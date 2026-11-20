Die Telekom Aktie (Ticker DTE, ISIN DE0005557508) startet angeschlagen in den Freitag. Am Donnerstag lag das DAX-Schwergewicht an der Xetra um 15:52 Uhr bei 26,10 Euro (-0,9 Prozent); am Abend notierte sie an der Börse gettex um 22:44 Uhr bei 25,81 Euro, ein Minus von 2,64 Prozent. Der Auslöser ist kein neuer Schock, sondern eine alte Frage, die nach den Quartalszahlen vom 5. November wieder hochkocht: Wie viel von der Stärke der Telekom hängt an der US-Tochter T-Mobile US – und wie verwundbar ist diese durch SpaceX und Starlink? In dieser Deutsche Telekom Aktienanalyse ordnen wir Zahlen, Bewertung, Chartbild und die Telekom Aktienprognose der Analysten ein.
Deutsche Telekom Aktienanalyse: Höhere Prognose, 1,10 Euro Dividende – und trotzdem im Minus: was drückt die Telekom Aktie?
Deutsche Telekom Aktienanalyse vor dem Xetra-Start am 20.11.2026: Die Telekom Aktie (DTE, DE0005557508) schloss den 19.11. an der Börse gettex bei 25,81 Euro (-2,64 Prozent). Starke Q3-Zahlen, angehobene Prognose, aber Sorgen um SpaceX und T-Mobile US – was die Telekom Aktienprognose der Analysten sagt.
Prognose leicht angehoben
Die Telekom erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro (zuvor rund 47,5) und einen freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor 20,0).
Dividende steigt um 10 Prozent
Vorschlag für 2026: 1,10 Euro je Aktie nach 1,00 Euro. Bei 26,10 Euro entspricht das rechnerisch rund 4,2 Prozent Rendite.
Kurs unter den großen Durchschnitten
Die Aktie notiert unter der 50-Tage-Linie (26,45 Euro) und deutlich unter der 200-Tage-Linie (28,40 Euro).
Ein Konzern, zwei Welten
T-Mobile US steuerte im dritten Quartal rechnerisch rund 67 Prozent des Konzern-EBITDA bei – die Chance und das Risiko der Telekom Aktie.
Was ist passiert?
Warum steht die Telekom Aktie trotz guter Zahlen unter Druck?
Die Telekom hat am 5. November geliefert und wurde dennoch bestraft: Die Aktie gab nach den Zahlen um rund drei Prozent nach.
Zwei Dinge belasteten laut Berichten der Schweizer Plattform cash.ch: Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro, das erst 2027 starten soll, enttäuschte; ein Analyst der Citigroup hatte laut dem Bericht im Konsens mit rund 3 Milliarden Euro gerechnet. Und die Sorge vor dem Wettbewerb aus dem All blieb im Raum. Anfang Oktober hatte SpaceX den Kauf von US-Niedrigfrequenzspektrum bekannt gegeben; T-Mobile US verlor nachbörslich mehr als 6 Prozent, die Telekom-Aktie am 9. Oktober laut Börsen-Zeitung 4,6 Prozent. Die Telekom selbst ist Partner von Starlink bei der Satellitenanbindung von Mobilfunk in Europa (Telekom-Mitteilung vom März 2026) – in den USA aber könnte SpaceX zum Rivalen werden.
Am Donnerstag kam eine weitere Nachricht hinzu: Laut Berichten vom 19. November investiert die Telekom über den T.Capital Tech Fund 100 Millionen Euro in die Serie-D-Runde des französischen KI-Unternehmens Mistral AI. Geplant ist eine Partnerschaft für souveräne KI-Angebote für Industrie und Behörden; die Industrial AI Cloud soll von 12 auf 20 Megawatt wachsen. Die Telekom Aktie gab an diesem Tag nach; ob die Nachricht eine Rolle spielte, lässt sich nicht belegen. Auch an den beiden Vortagen war der Markt schwach: Am 18. November schloss die Aktie bei etwa 26,30 Euro (-2,9 Prozent), am 17. November bei 27,12 Euro.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Telekom ihr Geld – und wo liegt die Abhängigkeit?
