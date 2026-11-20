Die Deutsche Telekom ist einer der größten Telekommunikationskonzerne Europas: Mobilfunk, Festnetz, Glasfaser, TV und Unternehmenslösungen in Deutschland und Europa, dazu die Mehrheit an T-Mobile US. Das US-Geschäft wächst am schnellsten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in den USA auf 20,48 Milliarden Euro (+9,1 Prozent), das bereinigte EBITDA AL auf 8,14 Milliarden Euro (+13,1 Prozent). Bezogen auf das Konzern-EBITDA AL von 12,21 Milliarden Euro ergibt das einen Anteil von rund 67 Prozent (eigene Rechnung). Die Zahl der Mitarbeitenden sank um 6,0 Prozent auf 189.348.

Genau diese Konzentration macht die Telekom Aktie für Anleger interessant und anfällig zugleich: Läuft es bei T-Mobile US, trägt es den Konzern; gerät das US-Geschäft unter Druck, schlägt das auf den Kurs durch. Nach Berichten von Handelsblatt und Bloomberg (über cash.ch vom 5. November) will Vorstandschef Tim Höttges die Vollfusion mit T-Mobile US; der Plan liegt laut Bloomberg wegen Widerstands auf Eis.