen?
Der Aktienrückkauf für 2027 fällt mit bis zu 2 Milliarden Euro kleiner aus als erwartet.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 28,10 Euro bei Bernstein bis 38 Euro bei JPMorgan. Das sind Einschätzungen Dritter.
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