Die Deutsche Telekom ist einer der größten Telekommunikationskonzerne Europas: Mobilfunk, Festnetz, Glasfaser, TV und Unternehmenslösungen in Deutschland und Europa, dazu die Mehrheit an T-Mobile US. Das US-Geschäft wächst am schnellsten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz in den USA auf 20,48 Milliarden Euro (+9,1 Prozent), das bereinigte EBITDA AL auf 8,14 Milliarden Euro (+13,1 Prozent). Bezogen auf das Konzern-EBITDA AL von 12,21 Milliarden Euro ergibt das einen Anteil von rund 67 Prozent (eigene Rechnung). Die Zahl der Mitarbeitenden sank um 6,0 Prozent auf 189.348.
Genau diese Konzentration macht die Telekom Aktie für Anleger interessant und anfällig zugleich: Läuft es bei T-Mobile US, trägt es den Konzern; gerät das US-Geschäft unter Druck, schlägt das auf den Kurs durch. Nach Berichten von Handelsblatt und Bloomberg (über cash.ch vom 5. November) will Vorstandschef Tim Höttges die Vollfusion mit T-Mobile US; der Plan liegt laut Bloomberg wegen Widerstands auf Eis.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was kostet die Telekom Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|9 Monate 2026
|Umsatz
|31,10
|+7,5 %
|90,91
|Bereinigtes EBITDA AL
|12,21
|+9,9 %
|35,55
|Freier Cashflow AL
|5,70
|+1,4 %
|16,42
|Konzernüberschuss
|2,76
|+13,8 %
|7,26
|Bereinigter Überschuss
|3,01
|–
|8,39
|Ergebnis je Aktie, bereinigt (Euro)
|0,63
|Vj. 0,55
|1,74
Alle Angaben in Milliarden Euro, sofern nicht anders angegeben. Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. EBITDA AL = nach Leasing.
Quelle: Deutsche Telekom, Mitteilung vom 05.11.2026
Auffällig ist die Qualität der Zahlen: Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 7,5 Prozent, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent, der Konzernüberschuss um 13,8 Prozent. Der Cashflow stieg nur leicht; dafür sanken die Investitionen (Cash Capex) um 20,4 Prozent auf 4,28 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverbindlichkeiten einschließlich Leasing liegen bei 134,2 Milliarden Euro (Ende 2025: 132,5 Milliarden) – Telekom-typisch hoch, aber durch stabile Cashflows gedeckt. Die vorgeschlagene Dividende von 1,10 Euro je Aktie ergibt bei 26,10 Euro rechnerisch rund 4,2 Prozent Rendite; finanzen.net schätzt 4,21 Prozent für 2026 und 4,70 Prozent für 2027.
Bewertet wird die Telekom Aktie auf Basis der Schätzungen mit dem 11,7-Fachen des erwarteten Gewinns 2026 und dem 10,3-Fachen für 2027. Der US-Wettbewerber Verizon kommt laut Marketscreener (Stand 9. Oktober 2026, Kurs 41,65 US-Dollar) auf ein KGV von 9,2 beziehungsweise 7,9, ein EV/EBITDA von 6,2 und eine Dividendenrendite von 6,8 Prozent. Die Telekom ist damit teurer als Verizon, wächst aber schneller – ob das den Aufschlag rechtfertigt, ist eine der zentralen Fragen der Telekom Aktienanalyse.
|Kennzahl
|Deutsche Telekom
|Verizon
|KGV 2026e
|11,7
|9,2
|KGV 2027e
|10,3
|7,9
|EV/EBITDA 2026e
|–
|6,2
|Dividendenrendite
|4,2 % (2026e)
|6,8 %
Telekom: finanzen.net, 19.11.2026, Kurs 25,81 EUR. Verizon: Marketscreener, 09.10.2026, Kurs 41,65 USD – älterer Stand, nur indikativ.
