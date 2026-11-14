Deutsche Telekom Aktienanalyse: Rekorddividende, Prognose dreimal erhöht – warum die Aktie trotzdem auf der Stelle tritt

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.

Wie hoch ist die Dividende?

Die Telekom plant eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs rund 4,1 Prozent Rendite.

Warum ist die Aktie nach den Zahlen gefallen?

Der Aktienrückkauf für 2027 fällt mit bis zu 2 Milliarden Euro kleiner aus als erwartet.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Von 28,10 Euro bei Bernstein bis 38 Euro bei JPMorgan. Das sind Einschätzungen Dritter.