Quelle: finanzen.net; Marketscreener
Analysten
Wie sieht die Telekom Aktienprognose der Analysten aus?
Die Mehrheit der Analysten ist positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net (Stand 19. November 2026) bei 35,06 Euro und damit rund 34 Prozent über dem Kurs. In Berichten zwischen dem 5. und 11. November reichten die genannten Kursziele großer Häuser von 28,10 bis 40 Euro; Kaufempfehlungen überwogen, vereinzelt stand ein neutrales Votum dagegen. Auf Basis der von uns gesichteten Meldungen senkten einige Häuser ihr Ziel nach den Zahlen leicht, andere hoben es an. Eine genaue Zahl von Kauf-, Halte- und Verkaufsvoten für November haben wir nicht belegen können. Die Telekom Aktienprognose der Analysten ist damit keine einhellige Euphorie, aber ein klares Signal: Der Markt traut der Aktie mehr zu, als der Kurs derzeit zeigt. Das ist keine Kaufempfehlung von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Wert
|Durchschnittliches Kursziel
|35,06 EUR
|Abstand zum Kurs (25,81 EUR)
|rund +36 % (eigene Rechnung)
|Spanne genannter Kursziele (Einzelberichte)
|28,10–40 EUR
|Überwiegende Einstufung
|Kaufen / Übergewichten
|Erwartetes KGV 2026 / 2027
|11,7 / 10,3
Stand: Berichte vom 05.–11.11.2026 und finanzen.net vom 19.11.2026. Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net; boerse-global.de; trading-treff.de, Stand 05.–19.11.2026
Charttechnik
Was zeigt der Chart der Telekom Aktie?
Rein beschreibend: Der Kurs liegt mit 26,10 Euro nur knapp über der 20-Tage-Linie (25,87 Euro), aber unter der 50-Tage-Linie bei 26,45 Euro und klar unter der 200-Tage-Linie bei 28,40 Euro. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 27. Februar 2026 bei 34,36 Euro, das Tief am 30. Juni bei 23,53 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund fünf Prozent zu Buche (stock3, Stand um den 18. November). Als Marken, die Marktteilnehmer beobachten, gelten die 200-Tage-Linie als Widerstand und das Jahrestief als Unterstützung – keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der Telekom Aktie?
Zunächst bestimmt das Marktumfeld den Kurs: Zinssorgen, die Debatte um KI-Werte und die Zahlen der US-Wettbewerber. Unternehmensseitig stehen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 am 25. Februar 2027 an, das erste Quartal 2027 folgt am 12. Mai 2027. Beobachtet werden außerdem neue Details zu SpaceX und Starlink im US-Mobilfunk, der Fortgang der KI-Partnerschaft mit Mistral und die Frage, ob die Vollfusion mit T-Mobile US wieder auf die Tagesordnung kommt. Die Hauptversammlung 2027 und der Ex-Dividendentag sind noch nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Telekom Aktienanalyse
Wie steht die Telekom Aktie aktuell? Die Telekom Aktie notierte am 19.11.2026 an der Xetra um 15:52 Uhr bei 26,10 Euro (-0,9 Prozent) und an der Börse gettex um 22:44 Uhr bei 25,81 Euro (-2,64 Prozent).
Wie sieht die Telekom Aktienprognose der Analysten aus? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net (19.11.2026) bei 35,06 Euro; die Mehrheit der Einstufungen lautet positiv, einzelne Häuser sind neutral.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom Aktie? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026 nach 1,00 Euro für 2025. Bei 26,10 Euro sind das rechnerisch rund 4,2 Prozent.
Welche Prognose hat die Telekom für 2026? Bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro, freier Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 Euro (unverändert).
Wann legt die Telekom die nächsten Zahlen vor? Laut Marketscreener am 25. Februar 2027 (Geschäftsjahr 2026) und am 12. Mai 2027 (erstes Quartal 2027).
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